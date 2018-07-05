Тополиный пух, жара, июль

В исполкоме свердловского регионального отделения «Единой России» ищут «крота», который предпринял попытку срыва конференции, намеченной на 7 июля. Слухмейкеры сообщают, что сотрудниками орготдела была подготовлена необходимая документация, которая хранилась на рабочем компьютере замначальника отдела. Каково же было удивление партийных функционеров, когда за сутки до проведения мероприятия все файлы бесследно исчезли, и документы пришлось заново готовить в авральном режиме. В исполкоме называют происходящее диверсией и уже нашли как минимум трех «засланных казачков», которые могут быть причастны к «злодейству».Руководство Центрального военного округа задействовало весь необходимый ресурс, чтобы заблокировать распространение информации об изнасиловании офицером Еланского гарнизона 14-летней девочки. Сплетники шепчутся, что сотрудники ЦВО звонят по СМИ с просьбой либо снять материал, либо не публиковать компрометирующие вооруженные силы сведения. Между тем рядовые военные требуют самого жесткого наказания для своего сослуживца и сообщают новую информацию: выяснилось, что преступление произошло поздним вечером в воскресенье, 1 июля. Девочка стояла на автобусной остановке «Курьи», когда к ней подъехал капитан и предложил прокатиться, после чего вывез лес и изнасиловал.Администрация Белоярского городского округа намерена кардинально изменить генеральный план БГО, на который ориентируются инвесторы и потенциальные покупатели земли, приобретающие участки под застройку — прежде всего, коттеджную. При прошлом главе было инициировано расширение границ населенных пунктов за счет земель сельскохозяйственного назначения, однако в свердловском правительстве проект согласован не был и в настоящее время отозван — областные власти выступают категорически против необдуманного вывода земель сельхозназначения из оборота.По слухам, данная информация серьезно ударила по репутации местного бизнесмена Алексея Буца, который якобы раньше обращался с предложением к собственникам участков небезвозмездно перевести их земли в границы населенных пунктов и пролоббировать перевод земель в нужную категорию. Теперь же, когда с новой администрацией ему договориться не удается (и, поговаривают, не удастся), с него могут «спросить» серьезные и готовые на рискованные шаги люди, когда-то доверившиеся ему и вложившие свои капиталы в белоярские земли.В Екатеринбургской городской думе разгорелся скандал — депутаты отказались уменьшать количество оплачиваемых помощников (сейчас они имеют право на семерых). Как ни уговаривали их некоторые коллеги, как прокуратура и юридический отдел мэрии ни грозились санкциями, парламентарии не стали лишать своих помощников бюджетных денег.Слухмейкеры говорят, что против изменений количества помощников (а их предлагается оставить всего два) выступают депутаты, которые намерены победить на сентябрьских выборах и продолжить получать деньги из бюджета. Якобы для некоторых парламентариев зарплата помощников — неплохой заработок (а для кого-то и основной), поэтому ликвидировать его они не намерены.— Некоторые депутаты оформили к себе в помощники не только родственников, как их коллеги из Заксобрания, но и практически «мертвые души». Люди только числятся в качестве сотрудников, а на деле ничего не делают, имея другую работу. А почти вся их зарплата идет в карман депутата, — рассказывают слухмейкеры. — Кто в здравом уме будет себя такого лишать?Новый полномочный представитель президента в УрФО Николай Цуканов намерен участвовать в финансовых вопросах регионов присутствия. Об этом заявляют слухмейкеры, общающиеся с сотрудниками ведомства.Якобы от имени Николая Цуканова с представителями финансовых групп и администраций регионов начались переговоры по поводу участия ряда компаний и фондов в распределении бюджетных средств.Правда, слухмейкеры не уверены, сам ли Николай Цуканов решил в этом участвовать либо кто-то из полпредских за спиной шефа пытается заработать.В целом же в полпредстве включен режим «тишина». Крупные чиновники изучают нового полпреда Николая Цуканова, его намерения и требования. Пока к нему не подступиться.Слухмейкеры говорят, что одна из влиятельных групп уже пыталась напрямую пробиться к Николаю Цуканову, чтобы заручиться его поддержкой на выборах в Екатеринбургскую гордуму, но была, как говорится, «отшита». После этого никто к новому полпреду не лезет.Коммунистам разрешили устраивать акции протеста против проводимой в стране пенсионной реформы. КПРФ дали право митинговать и публично выступать с критикой федерального кабинета министров.Якобы, говорят слухмейкеры, добро на протест дано из администрации губернатора Свердловской области от первого замглавы региона Владимира Тунгусова. Это было сделано, чтобы дать перед выборами в гордуму Екатеринбурга дополнительные очки КПРФ, с которыми у вице-губернатора давно хорошие отношения.Причем помимо «добра» на митинги коммунистам нашли и неплохого спонсора, которого необходимо в любом случае отблагодарить мандатом.Для остальных партий и политических объединений запрет на митинги будет действовать до 25 июля. Различные акции в Екатеринбурге будут запрещать еще три недели, используя для этого даже не всегда законные методы.Причем разнарядка «футболить» митинги в Министерство общественной безопасности Свердловской области, которое и согласовывает их в Екатеринбурге, пришла сверху. А это значит, они будут запрещены, даже если формально все будет законно.Единственное, что стоит отметить, — коммунистов попросили пока воздержаться от митингов в столице Урала, посоветовав митинговать в периферии.Несмотря на то, что до «Иннопрома-2018», который пройдет с 9 по 12 июля, остались считаные дни, никто до сих пор не знает списка высокопоставленных гостей, которые должны посетить Екатеринбург в дни проведения международной промышленной выставки.Слухмейкеры из администрации Евгения Куйвашева говорят, что списки не пришли еще из Москвы, поэтому они не знают, кого им точно ожидать. Правда, рассказывают, что, по непроверенной информации, в Екатеринбург может прилететь премьер Дмитрий Медведев и ряд федеральных чиновников, которые практически ежегодно посещают «Иннопром».Ранее появлялись слухи, что вместо председателя правительства в Екатеринбург прилетит Владимир Путин, но пресс-служба Кремля уже сообщала, что его точно не будет — у него запланированы в эти дни важные встречи.Высокопоставленные российские гости на «Иннопроме» необходимы, так как в этом году на выставку прилетят представители влиятельных кругов Южной Кореи, Японии и Китая.В УМВД России по Екатеринбургу обсуждают неожиданное понижение в должности начальника отдела по контролю за оборотом наркотиков Кирилла Гольтякова. Подполковника полиции, уважаемого и заслуженного сотрудника по неизвестным причинам отправили служить в дежурную часть на рядовую должность. По слухам, он совершил серьезный дисциплинарный поступок, за что и был понижен в должности. Впрочем, официального подтверждения данной информации нет. На его место назначен с приставкой врио бывший оперативник уголовного розыска Максим Кудинов, но он лишь временная фигура – ранее появлялась информация о его проблемах с дипломом об окончании высшего образования, поэтому утверждать его в должности руководство УМВД не рискует.