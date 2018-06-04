Адвокат в законе



Сослуживцы начальника УЭБ и ПК ГУ МВД России по Свердловской области Сергея Чувакова часто попадались на коррупционных преступлениях. Фото: 66.мвд.рф

Адвокат Денис Пучков знаменит главным образом в двух ролях: как представитель в запутанных тяжбах, которые в частных разговорах характеризуют как рейдерство (в российской юриспруденции такой термин отсутствует), и как любитель поговорить о нравственном облике и этических нормах адвокатов, организовать нечто благотворительное и пофилософствовать о падении нравов.Пучков – управляющий партнер екатеринбургского адвокатского бюро «Пучков и партнеры». Он лишился профессионального статуса и членства в свердловской коллегии адвокатов в 2010 году – за нарушение основного закона «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в РФ». Пучков оспаривал потерю статуса в судах, но только сильнее себя скомпрометировал низким качеством аргументов. Не случайно в вердикте суда появились такие слова: «Действия истца порочат честь и достоинство адвоката, умаляют авторитет адвокатуры».Пучков набил руку в самопиаре, выступая спонсором крупных мероприятий, раскручивая свой сайт, балуя себя новыми громкими званиями. Наверняка небесполезными для него оказываются и хорошие связи в силовых структурах и судах. Где-то рядом с бюро «Пучков и партнеры» действуют нечистые на руку конкурсные управляющие, способствующие выводу активов из банкротящихся компаний, банкиры и регистраторы, списывающие плохие долги, помогающие прятать уведенные активы и оптимизировать налоги, фирмы, осуществляющие экспертизу с гарантированным результатом.Стоит обратить внимание и на начальника управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Свердловской области Сергея Чувакова, брат которого Андрей Чуваков (экс-заместитель начальника УЭБ и ПК МВД по Удмуртской Республике) учился с Пучковым в свердловском Суворовском училище. Говорят, что эту троицу с юных лет связывают приятельские чувства.Для любого адвокатского бюро поддержка со стороны высоких чинов УЭБиПК может быть очень ценной. Выступая на стороне одного из участников процесса, высокие чины полиции способны практически парализовать работу оппонентов, возбуждая уголовные дела, забрасывая компанию запросами, производя выемки процессуально важных документов и т.п. В свою очередь адвокаты успешно защищают замешанных в коррупции полицейских.Вовлеченность сотрудников УЭБиПК в криминальные схемы неоднократно подтверждалась официально. В 2016 году за взятки задержали подполковника Евгения Исаева и подполковника Максима Касаткина, в 2017 году за ряд преступлений поймали еще нескольких подчиненных Сергея Чувакова. Возможно, благодаря сотрудничеству с бюро Пучкова содеянное Исаевым и Касаткиным переквалифицировали по относительно мягкой статье «Мошенничество», в результате преступники получили всего три и четыре года лишения свободы.В результате банкротства ЗАО «Фирма «Визстрой» семья Пучкова стала владельцем ряда активов этой компании. Иск о банкротстве в июне 2015 года в арбитражный суд Свердловской области подал Алексей Захаров, партнер Пучкова по бюро «Пучков и партнеры». По данным истца, предприятие задолжало ему 26 миллионов рублей.Обращению в арбитраж предшествовал процесс, стартовавший весной 2014 года в Верх-Исетском районном суде Екатеринбурга. Захаров тогда потребовал от ЗАО «Фирма «Визстрой» выплаты долга, ставшего следствием четырех очень странных сделок на 26,5 млн рублей.Как следует из материалов дела, «Визстрой» покупал у связанных с командой Пучкова лиц (даже у бюро «Пучков и партнеры») права требования задолженности к другим юридическим и физическим лицам, также связанным с Пучковым и его окружением. Что это были за долги, показывает простой пример. Бюро «Пучков и партнеры» продало право требования долга на сумму более 9,5 млн рублей с ООО «Департамент Новых Технологий-Урал», якобы не оплатившего проведенные консультации, руководителем и владельцем которого является Марина Пучкова – супруга Дениса Пучкова. Красивая схема?Полученные права ЗАО «Фирма «Визстрой», само собой, не оплачивало. Когда общая сумма задолженности стала солидной, продавцы уступили Алексею Захарову право требования выплат уже с ЗАО «Фирма «Визстрой». Далее соратник Пучкова с помощью временной управляющей Юлии Москаленко (часто участвует в делах бюро «Пучков и парт­неры») подал заявление о банкротстве.