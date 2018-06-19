Общество
15:11 | 22.06.2018
ИА «Накануне.RU»
Вождь, знакомый каждому
Иностранных гостей Екатеринбурга привлек памятник Ленину
И пусть оценку деятельности Владимира Ильича высказали далеко не все гости столицы Урала, многие из них знакомы с основными фактами из биографии вождя мирового пролетариата.
«Ленин был лидером для россиян, он был коммунистом, революционером. Раньше я слышал о нем, что его идеи русские оценивают положительно, потом я узнал, что люди и негативно к нему относились. То есть сейчас это спорный вопрос. Может быть, я чего-то не знаю, но в прошлом его считали несомненно лидером. А сейчас мы видим его памятник здесь», — поделились с «Накануне.RU» перуанские болельщики Хосе, Диего и Марсель.
«Это российский революционер. Ленин устроил революцию, еще он был коммунистом, политиком, еще выдвигал социалистические идеи», — сказал перуанский болельщик «Накануне.RU», фотографируясь с памятником.
Болельщик из Перу Хосе сказал, что Ленин — это сложная политическая фигура, судить о том, хороши были его идеи для русского народа или нет, он не может. «Это в любом случае часть истории России и мира, это факт. Ленин был вождем народа, лидером в 20-м веке, и в свое время он, наверное, это заслужил», — поделился с «Накануне.RU» Хосе.
«Я думаю, коммунистические идеи Ленина не для всех являлись тогда хорошими, но, оглядываясь назад, в прошлое, мы понимаем, что это было необходимо на тот момент. Я знаю, что он был революционером, еще у него были идеи, связанные с марксизмом, социализмом», — рассказал «Накануне.RU» Себастьян, прилетевший из города Лимы — столицы Перу.
Один из туристов даже назвал настоящую фамилию Ленина. «Владимир Ильич Ульянов, да, конечно знаю! — ответил «Накануне.RU» перуанец Мегель. — Это революционер, он был и социалистом, и коммунистом. Я считаю, что в свое время Ленин много значил для старшего поколения. На тот момент коммунистические идеи Ленина были нужны».
Также порадовали знаниями о Владимире Ленине приехавшие в Екатеринбург французы. Каждый из болельщиков этой страны, с кем удалось поговорить, называл основные данные его биографии — российский политик, революционер и вождь.
Также в Екатеринбург уже прилетели любители спорта на третий и четвертый матчи ЧМ, которые пройдут в городе 24 и 27 июня. Японский болельщик Кода Ёсихиро, прибывший на матч Япония — Сенегал, заявил «Накануне.RU», что отрицательно относится к коммунистическим идеям вождя. Он тоже отметил, что мнения по поводу его личности расходятся, но лично он не одобряет его идеи.
Екатеринбург посетили и футбольные болельщики из Германии, уроженцы Казахстана, которые всю жизнь прожили в этой европейской стране. «Для нас Ленин — это символ, наш рулевой. Мы плохо относимся к тому, что сейчас во многих странах сносят памятники Ленину. Человек без истории — это не человек. Мы должны хранить свою историю. Например, у нас в Германии в школах не учат этому, это неинтересно. Ну, люди знают только то, что Ленин лежит где-то в мавзолее. Что касается его социалистических и коммунистических идей, то скажу, что везде есть плюсы и минусы», — поделился Александр.
В каком-то смысле слова иностранных болельщиков становятся срывом шаблона для екатеринбургских элит, которые в большинстве своем подвержены идеям десоветизации. В 2009 г. с Плотинки на реконструкцию отправился орден Ленина, которым Екатеринбург был награжден за вклад в Победу в Великой Отечественной войне. На свое место он так и не вернулся. В 2013 г. под покровом ночи была снесена Краснознаменная группа, на которой прежде размещался орден. Власти часто выдвигают идеи переименования улиц. За снос памятника Ленину выступал, будучи мэром, Евгений Ройзман, и губернатор Евгений Куйвашев тоже не исключал такой возможности.
Отметим, что монумент вождя мирового пролетариата на центральной площади 1905 года в 2019 году будут реставрировать. Ранее городские общественники тревожно отнеслись к новости о переносе памятника на время ремонтных работ и даже готовы были устраивать круглосуточные дежурства, однако в мэрии заверили, что Ленин останется на прежнем месте.
Александра Рогалина, ИА «Накануне.RU» © «Вечерние Ведомости»
Поделиться в соцсетях:
Сегодня
18:00 | 22.06.2018
Начал свою работу международный дискуссионный клуб «Голос молодёжи».
