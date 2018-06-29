Скандальные адвокатские хроники



Модный адвокат должен жить красиво. Например, в белокаменной высотке «Февральская революция», рядом с башней «Исеть» и Домом правительства.



Геннадий Ушаков и связанные с ним компании вызывали серьезный интерес силовиков в 2015 году в связи с хищениями средств «Уралвагонзавода». Защищал скандального политика и коммерсанта Денис Пучков.

Написание кандидатской и докторской диссертации – большой труд. Человеку, претендующему на научную степень, приходится уделять исследованиям массу времени, любой настоящий ученый скажет, что совмещать кандидатскую с работой сложно даже для людей, профессионально занимающихся наукой. Поэтому когда становится известно, что какой-то чиновник защитил диссертацию без отрыва от основной работы, это вызывает серьезный скепсис.При этом почти никого не удивляет, когда учеными степенями щеголяют люди из бизнеса: директора крупных предприятий, собственники компаний, адвокаты. У них больше времени на научные исследования или это нормально, когда дефицит времени компенсируется деньгами?Ученые степени на визитках бизнесменов уже давно не редкость. Бизнес по написанию диссертаций в России имеет угрожающие размеры. Например, по данным сообщества «Диссернет», занимающегося исследованием подлинности диссертаций, с 2004 по 2011 годы в России ежегодно защищалось до 500 фальшивых научных работ такого уровня. Сейчас простой поиск в интернете выдает не один десяток сайтов, предлагающих услуги по написанию диссертаций. Докторская: от 300 тысяч рублей, кандидатская – от 180 тысяч.Разумеется, солидные люди не пользуются услугами сомнительных интернет-сайтов. Судя по всему, у них есть знакомства в университетах. Известный в Екатеринбурге адвокат Денис Пучков (управляющий партнер адвокатского бюро «Пучков и партнеры») в 2013 году написал и защитил кандидатскую диссертацию по теме «Уголовно-правовая защита интеллектуальной собственности в России» в Уральском государственном юридическом университете, где у него может быть много хороших знакомых. В их число также может входить адвокат-преподаватель Андрей Степанченко, с 1995 года работающий на кафедре предпринимательского права Уральского государственного юридического университета.Написание диссертации для предприимчивых россиян часто превращается в «науку о контактах», могут оказаться полезными и финансовые вложения в научный труд. Но не всегда это гарантирует, что работа будет выполнена качественно.Уже первичное ознакомление с кандидатской диссертацией Дениса Пучкова наводит на мысль о том, что новоявленный кандидат юридических наук, исследовавший проблемы защиты интеллектуальной собственности, мог сам активно пользоваться чужой интеллектуальной собственностью.Например, сразу выясняется, что научный руководитель диссертации – профессор Уральского государственного юридического университета Козаченко Иван Яковлевич. По данным сервиса «Диссернет» (biblio.dissernet.org), Иван Козаченко принимал участие в защите по меньшей мере двух «красочных диссертаций» (диссертация, содержащая, по мнению Диссернета, заимствования, выполненные с нарушением порядка использования заимствованного материала) http://biblio.dissernet.org/person/100401.Официальные оппоненты Пучкова на защите: доктор юридических наук Векленко Василий Владимирович и кандидат юридических наук Морозов Виктор Иванович – оба окончили Омскую высшую школу милиции МВД СССР, а Василий Владимирович защищал и кандидатскую, и докторскую диссертации в Уральском государственном юридическом университете.Возможно, теплая дружеская обстановка, которую предполагает встреча старых друзей и знакомых, не располагала оппонентов господина Пучкова к придирчивому анализу его диссертации.Забавный факт: в списке использованных источников и литературы к своей диссертации Пучков приводит 220 источников на 159 страниц текста (включая титульный лист и оглавление). С таким количеством источников можно было скомпилировать свою диссертацию просто позаимствовав пару абзацев из каждого.Не факт, что Пучков пошел по такому пути. По данным сервиса «Антиплагиат» можно обнаружить, что текст диссертации кандидата юридических наук Дениса Пучкова подозрительно похож на дипломную работу «Охрана интеллектуальной собственности в России» (даже название не сильно отличаются), совпадая с ней более чем на 47%.