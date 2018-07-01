Враг моего врага - мой друг?

В здании свердловского регионального отделения «Единой России» на Розы Люксембург в Екатеринбурге обосновались политконсультанты кандидатов в депутаты городской думы от «Справедливой России». Эсерам даже выделили отдельный кабинет на втором этаже, рассказывают слухмейкеры. Но, отмечают сплетники, есть одно важное уточнение: доступ в кабинет есть лишь у тех кандидатов, кто принимал участие в праймериз «ЕР» и считается оппонентом команды мэрии.Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев нашел себе союзника в лице нового полпреда президента в УрФО Николая Цуканова. При его поддержке он упрочил свои позиции в политическом противостоянии с оппонентами в преддверии выборов в городскую думу, а также показал руководителю своей администрации Владимиру Тунгусову свои аппаратные возможности. Последний уже осознал заключение союза и в спешном порядке пытается найти подход к резиденции, чтобы показать свои возможности и свою нужность в решении вопросов.Мэрия Екатеринбурга на уходящей неделе начала старт мобилизационной компании по привлечению работников бюджетной сферы к выборам депутатов городской думы. По слухам, курирует работу вице-мэр Михаил Матвеев – по совпадению ли, кандидат в депутаты ЕГД по округу №6 (Кировский район). Бюджетникам, как и прежде, поставлена задача по максимуму отработать до 9 сентября, а также в обязательном порядке придти на участки в день голосования и поставить галочку напротив «нужных» кандидатов, фамилии которых пока не разглашаются.Единственным депутатом от «Единой России», который проголосовал на заседании Заксобрания Свердловской области против пенсионной реформы, стал представитель профсоюзов Владимир Радаев. Его решение, как сообщают слухмейкеры, было неожиданным для его коллег по партии, так как ранее члены фракции договорились поддержать законопроект, несмотря на личностные к нему претензии.Непослушание Владимира Радаева привело к тому, что на него уже нажаловались главе профсоюзов Свердловской области, депутату Госдумы Андрею Ветлужских. Конечно, никто не требует лишения мандата для Радаева, но о партийной дисциплине ему должны напомнить. Помимо этого, говорят слухачи, депутату обещают сложную жизнь при вынесении им законодательных инициатив.Активность профсоюзов в Свердловской области против пенсионной реформы не осталась не замеченной в Москве. Митинги и собрания, прокатившиеся по региону, дали свои плоды. С руководителем федерации профсоюзов Среднего Урала Андреем Ветлужских уже проведены переговоры и предложены некие блага, чтобы его организация «не раскачивала лодку».Злые языки говорят, что именно из-за этого Андрей Ветлужских на заседании Госдумы в первом чтении проголосовал за пенсионную реформу. Помимо благ ему обещали, что ряд инициатив профсоюза по изменению закона будут рассмотрены, а ряд поправок в пенсионную реформу припишут именно его организации. Причем перед ним стоит и другая задача – договориться с независимыми профсоюзами страны, которые все еще продолжают протест.По правительству Свердловской области разносятся недоброжелательные шутки в сторону Паслера. Не бывшего председателя правительства Дениса, а его брата Владимира, который сейчас исполняет обязанности главы Североуральского городского округа.Шутка в том, что Владимир Паслер давно метит в главы города, чтобы оттуда «стартануть» в региональный кабмин вслед за братом. И вот тут попался хороший момент – глава ГО Василий Матюшенко ушел в отпуск, а вместо первого заместителя исполняющим обязанности поставил обычного зама – Владимира Паслера. И.о. радовался не долго, пока на реке Калья не случилось ЧП и речная вода не попала в водовод. Из-за этого Североуральск встал на краю экологической катастрофы. Выправить ситуацию лично Владимир Паслер не смог, к нему на помощь были отправлены региональные чиновники.Слухмейкеры шепчутся, что Владимир Паслер не справился с проблемами – с доставкой питьевой воды населению, оперативным устранением аварии, паникой в городе – это заметили наверху. Поэтому теперь об амбициях в региональной власти ему стоит забыть. Причем самое тревожное, что он еще будет лично отвечать за проблемы с водой в Североуральске перед губернатором Евгением Куйвашевым. Слухмейкеры переживают, как бы вообще Владимир Паслер не задумался о завершении политической карьеры.Свердловскую область на военно-спортивных соревнованиях «Игра победы» (проходят в Подмосковье 18-22 июля) будут представлять «липовые» юнармейцы. По слухам, изначально на соревнования, в рамках которых состоится всероссийский слет юнармейцев, должны были поехать реальные представители юнармейского движения, но по решению директора Департамента молодежной политики Свердловской области Ольги Глацких улетели члены военно-патриотического клуба из поселка Баранчинский, которые, по слухам, даже не принимали присягу.Москве же свердловчане отчитались, что к ним летят настоящие юнармейцы, и более того – в юнармейской форме, объявления о продаже которой затем были размещены в социальных сетях. Разразился скандал, который пытался потушить областной военкомат. Военные дали комментарий федеральному изданию, хотя никто их на это не уполномочивал – юнармия является общественным движением. Ожидается, что сразу после возвращения поддельных юнармейцев на Урал в структуре юнармии произойдут масштабные кадровые изменения. Равно как и в Департаменте молодежной политики.Начальник Центра по противодействию экстремизму ГУ МВД России по Свердловской области Иван Рассадников, назначенный на должность в июне этого года, является креатурой и ставленником бывшего руководителя ЦПЭ Алексея Бутакова, шепчутся сплетники.«Бутаков мягкохарактерный, и ему нужен был такой же управляемый, как и он. Выбор пал на Рассадникова», – комментируют назначение слухмейкеры.По их данным, чтобы полностью подчинить себе структуру, был даже понижен в должности замначальника ЦПЭ полковник Игорь Талдыкин, несмотря на его тесное знакомство с руководителем свердловского полицейского главка Михаилом Бородиным. Таким образом, Бутаков, назначенный в апреле этого года замначальником полиции региона по оперативной работе, сохранил свое влияние в подразделении.Дело четырех сотрудников УЭБиПК ГУ МВД России по Свердловской области (в их числе Александр Косман и Алексей Ворлинский), которые обвиняются в превышении должностных полномочий (фактически – в провокации взятки), будет рассматривать судья Свердловского областного суда, который после вынесения приговора в спешном порядке уйдет в отставку. Такая информация, правда, ничем не подтверждающаяся, сейчас распространяется между оперативниками силовых спецслужб, причастных к разработке подсудимых. Есть мнение, что «слив» произошел намеренно с целью убедить борцов с коррупцией, что «дергаться» бессмысленно и все уже «порешено». Повлияло ли это как-то на самих полицейских неизвестно, но в их окружении заявляют, что обвиняемые намерены бороться до конца, продолжая заявлять о своей невиновности.В Белоярке продолжается чистка «авгиевых конюшен», доставшихся новой администрации от своих предшественников. Так, в селе Косулино (сельскую управу до недавнего времени возглавлял Вячеслав Кукунин) всплывают факты, характеризующие подход экс-чиновников к своей работе. Выяснилось в частности, что муниципальные служащие закрывали глаза на строительство объектов капитального строительство без соответствующего разрешения. Например, на капитальный гараж в самом центре населенного пункта по адресу ул. Ленина, 59.Объект принадлежит семье бывшего начальника сельской управы Вячеслава Кукунина, которая занимается оказанием ритуальных услуг. В настоящее время администрация Белоярки готовит в суд заявление с предписанием о сносе объекта, который огорожен забором – при этом, по слухам, была захвачена часть муниципальной земли, что является нарушением.