Общество
17:02 | 21.06.2018
В Екатеринбурге строят крупный индустриальный парк PNK Group
Один из ведущих российских девелоперов превратит микрорайон «Кольцовский-3» в важный для региона логистический центр
В Свердловской области PNK Group уже построила и почти полностью заполнила парк «Косулино» площадью 12 гектаров, расположенный в 14 километрах от ЕКАД. Согласно генеральному плану с официального сайта компании, новый объект – PNK Парк «Кольцово» – будет гораздо больше (его площадь 140 га) и расположится в микрорайоне «Кольцовский-3», ближе к городу – в восьми километрах от ЕКАД.
По данным сайта PNK Group, территория парка уже готова к застройке индустриальными зданиями. Вполне вероятно, что значительную часть объектов возведут под склады крупных компаний, что значительно оздоровит логистическую ситуацию в Екатеринбурге. Также в парке может быть размещено экологически безопасное для горожан производство.
PNK Group – один ведущих застройщиков логистической недвижимости в России, работает на девелоперском рынке уже 14 лет, осуществляет полный цикл реализации промышленных объектов «под ключ» как на земле клиента, так и в индустриальных PNK Парках. PNK Group – единственный девелопер индустриальной недвижимости в России, имеющий четыре собственных завода по производству основных конструктивных элементов здания. В портфеле компании уже 26 индустриальных парков, еще семь площадок готовятся к запуску.
Почему крупный бизнес выбирает PNK?
Многие крупные российские и международные игроки размещают свои склады в парках PNK Group. В числе таких партнеров «Лента», «Эльдорадо», Х5 Retail Group, O`Key, Mercedes-Benz, Volkswagen, Castorama, «Верный», «М.Видео», «Детский мир» и другие известные компании. Выбор этих игроков понятен, ведь размещение в PNK-парках – это хорошая транспортная доступность индустриальных объектов, высокое качество объектов и инфраструктуры парков и высокая оперативность PNK Group.
Заводское качество основных конструктивных элементов здания обеспечивается конвейерным производством по немецким технологиям. Возведение здания осуществляется конструкторным методом без применения сварки.
PNK Group славится быстрым выполнением заказов клиентов. Средний срок возведения зданий «под ключ» в PNK-парках – всего пять месяцев, такая оперативность обусловлена тем, что 70% вашего индустриальных зданий производится заранее, до начала строительных работ по контракту с конкретным заказчиком. Это значительно сокращает срок возведения объекта и минимизирует погодный и человеческий факторы при его сборке на строительной площадке.
Важным фактором, делающим парки PNK привлекательными для крупного бизнеса, также является доступность трудовых ресурсов. В радиусе 15 километров вокруг PNK Парк «Кольцово» она очень высока — около 200 тысяч человек.
Часто в парках PNK размещают склады, однако это не единственный доступный вариант. Компания предлагает партнерам универсальные индустриальные здания, которые могут быть использованы как под склад или распределительный центр, так и под производство. Все здания проектируются и возводятся с учетом пожеланий клиента.
С 2012 года все здания, возводимые PNK Group, соответствуют международным стандартам страхования имущества FM Global. Объекты имеют высокий уровень противопожарной безопасности и повышенную ликвидность на вторичном рынке.
Также привлекательной для клиентов можно считать и цену недвижимости в парках. Сегодня квадратный метр в индустриальных зданиях от PNK Group стоит около 30 тысяч рублей. В PNK Парк «Кольцово» обещают цену от 29500 р. за квадрат. Как было отмечено на официальном сайте компании, покупка недвижимости в парках PNK дает клиенту возможность снижения эксплуатационных расходов за счет энергоэффективности зданий.
Судя по всему, основатель PNK Group Андрей Шарков – очень целеустремленный бизнесмен, как и директор PNK Group Юрий Менухов. В 2017 году СМИ сообщали, что PNK Group стала первым крупным российским индустриальным девелопером, выходящим решившимся работать за пределами страны: компания построит два индустриальных парка в США и один в Словакии. Инвестиции в проекты составят около 8 млрд руб.
Новый парк – новое развитие региона
Уже известно, что проект строительства PNK Парка «Кольцово» получил одобрение со стороны правительства Свердловской области. Введение подобных крупных объектов можно считать отличным примером реализации экономических стратегий региона и президента России Владимира Путина. Как известно, развитие инфраструктуры для бизнеса и привлечения инвестиций в регион – одно из ключевых направлений программы «Пятилетка развития» инициированной губернатором Евгением Куйвашевым. Также не стоит забывать, что PNK Парк «Кольцово» создаст новые рабочие места и поспособствует эффективному развитию территорий Екатеринбурга.