В результате ЗАО «Фирма «Визстрой» обанкротили, предположительно, ее активы ушли к компаниям ЗАО «База отдыха «Визстрой», ООО «ДНТ-Урал», ООО «Мастерские «Визстрой», связанным с командой Пучкова.Адвокат Денис Пучков обладает талантом обзаводиться связями среди полезных людей. Возможно, он не вхож в самые высокие кабинеты, но все знают, что судьбы мира вершат обычные чиновники среднего уровня. И среди них много тех, кто с радостью готов помочь, тем более не «за так». Возможно, мог оказаться полезен и адвокат-преподаватель Андрей Степанченко, с 1995 года работающий на кафедре предпринимательского права Уральского государственного юридического университета.Степанченко, как представитель вуза, способен попадать туда, куда обычного адвоката просто так не пустят. Например, в облизбирком, в научно-консультативный Совет арбитражного суда Челябинской области. К тому же он знаком со многими судьями, которые у него учились.Например, судья Арбитражного суда Свердловской области Татьяна Сергеева. Еще студенткой в 2004 году она работала в ООО «Уральский информационный центр «Информ ВЭС», где ее непосредственным руководителем был ее же преподаватель Андрей Степанченко.После обучения и практики Татьяна Сергеева построила карьеру в свердловском Арбитраже. По данным из декларации судьи Сергеевой за 2015 год, ее доход вырос до 1 миллиона 821 тысячи рублей (нет сомнений, что источники легальны), есть автомобиль BMW 328i. Можно предположить, что возросшие доходы позволили только что назначенному судье сделать себе подарок, также подарок мог сделать кто-то другой. Интересно при этом, что дорогая иномарка украшена «золотым» номером с одинаковыми цифрами. При этом на номере Андрея Степанченко, установленном на его также не дешевом LandRoveг, такой же красивый набор цифр. Возможно, это просто совпадение, но, согласитесь, очень стильное.Подход к Степанченко Пучков нашел очень простой – он попросил Андрея Валерьевича провести необязательную, но, вероятно, хорошо оплачиваемую аттестацию сотрудников адвокатского бюро «Пучков и партнеры». Разумеется, известный преподаватель не мог отказать. Дело пустяковое, а как укрепляет отношения!По совпадению, у его знакомой судьи как раз в производстве дело, затрагивающее интересы адвокатов бюро «Пучков и партнеры».И действительно, опять же по совпадению, судья Татьяна Сергеева при рассмотрении дела о банкротстве ООО «Орион», руководствуясь какой-то своеобразной логикой и не менее своеобразным толкованием закона, умудрилась признать требования одного из кредиторов (того, на чьей стороне работают адвокаты бюро «Пучков и партнеры») законными. Требования другого (разумеется, оппонента группы Пучкова и предполагаемой жертвы рейдерской атаки) суд не удовлетворил.Правда, в кассационной инстанции это решение не устояло ввиду очевидной его незаконности, но ведь судья Сергеева по-прежнему на своем месте, и Пучков способен найти ей применение.Связи – очень полезная штука. В 2016 году судебный пристав-исполнитель закрыл производство «в отношении Пучкова Д.В. на основании ст. 46 ч. 1 п. 3 – отсутствие имущества у должника и официального трудоустройства». Оказывается, все это время мы говорили о безработном и почти бомже! Приставов по какой-то причине не сильно волнует, на какие деньги главный герой этого текста ездит в Новую Зеландию, насколько хороши его квартира в престижном районе Екатеринбурга и домик в Крымске, купленный для родителей.Интересно, был ли у данного пристава доступ к ЕГРЮЛ, откуда можно было узнать, что Пучков владел 99,3% в ООО «Мастерские «Визстрой» с выручкой в 2016 году более 5,3 млн рублей и прибылью в 1,4 млн руб., являлся управляющим партнером бюро «Пучков и партнеры»?Вытягивать все соки можно не только из банкротящихся предприятий, подойдут также доверчивые клиенты. Рассмотрим историю Натальи Соколовой, которая обратилась к Пучкову за помощью в споре с отцом – Александром Соколовым. Однажды этот известный в Ижевске коммерсант решил продать отель, в котором Наталья жила и занималась управлением. Дочь обиделась на отца (являвшегося фактическим собственником отеля) и решила судиться.