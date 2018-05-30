Общество
22:03 | 1.06.2018
Конкуренцию Сергею Носову в Магадане может составить свердловский «справедливоросс»
Слухи «Вечерних Ведомостей» о главных событиях и людях недели
Игорь Трифонов станет генералом
Бывший начальник УМВД России по Екатеринбургу, а ныне министр внутренних дел по Карачаево-Черкесской Республике Игорь Трифонов в течение одной-двух недель может получить генеральские погоны. По слухам, повышение в звании будет приурочено к празднованию Дня России. Кроме полковника, по указу президента «одарят» и других силовиков — всего в списке порядка десяти фамилий со всех регионов России.
Дмитрий Ионин собрался следом за Носовым…
Депутат Государственной думы РФ Дмитрий Ионин, который в прошлом году занял третье место на выборах губернатора Свердловской области при минимальном бюджете, решил повторить успех. По слухам, в «Справедливой России» всерьез обсуждают возможность выдвижения перспективного и молодого парламентария в губернаторы Магаданской области.
Учитывая назначение экс-главы Нижнего Тагила Сергея Носова, неизвестного местным жителям, и. о. главы региона, появление от второй по силе партии на Колыме еще одного кандидата из Свердловской области может внести интригу. Более того, Дмитрия Ионина в Магаданской области знают элиты: он курировал там выборы в Законодательное собрание, и весьма успешно — «СР» заняла второе место, набрав 17 %.
…но его ждут в Бурятии и Иркутске
Сам Дмитрий Ионин, впрочем, еще не принял окончательного решения. В сентябре этого года ему предстоит курировать выборы в Законодательное собрание Иркутской области, Народный Хурал Республики Бурятия, а также в городскую думу Екатеринбурга. Партийная нагрузка не позволит сконцентрироваться на предвыборной кампании, что в конце концов может сказаться на результате.
Александр Косинцев прощается с «Единой Россией»
Руководитель исполкома свердловского регионального отделения «Единой России» Александр Косинцев, по слухам, написал заявление об увольнении по собственному желанию. В последнее время у него обострились отношения как с лидером свердловских единороссов Виктором Шептием, так и с вице-губернатором Владимиром Тунгусовым — им не понравилась честная и прямолинейная позиция партийца, который встал на сторону «несогласных», выразивших свое недоверие организации и проведению праймериз в городскую думу Екатеринбурга.
Самого Косинцева отпускать не хотят: у него сильные позиции — это раз, и на его место не найти достойного претендента — это два. Известно, что с просьбой повременить к Александру Петровичу обращались члены Центрального исполнительного комитета «ЕР», которые опасаются, что в случае его ухода в реготделении не будет противовеса Виктору Шептию.
Полковник из Камышлова снова грезит политикой
Экс-начальник ОМВД города Камышлов Владимир Шкаев, который в прошлом году не смог избраться на пост главы города, по слухам, планирует принять участие в выборах главы муниципального образования «Галкинское сельское поселение», которые пройдут 9 сентября. Муниципалитет, расположенный в Камышловском районе, считается весьма самостоятельным и включает в себя 14 населенных пунктов, а его основу составляют крепкие фермерские хозяйства.
Ожидается, что основным конкурентом полковника выступит действующая глава Анжелика Шумакова, которая пользуется доверием среди населения. Однако на стороне Шкаева могут выступить криминально настроенные группы, которые «терроризировали» население последние годы. Ранее газета «МК-Урал» писала о некоем Овике Колояне, представителе местной армянской диаспоры, которого «аттестовали» как «смотрящего по Камышлову». Однако ни публикации в СМИ, ни заявления в полицию, которую возглавлял Шкаев, не возымели должного воздействия на Колояна и его соратников — жители продолжали жить в страхе.
У главы Талицы проблемы с преступным миром
В Талицком городском округе обсуждают новую версию покушения на главу Александра Толкачева, которое произошло 25 апреля. Ранее заявлялось, что в Толкачева несколько раз выстрелил его собственный водитель, который приревновал супругу к своему начальнику. Бытовая версия совершенно не имеет под собой оснований, заявляют слухмейкеры.
