Суд арестовал главного «безопасника» свердловских приставов

15:52 | 20.07.2018

Следственный комитет возбудил 18 уголовных дел, силовики хранят молчание

Ленинский районный суд Екатеринбурга сегодня, 20 июля, вынес решение об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении начальника отдела противодействия коррупции Управления Федеральной службы судебных приставов по Свердловской области (аналог службы собственной безопасности) Алексея Селиванова. Решение принимал судья Антон Белых. Об этом veved.ru сообщили собственные информированные источники. Он арестован и в ближайшее время под конвоем будет доставлен в СИЗО. Официально данная информация пока не подтверждается.



Известно, что 18 июля в Управлении Федеральной службы судебных приставов по Свердловской области прошли оперативно-розыскные мероприятия (ОРМ) с участием сотрудников СУ Следственного комитета по Свердловской области. Эту информацию изданию подтвердили и в пресс-службе регионального УФССП. На допрос были приглашены шесть сотрудников УФССП.



Мероприятия проводились по факту уголовного дела, возбужденного по ст. 159 УК РФ («Мошенничество»). На сегодняшний день известно уже о 18 уголовных делах, возбужденных СУ СК по Свердловской области по мошеннической статье. По некоторым данным, в ОРМ в здании на Пролетарской, где базируется ведомство, принимали участие и оперативники областного УФСБ, которые изначально и разрабатывали главного «безопасника» УФССП.



До своего назначения начальником отдела противодействия коррупции Алексей Селиванов возглавлял Ленинский районный отдел судебных приставов г. Екатеринбурга. В 2015 году за «безупречную службу, усердие, отличие при исполнении должностных обязанностей, значительный личный вклад в повышение авторитета ФССП России» ему было присвоено звание «Почетный работник Федеральной службы судебных приставов».



Свою трудовую деятельность в службе судебных приставов он начал в 1999 году. За заслуги перед государством Селиванов был отмечен наградами Министерства юстиции РФ и Федеральной службы судебных приставов, в том числе медалью «За вклад в развитие ФССП», «За службу» III степени. В 2013 году ему объявлена благодарность полномочного представителя Президента Российской Федерации в УрФО.



Напомним, что 30 ноября 2017 года сотрудники отдела «М» Управления ФСБ по Свердловской области проводили оперативные мероприятия в Ленинском районном отделе судебных приставов Екатеринбурга. Оперативниками спецслужб был задержан судебный пристав-исполнитель Вячеслав Е., который подозревается в том, что он снимал деньги с арестованных счетов.