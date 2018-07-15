Председатель ЗакСо Свердловской области: «Я желаю всем долголетия!»

16:23 | 17.07.2018

Парламентарии поддержали пенсионную реформу: мнения депутатов и список проголосовавших

Сегодня, 17 июля, на заседании Законодательного Собрания Свердловской области депутаты обсудили проект федерального закона «О внесении изменений в законодательные акты Российской Федерации по вопросам назначения и выплаты пенсий». Обсуждение данного проекта включило в себя громкие статистические данные, отсылки на уже сказанное и примеры из жизни. Но, несмотря на диаметрально противоположные мнения парламентариев, исход оказался вполне ожидаемым (но плачевным).



Большинством голосов депутаты свердловского Заксобрания в первом чтении поддержали проект федерального закона о повышении пенсионного возраста. Из присутствующих на заседании 40 депутатов «за» проект федерального закона проголосовали 30 человек, против – всего 9, один воздержался. Изменения не поддержали члены фракций КПРФ, ЛДПР и партии «Справедливая Россия». О том, на что уповали региональные парламентарии – в нашем материале.



«Заявления Медведева – чушь»



Первым слово было дано депутату Законодательного Собрания Свердловской области Игорю Аксенову (фракция КПРФ). Он отметил, что данный проект – сырой, и, говоря о принятии проекта об изменениях в пенсионной реформе, в первую очередь необходимо учитывать мнения и интересы граждан.



«Прежде чем говорить о проведении пенсионной реформы, необходимо задуматься об улучшении качества жизни: для начала нужно создать рабочие места, обеспечить рост зарплаты, в том числе вне бюджетной сферы. Отмечу, что в проекте не учтено качество жизни в некоторых регионах, а оно весьма плачевное», – заявил Аксенов.



Опережая события, отметим: по какой-то причине на голосовании «за» или «против» принятия проекта пенсионной реформы сам Аксенов отсутствовал.

Сразу после него к трибуне вышел коммунист Александр Ладыгин, по мнению которого данная реформа несет антисоциальный характер. По его словам, в настоящий момент на сайте Change.org несколько миллионов человек проголосовали против принятия данной реформы, а если реформа будет принята, эти люди выйдут на улицы.



«Когда правительство заявило о необходимости пенсионной реформы, оно заявило, что в бюджете нет средств. Но это неправда. Дефицит пенсионного фонда на сегодняшний день – 140 миллиардов рублей в год. Только благодаря продаже нефти и газа в этом году Россия получила 1,5 триллиона – этих средств хватило бы на обеспечение пенсионного фонда в течение десяти лет. Поэтому все заявления Медведева о том, что денег нет – полнейшая чушь», – заявил Ладыгин, отметив, что обещанная прибавка к пенсии размером в тысячу рублей, в случае принятия реформы, – очередная обманка, так как в законопроекте об этом не сказано ни слова.



Также, по его мнению, пенсионная реформа проводится для изменения рынка труда, а не уменьшения «запасов» фонда.



После выступления Ладыгина, который призвал парламентариев проголосовать против пенсионной реформы, к трибуне вышел лидер свердловских единороссов Виктор Шептий, который, как и все члены фракции «ЕР», выступил за необходимость проголосовать за поправки, которые, по его словам, предполагают дополнительную защиту прав людей предпенсионного возраста.



«22% от оплаты труда работодатель отправляет в пенсионный фонд. Иных средств не предусмотрено», – сказал Шептий, отметив, что учитывать другие средства в запасе страны не стоит, так как «система должна быть сбалансированной» – то есть такой, какая она есть сейчас.



Позицию Шептия раскритиковал депутат от ЛДПР Александр Коркин, который отметил, что реформа действительно назрела, но не в том контексте, в котором ее представляют. Также Коркин обратил внимание на острейшую проблему, которую повлечет за собой принятие закона о пенсионной реформе – безработица среди молодежи. При этом уровень производительности труда будет оставлять желать лучшего.



«Если в 60 лет мужчины и женщины будут работать, они регулярно будут находиться на больничных либо качество производимой ими продукции многократно упадет», – сказал Александр Коркин, отметив, что российское здравоохранение находится не на том уровне, чтобы отправлять 60-летних граждан на работу.



Также он отметил, что после 60 лет человек должен иметь право самостоятельно решать, продолжать ему работать или нет – тогда необходимо создать все условия для пожилых трудящихся, а прежде чем говорить о какой-то пенсионной реформе, нужно хотя бы создать новые рабочие места в небольших городах.



Вместо миллиона - тысяча



Следующим с критикой пенсионной реформы выступил Евгений Зяблицев. По его данным, лишь 8 % россиян одобряют повышение пенсионного возраста.

«Уже сейчас до пенсии не доживает 10 % женщин и 30 % мужчин. В случае принятия изменений половина мужчин не доживет до выхода на пенсию», – заявил Зяблицев.