Сплетники шепчутся, что в Толкачева стреляли с подачи представителей криминальной группы, которая осталась недовольна распределением и использованием земель в пригороде Екатеринбурга — якобы глава либо члены его семьи владеют там несколькими большими участками. Чтобы Толкачев был сговорчивее, его «предупредили» — этим и объясняется, что ни одна пуля не попала в цель. Самому главе, вероятно, было бы невыгодно, если бы о подоплеке стало известно широкой общественности и силовым структурам, поэтому изначально и была заброшена «утка» об измене. Отметим, что, несмотря на покушение, Александр Толкачев ведет себя весьма неуверенно — говорят, что недавно он в составе свердловской делегации с председателем Заксобрания Бабушкиной посетил Чехию с официальным визитом.
Единороссы, проигравшие на праймериз, пойдут в гордуму от «Справедливой России» и ЛДПР
Праймериз «Единой России» в гордуму Екатеринбурга выявят не только кандидатов от данной партии, но и их конкурентов от других политических объединений. Слухмейкеры уверены, что часть проигравших на праймериз кандидатов примкнет к другим партиям — «Справедливой России» и ЛДПР. При этом в выборах они будут участвовать по тем же округам, по которым шли от единороссов.
Говорят, что даже списки возможных проигравших на праймериз и возможных переметнувшихся к другим партиям уже известны. В основном это авторы письма в федеральный исполком «Единой России» с жалобами на внутрипартийное голосование, а также претенденты из тех, кто не попал в «список Тунгусова».
«Без Ройзмана законопроекты будут приниматься быстрее»
В администрации Екатеринбурга не празднуют уход с поста главы города — председателя думы Евгения Ройзмана. Больших вечеринок, салютов и пьянок там не устраивают, ограничившись кулуарными поздравлениями.
Кто-то жалеет о том, что Евгений Ройзман не досидел до конца своего срока несколько месяцев, а кто-то, наоборот, потирает руки: теперь законопроекты будут быстрее проходить согласование.
— Евгений Вадимович [Ройзман] часто тормозил работу гордумы и администрации, не оперативно рассматривал документы, касающиеся важных вопросов. В чем проблема — никто не знает. Может, у него стиль работы такой, а может, он специально затягивал. Сейчас же без него законопроекты будут приниматься быстрее, тем более до сентябрьских выборов в гордуму необходимо одобрить массу законов и поправок, — заявляют слухмейкеры в «сером доме».
Администрация Екатеринбурга не успеет подготовить гостевые улицы к ЧМ-2018
До чемпионата мира по футболу осталось меньше двух недель. У администрации Екатеринбурга наступает самая горячая пора: мэрия пытается в кратчайшие сроки доделать все, что не успела в течение нескольких лет до мундиаля.
Но одну проблему чиновники точно не решат. Речь идет о нескольких зданиях, расположенных на гостевых маршрутах Екатеринбурга. Эти объекты находятся в довольно плачевном состоянии: непокрашенные, с различными надписями на фасаде, частично разбитыми стеклами, крышами и стенами.
Мэрия, как говорят слухмейкеры, с удовольствием привела бы их в божеский вид, но мешает один юридический нюанс — невозможно найти хозяев этих домов. Здания переданы в субаренду по несколько раз, и первоначального владельца найти никто не может.
Пока не известна реакция FIFA и российского комитета, отвечающего за подготовку к мундиалю, на эти недоработки. Но, видимо, вопросы к администрации будут серьезные.
Депутат из Белоярки проявил нерешительность
Депутат думы Белоярского городского округа Алексей Бутаков передумал складывать с себя полномочия парламентария, забрав свое заявление из представительного органа. Что послужило причиной для соответствующего решения, неизвестно, но, по слухам, оно было принято после консультаций со знакомыми адвокатами, которые заявили ему, что депутатский статус позволит избежать излишнего прессинга со стороны силовиков.
Известно, что по Бутакову работают сотрудники следственного отдела по городу Заречный СУ Следственного комитета по Свердловской области, которые собирают фактуру для уголовного дела. Между тем нерешительность Бутакова может сыграть злую шутку с его коллегами: по некоторым данным, исполняющему обязанности председателя думы Борису Комлеву звонили из ФСБ с требованием повлиять на депутата, но у него хватило авторитета, после чего претензии появились уже и к вице-спикеру, не способному быть жестким в ситуациях, когда это необходимо.
