В Екатеринбурге жителей аварийного дома выселяют на улицу



Первое извещение о сносе дома, пришедшее жильцам в 2016 году



Второй документ, поступивший Яне. Отчёт об оценке её дома от 12.03.2018



Квитанция об оплате услуг ЖКХ, согласно которой в комнате Яны никто не живёт









Яна – мать-одиночка, которая воспитывает дочь дошкольного возраста. Неполная семья существует за счёт родителей Яны, потому что девушка вынуждена сидеть дома с постоянно болеющей дочерью. Главный её недуг – бронхит, вызванный чёрной плесенью, атаковавшей весь дом на Академической.В эту квартиру Яна въехала тринадцать лет назад. Тогда собственником была бабушка, которая и уступила свою жилплощадь. На момент её переезда в старое-новое жильё дом ещё не считался аварийным. Но, добавим, даже после пожара семилетней давности, который спалил всю крышу и, казалось бы, стал поводом для визитов инспекций с целью проверки жилья на износ, здание не признали аварийным.Предвестником долгих тяжб стало извещение о том, что дом собираются сносить. Именно с него и началась история о войне Яны с государством. Второго сентября 2016 года Яна получила извещение о том, что днем ранее её дом должны снести. Помимо всего прочего, документ гласил: «В связи с этим (с тем, что дом подлежит сносу, – Прим. ред.) указанный дом включён в перечень ветхих и аварийных жилых домов, жильцы которых подлежат отселению в рамках реализации муниципальной программы «Переселение жителей из ветхого жилья».То есть в официальном предупреждении о сносе сказано, что жители аварийного дома, готового к сносу, должны быть отселены в другое жильё. Однако взамен жильцам дома на Академической, 3 предложили не равноценную жилплощадь, а всего по миллиону рублей, на который можно купить разве что комнату в квартире. А ещё через полтора года Яне пригрозили судом, если она не выселится из собственной жилплощади.Извещение о сносе дома якобы 1 сентября было подписано 25 августа, а получено жильцами 2 сентября. После того как дом на Академической, 3 включили в официальный реестр аварийных домов, к жильцам зачастили риэлторы с заманчивыми предложениями взять ипотеку в новостройках. На этом история по отселению жильцов закончилась. На полтора года. То есть до 2018 года жильцы не получали никакой дополнительной информации о состоянии операции по сносу.Но 6 февраля текущего года наконец-то пришла свежая новость – приглашение на приём в отдел по учёту и распределению жилья Администрации Кировского района Екатеринбурга. Там Яну встретил руководитель отдела Сергей Сорокин. Именно с ним в районной администрации и сталкиваются лоб в лоб обездоленные жильцы.В его кабинет Яна зашла с соседкой. После долгого рассказа всей хронологии событий, начиная с 2016 года, Сорокин, по словам Яны, ответил: «Так что вы плачетесь? Купите одну квартиру на двоих и заживёте». А на претензию Яны о том, что она не хочет переезжать к незнакомым людям в многокомнатную квартиру, чиновник ответил, что в Арамиле за предлагаемый миллион можно купить отдельное жильё. С этим Яна не согласна: «Почему я должна ехать в Арамиль, если здесь, в Екатеринбурге, я живу почти в центре?». На вопрос, почему жители аварийного дома, который расселяют по постановлению мэрии, должны искать себе другое жильё самостоятельно, Сорокин ответил: «Потому что это ваша собственность». На этом Яну отправили в Городской комитет по приватизации и высвобождению земельных участков под застройку, объяснив, что приватизированное жильё – компетенция этой отрасли.В период между визитом Яны в администрацию района и походом в комитет по приватизации в её адрес поступило третье письмо с соглашением об изъятии земельного участка и жилого помещения, принадлежащего собственнику. Данное извещение датировано 14-ым марта 2018 года. В нём говорилось, что для заключения соглашения с муниципальными властями на изъятие комнаты нужно обратиться также в городской комитет по приватизации, чтобы там подписать соглашение на изъятие жилплощади. Формулировка документа была односторонней, то есть не предполагала иных вариантов, кроме как согласиться с проектом изъятия дома и подписать нужные документы, легитимизирующие прихоти муниципалитета. В этом извещении Яна впервые увидела сумму, в которую оценили её жилплощадь – 1 051 000 рублей. Тогда она и пошла в комитет по приватизации.