При этом он выделил еще несколько последствий принятия закона о пенсионной реформы, среди которых – люди перестанут стремиться получать «белые» зарплаты, так как многие будут понимать, что не доживут до пенсии, и будут согласны на зарплату «в конвертах», что повлечет неуплату налога; также понизится демография, так как сейчас молодые семьи надеются на помощь своих родителей, которые уже вышли на пенсию, но продолжают работать, а в случае принятия закона помогать своим детям будет нечем.



«Людей лишат миллиона рублей, но пенсионерам поднимут выплату на одну тысячу рублей – смешно!» – отметил Зяблицев и напомнил, что в стране прошло уже пять пенсионных реформ, которые были не очень удачными.



Против принятия реформы высказался и депутат ЗССО Александр Ивачев, который отметил, что хорошего в новом законе нет ничего, так как реформа не решит никаких проблем. Также он напомнил, что областные депутаты должны исходить из интересов жителей региона, а поправки, которые планируется внести во втором чтении, довольно сухие, и призвал всех одуматься и сделать правильный выбор, так как им, депутатам, еще предстоит смотреть в глаза несостоявшимся пенсионерам.



Скромно свою позицию высказал «единоросс» Вячеслав Погудин, который отметил, что все свердловские парламентарии сходятся на том, что необходимо что-то менять. Но он видит главную причину, согласно которой реформу стоит принять – это наличие средств для повышения уровня пенсионных выплат.

На сторону Погудина, что, конечно, неудивительно, встала и Елена Чечунова, которая сразу заявила, что острота обсуждения понятна и есть необходимость детально обсудить проект. Она отметила, что в муниципалитетах проходят круглые столы с обсуждением реформы, исходя из которых и принимается их пакет правок.



А по мнению Владимира Терешкова, пенсионная реформа должна была быть проведена раньше, а сейчас следует принять проект закона в первом чтении и двигаться к подготовке пакета изменений в данном законе. Ну, в общем-то, так и сделали.



Вниманию избирателей



Подытожила содеянное Председатель ЗакСобрания Людмила Бабушкина, которая также отметила, что статистика, которую привели некоторые депутаты в своих выступлениях, не соответствует действительности.



«Мне очень жаль, что выступающие «против» ссылались на какие-то социологические данные, причем они сильно отличались друг от друга и не соответствуют действительности. Продолжительность жизни в регионе – 74,6 года. И мы серьезно работаем над тем, чтобы здравоохранение было на другом уровне. С повышением уровня здравоохранения будет подниматься и качество жизни. Мне очень огорчительно, когда пытаются говорить, что кто-то до чего-то не доживет. Я желаю всем здоровья и долгих лет жизни! В большой степени и от нас зависит, какой образ жизни мы ведем», – заключила Бабушкина, как бы отметив, что у желающих получать пенсию шанс дожить до пенсионного возраста все же есть. Кстати, отметим, что ранее сама госпожа Бабушкина долгое время работала в ПФР.



В общем, теперь Законодательное Собрание Свердловской области займется подготовкой предложений по проекту закона. Вероятно, в это дело будут включены и те, кто проголосовал против принятия пенсионной реформы. Предлагаем ознакомиться с поименным и «попартийнным» списком проголосовавших областных парламентариев:



«За» пенсионную реформу:



«Единая Россия»: Альберт Абзалов, Владимир Анисимов, Людмила Бабушкина, Илья Бондарев, Вячеслав Брозовский, Владимир Власов, Игорь Володин, Илья Гаффнер, Михаил Голованов, Андрей Гориславцев, Михаил Ершов, Дмитрий Жуков, Владимир Ильиных, Михаил Клименко, Алексей Коробейников, Олег Корчагин, Алексей Кушнарев, Валентин Лаппо, Владимир Никитин, Сергей Никонов, Вячеслав Погудин, Валерий Савельев, Александр Серебренников, Анатолий Сухов, Владимир Терешков, Елена Трескова, Елена Чечунова, Виктор Шептий, Виктор Якимов;

«Справедливая Россия»: Виктор Маслаков.



«Против» пенсионной реформы:



«Единая Россия»: Евгений Лутохин, Владимир Радаев;

КПРФ: Александр Ивачев, Александр Ладыгин;

ЛДПР: Александр Коркин, Павел Мякишев;

«Справедливая Россия»: Геннадий Ушаков, Егор Шаламовских;

«Российская партия пенсионеров за справедливость»: Евгений Зяблицев.



Воздержавшиеся: Вячеслав Вегнер.



Отсутствовали на заседании: Алексей Дронов («Единая Россия»), Андрей Жуковский («Справедливая Россия»), Михаил Зубарев (ЛДПР), Олег Исаков («Единая Россия»), Анатолий Марчевский («Единая Россия»), Кирилл Некрасов (ЛДПР), Анатолий Никифоров («Единая Россия») и Владимир Рощупкин («Единая Россия»). В этот список следует отнести и Игоря Аксенова (КПРФ), который высказал свое отношение к проекту, но голос свой почему-то не отдал.