Родственник Гаффнера — Юдина остался без земли
Другой белоярский депутат, Владимир Кузьминых, также в свое время проявил нерешительность и сейчас в буквальном смысле расплачивается за нее. По слухам, еще в 2011 году он передал тогда экс-главе Белоярки Александру Привалову один миллион рублей с целью погасить задолженность за газ, которая накопилась у муниципалитета перед энергетиками. Взамен ему было обещано 9 гектаров земли рядом с его пилорамой в Логиново. Оформлять в собственность он её не стал, чтобы не платить земельный налог, к тому же после Привалова Белоярку возглавил его родственник Павел Юдин, и решение вопроса можно было отложить на более поздний срок, а пока сдавать земли под тепличное хозяйство агрономам из Китая и Узбекистана.
Именно на этих землях впоследствии проводили проверки сотрудники полиции и ФСБ. Не успев оформить наделы при Юдине, Кузьминых остался и без миллиона рублей, и без девяти гектаров — действующий глава Андрей Горбов предельно строг и не позволит незаконно отчуждать муниципальную собственность.
Единороссы подготовили списки для праймериз с «косяками»
Участники праймериз «Единой России» и их избиратели заметили некоторые нарушения в описании претендентов на победу на внутренних выборах кандидатов в депутаты гордумы Екатеринбурга, размещенных на сайте партии. В частности, речь идет о неправильно указанных должностях, годах рождения, достижениях и многом другом.
Как говорят наблюдатели, кто-то из кандидатов пытается исправить эти неточности, сообщая о них в оргкомитет, а кто-то даже и не замечает. Они их игнорируют, как будто внутрипартийное голосование им не интересно и они просто для массовки находятся в списках.
«Список Тунгусова» одержит победу на выборах, несмотря на игру в «демократию»
По Екатеринбургу накануне праймериз «Единой России» в гордуму распространили списки кандидатов, за которых работникам бюджетных организаций необходимо проголосовать. В карточках по 2–4 человека, которые якобы согласованы областной и местной властью и которые должны бороться за попадание в парламент.
Как говорят слухмейкеры, данные списки были сделаны по нескольким причинам. Во-первых, чтобы «перевести стрелки» от так называемого «списка Тунгусова», в котором уже согласованы все победители праймериз и который вызвал массовые протесты единороссов и жалобы в Москву. Во-вторых, это шаг стал некой «демократией»: якобы мы поддерживаем не только одного кандидата из списка, а нескольких. Типа выбирайте сами. В-третьих, в новых списках не оказалось тех, кто устроил бунт в партии и жаловался на фальсификацию при подготовке к праймериз в Москву.
При этом слухмейкеры уверены, что риска при расширении списка никакого нет. Уже «заряжено» необходимое количество избирателей, чтобы кандидаты из «списка Тунгусова» одержали победу.
Еремин пролоббировал встречу Кириленко и Куйвашева, чтобы «Урал» взяли в Единую лигу ВТБ
Практически не замеченным остался состоявшийся на этой неделе визит президента Российской баскетбольной федерации Андрея Кириленко в Екатеринбург, хотя он оказался знаковым. Глава ведомства встретился с представителями баскетбольной элиты региона, а также с губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым.
Говорят, что встречу организовал президент БК «Урал», заслуженный игрок и тренер Станислав Еремин. Главной целью стало продвижение свердловского баскетбола и договоренности о выступлении «Урала» в высшем российском дивизионе — Единой лиге ВТБ.
Слухмейкеры сообщают, что Евгений Куйвашев дал гарантии, что «Урал» будет поддерживаться областными властями и через несколько лет будет играть в Лиге ВТБ. Единственная проблема, которая существует на данный момент, — отсутствие в Екатеринбурге необходимой по регламенту арены для баскетбольных матчей — будет решена через 2–3 года, когда в столице Урала возведут ледовую арену УГМК.
Андрей Кириленко, говорят, заверениям Евгения Куйвашева поверил и обещал помочь «Уралу» подняться в элитный дивизион российского баскетбола.