Там, по словам Яны, пугают: если до июня она не возьмёт деньги, то не получит ничего. Ведь по решению суда жилье всё равно отберут. Яна пытается объяснить, что по закону государство не имеет права отобрать собственность. Но сотрудники комитета спокойны: «С кем вы будете судиться? С государством? Ну, прыгайте». По её словам, в отделе приватизации не имеют представления о том, как выглядит дом и где он находится. Но, согласно п.12 ст.32 ЖК РФ, «Изъятие земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, признанный аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, допускается только с согласия собственника». Поэтому пока собственник или собственники не будут удовлетворены условиями переселения, никто не имеет права отобрать их жилплощадь.Есть ещё одна важная деталь – в миллион рублей оценили каждую комнату, независимо от количества проживающих. Яна рассказала о своей соседке, в комнате которой на почти 16 кв.м. живёт четыре человека. У каждого из них есть свидетельство о праве собственности. То есть каждый из четырёх имеет свои четыре квадратных метра. И даже этим жильцам предлагают всего миллион рублей. То есть по 250 тысяч на человека.Сложно сказать, является ли 16-метровая комната в коммунальном ветхом доме показателем бедности проживающих, но в действующем постановлении бывшего мэра Екатеринбурга Аркадия Чернецкого о нормах жилплощади от 2005 года сказано, что 10 кв.м. – это предельный минимум жилплощади на одного человека, если он признан малоимущим. Но если даже эта семья не собиралась доказывать своё бедственное финансовое положение, то муниципальные органы уж точно должны были заметить, что 4 квадрата на человека – крайне мало.Яна под расписку потребовала подробный отчёт об оценке своей жилплощади. Его осуществила компания «Центр Экономического Содействия», которая находится в Тюмени. Но делегация оценщиков, по словам жильцов, к ним не приходила. Поэтому, как думается отселенцам, оценивать инспекции было нечего, и её вердикт не может быть объективным.На момент получения извещения об оценке жилья собственники снова не знали, когда их снесут, потому что повторное уведомление с корректной и конкретной датой сноса не пришло. Жильцы и сегодня не знают, когда на их дом обрушится стрела экскаватора.Собственником комнаты на Академической, 3 является 6-летняя дочь Яны. Владелец такого завидного имущества до сих пор ходит в туалет на горшок – в общий туалет идти опасно и страшно. Согласно постановлению Верховного Суда, если владельцем недвижимости в аварийном доме является несовершеннолетний ребёнок, то процедура по подготовке здания к сносу должна проходить строго с согласия органа опеки и попечительства, но, по словам Яны, «опека молчит».Что касается материального положения Яны, то в своё время она уже подавала документы на получение пособия для матери-одиночки. В свидетельстве о рождении её ребёнка в графе «отец» стоит прочерк. По закону Яна должна иметь при себе справку №25, доказывающую её социальный статус матери-одиночки, но у неё этой справки не оказалось. По словам Яны, она не подавала документы в органы опеки, чтобы подтвердить свой статус на федеральном уровне, а ходила только в соцзащиту Кировского района. Там ей и назначили ежемесячную детскую выплату в 948 рублей. Однако и этих денег Яна не получает уже три года. Приставы заблокировали детскую банковскую карту, объяснив, что имеют на это право. Из-за нерешённого вопроса о судьбе дома она не может устроить подросшую дочь в первый класс. «В школу пошла подавать документы на ребёнка, а они, как только увидели наш адрес, сразу сказали: «Мест нет», – поясняет Яна.