Думается, что будь этот диплом, написанный неизвестным студентом, более объемным, его доля в тексте диссертации могла быть еще выше. А на практике контент его дипломной работы разбавлен вставками из сборника постановлений пленумов Верховных судов СССР, РСФСР и РФ, кусками из рефератов, выложенных в интернете, и выписками из учебников по уголовному праву. Доля оригинального контента в тексте диссертации, по оценке сервиса «Антиплагиат», без учета страниц со списком использованных источников и литературы и с учетом самоцитирования (некоторые фрагменты диссертации целиком повторяют автореферат к ней же) составляет не более 40%, еще около 10% — цитаты, оформленные по правилам.Разумеется, факт того, что текст диссертации господина Пучкова наполовину совпадает с текстом более раннего документа, недостаточен для доказательства плагиата. Возможно это повод к тому, чтобы заняться проверкой обоснованности присвоения ему ученой степени.Интересные истории также связаны с личной жизнью Дениса Пучкова, с его участием в процессах в пользу интересов собственной семьи. Судя по данным базы судебных решений, иметь дело с семьей Пучковых — то еще удовольствие.Например, в 2011 году Пучковы обзавелись квартирой площадью 135 кв. м. в престижной высотке на улице Февральской революции, недалеко от Правительства Свердловской области, Городского пруда и стройки будущего Ельцин Центра. Денег на работу с квартирой не жалели. В принципе, это логично, ведь модный адвокат должен жить красиво. Как следует из решения Орджоникидзевского районного суда Екатеринбурга по делу № 2-742/12, только по договору на поставку детской мебели жена Пучкова обязалась уплатить более 350 тысяч рублей.Напомним, этот тот же самый адвокат Пучков, который, как впоследствии выяснят судебные приставы, не имеет ни средств, ни даже работы, чтобы заплатить налог на имущество.Супруга «неимущего» адвоката Пучкова заказывает детскую мебель на 350 тысяч рублей. Вероятно, предприниматель, продавший мебель Пучковым, никогда раньше с этой семьей дел не имел. Иначе он бы проследил за процессом доставки и сборки лично и со всей тщательностью. Но не проследил и тут же получил от Пучковых иск.Обнаружив недостатки (возникшие еще на заводе, при установке и даже при эксплуатации мебели самими Пучковыми) и нехватку одного (!) крепления к полу для стеллажа, Пучковы подают иск к продавцу. В иске они потребовали не только заменить шкафы с недостатками и вернуть деньги за стеллаж (80 709 рублей), но и выплатить неустойку в размере 154 тысяч (!) рублей и 20 тысяч рублей в качестве возмещения морального вреда. В ходе суда истец изменил требования, пожелав вернуть деньги не только за стеллаж, но и за оба шкафа – 94 392 руб.Таким образом, Пучковы хотели вернуть назад потраченные на данную мебель деньги и получить почти 100-процентную компенсацию. По мнению редакции это очень похоже на попытку обогатиться за счет поставщика мебели, не правда ли? На этот момент обратил внимание и суд, заявивший: «Вместе с тем в силу ст. 333 ГК РФ, если подлежащая уплате неустойка явно несоразмерна последствиям нарушения обязательства, суд вправе уменьшить неустойку. Исходя из общих принципов гражданского законодательства, меры защиты нарушенного права должны носить компенсационный характер и не могут являться средством обогащения за счет контрагента по обязательству».В результате суд снизил размер компенсации до 12 000 руб. (10 тыс. руб. – неустойка, 2 тыс. руб. – за моральный вред). Попытка Пучковых получить дополнительно 162 тыс. руб. провалилась, но согласитесь, амбициозность истцов впечатляет.Другой предприниматель, имевший неосторожность вступить с Денисом Пучковым в договорные отношения, – фирма-застройщик, у которой Пучковы купили свою недешевую квартиру.После того, как договор купли-продажи был заключен и подписан акт-приема-передачи квартиры, господа Пучковы вдруг решили поспорить с застройщиком.Как следует из определения Свердловского областного суда по делу № 33-4850/2012, Пучковы решили поменять окна в квартире, что и сделали, хотя на тот момент квартира им еще не принадлежала. Пучковы не только поменяли окна не в своей квартире, но и решили потребовать компенсацию затрат со строителей, указывая на пункт в предварительном договоре, где оговаривалось, что окна должны быть пластиковыми, а не алюминиевыми.Если в первом случае Пучковым противостоял частный предприниматель, который не смог внятно обосновать свою позицию и проиграл (хотя Пучковы и получили намного меньше, чем требовали), то крупную девелоперскую компанию Пучкову и его жене переспорить не удалось: они не получили вообще ничего.