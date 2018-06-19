Ставка сделана. Силин — новый мэр?

На фото: Александр Косман, https://66.мвд.рф/

Депутат Законодательного собрания Свердловской области Вячеслав Вегнер в близких к нему кругах заявил, что будет подавать документы в конкурсную комиссию по отбору кандидатур в главы Екатеринбурга и уверен, что сможет пробиться в финальный этап голосования при условии «честной игры». Его кандидатура уже нашла поддержку как среди отдельных чиновников резиденции губернатора, так и в городской думе, с депутатами которой он близко знаком. Кроме Вегнера, по слухам, подаст документы и ректор УрГЭУ-СИНХ Яков Силин, который также обладает серьезными лоббистскими возможностями.Свердловское региональное отделение партии «Справедливая Россия» не может определиться с окончательной датой конференции, на которой будут выдвинуты кандидатуры в депутаты Екатеринбургской городской думы. Изначально заявлялось, что мероприятие состоится 27 июня, однако сроки сдвинулись на две недели в связи с подковерной борьбой в партии и спорами вокруг возможности выдвижения Евгения Боровика, против которого многие в «СР» настроены негативно.Впрочем, Евгений Боровик может выдвинуть свою кандидатуру и от «Российской партии пенсионеров», региональное отделение которой в самое ближайшее время должен возглавить депутат Евгений Зяблицев, которому предстоит в сжатые сроки определиться с кандидатами. «Времени осталось мало, поэтому будут собирать всех мало-мальски известных кандидатов», — рассуждает собеседник.Уголовное дело в отношении бывшего начальника отделения по выявлению преступлений в сфере строительства, рейдерства и криминального банкротства ОЭБиПК УМВД Екатеринбурга Владимира Нечаева, обвиняемого в покушении на получение взятки в особо крупном размере, может не дойти до суда. Слухмейкеры рассказывают, что уголовное дело разваливается, в связи с чем силовики в срочном порядке ищут новые доказательства его вины либо же иные противоправные эпизоды деятельности экс-полицейского, объявленного в международный розыск. Кроме этого, может обратно быть передано в прокуратуру и уголовное дело в отношении посредника при передаче взятки Нечаеву Павла Панова, которое рассматривается в Ленинском районном суде Екатеринбурга.Информированные источники из силовых структур шепчутся, что без лишней огласки могут закрыть и другое резонансное уголовное дело, обвиняемым по которому проходят четверо бывших сотрудников Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Свердловской области — Алексей Ворлинский, Александр Косман, Николай Жуков и Евгений Кулик, обвиняемые в превышении должностных полномочий. По слухам, стало известно о новых обстоятельствах, которые ставят с ног на голову обвинительное заключение по делу, а их огласка будет в невыгодном свете выставлять одну из сторон, в связи с чем в настоящее время взвешиваются все «за» и «против» дальнейшего расследования. «Будет выгодно без исключения всем сторонам прекращение уголовного дела, которое могут закрыть в связи с отсутствием состава преступления», — говорит собеседник.Автогонщик, победитель ралли «Дакар-2017» Сергей Карякин, которому на этой неделе было отказано в выдвижении в Общественную палату Свердловской области по квоте Заксобрания, не отчаивается. Сплетники говорят, что место в ОП СО ему гарантировал едва ли не сам Евгений Куйвашев, поэтому фамилия Карякина попадет в список членов, которые будут избраны представителями ЗССО и губернатора на первом организационном заседании нового состава палаты. Кроме него, в новый созыв попадут и другие медийные персоны, ранее являвшиеся членами ОП.На кресло главы Каменского городского округа, по слухам, претендует исполняющий обязанности заместителя руководителя администрации по строительству, ЖКХ, энергетике и связи муниципалитета Андрей Баранов. Злые языки судачат, что Баранов в прошлом работал в ОБЭП Каменска-Уральского совместно с нынешним начальником Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Свердловской области Сергеем Чуваковым, но был вынужден уйти на муниципальную службу после того, как «погорел», если верить сплетням, на тесной дружбе с владельцами игрового бизнеса. Когда Чуваков ушел на повышение в областной УБЭП, отдел экономической безопасности и противодействия коррупции межмуниципального отдела занял Александр Первухин — что называется, тоже «свой» человек. Теперь эта группа лиц, используя свои возможности, запросто может поставить Баранова на должность главы Каменского городского округа, сосредоточив в своих руках полную власть над КГО.На скандале с блогером Ильей Варламовым, раскритиковавшим Екатеринбург во время ЧМ-2018, мэрия может заработать. «Серый дом» раздумывает о том, чтобы сдать посредника между популярным блогером и чиновниками, который приходил к последним и просил деньги за «блок негатива» от Варламова.