Рубрика «Слухи» формируется по сообщениям собственных источников онлайн-газеты «Вечерние Ведомости».
Новый выпуск «Слухов» ищите на «ВВ» на следующей неделе.
© «Вечерние Ведомости»
Поделиться в соцсетях:
Сегодня
22:53 | 1.06.2018
Депутат Гордумы Екатеринбурга не отчитался о доходах и имуществе
20:27 | 1.06.2018
В Екатеринбурге подростков познакомили с работой военной полиции
19:49 | 1.06.2018
В Екатеринбурге начал работу мобильный культурный центр
18:51 | 1.06.2018
Мэрия Екатеринбурга избавляется от сильных оппонентов по праймериз: оргкомитет «снес» кандидатуру руководителя РЭМП Железнодорожного района
17:49 | 1.06.2018
Екатеринбургские детсадовцы окунулись в XVIII век
17:48 | 1.06.2018
В Приволжском федеральном округе будет создан Учебный центр патриотического воспитания ПФО «Гвардеец»
17:40 | 1.06.2018
В Екатеринбурге стартовал корпоративный чемпионат Роскосмоса
17:27 | 1.06.2018
В Перми заработали «Отряды мэра»
17:10 | 1.06.2018
Евгений Куйвашев посетил областную детскую больницу
17:05 | 1.06.2018
В Перми из-за погоды приостановлены работы на Коммунальном мосту
16:50 | 1.06.2018
Очистка газов на КМЭЗ достигнет 99 процентов
16:49 | 1.06.2018
Арик Сигман посетил Россию по приглашению РМК
16:41 | 1.06.2018
Из многоэтажки на Юмашева эвакуировались 26 человек
16:28 | 1.06.2018
В Белоярке депутат думы ушел на повышение в администрацию округа
16:15 | 1.06.2018
Екатеринбурге внедорожник наехал на сотрудника скорой помощи
15:54 | 1.06.2018
В Перми к чемпионату мира по футболу начнут работу фан-зоны
15:51 | 1.06.2018
На Уралмаше частично перекроют улицу Калинина
15:37 | 1.06.2018
Зауральцу придется ответить в суде за второе убийство. Останки жертвы все-таки нашли
15:36 | 1.06.2018
Бухгалтер тагильской школы пойдет под суд за завышение зарплаты
15:14 | 1.06.2018
5 июня начнется выдача пропусков для проезда в транспортный периметр «Екатеринбург Арены»
14:39 | 1.06.2018
На Урале будут судить двух братьев, которые до смерти избили соседа
13:58 | 1.06.2018
Южноуральцы получат дополнительные средства из федеральной казны
13:58 | 1.06.2018
Концепция развития Екатеринбургской агломерации до 2040 года обойдется в 57 млн рублей
13:00 | 1.06.2018
Прокуратура отозвала иск о лишении мандатов депутатов ЗакСО
12:35 | 1.06.2018
Минсоцполитики: в Свердловской области ежегодно на 14 % увеличивается число многодетных семей
12:31 | 1.06.2018
Сводка ГУ МВД по Свердловской области за 31 мая 2018 года
12:22 | 1.06.2018
Сергей Носов попросил не устраивать митинги из-за его отставки
12:20 | 1.06.2018
В выходные в Перми немного потеплеет
11:58 | 1.06.2018
Детей, незаконно вывезенных матерью из Италии, нашли в Екатеринбурге
11:55 | 1.06.2018
Два 18-летних курганца попались на угоне автомобилей. Парни катались на машинах и бросали их на пустыре
11:47 | 1.06.2018
С 1 июня 2018 года изменилась сумма выплат по ОСАГО при оформлении ДТП по Европротоколу
11:44 | 1.06.2018
В августе в Екатеринбурге пройдет фестиваль ландшафтного искусства
10:59 | 1.06.2018
Свердловское «Облкоммунэнерго» простит должникам пени
10:32 | 1.06.2018
В первый день лета в Екатеринбурге пошел снег
09:34 | 1.06.2018
Лишенный мандата Армен Карапетян подал в суд на ЗакСО
09:16 | 1.06.2018
В Екатеринбурге открылся частный музей Дома Романовых