Общество
22:13 | 6.07.2018
Тополиный пух, жара, июль
Слухи «Вечерних Ведомостей» о главных событиях и людях недели
«Единая Россия» ищет «засланных казачков»
В исполкоме свердловского регионального отделения «Единой России» ищут «крота», который предпринял попытку срыва конференции, намеченной на 7 июля. Слухмейкеры сообщают, что сотрудниками орготдела была подготовлена необходимая документация, которая хранилась на рабочем компьютере замначальника отдела. Каково же было удивление партийных функционеров, когда за сутки до проведения мероприятия все файлы бесследно исчезли, и документы пришлось заново готовить в авральном режиме. В исполкоме называют происходящее диверсией и уже нашли как минимум трех «засланных казачков», которые могут быть причастны к «злодейству».
Изнасилование школьницы военнослужащим на Урале пытаются замолчать
Руководство Центрального военного округа задействовало весь необходимый ресурс, чтобы заблокировать распространение информации об изнасиловании офицером Еланского гарнизона 14-летней девочки. Сплетники шепчутся, что сотрудники ЦВО звонят по СМИ с просьбой либо снять материал, либо не публиковать компрометирующие вооруженные силы сведения. Между тем рядовые военные требуют самого жесткого наказания для своего сослуживца и сообщают новую информацию: выяснилось, что преступление произошло поздним вечером в воскресенье, 1 июля. Девочка стояла на автобусной остановке «Курьи», когда к ней подъехал капитан и предложил прокатиться, после чего вывез лес и изнасиловал.
Земельные капиталисты в Белоярке считают убытки
Администрация Белоярского городского округа намерена кардинально изменить генеральный план БГО, на который ориентируются инвесторы и потенциальные покупатели земли, приобретающие участки под застройку — прежде всего, коттеджную. При прошлом главе было инициировано расширение границ населенных пунктов за счет земель сельскохозяйственного назначения, однако в свердловском правительстве проект согласован не был и в настоящее время отозван — областные власти выступают категорически против необдуманного вывода земель сельхозназначения из оборота.
По слухам, данная информация серьезно ударила по репутации местного бизнесмена Алексея Буца, который якобы раньше обращался с предложением к собственникам участков небезвозмездно перевести их земли в границы населенных пунктов и пролоббировать перевод земель в нужную категорию. Теперь же, когда с новой администрацией ему договориться не удается (и, поговаривают, не удастся), с него могут «спросить» серьезные и готовые на рискованные шаги люди, когда-то доверившиеся ему и вложившие свои капиталы в белоярские земли.
Депутаты гордумы не хотят терять «халявные» сотни тысяч рублей
В Екатеринбургской городской думе разгорелся скандал — депутаты отказались уменьшать количество оплачиваемых помощников (сейчас они имеют право на семерых). Как ни уговаривали их некоторые коллеги, как прокуратура и юридический отдел мэрии ни грозились санкциями, парламентарии не стали лишать своих помощников бюджетных денег.
Слухмейкеры говорят, что против изменений количества помощников (а их предлагается оставить всего два) выступают депутаты, которые намерены победить на сентябрьских выборах и продолжить получать деньги из бюджета. Якобы для некоторых парламентариев зарплата помощников — неплохой заработок (а для кого-то и основной), поэтому ликвидировать его они не намерены.
— Некоторые депутаты оформили к себе в помощники не только родственников, как их коллеги из Заксобрания, но и практически «мертвые души». Люди только числятся в качестве сотрудников, а на деле ничего не делают, имея другую работу. А почти вся их зарплата идет в карман депутата, — рассказывают слухмейкеры. — Кто в здравом уме будет себя такого лишать?
Начались переговоры по участию полпредства в финансовых вопросах…
Новый полномочный представитель президента в УрФО Николай Цуканов намерен участвовать в финансовых вопросах регионов присутствия. Об этом заявляют слухмейкеры, общающиеся с сотрудниками ведомства.
Якобы от имени Николая Цуканова с представителями финансовых групп и администраций регионов начались переговоры по поводу участия ряда компаний и фондов в распределении бюджетных средств.
