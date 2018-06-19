В Екатеринбурге строят крупный индустриальный парк PNK Group

17:02 | 21.06.2018

Один из ведущих российских девелоперов превратит микрорайон «Кольцовский-3» в важный для региона логистический центр

В ближайшем будущем в Свердловской области появится новый мощный индустриальный объект – PNK Парк «Кольцово». Это событие, безусловно, повысит показатели региона в части привлечения инвестиций, развития территорий, создания новых рабочих мест и станет важным шагом в реализации экономической стратегии губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева и воплощении в жизнь указов президента России Владимира Путина.



В Свердловской области PNK Group уже построила и почти полностью заполнила парк «Косулино» площадью 12 гектаров, расположенный в 14 километрах от ЕКАД. Согласно генеральному плану с официального сайта компании, новый объект – PNK Парк «Кольцово» – будет гораздо больше (его площадь 140 га) и расположится в микрорайоне «Кольцовский-3», ближе к городу – в восьми километрах от ЕКАД.



По данным сайта PNK Group, территория парка уже готова к застройке индустриальными зданиями. Вполне вероятно, что значительную часть объектов возведут под склады крупных компаний, что значительно оздоровит логистическую ситуацию в Екатеринбурге. Также в парке может быть размещено экологически безопасное для горожан производство.



PNK Group – один ведущих застройщиков логистической недвижимости в России, работает на девелоперском рынке уже 14 лет, осуществляет полный цикл реализации промышленных объектов «под ключ» как на земле клиента, так и в индустриальных PNK Парках. PNK Group – единственный девелопер индустриальной недвижимости в России, имеющий четыре собственных завода по производству основных конструктивных элементов здания. В портфеле компании уже 26 индустриальных парков, еще семь площадок готовятся к запуску.



Почему крупный бизнес выбирает PNK?



Многие крупные российские и международные игроки размещают свои склады в парках PNK Group. В числе таких партнеров «Лента», «Эльдорадо», Х5 Retail Group, O`Key, Mercedes-Benz, Volkswagen, Castorama, «Верный», «М.Видео», «Детский мир» и другие известные компании. Выбор этих игроков понятен, ведь размещение в PNK-парках – это хорошая транспортная доступность индустриальных объектов, высокое качество объектов и инфраструктуры парков и высокая оперативность PNK Group.



Заводское качество основных конструктивных элементов здания обеспечивается конвейерным производством по немецким технологиям. Возведение здания осуществляется конструкторным методом без применения сварки.



PNK Group славится быстрым выполнением заказов клиентов. Средний срок возведения зданий «под ключ» в PNK-парках – всего пять месяцев, такая оперативность обусловлена тем, что 70% вашего индустриальных зданий производится заранее, до начала строительных работ по контракту с конкретным заказчиком. Это значительно сокращает срок возведения объекта и минимизирует погодный и человеческий факторы при его сборке на строительной площадке.



Важным фактором, делающим парки PNK привлекательными для крупного бизнеса, также является доступность трудовых ресурсов. В радиусе 15 километров вокруг PNK Парк «Кольцово» она очень высока — около 200 тысяч человек.



Часто в парках PNK размещают склады, однако это не единственный доступный вариант. Компания предлагает партнерам универсальные индустриальные здания, которые могут быть использованы как под склад или распределительный центр, так и под производство. Все здания проектируются и возводятся с учетом пожеланий клиента.



С 2012 года все здания, возводимые PNK Group, соответствуют международным стандартам страхования имущества FM Global. Объекты имеют высокий уровень противопожарной безопасности и повышенную ликвидность на вторичном рынке.



Также привлекательной для клиентов можно считать и цену недвижимости в парках. Сегодня квадратный метр в индустриальных зданиях от PNK Group стоит около 30 тысяч рублей. В PNK Парк «Кольцово» обещают цену от 29500 р. за квадрат. Как было отмечено на официальном сайте компании, покупка недвижимости в парках PNK дает клиенту возможность снижения эксплуатационных расходов за счет энергоэффективности зданий.



Судя по всему, основатель PNK Group Андрей Шарков – очень целеустремленный бизнесмен, как и директор PNK Group Юрий Менухов. В 2017 году СМИ сообщали, что PNK Group стала первым крупным российским индустриальным девелопером, выходящим решившимся работать за пределами страны: компания построит два индустриальных парка в США и один в Словакии. Инвестиции в проекты составят около 8 млрд руб.



Новый парк – новое развитие региона



Уже известно, что проект строительства PNK Парка «Кольцово» получил одобрение со стороны правительства Свердловской области. Введение подобных крупных объектов можно считать отличным примером реализации экономических стратегий региона и президента России Владимира Путина. Как известно, развитие инфраструктуры для бизнеса и привлечения инвестиций в регион – одно из ключевых направлений программы «Пятилетка развития» инициированной губернатором Евгением Куйвашевым. Также не стоит забывать, что PNK Парк «Кольцово» создаст новые рабочие места и поспособствует эффективному развитию территорий Екатеринбурга.