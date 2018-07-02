Мания махинаций

13:57 | 4.07.2018

Фото: Яромир Романов, znak.com

Как свердловская пиарщица Валентина Гофенберг попала под статью

Обыски в офисе и в квартире пиарщицы Валентины Гофенберг в Екатеринбурге, проведенные в конце апреля, по уже возбужденным в отношении нее уголовным делам оказались крайне результативными. Кроме статьи УК РФ «Клевета», Гофенберг рискует стать фигуранткой уголовных дел по фактам вымогательства и мошенничества. И если сейчас в соцсетях и подконтрольном СМИ с ее стороны сыплются липовые обвинения в адрес полиции и ФСБ Нижнего Тагила и Алапаевска, то следующим объектом нападок вполне может стать свердловский генерал Владимир Миронов, под началом которого и будут сосредоточены все уголовные дела с участием скандальной свердловчанки.



Пять уголовных дел — не предел?



26 апреля в офисе автора телеграм-канала «ОйВсё» Валентины Гофенберг, расположенном в ЖК «Панорама» на улице Малышева, 71а, в Екатеринбурге (в этом же помещении находится редакция информационного издания «ТочкаНьюс», совладельцем которого является пиарщица), и в её квартире на улице Уральской прошли обыски. Они проводились в рамках возбужденного уголовного дела («Клевета, соединенная с обвинением лица в совершении тяжкого или особо тяжкого преступления»). Впоследствии Гофенберг пыталась опротестовать вынесение постановления о производстве обыска, но безрезультатно. Сначала Ленинский районный суд Нижнего Тагила отказал ей в удовлетворении требований, а затем решение нижестоящей инстанции устояло в Свердловском областном суде.



Собранные в ходе обыска, а также в результате проведения оперативно-розыскных мероприятий данные позволили сформировать необходимую доказательную базу. Информированные источники сообщают, что по факту клеветы только в полиции Алапаевска в настоящее время возбуждены и расследуются три уголовных дела, одно дело в отделе полиции № 16 Нижнего Тагила (потерпевшим по делу проходит бизнесмен Александр Бекташян) и одно дело в следственном отделе по Ленинскому району города Нижний Тагил СУ СК по Свердловской области. В последнем случае расследованием занимается Следственный комитет в связи с тем, что пострадавшей стороной являются сотрудники правоохранительных органов. Заявления о клевете со стороны Гофенберг подало практически все руководство тагильской полиции — начальник управления Ибрагим Абдулкадыров, его заместители и руководители подразделений Наталья Саввина, Оксана Першина, Анатолий Чернов, Ильдар Садрисламов, Андрей Раев. Кроме этого, в настоящее время полицией Екатеринбурга решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 159 УК РФ («Мошенничество»).



Учитывая, что территориально эпизоды уголовных дел в отношении Гофенберг совершались либо относятся к разным муниципалитетам, скорее всего, их объединят в одно производство в Главном следственном управлении ГУ МВД России по Свердловской области под контролем начальника ГСУ генерал-майора Владимира Миронова. И в этом случае акцент фейковых атак пиарщицы может сместиться именно на него. Общеизвестно, что девушка совершенно не гнушается чернухой и мастерица на выдумки. Именно эта черта ее характера, вероятно, и приведет ее рано или поздно на скамью подсудимых.



В процессе расследования правоохранителям также предстоит дать оценку действиям главного редактора информационного агентства «ТочкаНьюс» Дмитрия Фоминцева, на сайте которого публиковалась недостоверная информация о работе тагильских и алапаевских силовиков, а также бизнесменах и чиновниках. Зачастую на сайте агентства полностью копировались материалы, размещенные в телеграм-канале «ОйВсё», связь с которым Гофенберг не скрывала до недавнего времени, да и технические возможности давно позволяют установить связь аккаунта с пользователем сотового телефона.



«При благоприятном развитии событий Дмитрий Фоминцев может остаться свидетелем по уголовным делам. В ином случае он вполне может стать обвиняемым со всеми вытекающими последствиями, включая запрет заниматься профессиональной, в его случае журналистской, деятельностью, — считает наш эксперт. — Однако уже сейчас можно говорить как минимум о несоблюдении норм журналисткой этики и требований закона «О средствах массовой информации» в части проверки достоверности информации со стороны главного редактора». Другой наш эксперт считает, что «Гофенберг просто подставила Фоминцева, который, в отличие от автора телеграм-канала, является главным редактором СМИ, а значит, степень ответственности за опубликованные материалы у него может оказаться впоследствии даже выше».



Из контрразведчиков — в бизнесмены



Вопросы у следователей наверняка появятся и к бизнес-компаньону Валентины Гофенберг, бывшему сотруднику подразделения контрразведки Ивану Левицкому. Известно, что ранее он работал в УФСБ по Свердловской области, а затем перевелся в отдел, расположенный в Нижнем Тагиле, где курировал «китайское» направление. В его зону ответственности входил в том числе контроль за деятельностью бизнесменов из КНР. В 2017 году он был уволен из органов госбезопасности в звании майора — как говорят, не просто так. Ему приписывали «чрезмерно» тесное общение с некоторыми предпринимателями из Поднебесной, которые пользовались режимом особого благоприятствования.