Правда, слухмейкеры не уверены, сам ли Николай Цуканов решил в этом участвовать либо кто-то из полпредских за спиной шефа пытается заработать.
...но большинство сотрудников на Добролюбова, 11, сидят «ниже травы»
В целом же в полпредстве включен режим «тишина». Крупные чиновники изучают нового полпреда Николая Цуканова, его намерения и требования. Пока к нему не подступиться.
Слухмейкеры говорят, что одна из влиятельных групп уже пыталась напрямую пробиться к Николаю Цуканову, чтобы заручиться его поддержкой на выборах в Екатеринбургскую гордуму, но была, как говорится, «отшита». После этого никто к новому полпреду не лезет.
КПРФ получила добро на проведение митингов против пенсионной реформы
Коммунистам разрешили устраивать акции протеста против проводимой в стране пенсионной реформы. КПРФ дали право митинговать и публично выступать с критикой федерального кабинета министров.
Якобы, говорят слухмейкеры, добро на протест дано из администрации губернатора Свердловской области от первого замглавы региона Владимира Тунгусова. Это было сделано, чтобы дать перед выборами в гордуму Екатеринбурга дополнительные очки КПРФ, с которыми у вице-губернатора давно хорошие отношения.
Причем помимо «добра» на митинги коммунистам нашли и неплохого спонсора, которого необходимо в любом случае отблагодарить мандатом.
Для остальных запрет на митинги будет действовать до 25 июля
Для остальных партий и политических объединений запрет на митинги будет действовать до 25 июля. Различные акции в Екатеринбурге будут запрещать еще три недели, используя для этого даже не всегда законные методы.
Причем разнарядка «футболить» митинги в Министерство общественной безопасности Свердловской области, которое и согласовывает их в Екатеринбурге, пришла сверху. А это значит, они будут запрещены, даже если формально все будет законно.
Единственное, что стоит отметить, — коммунистов попросили пока воздержаться от митингов в столице Урала, посоветовав митинговать в периферии.
На «Иннопром-2018» ждут высоких гостей
Несмотря на то, что до «Иннопрома-2018», который пройдет с 9 по 12 июля, остались считаные дни, никто до сих пор не знает списка высокопоставленных гостей, которые должны посетить Екатеринбург в дни проведения международной промышленной выставки.
Слухмейкеры из администрации Евгения Куйвашева говорят, что списки не пришли еще из Москвы, поэтому они не знают, кого им точно ожидать. Правда, рассказывают, что, по непроверенной информации, в Екатеринбург может прилететь премьер Дмитрий Медведев и ряд федеральных чиновников, которые практически ежегодно посещают «Иннопром».
Ранее появлялись слухи, что вместо председателя правительства в Екатеринбург прилетит Владимир Путин, но пресс-служба Кремля уже сообщала, что его точно не будет — у него запланированы в эти дни важные встречи.
Высокопоставленные российские гости на «Иннопроме» необходимы, так как в этом году на выставку прилетят представители влиятельных кругов Южной Кореи, Японии и Китая.
Главного борца с наркотиками в Екатеринбурге понизили в должности
В УМВД России по Екатеринбургу обсуждают неожиданное понижение в должности начальника отдела по контролю за оборотом наркотиков Кирилла Гольтякова. Подполковника полиции, уважаемого и заслуженного сотрудника по неизвестным причинам отправили служить в дежурную часть на рядовую должность. По слухам, он совершил серьезный дисциплинарный поступок, за что и был понижен в должности. Впрочем, официального подтверждения данной информации нет. На его место назначен с приставкой врио бывший оперативник уголовного розыска Максим Кудинов, но он лишь временная фигура – ранее появлялась информация о его проблемах с дипломом об окончании высшего образования, поэтому утверждать его в должности руководство УМВД не рискует.
Рубрика «Слухи» формируется по сообщениям собственных источников онлайн-газеты «Вечерние Ведомости».
Новый выпуск «Слухов» ищите на «ВВ» в следующую пятницу.
