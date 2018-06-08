Все новости Екатеринбург Челябинск Пермь Курган
Общество Политика Экономика Анонсы Россия и мир Борзота Интервью

Общество


20:19 | 9.06.2018

Фото: Пресс-служба УГМК

Краеугольный камень успеха УГМК – модернизация производства

АО «Уралэлектромедь» запустило в работу вторую очередь цеха электролиза меди

Головное предприятие УГМК – «Уралэлектромедь» наращивает объемы производства. Компанию запустила в работу вторую очередь цеха электролиза меди, закончив тем самым реализацию крупного инвестиционного проекта в сфере промышленности, который оценивается в 4,3 миллиарда рублей. Уровень технологии, оснащенности и автоматизации цеха уже оценил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. УГМК не останавливается на достигнутом – в ближайшее время начнется подготовка площадка для третьей очереди.

Особую роль предприятий металлургического комплекса для Свердловской области трудно переоценить. Отчисления промышленных компаний, так или иначе связанных с металлургией составляют большую часть бюджета региона. Инфраструктура городов зачастую развивается вместе с градообразующими предприятиями. Все взаимосвязано: строятся цеха заводов – неизбежно появляются новые рабочие места, а значит, строится жильё для рабочих. Растёт и развивается завод – растут и обрастают больницами, садиками, школами, рабочие жилые районы.

Появление одного неизбежно приводит к появлению другого. Одним из наиболее быстро и мощно развивающихся предприятий, как в вопросах модернизации производства, так и плане обрастания социальной инфраструктурой, является УГМК. Можно смело сказать, что УГМК для Свердловской области является одним из основополагающих «кирпичиков», в «фундаменте» развития региона. А краеугольным камнем успеха любого предприятия является модернизация и развитие производства.

На предприятиях, входящих в металлургический комплекс УГМК, продолжается расписанная на десятилетия вперёд программа модернизации и расширения производства.

Так, на прошедшей неделе на АО «Уралэлектромедь» была запущена в работу вторая очередь цеха электролиза меди производительностью 160 тыс. тонн медных катодов в год. Её запуск позволит увеличить мощности по производству безосновных катодов в два раза — до 320 тыс. тонн в год. Стоит особо отметить, что по уровню инвестиций это один из крупнейших проектов промышленного сектора не только Свердловской области, а и всего уральского региона – объем вложенных средств в новое производство составил порядка 4,3 миллиарда рублей.

Краеугольный камень успеха УГМК – модернизация производства


На торжественной церемонии открытия второй очереди цеха электролиза меди присутствовали губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, генеральный директор УГМК Андрей Козицын и другие почетные гости.

Краеугольный камень успеха УГМК – модернизация производства


«Без реализации подобных проектов невозможно говорить о модернизации и конкурентоспособности отечественной промышленности. Отрадно, что на этом предприятие не остановится и приступит к строительству третьей очереди цеха электролиза меди, что позволит говорить о полной модернизации медерафинировочных мощностей», – отметил Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

Проектирование и аппаратурное оснащение нового цеха выполнено с учетом последних достижений и новых технологий в электрорафинировании меди.

Краеугольный камень успеха УГМК – модернизация производства


«Сегодня мы открыли по-настоящему современное производство, которое во многом определит развитие головного предприятия Уральской горно-металлургической компании. Большое спасибо строителям, подрядчикам и проектантам, которые справились с этой непростой задачей. Это позволяет «Уралэлектромеди» выйти на следующий уровень организации, культуры производства и безопасности труда», – сказал генеральный директор УГМК Андрей Козицын.

Краеугольный камень успеха УГМК – модернизация производства


По технологии и оснащенности оборудованием вторая очередь в основном копирует первую, запущенную в 2012 году. Здесь внедрена безосновная технология производства медных катодов, которая широко применяется в мировой практике (вместо медных основ используются листы из нержавеющей стали). Процесс электролиза организован в 448 полимербетонных ваннах.