Сам блогер отрицает факт «вымогательства» и готов заплатить миллион за «голову» посредника. Слухмейкеры утверждают, что на данный момент в мэрии раздумывают о сдаче «решалы». Но данный шаг может выйти им боком и поднять много шума, так как чиновники уверены, что Илья Варламов будет открещиваться от «прокладки» в переговорах и выльет много негатива на Екатеринбург, который еще принимает матчи ЧМ-2018 и впереди у которого выборы в гордуму и борьба за ЭКСПО-2025.Землетрясение в японской Осаке, произошедшее несколько дней назад и унесшее жизни трех человек, подорвет позиции этого города в борьбе за право проведения ЭКСПО-2025. Об этом сообщают слухмейкеры в администрации Екатеринбурга, считающие, что данное ЧП станет одним из главных факторов безопасности при определении города, который примет международную выставку.Бывший глава Нижнего Тагила, а ныне врио губернатора Магаданской области Сергей Носов пока не «подтянул» ни одного своего бывшего сотрудника на Колыму. СМИ он заявляет, что пока рассчитывает на местные кадры и будет работать с ними. Но, как говорят слухмейкеры из администрации Нижнего Тагила, Сергей Носов все больше разочаровывается в магаданских кадрах, которые у главы области пока вызывают критику, не могут подстроиться под его ритм и требования.Пока в Магадан сватают двух чиновников из Нижнего Тагила. Во-первых, это вице-мэр Евгения Черемных, отвечающая за финансы в городе. Она должна навести порядок и в магаданских деньгах. Во-вторых, это глава аппарата администрации Нижнего Тагила Андрей Ленда, выстраивавший на протяжении нескольких лет работу мэрии и умевший найти способы работы с Сергеем Носовым, обладающим очень требовательным характером.Слухмейкеры распространяют довольно спорные слухи в администрации губернатора Свердловской области. Якобы появление в СМИ информации о разрушающейся «путинской» дороге от Нижнего Тагила до Серебрянки — это своеобразный «привет» покинувшего пост мэра второго города региона Сергея Носова Евгению Куйвашеву.Дело в том, что за этой дорогой пристально следят в администрации президента и негативно воспринимают любую негативную информацию об объекте.Слухмейкеры добавляют, что дорога до Серебрянки начала разрушаться еще в начале весны, но тогда публично распространять данную информацию было запрещено, поскольку Нижний Тагил еще возглавлял Сергей Носов.Бывший депутат Заксобрания Свердловской области Армен Карапетян собирается поучаствовать в выборах в гордуму Екатеринбурга. Об этом говорят в окружении оппозиционных сил, которые объединились перед избирательной кампанией и собираются идти вместе, противостоя «Единой России».Говорят, что Армен Карапетян собирается стать депутатом и участвовать в выборах как одномандатник, обеспечив себе победу такими же способами, как и на выборах в Заксобрание. Помимо этого он станет «спонсором» оппозиции, у которой большие финансовые проблемы.Депутат Госдумы Андрей Альшевских, представляющий Свердловскую область, собирается принять участие в выборах в гордуму Екатеринбурга. Как говорят слухмейкеры, он собирается помочь некоторым кандидатам по Верх-Исетскому и Железнодорожному округам противостоять претендентам из «списка Тунгусова». Причем помощь будет не только финансовая. Депутат Госдумы готов предоставить свои сетки, а также специалистов для агитации.Причем этот факт будет скрываться, чтобы сторонам не пришлось идти в открытое противостояние. Дело в том, что отношения между Андреем Альшевских и первым вице-губернатором Владимиром Тунгусовым давно уже не дружелюбные, а кто-то даже называет их войной.Екатеринбургский баскетбольный клуб «Уралмаш» в следующем сезоне будет выступать в Суперлиге-1. Данное событие стало радостным для некоторых екатеринбургских болельщиков, для других же оно стало большим разочарованием.Дело в том, что «Уралмаш», финансируемый коммерсантами, изначально противопоставил себя «Уралу», получающему деньги из бюджета. Причем противостояние команд вылилось в СМИ и паблики, где представители клубов нелицеприятно отзывались друг о друге. Поэтому в следующем году российский баскетбол ждет дерби похлеще, чем между «Химками» и ЦСКА.Одни слухмейкеры говорят, что «Уралмаш» добился повышения благодаря деньгам. Якобы была занесена определенная сумма денег руководству Российской федерации баскетбола, чтобы команда поднялась вверх не по спортивному принципу (на повышение имеет право только команда, занявшая первое место, «Уралмаш» стал в Суперлиге-2 третьим). Другие это отрицают, заявляя, что денег не было, якобы клубы Суперлиги-1 проголосовали за участие команды в турнире. Против высказался только представитель… «Урала».