© «Вечерние Ведомости»
Поделиться в соцсетях:
06.07.2018
22:16 | 6.07.2018
Екатеринбургский театр оперы и балета переименовали
21:23 | 6.07.2018
В Екатеринбурге обсудили состояние уральской журналистики
19:58 | 6.07.2018
В тюменском «Ашане» наркоман зарезал охранника
19:56 | 6.07.2018
Хорошо живём: за один коллекционный доллар екатеринбуржцы готовы отдать в 36 раз больше его номинала
19:41 | 6.07.2018
Строительство высокоскоростной железной дороги Екатеринбург — Челябинск под угрозой из-за газопровода
18:49 | 6.07.2018
Завершилось выдвижение кандидатов на пост главы Екатеринбурга
18:41 | 6.07.2018
Участники «Школы главного архитектора 4.0» займутся разработкой проектов по развитию центральной части Перми
17:48 | 6.07.2018
В Екатеринбурге вынесен приговор спортсмену Никите Мальцеву и экс-оперативнику городского УВД
17:24 | 6.07.2018
Женщина попала под трамвай в Екатеринбурге
16:57 | 6.07.2018
В Перми на внеплановом заседании комиссии по ЧС рассмотрели вопрос предотвращения несчастных случаев на воде
16:51 | 6.07.2018
Екатеринбуржцам обещают жаркие выходные с дождями и грозами
16:23 | 6.07.2018
На «Иннопроме» представят концепцию наследия ЭКСПО-2025
16:17 | 6.07.2018
Бывший уралмашевский полицейский сделал карьеру на Северном Кавказе
16:12 | 6.07.2018
К развитию общественных пространств Перми подключили 60 молодых архитекторов из 9 городов
16:04 | 6.07.2018
Купальный сезон в Кургане официально еще не открыт
15:44 | 6.07.2018
Зампредседателя коллегии Военно-промышленной комиссии РФ Олег Бочкарев: «Будущее у Курганмашзавода есть»
15:14 | 6.07.2018
Свердловский областной суд взыскал с автодилера 1,2 млн рублей за продажу неисправной LADA Vesta за 698 тысяч рублей
15:13 | 6.07.2018
Еще три человека подали документы для участия в конкурсе по выборам мэра Екатеринбурга
14:57 | 6.07.2018
Администрация Перми передала стадион «Звезда» в безвозмездное пользование краевым властям
14:25 | 6.07.2018
Для екатеринбургских избирателей запустили специальный сайт
14:06 | 6.07.2018
«АгроФест-2018» в Прикамье соберет на одной площадке около 120 сельхозпроизводителей
13:36 | 6.07.2018
Свердловское управление МЧС: в результате грозового фронта жизнеобеспечение населения не нарушено
13:10 | 6.07.2018
В Екатеринбурге будут судить уроженку Курганской области, обвиняемую в мошенничестве с ипотекой
13:06 | 6.07.2018
В Перми отметят День семьи, любви и верности
12:45 | 6.07.2018
В конкурсе по выборам мэра Екатеринбурга появился 16-й участник
12:39 | 6.07.2018
Более 100 пожилых жителей Прикамья получили бесплатные консультации в рамках партпроекта
12:32 | 6.07.2018
В столице Прикамья в этом году будет обустроено более 10 мест отдыха
12:28 | 6.07.2018
В Кургане студент вышвырнул кота из окна многоэтажки на стекло. «Что происходит, то... ха-ха. Оля, я убил кота»
12:18 | 6.07.2018
Выходные в Перми будут жаркими
12:01 | 6.07.2018
Фестиваль живых историй: екатеринбуржцы напишут о своем городе стихи, рассказы и песни
11:59 | 6.07.2018
Мэрия Екатеринбурга банкротит застройщика скандального долгостроя
11:50 | 6.07.2018
Свердловская область примет участие во всероссийской акции «Ночь кино». Выбираем фильмы
11:28 | 6.07.2018
В Екатеринбурге отреставрируют усадьбу Рязанова
10:40 | 6.07.2018
В Челябинске для садоводов оборудовали остановки