Вероятно, в тот момент в головах екатеринбургских адвокатов созрела простая схема, работающая в отношении любого бизнеса, который развивается на кредитные средства. Для захвата собственности искусственно создается ситуация, при которой допускается дефолт по одному кредиту, что дает банку основания поднять ставки по всем связанным займам. Разумеется, это в один момент ставит любой, самый крупный бизнес на грань банкротства. Эта схема давала возможность загнать Александра Соколова в безвыходное положение – путем атаки на закредитованные объекты недвижимости, которые он передал в управление дочери.После обращения Соколовой начались проверки бизнеса ее отца со стороны того самого УЭБиПК Свердловской области, где несет службу Сергей Чуваков. Полиция возбудила против Александра Соколова уголовное дело, чтобы произвести выемку документов на недвижимость, которые даже не имели отношения к возбужденному делу. Дошло даже до отправки в Ижевск нарочного полицейского, что бывает только в рамках очень серьезных уголовных дел. Интересно, куда в этот момент смотрело руководство свердловского полицейского главка?Доходило до смешного. Под давлением команды Пучкова и свердловской полиции Соколову пришлось уступить дочери торговый центр, который он ранее чисто формально записал на нее. В один прекрасный день управляющие этим ТЦ потеряли ключи от него. На это недоразумение последовала реакция, как на попытку рейдерского захвата, и разбираться на место приехал настоящий полковник полиции – тот самый Андрей Чуваков, однокашник Дениса Пучкова.Дальше – больше. По словам Александра Соколова, благодаря доверенности и доверчивости его дочери управление торговым центром фактически перешло к екатеринбургским адвокатам. Тут же прекратились платежи по кредитам, что непосредственно ставило под угрозу другие девелоперские проекты Соколова. Предприниматель, по его словам, через высокопоставленных полицейских получил требование отказаться и от других объектов недвижимости.Схема с отчуждением у Соколова других бизнесов в полной мере не сработала. Он выкупил кредит, под который был заложен торговый центр, и предъявил его к погашению фактическим владельцам. В результате родственники Соколова получили желаемый торговый центр, но не имеют с него прибыли, одни головные боли. Видимо, так будет продолжаться до тех пор, пока бюро «Пучков и Партнеры» не завершит суды по этому делу.Стоит ли быстро завершать дело, которое приносит около миллиона рублей в месяц? Не самый плохой гонорар за ведение дела, так ведь?В результате вмешательства адвокатов Пучкова в спор отца и дочери проиграли все, кроме самого Пучкова и его окружения. Александр Соколов потерял часть своего бизнеса, а также время и деньги на участие в судебных процессах. Его дочь формально отсудила недвижимость, но тут же попала в финансовую кабалу структур Пучкова, еще сильнее испортив отношения с отцом и потеряв надежду на получение отступных (по словам представителей Александра Соколова, ранее такой вариант рассматривался). А теперь родственникам Александра Соколова еще грозит и обвинение в мошенничестве.Впоследствии было инициировано банк­ротство Натальи Соколовой – нового собственника отсуженной у Александра Соколова недвижимости. Пучков представил суду документы о долге в 2 миллиона евро перед ее матерью.Схема выглядела нелепой, если учесть, что мать Соколовой, бывший врач, никогда не занимавшаяся бизнесом, в тот момент имела на счетах чуть более двух тысяч евро. Может ли такая история убедить суд? Вряд ли. Если, конечно, в суде не работают свои люди. Возможно, это повод для руководства Свердловского областного суда проверить связи адвокатского бюро «Пучков и партнеры» с судьями.В суде эта история не устояла. «Бедные родственники» предпринимателя Соколова оказались в незавидном положении. Они не получают доходов от недвижимости, полученной от Александра Соколова, кроме того, именно им, а не Пучкову может грозить обвинение по уголовной статье за фиктивное банкротство. Чем бы ни закончилась эта история, клиенты Пучкова уже проиграли по всем статьям. А сам адвокат при любых вариантах остается в плюсе.Приключения Дениса Пучкова и адвокатского бюро «Пучков и партнеры» можно описывать еще долго. В его активе немало неоднозначных банкротств, а история с Натальей Соколовой вряд ли является единственным примером того, как клиент идет к адвокату за помощью, а получает одни неприятности. Возможно, когда-то хрониками находчивого адвоката всерьез заинтересуются действительно непредвзятые полицейские, прокуроры, следователи. Пока таких правоохранителей не нашлось, заседание Пучкова и компании будет продолжаться.