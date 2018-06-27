Общество
21:51 | 29.06.2018
Свердловские «медведи» разделились по лагерям
Слухи «Вечерних Ведомостей» о главных событиях и людях недели
Виктор Тестов пошел войной на губернатора
Исполняющий обязанности председателя Екатеринбургской городской думы Виктор Тестов настраивает против губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева местные элиты. В открытую конфронтацию стороны пока не вступают – Тестов, за которым стоит «Таганский Ряд», пока предпочитает действовать аккуратно, через других однопартийцев, которые и должны стать «солдатиками» в намечающейся схватке. Сплетники говорят, что Тестов крайне возмутился решением резиденции о формировании общегородской тройки кандидатов от «Единой России» в ЕГД, в которую попал и его оппонент по праймериз, вице-президент «Фонда город без наркотиков» Тимофей Жуков.
Свердловские единороссы готовятся к скандалу
Конференция свердловского регионального отделения «Единой России» 7 июля, которая состоится в УргЭУ-СИНХ, надолго запомнится её участникам. Ожидается, что «протунгусовские» единороссы выступят против утверждения общегородской тройки кандидатов от «Единой России» в Екатеринбургскую городскую думу, предложенную политсоветом. О намечающемся расколе в партийных рядах уже доложено в Москву, в связи с чем на конференцию прилетит представитель федерального руководства партии. По слухам, если утвердить тройку не удастся, то губернатором будет принято решение о признании итогов праймериз недействительными, что станет крайне болезненным ударом для «прогородских» кандидатов, входящих в т.н. «список Тунгусова».
Власти Артемовского испугались будущих пенсионеров
Власти Артемовского напуганы планами по проведению в городе масштабного митинга против повышения пенсионного возраста. С подобной инициативой местные жители вышли на активно работающего в территории депутата Госдумы и одного из ключевых критиков пенсионной реформы на федеральном уровне Дмитрия Ионина. Мэр Самочернов, и так находящийся по совокупности «в двоешниках» и являющийся кандидатом на увольнение нервничает, что известный своими протестными настроениями Артемовский прогремит по массовости акции на всю страну и его попросят уйти. Играя на опережение, неделю назад глава даже ездил на встречу с одним из замом главы администрации губернатора, но поддержки не получил.
Дмитрию Полянину дали еще два месяца показать себя
Главный редактор «Областной газеты» Дмитрий Полянин, который утверждает, что на него было совершено нападение, проработает в «ОГ» как минимум до сентября. Вопрос о продлении с ним контракта уже совершенно точно будет решаться после проведения выборов в думу Екатеринбурга, сообщают слухмейкеры. Пока же в издании продолжается проверка финансово-хозяйственной деятельности, по итогам которой, как любят выражаться силовики, будет «принято соответствующее процессуальное решение».
Армен Карапетян присматривается к Белоярке
Экс-депутат свердловского ЗакСобрания Армен Карапетян присматривается к землям Белоярского городского округа. Не исключено, что он даже может принять участие в довыборах депутатов в местную думу, которые состоятся в сентябре этого года и выиграть их с существенным преимуществом. Благо, материальный ресурс позволяет. На этой неделе его помощник уже приезжал в территориальный избирком, собирая сведения о документах, необходимых для регистрации в качестве кандидата.
Александр Бурков переманивает к себе помощника депутата Госдумы
Исполняющий обязанности губернатора Омской области Александр Бурков усиливает кадровый состав регионального правительства. Кроме Ильи Лобова, который назначен министром природных ресурсов и экологии, сделаны предложения еще как минимум двум справедливороссам. Среди них – член Общественной палаты Свердловской области Николай Новиков и помощник депутата Государственной думы Дмитрия Ионина Евгений Тарасевич, которые ранее активно участвовали в проекте «Справедливое ЖКХ».
Вслед за болельщиками Екатеринбург покидают полицейские
Сотрудники полиции, прикомандированные в Екатеринбург на период проведения матчей Чемпионата мира по футболу, 28 июня начали покидать уральскую столицу, несмотря на то, что в городе еще остаются тысячи болельщиков, которые не спешат никуда уезжать – уральская столица им так понравилась, что они готовы остаться здесь навсегда. В отличие от тех же «приезжих» полицейских, которым пришлось сдерживать толпы пьяных фанатов. Впрочем, мало кто сомневается, что и местные правоохранители справятся своими силами с охраной правопорядка в Екатеринбурге, а потому поводов для переживаний нет.