Краеугольный камень успеха УГМК – модернизация производства


Для обработки электродов установлены два технологических крана KUNZ австрийского производства грузоподъемностью 28 тонн, работающих как в автоматическом, так и в полуавтоматическом режиме (всего в цехе четыре крана). За один час один кран может перевезти более 800 электродов, что в три раза производительнее мостовых кранов в старом цехе.

При схожести технологии и аппаратурного оформления есть и отличия. Так, на второй очереди использовано более функциональное фильтровальное оборудование. Для исключения электрохимической коррозии все трубопроводы выполнены из полимерных материалов. Краны, кроме обслуживания ванн, выполняют операцию сканирования ванн с целью определения коротких замыканий и формирования заданий на их устранение.

Краеугольный камень успеха УГМК – модернизация производства


Принята новая концепция процесса сдирки медного осадка. Установлена катодосдирочная машина нового поколения, оснащенная шестью роботами «Kuka» (Германия). Она выполняет следующие операции: промывка катодов, сдирка, отбор пробы для определения химического состава, пакетирование с обвязкой стальной лентой. Использование роботизированной техники позволит увеличить производительность операций по сдирке катодов на 40% (630 катодов/ч против 450).

Краеугольный камень успеха УГМК – модернизация производства


Новый цех отличается также и высоким уровнем автоматизации, что позволило организовать управление обеих очередей цеха из одного операторского пункта.

Краеугольный камень успеха УГМК – модернизация производства


Во второй очереди цеха электролиза меди организовано 68 рабочих мест.

Отметим, что концептуальное проектирование нового цеха выполнила финская компания «OUTOTEC», а вот рабочее проектирование выполнялось предприятием входящем в научный комплекс УГМК – ОАО «Уралмеханобр».

Краеугольный камень успеха УГМК – модернизация производства

Краеугольный камень успеха УГМК – модернизация производства


В память о запуске второй очереди почетные гости оставили автографы на только что изготовленном медном катоде.

Краеугольный камень успеха УГМК – модернизация производства


Строительство второй очереди было начато в июле 2014 года. Прошло четыре года и вот она – первая продукция, выпущенная новым цехом по электролизу меди. А уже в июле текущего года АО «Уралэлектромедь» планирует приступить к подготовке строительной площадки для третьей очереди.

История строительства и интересные факты о второй очереди

В фундамент цеха залито 20 тысяч тонн бетона. Площадь второй очереди цеха соответствует почти 2 футбольным полям.

Краеугольный камень успеха УГМК – модернизация производстваСентябрь 2014 года. Заливка первого слоя фундамента.


Краеугольный камень успеха УГМК – модернизация производстваНоябрь 2014 года. Заливка бетонных подушек.


Начато строительство корпуса цеха.

Краеугольный камень успеха УГМК – модернизация производстваМай 2015 года. Начат монтаж осевых колонн.


Краеугольный камень успеха УГМК – модернизация производства


Краеугольный камень успеха УГМК – модернизация производства


Краеугольный камень успеха УГМК – модернизация производстваИюль 2015 года. Монтаж металлоконструкций идёт полным ходом.


Начат монтаж технологических кранов KÜNZ, для транспортировки которых в строящийся цех потребовалось два крана грузоподъемностью 50 тонн и «луноход» — полноповоротная тележка с дизельным двигателем. Краны грузоподъемностью 28 тонн устанавливаются на высоте 11 метров, что сравнимо с высотой 4-этажного дома.

Краеугольный камень успеха УГМК – модернизация производстваАпрель 2016 года.. Подъём первой балки крана.


Краеугольный камень успеха УГМК – модернизация производства


Краеугольный камень успеха УГМК – модернизация производстваМонтаж кранов.


Электролизные ванны бельгийского производства выполнены из антикоррозийного и высокопрочного полимербетона и могут служить без ремонта 20-25 лет (обычные – не более 10). В одну ванну помещается 62 катода и 63 анода.

Краеугольный камень успеха УГМК – модернизация производстваИюнь 2016 года. Монтаж первой ванны.


