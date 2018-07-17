Общество
18:25 | 18.07.2018
На Урале у «дочки» госкорпорации «увели» лес на 36 миллионов рублей
Два года расследования оказались безрезультатными: следователи прекратили уголовное дело
В апреле 2016 года наше издание рассказывало, как в ходе кропотливой оперативной работы сотрудников отдела по борьбе с оргпреступностью Управления уголовного розыска ГУ МВД России по Свердловской области, регионального УФСБ и ОЭБиПК по Новоуральску была пресечена деятельность организованной группы, которая занималась вырубкой древесины, на земельном участке , принадлежащем АО «УЭХК». Участок был расположен под деревней Пальники Новоуральского городского округа и арендован у госпредприятия компанией ООО «Агрофирма Уральская». Стоимость вырубленного леса, согласно проведенной экспертизе, составила 36 миллионов рублей.
Следственным отделом ОМВД Новоуральска по факту хищения древесины, принадлежащей АО «УЭХК», было возбуждено уголовное дело № 160274180 по признакам состава преступления, предусмотренного п. «в» ч. 3 ст. 158 УК РФ («Кража, совершенная в крупном размере»). Хотя, по мнению автора, усматривается более тяжкая часть – ч. 4 ст. 158 УК РФ – «кража, совершенная организованной группой в особо крупном размере (особо крупным размером признается стоимость имущества, превышающая один миллион рублей). Предварительное следствие неоднократно приостанавливалось и возобновлялось, и снова приостанавливалось. Так прошло почти полтора года.
В июне 2017 года уголовное дело было изъято прокурором Новоуральска и передано местный следственный отдел Следственного управления Следственного комитета по Свердловской области «в связи с наличием в уголовном деле доказательств причастности к совершению преступления Марата Салихова, являющегося депутатом думы Новоуральского городского округа» (цитата из ответа прокуратуры Свердловской области на редакционный запрос издания «Вечерние ведомости»).
По результатам процессуальной проверки органом СКР в отношении Салихова 21 августа и 6 сентября были вынесены постановления об отказе в возбуждении уголовного дела, которые были отменены прокуратурой как незаконные. В связи с волокитой и иными нарушениями уголовно-процессуального законодательства, допущенными при расследовании уголовного дела, прокурором ЗАТО г. Новоуральск руководителю местного следственного отдела СУ СК было внесено требование об их устранении. 25 декабря следственным органом было вынесено постановление о приостановлении предварительного следствия, после чего материалы были вновь истребованы прокуратурой для изучения и проверки законности данного решения.
Впоследствии, как выяснилось, следователи все же прекратили уголовное дело.
«По результатам предварительного следствия в марте текущего года по данному уголовному делу вынесено постановление о прекращении уголовного дела в связи в отсутствием в действиях лиц, арендовавших участок, состава преступления, предусмотренного п. «в» ч.3 ст. 158 УК РФ», – значится из ответа руководителя первого отдела процессуального контроля СУ СУ России по Свердловской области Рината Сагдеева (напомним, что участок арендовала ООО «Агрофирма Уральская», которой ранее руководил тот самый депутат Марат Салихов).
«Причиной прекращения уголовного дела явился тот факт, что между арендодателем и арендатором имеют место гражданско-правовые отношения и неисполнение договорных обязательств. Споры участников гражданских правоотношений должны разрешаться в судебном порядке в рамках гражданского судопроизводства. Принятое решение признано обоснованным и в последующем не отменялось», – указано в документе.
То есть получается, что причастные к вырубке леса лица не понесут уголовной ответственности, несмотря на масштабы своей деятельности и собранную оперативниками ОБОП, ФСБ и ОЭБиПК доказательную базу. Кроме этого, выглядит весьма странным акцент на «гражданско-правовые отношения», учитывая тот факт, что АО «УЭХК» дважды обращалась в полицию с заявлением по факту вырубки, то есть госпредприятие не усматривало тогда «неисполнение договорных обязательств», а считало, что его интересы нарушены и требуется вмешательство правоохранительных органов.
Что изменилось сейчас неизвестно, как и позиция АО «УЭХК» по данному вопросу, но очевидно, что бюджет недополучил 36 миллионов рублей, которые исчезли в неизвестном направлении, и теперь задача ФСБ уже не вывить группу лесозаготовителей, а найти тех, кто способствовал уходу виновных от ответственности.
Интересно, что сотрудники следствия при желании проявляют профессионализм и доводят дело до конца. Правда, когда дело касается не бизнесменов, причастных к вырубке нескольких гектаров леса, а рядовых граждан.
