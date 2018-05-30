Общество
09:10 | 1.06.2018
На Урале шесть депутатов поселковой думы сложили полномочия в знак протеста против экологической катастрофы
Массовая отставка привела к нелегитимности всего представительного органа
Предыдущий глава Малышевского городского округа Валерий Хомутов еще в прошлом году оказался на скамье подсудимых в связи с возбужденным в отношении него уголовным делом — он обвинялся в превышении должностных полномочий (таким образом Следственный комитет отреагировал на поступившие запросы тогда еще депутата Заксобрания Свердловской области Дмитрия Ионина о нарушениях при строительстве газопровода, дело было закрыто в октябре 2017 года). Пришедшая ему на замену заместитель главы по ЖКХ Мария Рубцова первое время создавала видимость, что будет решать проблему вредных выбросов на территории. Но никаких реальных мер не было принято.
Первый конфликт главы с думой на этой почве случился в мае прошлого года. Тогда депутаты единогласно проголосовали за проведение экологического митинга с требованием закрытия предприятия по сжиганию медицинских отходов (сопровождается выбросом вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух). Мэрия митинг не согласовала.
«Позиция чиновников странная, учитывая вал жалоб жителей. Депутаты утверждают, что по ночам на предприятии сжигают трупы животных и человеческое мясо — отходы онкологических отделений больниц. Вонь стоит на весь муниципалитет, и дышать становится просто невозможно», — говорит депутат Государственной думы РФ Дмитрий Ионин.
В марте этого года по инициативе администрации и подконтрольного ей председателя думы Дмитрия Шустова (он же — директор муниципального детского сада, а соответственно, подотчетен главе) было заблокировано обсуждение на думе вопроса по работе «Экоменеджмента». При полном кворуме оно так и не было открыто по причине присутствия в зале заседания «посторонних лиц» — обычных жителей поселка Малышева, которые выступают за закрытие предприятия, допускающего выбросы.
Перед майскими праздниками через социальную сеть «Одноклассники» (!) и частную газету рекламных объявлений соседнего города (!) было «обнародовано» постановление главы об отмене публичных слушаний, касающихся деятельности ООО «Экоменеджмент» на территории Малышева. А когда в назначенное время третьего мая люди подошли к дверям администрации, то их встретили полицейские и журналисты, которые вели прямой репортаж о разгоне «не согласованного с властями митинга». Организаторами «несанкционированного массового мероприятия» были объявлены «справедливоросс» Наталья Пантелеева и самовыдвиженец Владислав Еремин.
«Действия администрации по поддержке «Экоменеджмента» велись при покровительстве главы Южного управленческого округа Михаила Астахова, задержанного в середине мая по обвинению в получении взятки в особо крупном размере. Устав биться об стену разных политических взглядов, Галина Еремина, Наталья Пантелеева, Сергей Щетинин, Владислав Еремин, Дмитрий Комаров и Евгений Ануфриев приняли решение привлечь внимание к проблемам своего городка путем коллективной отставки. Будем надеяться, что это поможет. Со своей стороны направлю депутатские запросы на имя нового руководства Минприроды. Предыдущее, к сожалению, просто «спускало» обращения на территорию. И проверку проводило местное управление ФМБА № 32 (Федеральное управление медико-биологического агентства России. — Прим. ред.)», — говорит Дмитрий Ионин.
По его словам, после массовой отставки депутатов местная дума становится нелегитимной, а значит, предстоят новые выборы, на которых столкнутся сторонники и противники «Экоменеджмента» и будет, видимо, определено экологическое будущее населенного пункта.
Отметим, что в апреле этого года Асбестовский городской суд вынес решение о привлечении ООО «Экоменеджмент» к административной ответственности по ч. 6.3 КоАП РФ («Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения»), а в прошлом году оно признано виновным по ч. 2 ст. 8.21 КоАП РФ («Нарушение условий специального разрешения на выброс вредных веществ в атмосферный воздух или вредное физическое воздействие на него»).