Краеугольный камень успеха УГМК – модернизация производстваДекабрь 2016 года. Монтаж шин.


Краеугольный камень успеха УГМК – модернизация производства


Краеугольный камень успеха УГМК – модернизация производстваФевраль 2017. Монтаж ванн продолжается. Всего их должно быть установлено 448 штук.


Краеугольный камень успеха УГМК – модернизация производстваАпрель 2017 года. Производится монтаж фундаментов под машины сдирки катодов.


Сборка трубопровода проводилась по технологии «холодной сварки». Общая протяженность трубопроводов – около 10 км.

Краеугольный камень успеха УГМК – модернизация производстваАвгуст 2017 года. Холодная сварка трубопроводов.


Краеугольный камень успеха УГМК – модернизация производстваОктябрь 2017 г. Обвязка ванн трубопроводами.


Баковая аппаратура устанавливаемая в цехе под кислотные растворы изготовлена из композитных материалов (стеклопластик/полипропилен), что повышает их надежность, а емкости для шламовых пульп изготовлены из нержавеющей стали и оборудованы перемешивающими устройствами. Насосы, как и для 1-й очереди, изготовлены немецкой компанией «Фриатэк».

Краеугольный камень успеха УГМК – модернизация производстваОктябрь 2017 года. Монтаж бакового оборудования.


В конце зимы 2018 года начата установка катодосдирочной машины оснащенной шестью роботами «Kuka».

Краеугольный камень успеха УГМК – модернизация производстваМарт 2018 года. Программирование роботов.


Краеугольный камень успеха УГМК – модернизация производстваАпрель 2018 года. Горячий пуск робототизированной машины.


Впереди торжественный запуск цеха в работу.

© «Вечерние Ведомости»

 


Поделиться в соцсетях:

Версия для печати Код для вставки в блог




Добавление комментария

Комментарии работают в режиме премодерации.


Ваше имя:

Текст комментария:

Код защиты:

Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код

Введите код защиты:

Новости
09.06.2018

21:23 | 9.06.2018
Фан-зона для футбольных болельщиков в Екатеринбурге откроется в День России

20:13 | 9.06.2018
В Перми пройдет фестиваль военно-патриотических телевизионных и радиопрограмм «Щит России»

18:09 | 9.06.2018
Участники «Школы главного архитектора» разработают проекты развития центра Перми

17:38 | 9.06.2018
Стартапы прикамских предпринимателей прокачают с помощью «бизнес-квестов»

17:27 | 9.06.2018
В понедельник и вторник в Перми изменится работа общественного транспорта

17:16 | 9.06.2018
Пермский медуниверситет стал инициатором образовательной программы для иностранных педагогов

17:11 | 9.06.2018
В Екатеринбурге на детской площадке в Компрессорном найден труп женщины

17:11 | 9.06.2018
Аварийную ситуацию в доме № 34 на улице Свердлова в Кургане придется ликвидировать самим жильцам

17:07 | 9.06.2018
В Перми на несколько дней открыли Коммунальный мост

17:00 | 9.06.2018
В День города в центре Перми будет закрыто движение транспорта

16:57 | 9.06.2018
В Нижнем Тагиле появится «советский» сквер

16:56 | 9.06.2018
Сотрудникам свердловского завода выплатили зарплату, которую они ждали 4 года

16:48 | 9.06.2018
В Зауралье мать-пьяница получила 12 лет за убийство годовалого сына

16:45 | 9.06.2018
В Екатеринбурге раскрошилась набережная за 23 миллиона рублей

16:25 | 9.06.2018
Администрация Кургана предложила жителям самим придумать слоган ко Дню города

16:19 | 9.06.2018
В Курганской области показатель раннего выявления онкологии достиг 52 %

16:17 | 9.06.2018
Судья, которая отказалась выпустить на свободу Александра Куковякина, примет решение по уголовному делу экс-оперативника екатеринбургского УМВД

