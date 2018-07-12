Общество
20:20 | 12.07.2018
Единодушие и отвага: в ЗакСо определились с членами Общественной палаты
Имена членов ОПСО ни для кого не стали сюрпризом
На заседание были приглашены абсолютно все 43 кандидата в Общественную палату. И надо сказать, большинство из них на мероприятии присутствовали, правда, за исключением тех, кто набрал наибольшее количество голосов и, вероятно, был уверен в своей победе. Хотя стоит признать: они ничего не потеряли, так как единодушию команды Законодательного собрания Свердловской области можно только позавидовать. Но обо всем по порядку.
Прощальная речь
В начале заседания с докладом (можно сказать, с прощальной речью в качестве члена Общественной палаты, так как, спойлер, он не прошел в новый состав ОПСО) выступил Анатолий Гагарин, который подвел итоги работы Общественной палаты. Политолог вспомнил, что в Свердловской области около шести тысяч общественных организаций — и это один из лучших показателей в стране. Показатель чего, правда, мы не поняли — того, что свердловский Минюст регистрирует всех (но это не так), или, может, того, что многие околообщественники и депутаты имеют десятки подконтрольных НКО, как, например, по информации нашего издания, один из депутатов, присутствующих на заседании комитета. Еще отметил, что Общественная палата является индикатором настроения в обществе (возможно, он имел в виду настроение в обществе чиновников и крупных коммерсантов — посмотрите на действующий состав ОП). Вспомнил про реализацию проекта «Гражданский форум Свердловской области «Сила Урала» — с этим предложением губернатору Свердловской области выступила Общественная палата нашего региона. Не забыл напомнить про принятый закон «Об общественном контроле в Свердловской области», который как бы регулирует «отношения в сфере организации и осуществления на территории Свердловской области общественного контроля за деятельностью органов государственной власти Свердловской области». Забыл вот только про пенсионную реформу упомянуть, но об этом позже.
Отдельный, особенно важный пункт: господин Гагарин отметил, что важной задачей институтов гражданского общества является вовлечение граждан в деятельность организаций, занимающихся противодействием коррупции (немногие присутствующие журналисты начали улыбаться). Была даже создана программа «Общество против коррупции», цель которой — осуществление комплекса мер по формированию в обществе на территории Свердловской области непримиримого отношения к любым проявлениям коррупции, консолидации усилий государства и институтов гражданского общества по устранению причин и условий, порождающих коррупцию, содействие органам государственной власти. Эту часть было особенно приятно слушать, зная, что напротив господина Гагарина сидит депутат Законодательного собрания Свердловской области, заместитель председателя комитета по региональной политике и развитию местного самоуправления Алексей Коробейников, который неоднократно становился героем материалов СМИ о сомнительных распределениях областных грантов (ссылки на некоторые материалы: http://veved.ru/press/73475-gde-granty-zaryty.html,http://eburg.mk.ru/articles/2016/06/22/gde-granty-zaryty-chast-2-kak-osvaivalis-patrioticheskie-dengi-ot-sverdlovskogo-minsporta.html, http://eburg.mk.ru/articles/2016/07/27/gde-granty-zaryty-chast-3-krugovorot-deneg-v-byudzhete.html, http://veved.ru/press/89402-skazki-nenasytnyx-sverdlovskix-obshhestvennikov-chast-2.html).
Ухожу красиво
В общем, деятельность ОПСО Гагарин описал красиво. Выводы таковы: в 2018 году Общественная палата усовершенствует систему общественного контроля за деятельностью органов власти, влияние на популяризацию деятельности общественных организаций, разработает рекомендации для деятельности НКО, привлечет граждан к волонтерской и благотворительной деятельности. «В целом, могу сказать, что опыт работы в прошлом году послужил основой для формирования всех планов работы в 2018 году, и я надеюсь, что новый состав Общественной палаты сумеет так же эффективно работать», — завершил свою речь Гагарин.
Вопросов и, соответственно, ответов после доклада было не очень много. Особенно запомнился один — от депутата ЗакСо Александра Ладыгина. Он напомнил о том, что в преддверии слушания в Госдуме закона о пенсионной реформе федеральная Общественная палата дала отрицательное решение на данный законопроект. «Хотелось бы узнать мнение нашей Общественной палаты: готовила ли ОПСО аналогичное решение и каким оно было?» — спросил Ладыгин. На что Гагарин ответил крайне красиво: «Я знаю, что оно подготовлено, но сам я не принимал участия в этом решении: был в командировке».
А дальше слово предоставили Алексею Коробейникову. Тот сразу перешел к выводам, главный из которых — Общественная палата Свердловской области проводит эффективную работу. Кто бы сомневался.
«Один за всех — и все за одного»
Затем слово взял руководитель рабочей группы по кандидатурам в члены Общественной палаты Свердловской области Анатолий Сухов. По его словам, активность общественных организаций в этом году была крайне высока. Также он напомнил о том, что для прослушивания кандидатур в ОПСО была сформирована рабочая группа из 15 человек, которая провела четыре заседания.
