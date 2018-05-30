В Среднеуральске группа депутатов «наплевала» на замерзающих детей и зловонные свалки

15:00 | 1.06.2018

От конфликта между мэрией и рядом парламентариев страдают жители города

В Среднеуральске продолжается политическое противостояние между администрацией городского округа и группой депутатов, оппонирующей мэрии. Конфликт начался еще весной прошлого года и продолжается по сегодняшний день. Парламентарии требуют прекращения полномочий председателя думы Андрея Касьяненко и депутата Владимира Черноусова, но эти вопросы не вносятся в повестку заседаний. Не имея возможностей устранить с политической карты своих оппонентов, народные избранники бойкотируют решение важных экономических и социальных вопросов для города. В числе условных пострадавших — сотни детей, которые не получат места в дошкольных учреждениях и будут мерзнуть на уроках в школах.



Накануне в Среднеуральске прошло очередное заседание местной думы. Кворум был соблюден, на заседании присутствовали 14 депутатов из 15. В проект повестки заседания были внесены вопросы об отчете главы городского округа Среднеуральск, о внесении изменений в бюджет на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов. Однако дальше утверждения повестки депутаты не продвинулись в связи с очередным маниакальным требованием группы народных избранников (в их числе Наталья Коробицына и Арсен Абаджян) включить в проект повестки свои политические требования по Черноусову и Касьяненко.



Юридическую оценку правомерности внесенного группой депутатов требования дал присутствующий на заседании представитель прокуратуры. Он сказал, что без подтверждающих документов невозможно дать правовую оценку наличия либо отсутствия фактов каких-либо нарушений в действиях председателя, а соответственно, и рассматривать этот вопрос было бы по крайней мере преждевременно. Заявление сотрудника надзорного ведомства подверглось критике со стороны группы депутатов, которые посчитали, что их юридическая подкованность гораздо выше профессионального мнения специалиста прокуратуры, тем более что эта оценка идет вразрез с их планами.



Председатель думы внес на голосование первоначально предложенный проект повестки. После объявления голосования за проект повестки без изменения голоса распределились следующим образом: «за» проголосовали 5 депутатов, 6 — «против», еще двое воздержались. Стало очевидно, что вопросы, включенные в повестку, рассмотреть не удастся.



Спикер Андрей Касьяненко напомнил народным избранникам о необходимости ставить интересы города и избравшего их населения выше собственных амбиций, добавив, что та же группа депутатов уже сорвала в прошлом году начало летней оздоровительной кампании. Вопрос о повестке был вынесен на повторное голосование. Но, к сожалению, результат остался без изменения. После чего уже стало окончательно понятно, что ни один из вопросов повестки решен сегодня не будет.



Депутаты «разбежались», оставив нерешенными социально важные для городского округа вопросы. Например, не принято решение о перераспределении денежных средств, которые планировалось направить на реализацию проекта реконструкции очистных сооружений, и не увеличены расходы на ликвидацию несанкционированных свалок — группа депутатов посчитала, что куда важнее для города смена председателя думы, который, скорее, является «техническим» механизмом в системе вертикали власти и не влияет на принятие глобальных решений.



Кроме этого, планировалось направить два миллиона рублей на решение проблем в области образования, но теперь и эти вопросы придется отложить на неопределенное время. В частности, выделенные деньги необходимы были для обеспечения пожарной безопасности в детском саду № 3 и приобретения детских кроватей, шкафов для одежды, детских столов и стульев с целью оборудования дополнительных мест за счет увеличения предельной наполняемости групп в дошкольных учреждениях № 15, 18, 39 и 44 во избежание дефицита мест в ДОУ.



Также выделенные деньги предназначались для замены 35 окон в 10 кабинетах школы № 6 в целях обеспечения оптимального температурного режима в учреждении и замены устаревшего компьютерного оборудования в школе № 31. Действия же части депутатского корпуса привели к тому, что как минимум 70 семей не смогут этим летом получить место для ребёнка в детском саду, ученики школы № 6 будут продолжать мерзнуть на уроках, а несанкционированные свалки будут продолжать «радовать» горожан.



Отметим, что в ближайшее время депутатам предстоит рассмотреть вопрос о подготовке муниципалитета к отопительному сезону 2018–2019 годов, и в случае, если ситуация повторится, горожан ждет холодная зима с нефункционирующей системой отопления в квартирах. Вряд ли группе депутатов тогда удастся убедить население в том, что вопрос отставки председателя думы крайне важен, — скорее, им придется объясняться, почему интересам города они предпочли свои собственные.