Быт жильцов дома на Академической, 3 мало напоминает детище социального государства. Никто из жильцов не обладает никакой информацией о нём, кроме даты постройки – 1953 год. Коренная жительница подтверждает, что за 65 лет в помещении ни разу не было даже косметического ремонта. Конечно, жильцы могли бы потребовать, чтобы их дом красиво облицевали, но это дало бы основания не сносить его ещё лет 20.Однако 4 года назад попытки привести дом в божеский вид, хотя бы внешне, предпринимались. Но только не жильцами, а самой администрацией Кировского района, которая, как говорит Яна, подослала к ним «женщину на джипе» и с полным кузовком цемента. «Она весь день месила цемент и забрасывала дом, чтобы дыр не видно было» – поясняет Яна.Несмотря на то, что Яна ещё не забрала свои деньги за собственность, к ней всё же поступают квитанции об оплате коммунальных услуг, согласно которым в комнате никто не живёт – в графе «проживающие» стоит ноль. За неуплату услуг ЖКХ у Яны накопился долг в 60 тысяч рублей – она не видит смысла платить за жильё, которое муниципалитет заочно признал выселенным.А за что, собственно, здесь платить? Заходить в этот дом даже при свете дня страшно, а по ночам спят бомжи – пережидают холода. Вокруг каждой второй двери намазаны ловушки-приманки для ещё одних постоянных жильцов – тараканов.Душ на более чем 30 квартир здесь один, поэтому к нему жильцы относятся с большим трепетом. Они самостоятельно положили там плитку и залепили дыру в полу, из которой по ночам выбирались крысы, которые потом нашли десятки новых лазеек. Но от чёрной плесени жильцам не удаётся избавиться – она на потолке, на стенах и трубах. Яна рассказывает, что жильцы несколько раз обращались в санэпидемстанцию, чтобы сдать чёрную плесень на анализ. Но там на звонки категорически не отвечали. Бронхиальная аллергия у дочери Яны, которая со всей вероятностью может перерасти в астму, вызвана именно гнилью. Когда в очередной раз на обследовании врачи брали у девочки слизь из носа, они обнаружили в ней плесневой грибок.В дождливые дни, когда вода с крыши протекает на второй этаж, а оттуда доходит до первого, жильцы ходят в туалет с зонтиком. Там висят заваренные обломки труб, из которых раньше ржавая вода орошала головы жильцов. После того, как трубы были заварены, жильцам спокойнее не стало – их предупредили, что из-за ветхости кусок трубы или вся труба может обвалиться. Именно поэтому дочь Яны до сих пор не была во «взрослом» туалете.Если даже у жильцов нет домашних животных, то без внимания мохнатых они не останутся. Каждую ночь в душевую, как мы уже писали выше, прибегают крысы, которые могут и по коридорам шастать, и в кухню забежать. «Иногда, когда я иду в туалет, меня вот такая (указывает на небывалые размеры – Прим. ред.) «лошадь» может встретить. Я уже не знаю, сколько посуды от страха перебила» – рассказывает Яна.Позиция Администрации Екатеринбурга в вопросе выселения действительно заставляет задуматься. Во-первых, суммы компенсации в миллион рублей за утраченную собственность явно будет недостаточно для приобретения новой равнозначной жилплощади. При этом по закону собственнику должны были сначала предложить для переезда другое помещение, равное по площади ранее занимаемому жилью, и только после отказа предложить денежное возмещение аварийного жилья путем выплаты его рыночной стоимости. Впрочем, никто не мешает обратиться в оценочную компанию и провести независимую экспертизу, которая может увеличить рыночную стоимость квартиры, а соответственно и компенсации.Во-вторых, любопытно, почему в графе проживающих в квитанциях на оплату ЖКХ значится 0 человек, если регистрацию в доме никто не аннулировал, а к нему еще подведены все коммуникации? И, в-третьих, почему в процедуру по выселению собственников из аварийного дома не спешат вмешиваться органы опеки и попечительства? Очевидно, что в ситуации придется разбираться прокуратуре Кировского района Екатеринбурга, которая, к слову, расположена в соседнем здании с аварийным домом.