А о кандидатах в палату Анатолий Сухов высказался как-то неоднозначно. «Ряд кандидатов в Общественную палату являются членами нескольких общественных объединений, а также входят в руководящий состав общественного объединения; некоторые кандидаты, за счет членства в Общественной палате, намерены продвигать интересы своих общественных объединений; а некоторые кандидаты хотят баллотироваться в депутаты городской думы Екатеринбурга», — отметил господин Сухов, причем так, будто в этом высказывании есть что-то противозаконное: во-первых, непонятно, с каких пор членство в нескольких общественных организациях стало чем-то плохим; во-вторых, неясно, каким образом в Общественной палате можно продвигать интересы своей организации, учитывая, что ОПСО банально не выдает гранты или субсидии; ну и в-третьих, вроде как глупо говорить о выдвижении в гордуму, когда самого выдвижения еще и не было.
Дальше перешли к рассмотрению первых четырнадцати кандидатур в Общественную палату Свердловской области, набравших наибольшее количество голосов членов рабочей группы. Перечислим этих кандидатов:
1) Феликс Бадаев (Некоммерческое Партнерство «Медицинская палата Свердловской области»),
2) Александр Бухгамер (Свердловская областная общественная молодежная организация «Ассоциация патриотических отрядов «Возвращение»),
3) Владимир Винницкий (Региональное объединение работодателей «Объединение предпринимательских организаций работодателей малого и среднего бизнеса Свердловской области»),
4) Елена Зверева (Региональная общественная молодежная организация «Свердловская Областная Организация Российского Союза Молодежи»),
5) Алексей Киселев (Свердловский областной союз организаций профсоюзов «Федерация профсоюзов Свердловской области»),
6) Борис Колесников (Общественная организация — Дорожная территориальная организация Российского профессионального союза железнодорожников и транспортных строителей (РОСПРОФЖЕЛ) на Свердловской железной дороге),
7) Лариса Крапивина (Свердловская региональная общественная детская организация «Каравелла»),
8) Шлема Спектор (Региональная общественная организация «Свердловская областная ассоциация бывших узников гетто и нацистских концлагерей»),
9) Юрий Судаков (Свердловская областная общественная организация ветеранов войны, труда, боевых действий, государственной службы, пенсионеров),
10) Евгений Тетерин (Свердловская региональная общественная организация содействия ветеранам боевых действий и военных конфликтов),
11) Ирина Левина (Региональная общественная организация «Ассоциация средних медицинских работников Свердловской области»),
12) Сергей Павленко (Свердловская областная общественная организация ветеранов (инвалидов) войны и военной службы Уральского добровольческого танкового корпуса),
13) Михаил Сафронов (Свердловский областной общественный фонд участников студенческих отрядов «ЗНАМЕНКА»),
14) Владимир Щелоков (Союз предприятий оборонных отраслей промышленности Свердловской области).
Каждого из перечисленных выше на голосование комиссии вынесли отдельно, но там, признаемся на берегу, ничего интересного не было. «Один за всех, и все за одного» — вот идеальная цитата, которая описывает работу комиссии. Думается, что команда Законодательного собрания Свердловской области просто прекрасна, ну где еще можно встретить такое единодушие и сплоченность? В общем, как вы поняли, абсолютно все проголосовали «за» этих 14 кандидатов.
Но что самое интересное: из всех этих несомненно достойных людей на сегодняшнем заседании присутствовали всего лишь три человека — это Александр Бухгамер, Борис Колесников и Сергей Павленко. Иного оправдания, кроме как уверенность оставшихся кандидатов — лидеров голосования в прохождении в состав ОПСО, найти практически невозможно. Напоминает кучку студентов, которые уверены в том, что получат «автомат», и потому не приходят на экзамен, не находите?
А остальных 29 кандидатов озвучили списком. И за невключение в проект постановления 29 кандидатур, как вы могли догадаться, проголосовали абсолютно все — удивительное единодушие. Отметим, что из не прошедших в палату на заседание комитета пришли многие, хотя список предварительно прошедших был опубликован. То есть, по сути, зная, что они не проходят, общественники решили заседание посетить, а вот лидеры списка — нет. Не находите, что новый состав палаты будет крайне ответственным? Где гарантия, что люди, не пришедшие на собственное утверждение, будут приходить на рабочие заседания палаты?
В общем, это еще не все: этот список должен быть утвержден на заседании Законодательного собрания области, в чем вряд ли можно сомневаться — единодушие членов комитета показательно. В скором времени еще 14 членов ОПСО будут утверждены губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым, а затем еще 14 членов ОПСО будут обсуждаться между членами Общественной палаты, утвержденными губернатором Свердловской области, и членами Общественной палаты, утвержденными ЗакСо, из числа кандидатур от местных общественных объединений Свердловской области. Но что-то подсказывает, что там ничего веселого уже не будет.
Ксения Нигамаева © «Вечерние Ведомости»
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