Алексей Морозов © «Вечерние Ведомости»
Поделиться в соцсетях:
Сегодня
17:03 | 21.06.2018
Оружие черепашек-ниндзя изъято у пассажирки в аэропорту Екатеринбурга
16:48 | 21.06.2018
Завтра в Перми пройдет «Пробег Памяти»
16:36 | 21.06.2018
В полиции Зауралья служат в основном немецкие и бельгийские овчарки
16:17 | 21.06.2018
Владимир Пресняков — старший посвятил свой новый альбом уральскому барду Александру Новикову
15:39 | 21.06.2018
В Перми уложен новый асфальт на Шахтерской и Чердынской
15:30 | 21.06.2018
В Перми сохраняется неблагоприятная метеорологическая обстановка
15:23 | 21.06.2018
Компания «Новомет» вложит 600 млн рублей в новое производство в Перми
15:02 | 21.06.2018
В Прикамье приостановлена работа нелегальной автомойки
14:59 | 21.06.2018
Чтобы лучше видеть рекламу, в Екатеринбурге спилили яблони
14:27 | 21.06.2018
Свердловскстат: более 36 тысяч зауральцев живут в ветхих домах
14:24 | 21.06.2018
В Перми ремонтируют сквер Авиаторов
14:12 | 21.06.2018
В Екатеринбурге к рукам кассиров торговой сети «прилипло» почти три миллиона рублей из кассы
13:19 | 21.06.2018
В Екатеринбурге выходили младенца с массой тела всего 370 граммов
13:13 | 21.06.2018
Крупнейший турнир по стритбаскету Прикамья объединит 2000 спортсменов и болельщиков
13:09 | 21.06.2018
Профсоюзы Зауралья не поддержали законопроект об увеличении пенсионного возраста и готовы выйти на общероссийские акции
12:54 | 21.06.2018
Администрация Екатеринбурга пообещала коммунистам не демонтировать памятник Ленину во время реконструкции
12:54 | 21.06.2018
В Прикамье для соблюдения прав ребенка привлекут общественных помощников
12:33 | 21.06.2018
Жители Пермского края помогут оформить подарок первоклассникам
12:27 | 21.06.2018
На «Крыльях Пармы» выступят «Русские витязи»
12:23 | 21.06.2018
Активная молодежь Приволжья «прокачает» свои навыки на форуме в Перми
12:19 | 21.06.2018
В Перми устраняют последствия вчерашнего урагана
12:10 | 21.06.2018
Филателисты, поторопитесь! Вы можете погасить марки специальными штемпелями в дни проведения матчей ЧМ-2018
11:44 | 21.06.2018
Курган хочет побороться за место на гастрономической карте России
11:17 | 21.06.2018
Условия труда заставляют жителей Екатеринбурга больше болеть
10:35 | 21.06.2018
Более двух тысяч человек посетили музеи и выставки Екатеринбурга во время «Футбольной ночи музеев»
10:13 | 21.06.2018
Свердловские чиновники добровольно расстались с сотней подарков, полученных ими за два минувших года
10:11 | 21.06.2018
Власти Екатеринбурга приватизируют здание завода «Тонус»
09:43 | 21.06.2018
Ночная гроза обесточила часть Екатеринбурга
21:19 | 20.06.2018
Фестиваль Ural Music Night запустил мобильное приложение для навигации по площадкам
20:09 | 20.06.2018
В Екатеринбурге в День памяти и скорби завоют сирены и зажгутся свечи
19:39 | 20.06.2018
В день матча между Францией и Перу в Екатеринбурге объявлено штормовое предупреждение
19:04 | 20.06.2018
Четверть населения Свердловской области не доживает до пенсии
18:47 | 20.06.2018
В Генеральный план Перми планируется внести изменения
18:41 | 20.06.2018
В Центральной городской библиотеке имени Пушкина открылась выставка «Пермь глазами Валерия Реймерса. 1950–1970-е гг.»
18:32 | 20.06.2018
Спикер Пермской гордумы Юрий Уткин принял экзамен у студентов специальности «государственное и муниципальное управление»
18:28 | 20.06.2018
В рамках проекта «Живая история» состоялась встреча представителей Молодежного парламента Перми с Геннадием Игошиным
17:56 | 20.06.2018
На улице в Челябинске обнаружены бесхозные экзотические животные
17:55 | 20.06.2018
РМК вложится в добычу казахстанских полезных ископаемых
17:07 | 20.06.2018
Пермяки смогут увидеть исторический навигатор, созданный школьниками
16:52 | 20.06.2018
В Перми состоялся «Педагогический маркет» для молодых учителей
16:30 | 20.06.2018
В этом году в Перми снесено 43 аварийных дома
16:26 | 20.06.2018
В выходные на пермской эспланаде пройдет открытое первенство Пермского края по уличному баскетболу «PERM OPEN 2018»