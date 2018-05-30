На Урале шесть депутатов поселковой думы сложили полномочия в знак протеста против экологической катастрофы

09:10 | 1.06.2018

Массовая отставка привела к нелегитимности всего представительного органа

В посёлке Малышева дума, избранная в сентябре 2016 года, стала нелегитимной — 6 из 15 депутатов накануне сложили свои полномочия. Всему виной — позиция администрации Малышевского городского округа во главе с Марией Рубцовой, которая, по мнению ряда народных избранников, бездействует и не желает решать экологическую проблему населенного пункта. Здесь работает предприятие по сжиганию медицинских отходов «Экоменеджмент». С его появлением жители начали массово жаловаться на невыносимый запах и регулярные выбросы в атмосферу.



Предыдущий глава Малышевского городского округа Валерий Хомутов еще в прошлом году оказался на скамье подсудимых в связи с возбужденным в отношении него уголовным делом — он обвинялся в превышении должностных полномочий (таким образом Следственный комитет отреагировал на поступившие запросы тогда еще депутата Заксобрания Свердловской области Дмитрия Ионина о нарушениях при строительстве газопровода, дело было закрыто в октябре 2017 года). Пришедшая ему на замену заместитель главы по ЖКХ Мария Рубцова первое время создавала видимость, что будет решать проблему вредных выбросов на территории. Но никаких реальных мер не было принято.



Первый конфликт главы с думой на этой почве случился в мае прошлого года. Тогда депутаты единогласно проголосовали за проведение экологического митинга с требованием закрытия предприятия по сжиганию медицинских отходов (сопровождается выбросом вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух). Мэрия митинг не согласовала.



«Позиция чиновников странная, учитывая вал жалоб жителей. Депутаты утверждают, что по ночам на предприятии сжигают трупы животных и человеческое мясо — отходы онкологических отделений больниц. Вонь стоит на весь муниципалитет, и дышать становится просто невозможно», — говорит депутат Государственной думы РФ Дмитрий Ионин.



В марте этого года по инициативе администрации и подконтрольного ей председателя думы Дмитрия Шустова (он же — директор муниципального детского сада, а соответственно, подотчетен главе) было заблокировано обсуждение на думе вопроса по работе «Экоменеджмента». При полном кворуме оно так и не было открыто по причине присутствия в зале заседания «посторонних лиц» — обычных жителей поселка Малышева, которые выступают за закрытие предприятия, допускающего выбросы.







Перед майскими праздниками через социальную сеть «Одноклассники» (!) и частную газету рекламных объявлений соседнего города (!) было «обнародовано» постановление главы об отмене публичных слушаний, касающихся деятельности ООО «Экоменеджмент» на территории Малышева. А когда в назначенное время третьего мая люди подошли к дверям администрации, то их встретили полицейские и журналисты, которые вели прямой репортаж о разгоне «не согласованного с властями митинга». Организаторами «несанкционированного массового мероприятия» были объявлены «справедливоросс» Наталья Пантелеева и самовыдвиженец Владислав Еремин.



«Действия администрации по поддержке «Экоменеджмента» велись при покровительстве главы Южного управленческого округа Михаила Астахова, задержанного в середине мая по обвинению в получении взятки в особо крупном размере. Устав биться об стену разных политических взглядов, Галина Еремина, Наталья Пантелеева, Сергей Щетинин, Владислав Еремин, Дмитрий Комаров и Евгений Ануфриев приняли решение привлечь внимание к проблемам своего городка путем коллективной отставки. Будем надеяться, что это поможет. Со своей стороны направлю депутатские запросы на имя нового руководства Минприроды. Предыдущее, к сожалению, просто «спускало» обращения на территорию. И проверку проводило местное управление ФМБА № 32 (Федеральное управление медико-биологического агентства России. — Прим. ред.)», — говорит Дмитрий Ионин.



По его словам, после массовой отставки депутатов местная дума становится нелегитимной, а значит, предстоят новые выборы, на которых столкнутся сторонники и противники «Экоменеджмента» и будет, видимо, определено экологическое будущее населенного пункта.



Отметим, что в апреле этого года Асбестовский городской суд вынес решение о привлечении ООО «Экоменеджмент» к административной ответственности по ч. 6.3 КоАП РФ («Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения»), а в прошлом году оно признано виновным по ч. 2 ст. 8.21 КоАП РФ («Нарушение условий специального разрешения на выброс вредных веществ в атмосферный воздух или вредное физическое воздействие на него»).



Постановлением начальника регионального государственного экологического надзора по Южному и Восточному управленческим округам Министерства природных ресурсов и экологии Свердловской области, заместителем главного государственного инспектора в области охраны окружающей среды Свердловской области ООО «Экоменеджмент» было назначено наказание в виде административного штрафа в размере 80 000 рублей. В ходе проверки, проведенной прокуратурой при участии специалистов отдела технологического лабораторного контроля за источниками загрязнения ГКУ СО «Центр экологического мониторинга и контроля», установлено превышение утвержденных нормативов предельно допустимых выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух. Концентрация углерода оксида составила 290±43 мг/куб. м, что в 29,2 раза превышает предельно допустимые выбросы (ПДВ), пыль (взвешенные вещества) — 30,5±7,6 мг/куб. м, что превышает в 26,2 раза ПДВ.



Фото: http://mal.edinros66.ru, видео KRIKNEWS