Свердловские «медведи» разделились по лагерям

Исполняющий обязанности председателя Екатеринбургской городской думы Виктор Тестов настраивает против губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева местные элиты. В открытую конфронтацию стороны пока не вступают – Тестов, за которым стоит «Таганский Ряд», пока предпочитает действовать аккуратно, через других однопартийцев, которые и должны стать «солдатиками» в намечающейся схватке. Сплетники говорят, что Тестов крайне возмутился решением резиденции о формировании общегородской тройки кандидатов от «Единой России» в ЕГД, в которую попал и его оппонент по праймериз, вице-президент «Фонда город без наркотиков» Тимофей Жуков.Конференция свердловского регионального отделения «Единой России» 7 июля, которая состоится в УргЭУ-СИНХ, надолго запомнится её участникам. Ожидается, что «протунгусовские» единороссы выступят против утверждения общегородской тройки кандидатов от «Единой России» в Екатеринбургскую городскую думу, предложенную политсоветом. О намечающемся расколе в партийных рядах уже доложено в Москву, в связи с чем на конференцию прилетит представитель федерального руководства партии. По слухам, если утвердить тройку не удастся, то губернатором будет принято решение о признании итогов праймериз недействительными, что станет крайне болезненным ударом для «прогородских» кандидатов, входящих в т.н. «список Тунгусова».Власти Артемовского напуганы планами по проведению в городе масштабного митинга против повышения пенсионного возраста. С подобной инициативой местные жители вышли на активно работающего в территории депутата Госдумы и одного из ключевых критиков пенсионной реформы на федеральном уровне Дмитрия Ионина. Мэр Самочернов, и так находящийся по совокупности «в двоешниках» и являющийся кандидатом на увольнение нервничает, что известный своими протестными настроениями Артемовский прогремит по массовости акции на всю страну и его попросят уйти. Играя на опережение, неделю назад глава даже ездил на встречу с одним из замом главы администрации губернатора, но поддержки не получил.Главный редактор «Областной газеты» Дмитрий Полянин, который утверждает, что на него было совершено нападение, проработает в «ОГ» как минимум до сентября. Вопрос о продлении с ним контракта уже совершенно точно будет решаться после проведения выборов в думу Екатеринбурга, сообщают слухмейкеры. Пока же в издании продолжается проверка финансово-хозяйственной деятельности, по итогам которой, как любят выражаться силовики, будет «принято соответствующее процессуальное решение».Экс-депутат свердловского ЗакСобрания Армен Карапетян присматривается к землям Белоярского городского округа. Не исключено, что он даже может принять участие в довыборах депутатов в местную думу, которые состоятся в сентябре этого года и выиграть их с существенным преимуществом. Благо, материальный ресурс позволяет. На этой неделе его помощник уже приезжал в территориальный избирком, собирая сведения о документах, необходимых для регистрации в качестве кандидата.Исполняющий обязанности губернатора Омской области Александр Бурков усиливает кадровый состав регионального правительства. Кроме Ильи Лобова, который назначен министром природных ресурсов и экологии, сделаны предложения еще как минимум двум справедливороссам. Среди них – член Общественной палаты Свердловской области Николай Новиков и помощник депутата Государственной думы Дмитрия Ионина Евгений Тарасевич, которые ранее активно участвовали в проекте «Справедливое ЖКХ».Сотрудники полиции, прикомандированные в Екатеринбург на период проведения матчей Чемпионата мира по футболу, 28 июня начали покидать уральскую столицу, несмотря на то, что в городе еще остаются тысячи болельщиков, которые не спешат никуда уезжать – уральская столица им так понравилась, что они готовы остаться здесь навсегда. В отличие от тех же «приезжих» полицейских, которым пришлось сдерживать толпы пьяных фанатов. Впрочем, мало кто сомневается, что и местные правоохранители справятся своими силами с охраной правопорядка в Екатеринбурге, а потому поводов для переживаний нет.Над начальником отдела полиции №9 УМВД России по Екатеринбургу (дислокация — улица Крылова) Вадимом Пономаревым нависла угроза увольнения. По слухам, с целью сохранить насиженное место, подполковник ушел на больничный, и сейчас пытается использовать все возможные рычаги, чтобы остаться на руководящей должности. В том числе, и ресурс бывшего главного полицейского свердловского кадровика Виктора Бердникова. Одной из причин, по которой руководство УМВД намерено сменить начальника ОП №9 стали крайне плачевные результаты работы отдела. Напомним, что ранее Пономарев работал в Нижнем Тагиле, но перевелся в Екатеринбург из-за конфликта с шефом городской полиции Ибрагимом Абдулкадыровым.Сплетники также отмечают, что ОП №9 считается «несчастливым». Так, и.о. начальника отдела Эльнур Мовсунов, который заменяет Пономарева на время его больничного, накануне был госпитализирован в больницу в связи с болезнью сердца.Назначенный на этой неделе на должность полномочного представителя президента в УрФО Николай Цуканов уже начал работу. И начал он с совещаний, на которых присутствовали только силовики и бывший полпред Игорь Холманских. Как сообщают слухмейкеры с улицы Добролюбова, данные встречи прошли не в режиме знакомства, а со сбора компрометирующей информации о губернаторах. Больше всех сведений предоставил Игорь Холманских, у которого сложились не самые простые отношения с некоторыми главами регионов.Председатель городской думы Сысерти Александр Карамышев нажил себе новых врагов. Мало того, что его недолюбливают местные жители, а также депутаты, которые инициируют его отставку, так теперь против него выступила еще и прокуратура Свердловской области, представителя которой выгнали с заседания гордумы.Слухмейкеры отмечают, что конфликт с надзорным органом для Александра Карамышева может выйти боком. Против него итак заведено уголовное дело по статье «Мошенничество», которое находится сейчас в стадии расследования. А конфликт с прокуратурой может поднять другие эпизоды его деятельности на посту главы Сысерти, связанные с земельными участками, местным бизнесом и покупкой недвижимости.Мэрия Екатеринбурга собирается убрать из города все общественные туалеты, установленные к играм ЧМ-2018. Такую позицию открыто заявляет «серый дом», невзирая на мнения граждан, которые уже несколько лет подряд жалуются на нехватку общественных туалетов в столице Урала.В тоже время слухмейкеры сообщают, что не все в администрации Екатеринбурга придерживаются мнения о ликвидации общественных туалетов, что вызывает у слухмейкеров лишь улыбку – битва за уборные обещает быть не менее масштабней, чем за места в думе.В Москве похвалили организацию матчей ЧМ-2018 в Екатеринбурге, который принял четыре матча мундиаля. В адрес главы региона Евгения Куйвашева, администрации города и силовых структур уже поступили благодарности.Правда, как говорят слухмейкеры, за несколько моментов свердловские власти все-таки пожурили. Первый эпизод – это незаполненные трибуны на матче между Египтом и Уругваем. Но тут ответственность удалось «спихнуть» на FIFA. Вторым стали инциденты с иностранцами – отказ в заселении мексиканцев в отель Екатеринбурга, что вызвало скандал на федеральном уровне, и избиение болельщика сборной Швеции, который в пьяном виде повздорил с уральцем и получил от него нокаутирующий удар.Но, как говорят слухмейкеры, об этих проблемах шепчутся кулуарно, основные итоги с благодарностями или критикой будут подводиться через полмесяца, когда закончится ЧМ-2018.