«Несчастливый» отдел полиции в Екатеринбурге в ожидании кадровых перемен
Над начальником отдела полиции №9 УМВД России по Екатеринбургу (дислокация — улица Крылова) Вадимом Пономаревым нависла угроза увольнения. По слухам, с целью сохранить насиженное место, подполковник ушел на больничный, и сейчас пытается использовать все возможные рычаги, чтобы остаться на руководящей должности. В том числе, и ресурс бывшего главного полицейского свердловского кадровика Виктора Бердникова. Одной из причин, по которой руководство УМВД намерено сменить начальника ОП №9 стали крайне плачевные результаты работы отдела. Напомним, что ранее Пономарев работал в Нижнем Тагиле, но перевелся в Екатеринбург из-за конфликта с шефом городской полиции Ибрагимом Абдулкадыровым.
Сплетники также отмечают, что ОП №9 считается «несчастливым». Так, и.о. начальника отдела Эльнур Мовсунов, который заменяет Пономарева на время его больничного, накануне был госпитализирован в больницу в связи с болезнью сердца.
Новый полпред президента в УрФО Цуканов стал собирать компромат на губернаторов
Назначенный на этой неделе на должность полномочного представителя президента в УрФО Николай Цуканов уже начал работу. И начал он с совещаний, на которых присутствовали только силовики и бывший полпред Игорь Холманских. Как сообщают слухмейкеры с улицы Добролюбова, данные встречи прошли не в режиме знакомства, а со сбора компрометирующей информации о губернаторах. Больше всех сведений предоставил Игорь Холманских, у которого сложились не самые простые отношения с некоторыми главами регионов.
Над Карамышевым сгущаются тучи, теперь против него и прокуратура
Председатель городской думы Сысерти Александр Карамышев нажил себе новых врагов. Мало того, что его недолюбливают местные жители, а также депутаты, которые инициируют его отставку, так теперь против него выступила еще и прокуратура Свердловской области, представителя которой выгнали с заседания гордумы.
Слухмейкеры отмечают, что конфликт с надзорным органом для Александра Карамышева может выйти боком. Против него итак заведено уголовное дело по статье «Мошенничество», которое находится сейчас в стадии расследования. А конфликт с прокуратурой может поднять другие эпизоды его деятельности на посту главы Сысерти, связанные с земельными участками, местным бизнесом и покупкой недвижимости.
Администрация Екатеринбурга может оставить после ЧМ-2018 уличные туалеты
Мэрия Екатеринбурга собирается убрать из города все общественные туалеты, установленные к играм ЧМ-2018. Такую позицию открыто заявляет «серый дом», невзирая на мнения граждан, которые уже несколько лет подряд жалуются на нехватку общественных туалетов в столице Урала.
В тоже время слухмейкеры сообщают, что не все в администрации Екатеринбурга придерживаются мнения о ликвидации общественных туалетов, что вызывает у слухмейкеров лишь улыбку – битва за уборные обещает быть не менее масштабней, чем за места в думе.
Федеральные власти остались довольны играми ЧМ-2018, минус – избиение болельщика и полупустые трибуны
В Москве похвалили организацию матчей ЧМ-2018 в Екатеринбурге, который принял четыре матча мундиаля. В адрес главы региона Евгения Куйвашева, администрации города и силовых структур уже поступили благодарности.
Правда, как говорят слухмейкеры, за несколько моментов свердловские власти все-таки пожурили. Первый эпизод – это незаполненные трибуны на матче между Египтом и Уругваем. Но тут ответственность удалось «спихнуть» на FIFA. Вторым стали инциденты с иностранцами – отказ в заселении мексиканцев в отель Екатеринбурга, что вызвало скандал на федеральном уровне, и избиение болельщика сборной Швеции, который в пьяном виде повздорил с уральцем и получил от него нокаутирующий удар.
Но, как говорят слухмейкеры, об этих проблемах шепчутся кулуарно, основные итоги с благодарностями или критикой будут подводиться через полмесяца, когда закончится ЧМ-2018.
Рубрика «Слухи» формируется по сообщениям собственных источников онлайн-газеты «Вечерние Ведомости».
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© «Вечерние Ведомости»
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