15:56 | 9.06.2018
Дмитрий Самойлов поздравил пермяков с Днем города

15:48 | 9.06.2018
Начисление за отопление по нормативу за 8 месяцев не привело к увеличению платежей жителей Перми

14:41 | 9.06.2018
Сына свердловского экс-судьи оставили под стражей

14:38 | 9.06.2018
Полевской готовится к празднованию 300-летия города

14:31 | 9.06.2018
Депутат Госдумы выступил против навязывания пациентам платных медуслуг

14:30 | 9.06.2018
У изданий медиахолдинга «Гранада Пресс» в Челябинске появились именные деревья

14:18 | 9.06.2018
Из-за аномальных холодов Свердловская область может потерять 20 % урожая

14:08 | 9.06.2018
Председатель Законодательного собрания Пермского края Валерий Сухих поздравил земляков с праздником

14:04 | 9.06.2018
Победители конкурса «Молодежный резерв Прикамья — 2018» примут участие в разработке проектов цифровизации

13:41 | 9.06.2018
Первые двое дольщиков «Кольцовского дворика» обменяли свои права в долгострое на готовое жилье в ЖК «Рощинский»

13:36 | 9.06.2018
Екатеринбург инспектируют иностранные блогеры

13:16 | 9.06.2018
Заявку Екатеринбурга на ЭКСПО-2025 в Париже представят Антон Силуанов и Евгений Куйвашев

13:07 | 9.06.2018
Губернатор Максим Решетников поздравил прикамцев с Днем России

13:05 | 9.06.2018
К концу года дорожники отремонтируют больше половины трасс Екатеринбургской агломерации

13:03 | 9.06.2018
Выходные в Перми будут холодными

12:31 | 9.06.2018
В Царские дни Екатеринбург посетит патриарх Кирилл

12:19 | 9.06.2018
Защиту любимого горожанами озера в пригороде Екатеринбурга поставили под министерский контроль

11:54 | 9.06.2018
В Свердловскую область попытались ввезти карантинные фрукты и заражённые цветы

11:50 | 9.06.2018
Жителям и гостям Екатеринбурга запретили жарить шашлыки на природе до середины лета

11:42 | 9.06.2018
В Екатеринбурге улицу Калинина на Уралмаше перекроют до конца июня

10:41 | 9.06.2018
Дети из лагеря в Кушве могли отравиться творожной запеканкой

10:36 | 9.06.2018
Мэрия Екатеринбурга предпринимает вторую попытку в поисках желающего построить «Эрмитаж-Урал»

09:41 | 9.06.2018
Следственный комитет проводит проверку после отравления детей в свердловском лагере

08.06.2018

22:33 | 8.06.2018
Свердловский бизнесмен отдаст свой бизнес тренеру сборной России по футболу, если его команда победит на ЧМ-2018

21:12 | 8.06.2018
В Екатеринбурге потерялась пенсионерка с амнезией

20:52 | 8.06.2018
В Екатеринбурге бывшее здание «ЦСД» отремонтируют за миллион рублей

20:41 | 8.06.2018
Врач-стоматолог с фальшивым дипломом работает в одной из клиник Нижнего Тагила

20:14 | 8.06.2018
В Екатеринбурге на праздники закроют движение трамваев на Шарташ

18:27 | 8.06.2018
В июньские праздники дежурным в Перми назначен Ленинский отдел ЗАГС

18:23 | 8.06.2018
Свердловский областной суд рассмотрит уголовное дело в отношении мужчины, обвиняемого в сериях убийств и изнасилований

18:16 | 8.06.2018
Фестиваль искусств «Наш Пермский край» в Чайковском объединит около 2000 творческих детей

17:30 | 8.06.2018
Суд вынес решение по лишению депутатских полномочий Армена Карапетяна

17:26 | 8.06.2018
Лидер группы «ЧАЙФ» Владимир Шахрин презентовал свой путеводитель по Екатеринбургу


Мы в соцсетях





Архив
«    Июнь      »  2018   
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930 


 