Официально подтвердить информацию о внеслужебных отношениях между Левицким и китайцами, владеющими торговыми точками на местном рынке, тогда не представилось возможным, но, по слухам, свою выгоду он получал в виде переданных ему дорогостоящих смартфонов, говорили даже о факте вымогательства денежных средств в размере полумиллиона рублей.



После увольнения из ФСБ Иван Левицкий пошел в бизнес. Совместно с Валентиной Гофенберг он является совладельцем информационного агентства «ТочкаНьюс». Ему принадлежит доля в 80 % в ООО «Интехно» (вторая доля принадлежит пиарщице). Компания является соучредителем самого издания «ТочкаНьюс», «Интехно» принадлежит 51 % доли, 49 % — у главного редактора Дмитрия Фоминцева. Также Левицкий в декабре 2017 года зарегистрировался как индивидуальный предприниматель. Согласно открытым данным, он вправе заниматься консультированием по вопросам коммерческой деятельности и управления, деятельностью риелторских агентств и т. д.



Эмиссар от Гофенберг



Есть еще интересный момент. Кроме вышеупомянутой троицы, в их окружении действовал четвертый человек, данные которого источники пока не раскрывают — в интересах следствия. Как только в телеграм-канале «ОйВсё» Валентины Гофенберг и на сайте «ТочкаНьюс» появлялась дискредитирующая информация о жизни и бизнесе чиновников и предпринимателей Нижнего Тагила и Алапаевска, спустя некоторое время к фигурантам медийных атак приезжал этот человек с предложением за вознаграждение прекратить публикацию материалов.



Личность «решалы», как можно предположить представляющего Гофенберг, установлена. В диалоге с интересантом он заявлял, что готов повлиять на пиарщицу в случае выплаты гонорара.



«Таким образом, это стало своеобразным бизнесом, а по содержанию — обычным вымогательством, поставленным на поток», — поделился своим мнение собеседник редакции.



По его словам, эмиссар пиарщицы ранее приезжал в Челябинск, к известному жителю этого города, по которому в свое время также «проехалась» Гофенберг. После переговоров потерпевший согласился заплатить деньги за так называемый «блок на негатив». Когда передача денежных средств состоялась, публикации прекратились. Формально в вышеописанных действиях усматриваются признаки вымогательства (ст. 163 УК РФ).



Задержание Гофенберг — вопрос времени?



Как мы уже писали выше, полицией Екатеринбурга решается вопрос о возбуждении в отношении Гофенберг уголовного дела по ст. 159 УК РФ («Мошенничество») по фактам заявлений граждан, поданных в разные периоды времени, и привлечении пиарщицы к ответственности. Именно с этим, по мнению нашего собеседника, связаны все выпады Гофенберг в адрес силовиков. Публикуя всякую грязь, она пытается надавить на следствие, скомпрометировать конкретных сотрудников ФСБ, полиции, СК, которые так или иначе задействованы в следственных действиях, привлечь к себе внимание, придать обычной уголовке общественное значение и таким путем уйти от ответственности за совершенные деяния. А их более чем достаточно.



Так, по данным издания, в мае 2013 года в УМВД России по Екатеринбургу обращался на тот момент новоизбранный глава города Евгений Ройзман. По его мнению, попытка банкротства ИП Валентины Гофенберг в 2012–2013 годах была организована бывшим сотрудником прокуратуры Алексеем Карповым (отбывает срок за организацию заказных убийств) под надуманным предлогом, с целью уклонения «Валечки» от погашения кредиторской задолженности.



В марте 2014 года в полицию с заявлением обращался директор АНО «Риэлторский информационный центр» с заявлением в отношении генерального директора рекламного агентства «Мания Величия» Валентины Гофенберг. В отношении компании было возбуждено несколько исполнительных производств на общую сумму около двух миллионов рублей, которые не взыскивались в связи с отсутствием денежных средств и имущества у рекламного агентства.



В этом же году в полицию обращалась директор винотеки Le Terroir Анна Мухина, у которой была устная договоренность с Гофенберг о проведении мероприятия «Мальчишник» для поднятия имиджа компании, где Валечка отвечала за подбор артистов, концепцию и питание. Но услуги так и не были оказаны, несмотря на передачу почти 300 тысяч рублей.



В июле 2015 года в отдел полиции № 5 УМВД России по Екатеринбургу обратился девелопер Никита Попов, который обратился к Гофенберг с просьбой организовать ему свадьбу. После торжества к бизнесмену стали поступать вопросы от подрядчиков о неоплате услуг, хотя Гофенберг отвечала, что все финансовые вопросы закрыла, никак не подтверждая данный факт. В итоге Никите Попову пришлось повторно из своих собственных средств выплатить подрядчикам около 1,5 миллиона рублей.



Тогда же, в июле 2015 года, в отдел полиции № 9 УМВД России по Екатеринбургу с заявлением обращался представитель ООО «Фабрика печати», который пояснил, что в 2011 году с директором ООО «РА «Мания Величия» Валентиной Гофенберг был заключен договор на изготовление и монтаж рекламной продукции, но обязательства не были выполнены. Ущерб компании составил порядка 1,5 миллиона рублей.



Судя по активности правоохранителей, пиарщица до сих пор числится в должниках, а значит, для возбуждения уголовных дел по разным эпизодам есть все основания, как и для задержания Гофенберг, — это лишь вопрос времени.