«Справедливая Россия» определилась с кандидатами в депутаты гордумы Екатеринбурга

Сегодня, 10 июля, на заседании регионального отделения партии «Справедливая Россия» были утверждены списки кандидатов в Екатеринбургскую городскую думу. Как стало известно veved.ru, в общегородскую тройку вошли депутат Государственной думы РФ Дмитрий Ионин и действующие депутаты ЕГД – Александр Караваев и Антон Швалев.Из медийных персон, как и ожидалось, справедливороссы включили в свои списки главного нарколога Свердловской области Олега Забродина, который пойдет по одномандатному округу №2 (Верх-Исетский район) и возглавит территориальный список и генерального директора УК «РЭМП Железнодорожного района» Александра Колесникова (округ №4 – Железнодорожный район). Он также пойдет по одномандатному округу и возглавит территориальный список.По округу №5 (Железнодорожный район) «Справедливая Россия» выдвинула члена Общественной палаты Свердловской области, председателя общественной организации «Вело-Город» Константина Мочалова, по округу №7 (микрорайон ЖБИ) – юриста и участника праймериз «Единой России» Алексея Мещерякова, который был одним из тех, кто активно выступал против т.н. «списка Тунгусова». Территориальную группу №6 (Кировский район) возглавит помощник Дмитрия Ионина Евгений Тарасевич.По одномандатному округу №9 (Ленинский район) выдвинут строитель-реставратор, создатель общественного движения «Город и люди» Виталий Чачин. Он же возглавит территориальный список. Серьезные шансы у эсеров в округе №11 (Октябрьский район). Здесь они сделали ставку на директора ООО «УК ЖКХ Октябрьского района» Михаила Плешакова, одного из победителя праймериз «Единой России», в итоге отказавшегося выдвигаться от «ЕР».По одномандатному округу №12 (Октябрьский район) выдвинут действующий депутат Екатеринбургской городской думы Михаил Вечкензин, избранный в действующий созыв от ЛДПР. Из неожиданных кандидатур – выдвижение по одномандатному округу № 16 (Чкаловский район) вице-президента AVS Group, директора по развитию Свердловской областной федерации волейбола Андрея Станкевича, также бывшего участника праймериз «ЕР». Территориальную группу по округу №16 возглавит супруга депутата ЗакСобрания Свердловской области, создателя AVS Group Валерия Савельева - Олеся Савельева.Из наиболее сильных кандидатов, имеющих собственный финансовый ресурс, можно выделить директора УК «РЭМП Железнодорожного района» Александра Колесникова, директора ООО «УК ЖКХ Октябрьского района» Михаила Плешакова и вице-президента AVS group Андрея Станкевича. Они имеют весьма серьезные шансы на получение мандата. Колесникову на выборах будет оппонировать действующий депутат ЕГД от «ЕР», ставленник «Таганского Ряда» Александр Мяконьких, Плешакову – кандидат мэрии, первый заместитель директора ООО «Городское управление дорожно-строительных работ» Павел Пустозеров, Станкевичу – действующий депутат гордумы Дмитрий Сергин.Неплохие шансы есть у главного нарколога Свердловской области Олега Забродина, которому будет противостоять действующий депутат от «ЕР» Сергей Мелехин («Таганский Ряд») и у Михаила Вечкензина, который сохранил узнаваемость на территории. Против Вечкензина от «Единой России» выдвинут гендиректор ЕМУП «Специализированное управление эксплуатации и реабилитации жилья» Виктор Карташев, поддерживаемый администрацией уральской столицы.И, конечно же, почти гарантированно получают мандаты Александр Караваев и Антон Швалев.Таким образом, «Справедливая Россия» при агрессивной избирательной кампании может получить 6-8 мандатов, повторив успех 2013 года, когда «СР» взяли 7 мест в думе – 4 кандидата прошли по спискам и 3 по одномандатным округам.Добавим, что действующие депутаты от «СР» Виктор Ананьев и Сергей Ковальковский не вошли в списки партии. Александр Смолин принял решение баллотироваться от «Единой России».