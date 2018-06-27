Общество
19:44 | 28.06.2018
«Приходят исключительно за удостоверением»: свердловская Общественная палата почти сформирована
В предварительном списке почти нет новых имен
Собеседования с потенциальными членами Общественной палаты Свердловской области (ОПСО) проходили на протяжении трех дней. За эти три дня рабочая комиссия прослушала самопрезентации 43 кандидатов в ОПСО. В отличие от первого заседания, когда некоторым кандидатам в ОПСО позволяли не рассказывать о себе (о том, как прошло первое заседание рабочей группы мы писали здесь), на последнем заседании о своей деятельности рассказал каждый. Однако, например, Евгений Тетерин (Свердловская региональная общественная организация содействия ветеранам боевых действий и военных конфликтов) о себе решил особо не рассказывать. «Говорить много не хочется – все видно по моим делам, – сразу сказал Тетерин. – Если нужен Общественной палате – готов работать». Уверенность в том, что все члены ОПСО знают все о деятельности кандидата, выразил и Александр Уткин («Союз ветеранов»): «Все вы участвовали в мероприятиях, которые организовал я». Уткина, кстати, публично поддержал член рабочей комиссии, депутат Законодательного Собрания Свердловской области Сергей Никонов.
Потенциальный кандидат в Общественную палату Свердловской области Валерий Черкашин («Свердловская федерация подводного спорта») не только презентовал себя, но и дал напутствие рабочей комиссии по отбору кандидатов в ОПСО. По его мнению, к кандидатам стоит присмотреться внимательнее, так как в ныне действующем составе Общественной палаты работает далеко не каждый, а состоит она из 42 человек.
Особенно запомнился последний кандидат в списке – им оказался Вячеслав Ярин (АНО Центр «Аналитик»). После его выступления члены рабочей отметили, что в характеристике кандидата значится работа с первоуральским лицеем №21, однако, как выяснилось, директор лицея №21 вообще не знает ничего о существовании Ярина. Однако, по словам руководителя группы, члена комитета по региональной политике и развитию МСУ Анатолия Сухова, этот инцидент не повлияет на то, чтобы рабочая комиссия проверяла сведения, предоставляемые кандидатами, на достоверность.
В состав рабочей комиссии по отбору кандидатов в ОПСО вошли 15 человек, однако трое из них не присутствовали на итоговом голосовании. В итоге в число потенциальных членов ОПСО, набравших максимальное количество голосов (то есть от всех двенадцати членов рабочей группы), вошли: Феликс Бадаев (Некоммерческое Партнерство «Медицинская палата Свердловской области»), Александр Бухгамер (Свердловская областная общественная молодежная организация «Ассоциация патриотических отрядов «Возвращение»), Владимир Винницкий (Региональное объединение работодателей «Объединение предпринимательских организаций работодателей малого и среднего бизнеса Свердловской области»), Елена Зверева (Региональная общественная молодежная организация «Свердловская Областная Организация Российского Союза Молодежи»), Алексей Киселев (Свердловский областной союз организаций профсоюзов «Федерация профсоюзов Свердловской области»), Борис Колесников (Общественная организация – Дорожная территориальная организация Российского профессионального союза железнодорожников и транспортных строителен (РОСПРОФЖЕЛ) на Свердловской железной дороге), Лариса Крапивина (Свердловская региональная общественная детская организация «Каравелла»), Семен Спектор (Региональная общественная организация «Свердловская областная ассоциация бывших узников гетто и нацистских концлагерей»), Юрий Судаков (Свердловская областная общественная организация ветеранов войны, труда, боевых действий, государственной службы, пенсионеров) и Евгений Тетерин (Свердловская региональная общественная организация содействия ветеранам боевых действий и военных конфликтов).
По 11 голосов - за следующих кандидатов: Ирина Левина (Региональная общественная организация «Ассоциация средних медицинских работников Свердловской области»), Сергей Павленко (Свердловская областная общественная организация ветеранов (инвалидов) войны и военной службы Уральского Добровольческого танкового Корпуса), Михаил Сафронов (Свердловский областной общественный фонд участников студенческих отрядов «ЗНАМЕНКА»), Владимир Щелоков (Союз предприятий оборонных отраслей промышленности Свердловской области).
«Некоторые кандидаты в Общественную палату имеют узковедомственное интересы, а один из кандидатов обратил наше внимание на то, что есть те, кто приходят исключительно за удостоверением члена ОПСО», – отметил руководитель рабочей группы Анатолий Сухов. По его мнению, для того чтобы стать достойным членом Общественной палаты Свердловской области, необходимо хорошо знать регион и четко понимать все процессы, проходящие в Свердловской области, чтобы реализовывать исключительно нужные проекты.
Отметим, что результаты голосования рабочей группы будут направлены в комитет по региональной политике и местному самоуправлению. Затем вопрос по кандидатурам в члены Общественной палаты будет обсуждаться 17 июля на заседании регионального Законодательного Собрания. Затем еще 14 членов ОПСО будут утверждены губернатором Свердловской области. После еще 14 членов ОПСО из числа кандидатур от местных общественных объединений Свердловской области будут обсуждаться между членами Общественной палаты, утвержденными Губернатором Свердловской области, и членами Общественной палаты, утвержденными ЗакСо.
Ксения Нигамаева © «Вечерние Ведомости»
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