Так, в марте 2016 года Новоуральский городской суд вынес обвинительный приговор в отношении местного жителя Сапожникова А.Ю., признанного виновным в организации незаконной рубки лесных насаждений (деревьев), совершенную в особо крупном размере. При этом деревья вырубались близ того самого села Пальники (в пяти километрах), где оперативники ФСБ и ОБОП выявили заготовку древесины в 2016 году организованной группой. Только если Сапожников вырубил лишь 18 лиственниц объемом 83,39 куб. метров, то его «коллеги» – тысячи кубов деловой древесины. Сапожникову было назначено наказание в виде лишения свободы на срок 2 года условно (в связи с амнистией судимость по данному приговору была снята).
Добавим, что в истории с вырубкой появились некоторые ранее не публиковавшиеся данные. Так, вечером 09 марта 2016 года в поселке Новоуткинск Первоуральского городского округа был остановлен лесовоз, который по договору аренды находился у ООО «Промышленная площадка» – компании, которая выступала субподрядчиком по вырубке деревьев. Транспортировка древесины осуществлялась без оформленного в установленном законодательстве порядке сопроводительного документа. По данному факту в отношении должностного лица ООО «Слобода» Ильи Козлова (он же директор ООО «Промышленная площадка») было возбуждено административное производство, которое закончилось решением Первоуральского городского суда. Козлов был оштрафован на 30 тысяч рублей.
Далее утром 19 сентября 2016 года на 34 км автодороги «Первоуральск-Шаля» был остановлен лесовоз, который также осуществлял транспортировку древесины по ненадлежащее оформленному сопроводительному документу. По данному факту Козлов вновь был привлечен к административной ответственности в виде штрафа в размере 50 тысяч рублей теперь уже как должностное лицо ООО «Уралторглес». Примечательно при этом, что грузоотправителем являлось ООО «Промплощадка», а лес вывозили с территории Новоуральского городского округа в село Слобода. Интересное совпадение, не правда ли?
А теперь, пожалуй, самое главное: известно, что 20 октября 2015 года ООО «Агрофирма Уральская» заключило договор на очистку территории с ООО «ОптСнабСбыт». По договору подрядчик самостоятельно или с помощью субподрядчиков должен был вырубить деревья и кусты, взяв на себя хранение и утилизацию древесины. Субподрядчиком являлось то самое ООО «Промышленная площадка» под руководством Ильи Козлова. Поваленный лес вывозился из Новоуральского городского округа в Первоуральский – на производственную базу ООО «Промышленная площадка» в селе Слобода. Там деревья обрабатывали, складировали и выставляли на продажу.
И еще. 18 июля этого года Арбитражный суд Свердловской области принял решение о введении процедуры банкротства – наблюдения в отношении ООО «Промышленная площадка» по заявлению ООО «ОптСнабСбыт» – подрядчика, с которым ООО «Агрофирма Уральская» заключило договор на очистку территории. Сумма исковых требований составляет почти один миллион рублей. Любопытно, что ООО «Промышленная площадка» и ООО «ОптСнабСбыт» зарегистрированы по одному адресу – г. Екатеринбург, ул. Бисертская, д .132 (офисы 309 и 310 соответственно), а ООО «ОптСнабСбыт» ранее возглавлял Александр Кучкин – сын близкого друга Сергея Докучаева. Последний является бизнес-партнером Ильи Козлова – вместе они выступают соучредителями в ООО «Слобода», ООО «Уралторглес» и ООО «Тепловодоснабжение».
Кроме этого, в судьбе Сергея Докучаева и Ильи Козлова есть еще один примечательный момент. Налоговая инспекция проводила в отношении них проверку, направив собранные материалы в Следственное управление Следственного Комитета России в связи с наличием признаков преступления, ответственность за которое предусмотрено ст. 198 Уголовного кодекса РФ – «Уклонение физического лица от уплаты налогов, сборов и (или) физического лица - плательщика страховых взносов от уплаты страховых взносов». Однако были вынесены постановления об отказе в возбуждении уголовного дела по не реабилитирующим основаниям в связи с истечением срока давности уголовного преследования.
Есть во всей этой истории один положительный фактор. После того, как в прокуратуру Свердловской области поступило обращение депутата Государственной думы Дмитрия Ионина по факту затягивания расследования уголовного дела, надзорное ведомство начало собственную проверку. Учитывая вмешательство федерального парламентария и принципиальность прокурора Свердловской области Сергея Охлопкова, есть шанс, что постановление о прекращении уголовного дела о краже древесины в Новоуральском городском округе будет отменено, и следователи примут иное процессуальное решение.
Редакция veved.ru будет следить за развитием событий.
© «Вечерние Ведомости»
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