Юристам застройщика с легкостью удалось доказать, что предварительный договор, на который в своих требованиях опирались Пучковы, только фиксирует обязательство сторон заключить договор о приобретении квартиры в будущем, а не обязательства, вытекающие из договора купли-продажи квартиры. В суде было доказано, что отношения сторон, заключивших предварительный договор, не являются отношениями между потребителем и продавцом при продаже товара и не регулируются законом «О защите прав потребителей», как пытались всех заверить Пучковы. В целом эта история позволяет дать оценку не только амбициям, но и юридической компетентности Пучкова.Как мы видим, у серьезных предпринимателей при попытках работы с Пучковым нередко возникают совершенно не нужные проблемы. Но некоторые неоднозначные персоны из мира коммерции охотно прибегают к его помощи.Тут можно представить целую галерею известных на всю Свердловскую область деятелей. Например, интересно оживили информационную повестку в 2015 году видные члены «Деловой России» Леонид Гункевич и Иван Роженцов. За обоими числились крупные долги перед банками, при этом они не скрывались, а наоборот, наняв в адвокаты Дениса Пучкова, учредили «Центр долговой безопасности».Вот как об этом писало информагентство Ura.Ru: «В «Деловой России» разгорается масштабный скандал. Два ее представителя, погрязшие в банковских долгах — председатель свердловского отделения Леонид Гункевич и рядовой делоросс Иван Роженцов — организуют «Центр долговой безопасности».Эта организация тут же прославилась своими методами (не исключено, что консультировал скандальных «делороссов» Пучков). Одним из первых в разработку «Центра долговой безопасности» попал екатеринбуржец Дмитрий Любин, обвинивший новоявленных коллекторов в распространении ложной информации о нем в СМИ.Отец Любина в публикации портала 66.ru жаловался на оказываемое давление: «Ко мне в квартиру поздними вечерами звонили с угрозами и ломились лица кавказской национальности. Каждый день в моем почтовом ящике появлялись письма с подписью некоего Леонида Гункевича, в которых содержалось требование оказать давление на моего сына. Мы с супругой — пожилые люди, и нам страшно за свою жизнь...»«Если присмотреться, в Екатеринбурге появилось очередное коллекторское агентство, методы которого шокируют — раковых больных заваливают венками, а родителей бизнесменов публично истязают. Даже влиятельные госструктуры удивились методам «новых коллекторов», не говоря уже о недоумении коллег-бизнесменов», - писало в 2015 году Ura.Ru. А Пучков в это время раздавал комментарии СМИ, выступая на стороне указанных «делороссов».Другой подопечный адвоката Дениса Пучкова попался на воровстве у ГУП «Газовые сети». Вероятно, действую по принципу «что охраняем, то и имеем», его подзащитный Владимир Яхлаков, став руководителем предприятия, заключал и оплачивал от имени предприятия договоры на строительство газовых сетей с карманным предприятием, хотя работы выполняли работники ГУПа. Похищены миллионы рублей. Ленинский районный суд Екатеринбурга в 2016 году приговорил Яхлакова к трем годам лишения свободы.«В ходе судебного следствия мы не отрицали тех действий, которые инкриминируются господину Яхлакову, но мы не согласны с тем, что они привели к ущербу компании» («Коммерсантъ»), — сказал журналистам защитник господина Яхлакова Денис Пучков. Действительно, какой уж тут ущерб — некоторые подзащитные ворочают миллиардами.Есть, например, Геннадий Ушаков, еще один видный екатеринбургский политик. В офисе подконтрольной ему компании в августе 2015 года проходили следственные действия в связи с хищениями средств оборонного предприятия «Уралвагонзавод». Речь шла о сделках на сотни миллионов рублей, большинство из которых оказались фиктивными, по фактам сделок с компаниями Ушакова и УВЗ даже возбуждались уголовные дела (по данным nakanune.ru), что мало повлияло на судьбу Ушакова, который спокойно обанкротился и стал депутатом областного Заксобрания. Кто в скандальном 2015 году был адвокатом Ушакова? Денис Пучков, как наверняка все догадались.В скольких еще скандальных историях фигурировало и будет фигурировать фамилия господина Пучкова? Какие выгоды кроме стандартных гонораров может получать этот адвокат? Насколько работа таких специалистов по уголовным и имущественным конфликтам соответствует российским нормам права? Журналисту сложно точно ответить на эти вопросы, возможно, их пора задавать надзорным и силовым структурам.