17:49 | 22.06.2018
В Перми начинается ремонт второго участка Коммунального моста
17:32 | 22.06.2018
Самой популярной социальной сетью на матче Перу — Франция стал Instagram
17:17 | 22.06.2018
Губернатор Свердловской области встретился с руководителем администрации президента Монголии
16:56 | 22.06.2018
Студенческий волонтерский отряд помогает жителям Прикамья
16:54 | 22.06.2018
Стали известны фамилии кандидатов в комиссию по выборам главы Екатеринбурга, представляющих губернатора
16:52 | 22.06.2018
В Перми состоялась церемония, посвященная Дню памяти и скорби
16:50 | 22.06.2018
В Москве обсудили подготовку Челябинска к саммиту ШОС
16:48 | 22.06.2018
Жители Свердловской области оказались довольны работой полиции по оказанию госуслуг
16:44 | 22.06.2018
Челябинские власти опровергли информацию о грядущих арестах на митингах
15:06 | 22.06.2018
Ещё два информационных табло появились в Екатеринбурге у Дворца молодёжи
14:49 | 22.06.2018
Константин Буланов и Александр Винник продлили контракты с «ПАРМОЙ»
14:41 | 22.06.2018
Достойный ответ дала на пресс-конференции заместитель руководителя Свердловского УФАС
14:29 | 22.06.2018
В Реже предпринимателя-фермера поймали на захламлении земельных участков
14:17 | 22.06.2018
В следующие выходные половина Перми останется без воды
14:09 | 22.06.2018
В 2018 году в Курганской области планируют адаптировать для инвалидов 71 социальный объект
13:42 | 22.06.2018
Свердловские антимонопольщики выявили картельный сговор при строительстве дорог в регионе
13:39 | 22.06.2018
Евгений Куйвашев поручил областному кабмину «не создавать проблем там, где их быть не должно»
13:39 | 22.06.2018
Транспортное управление Кургана: льготники должны предъявлять новый документ при выдаче талонов
13:19 | 22.06.2018
Свердловские либерал-демократы первыми определятся с кандидатами в гордуму Екатеринбурга
13:12 | 22.06.2018
В Екатеринбург на матч национальной сборной прилетит принцесса Японии
12:17 | 22.06.2018
На юго-западе Екатеринбурга легковушка протаранила скорую помощь
12:10 | 22.06.2018
Выходные в Перми будут летними
11:59 | 22.06.2018
В «Лето Парке» городские умельцы научат пермяков делать бутафорскую еду
11:48 | 22.06.2018
«Договорились» на 1 млрд рублей. Картельный сговор на торгах по строительству и ремонту дорог выявило УФАС по Свердловской области
11:14 | 22.06.2018
В Екатеринбурге таксист насмерть сбил пьяного пешехода
11:11 | 22.06.2018
В Кургане ранним утром сотрудники прокуратуры и силовики возложили цветы и венки к Вечному огню
10:58 | 22.06.2018
Уралу грозит катастрофа: Россель, Чернецкий, Бурков и Шадрин попали под санкции Петра Порошенко
10:57 | 22.06.2018
«Времени остается совсем немного». Евгений Куйвашев поторопил членов правительства с подготовкой к ИННОПРОМу
10:56 | 22.06.2018
В самый длинный день в году в Екатеринбург придет летняя погода
10:34 | 22.06.2018
Директору турфирмы из Екатеринбурга грозит до шести лет колонии за мошенничество с путевками
09:40 | 22.06.2018
«Народный» парк в Нижнем Тагиле преобразится к осени
23:55 | 21.06.2018
Чемпионат мира по греко-римской борьбе среди ветеранов пройдет на площадке пермского УДС «Молот»
22:21 | 21.06.2018
В Екатеринбурге на время Царских дней перекроют центральные улицы
21:50 | 21.06.2018
Свердловские депутаты отказались возвращать Екатеринбургу прямые выборы
21:21 | 21.06.2018
В Екатеринбурге ветер парализовал движение троллейбусов, уронил забор и выдул стёкла
21:01 | 21.06.2018
Перед матчем Франция — Перу в Екатеринбурге распространили слух о вскрытии черепа перуанскому болельщику
20:46 | 21.06.2018
Матч между Францией и Перу в Екатеринбурге проходит под надзором представителей FIFA
20:04 | 21.06.2018
Такого Екатеринбург не видел со времён первомайских демонстраций в Советском Союзе. От поезда до стадиона. Без слов
19:49 | 21.06.2018
Победительница конкурса «Молодежный резерв Прикамья» начала свою работу в госучреждении
19:35 | 21.06.2018
В Перми награждены лауреаты фестиваля военно-патриотических теле- и радиопрограмм «Щит России — 2018»
19:01 | 21.06.2018
В Екатеринбурге вынесен приговор виновнику ДТП, в котором погибла пациентка скорой помощи