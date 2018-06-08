Общество
20:19 | 9.06.2018
Фото: Пресс-служба УГМК
Краеугольный камень успеха УГМК – модернизация производства
АО «Уралэлектромедь» запустило в работу вторую очередь цеха электролиза меди
Особую роль предприятий металлургического комплекса для Свердловской области трудно переоценить. Отчисления промышленных компаний, так или иначе связанных с металлургией составляют большую часть бюджета региона. Инфраструктура городов зачастую развивается вместе с градообразующими предприятиями. Все взаимосвязано: строятся цеха заводов – неизбежно появляются новые рабочие места, а значит, строится жильё для рабочих. Растёт и развивается завод – растут и обрастают больницами, садиками, школами, рабочие жилые районы.
Появление одного неизбежно приводит к появлению другого. Одним из наиболее быстро и мощно развивающихся предприятий, как в вопросах модернизации производства, так и плане обрастания социальной инфраструктурой, является УГМК. Можно смело сказать, что УГМК для Свердловской области является одним из основополагающих «кирпичиков», в «фундаменте» развития региона. А краеугольным камнем успеха любого предприятия является модернизация и развитие производства.
На предприятиях, входящих в металлургический комплекс УГМК, продолжается расписанная на десятилетия вперёд программа модернизации и расширения производства.
Так, на прошедшей неделе на АО «Уралэлектромедь» была запущена в работу вторая очередь цеха электролиза меди производительностью 160 тыс. тонн медных катодов в год. Её запуск позволит увеличить мощности по производству безосновных катодов в два раза — до 320 тыс. тонн в год. Стоит особо отметить, что по уровню инвестиций это один из крупнейших проектов промышленного сектора не только Свердловской области, а и всего уральского региона – объем вложенных средств в новое производство составил порядка 4,3 миллиарда рублей.
На торжественной церемонии открытия второй очереди цеха электролиза меди присутствовали губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, генеральный директор УГМК Андрей Козицын и другие почетные гости.
«Без реализации подобных проектов невозможно говорить о модернизации и конкурентоспособности отечественной промышленности. Отрадно, что на этом предприятие не остановится и приступит к строительству третьей очереди цеха электролиза меди, что позволит говорить о полной модернизации медерафинировочных мощностей», – отметил Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.
Проектирование и аппаратурное оснащение нового цеха выполнено с учетом последних достижений и новых технологий в электрорафинировании меди.
«Сегодня мы открыли по-настоящему современное производство, которое во многом определит развитие головного предприятия Уральской горно-металлургической компании. Большое спасибо строителям, подрядчикам и проектантам, которые справились с этой непростой задачей. Это позволяет «Уралэлектромеди» выйти на следующий уровень организации, культуры производства и безопасности труда», – сказал генеральный директор УГМК Андрей Козицын.
По технологии и оснащенности оборудованием вторая очередь в основном копирует первую, запущенную в 2012 году. Здесь внедрена безосновная технология производства медных катодов, которая широко применяется в мировой практике (вместо медных основ используются листы из нержавеющей стали). Процесс электролиза организован в 448 полимербетонных ваннах.
Для обработки электродов установлены два технологических крана KUNZ австрийского производства грузоподъемностью 28 тонн, работающих как в автоматическом, так и в полуавтоматическом режиме (всего в цехе четыре крана). За один час один кран может перевезти более 800 электродов, что в три раза производительнее мостовых кранов в старом цехе.
При схожести технологии и аппаратурного оформления есть и отличия. Так, на второй очереди использовано более функциональное фильтровальное оборудование. Для исключения электрохимической коррозии все трубопроводы выполнены из полимерных материалов. Краны, кроме обслуживания ванн, выполняют операцию сканирования ванн с целью определения коротких замыканий и формирования заданий на их устранение.
Принята новая концепция процесса сдирки медного осадка. Установлена катодосдирочная машина нового поколения, оснащенная шестью роботами «Kuka» (Германия). Она выполняет следующие операции: промывка катодов, сдирка, отбор пробы для определения химического состава, пакетирование с обвязкой стальной лентой. Использование роботизированной техники позволит увеличить производительность операций по сдирке катодов на 40% (630 катодов/ч против 450).
Новый цех отличается также и высоким уровнем автоматизации, что позволило организовать управление обеих очередей цеха из одного операторского пункта.
Во второй очереди цеха электролиза меди организовано 68 рабочих мест.
Отметим, что концептуальное проектирование нового цеха выполнила финская компания «OUTOTEC», а вот рабочее проектирование выполнялось предприятием входящем в научный комплекс УГМК – ОАО «Уралмеханобр».
В память о запуске второй очереди почетные гости оставили автографы на только что изготовленном медном катоде.
Строительство второй очереди было начато в июле 2014 года. Прошло четыре года и вот она – первая продукция, выпущенная новым цехом по электролизу меди. А уже в июле текущего года АО «Уралэлектромедь» планирует приступить к подготовке строительной площадки для третьей очереди.
История строительства и интересные факты о второй очереди
В фундамент цеха залито 20 тысяч тонн бетона. Площадь второй очереди цеха соответствует почти 2 футбольным полям.
Начато строительство корпуса цеха.
Начат монтаж технологических кранов KÜNZ, для транспортировки которых в строящийся цех потребовалось два крана грузоподъемностью 50 тонн и «луноход» — полноповоротная тележка с дизельным двигателем. Краны грузоподъемностью 28 тонн устанавливаются на высоте 11 метров, что сравнимо с высотой 4-этажного дома.
Электролизные ванны бельгийского производства выполнены из антикоррозийного и высокопрочного полимербетона и могут служить без ремонта 20-25 лет (обычные – не более 10). В одну ванну помещается 62 катода и 63 анода.
Сборка трубопровода проводилась по технологии «холодной сварки». Общая протяженность трубопроводов – около 10 км.
Баковая аппаратура устанавливаемая в цехе под кислотные растворы изготовлена из композитных материалов (стеклопластик/полипропилен), что повышает их надежность, а емкости для шламовых пульп изготовлены из нержавеющей стали и оборудованы перемешивающими устройствами. Насосы, как и для 1-й очереди, изготовлены немецкой компанией «Фриатэк».
В конце зимы 2018 года начата установка катодосдирочной машины оснащенной шестью роботами «Kuka».
Впереди торжественный запуск цеха в работу.
© «Вечерние Ведомости»
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