Постановлением начальника регионального государственного экологического надзора по Южному и Восточному управленческим округам Министерства природных ресурсов и экологии Свердловской области, заместителем главного государственного инспектора в области охраны окружающей среды Свердловской области ООО «Экоменеджмент» было назначено наказание в виде административного штрафа в размере 80 000 рублей. В ходе проверки, проведенной прокуратурой при участии специалистов отдела технологического лабораторного контроля за источниками загрязнения ГКУ СО «Центр экологического мониторинга и контроля», установлено превышение утвержденных нормативов предельно допустимых выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух. Концентрация углерода оксида составила 290±43 мг/куб. м, что в 29,2 раза превышает предельно допустимые выбросы (ПДВ), пыль (взвешенные вещества) — 30,5±7,6 мг/куб. м, что превышает в 26,2 раза ПДВ.
Фото: http://mal.edinros66.ru, видео KRIKNEWS
Иван Морозов © «Вечерние Ведомости»
Поделиться в соцсетях:
Сегодня
10:59 | 1.06.2018
Свердловское «Облкоммунэнерго» простит должникам пени
10:32 | 1.06.2018
В первый день лета в Екатеринбурге пошел снег
09:34 | 1.06.2018
Лишенный мандата Армен Карапетян подал в суд на ЗакСО
09:16 | 1.06.2018
В Екатеринбурге открылся частный музей Дома Романовых
22:51 | 31.05.2018
В Нижнем Тагиле отменят прямые выборы главы города
21:14 | 31.05.2018
В Екатеринбурге футбольных болельщиков ждет самый быстрый интернет
19:48 | 31.05.2018
На ЧМ-2018 в Екатеринбург прибыли первые иностранные гости
19:29 | 31.05.2018
Ученые объяснили, почему в Екатеринбурге не становится теплее
18:43 | 31.05.2018
На «Днях пермского бизнеса» представлен прототип инвестиционного портала Пермского края
18:31 | 31.05.2018
После обращения в приемную президента РФ в Прикамье участница Великой Отечественной войны добилась права на получение жилья
17:49 | 31.05.2018
ОНФ готовится внести инициативу о создании «зеленого щита» вокруг Перми
17:48 | 31.05.2018
Из-за ремонта путей на Вторчермет перестанут ходить трамваи
17:28 | 31.05.2018
DARS Development вложит в реконструкцию «Гиперсити» 2 миллиарда. Центр должен стать крупнейшим в Зауралье
17:19 | 31.05.2018
На улице Гагарина автомобиль насмерть сбил пенсионерку
17:06 | 31.05.2018
Пермяков приглашают на фестиваль по мотивам сериала «Игра престолов»
16:57 | 31.05.2018
У жителя Камышлова изъяли алкогольную продукцию на 2,1 млн рублей
16:38 | 31.05.2018
Мэрия Кургана: при покупке талонов на проезд льготникам необходимо предъявить еще один документ — СНИЛС
16:12 | 31.05.2018
Завтра состоится открытый Кубок главы Перми по легкой атлетике
16:00 | 31.05.2018
В Перми отремонтирован перекресток Куйбышева и Чкалова
15:50 | 31.05.2018
Завтра в Екатеринбурге начнется запись детей в технопарки «Кванториум»
15:48 | 31.05.2018
Владимир Бурматов помогает решить социальные проблемы челябинцев
15:17 | 31.05.2018
Прокуратура проверит екатеринбургский детский садик, где детей оставили без присмотра
14:55 | 31.05.2018
На Урале стартовал проект «Академия развития моногородов»
14:31 | 31.05.2018
Градсовет одобрил концепцию ледовой арены в Екатеринбурге
14:08 | 31.05.2018
Неуплата алиментов привела жителя Прикамья в колонию
14:00 | 31.05.2018
Уральца будут судить за убийство знакомого из ревности
13:51 | 31.05.2018
Энергетики «ПСК» стали пятикратными победителями спартакиады компаний «Т Плюс» в Пермском крае
13:49 | 31.05.2018
На подготовку Екатеринбурга к зиме газовики потратят 125 млн рублей
13:28 | 31.05.2018
В Екатеринбурге появился первый в мире объект уличного искусства, созданный роботом
13:21 | 31.05.2018
В Екатеринбурге состоится премьерный показ уникального инклюзивного спектакля «Anima Chroma/Живые картины».
13:00 | 31.05.2018
Работы нет, машина записана на маму: свердловские приставы составили портрет алиментщика
12:48 | 31.05.2018
Ураганный ветер до 27 м/с и грозы. В Курганской области снова объявлено штормовое предупреждение
12:28 | 31.05.2018
На форуме «Дни пермского бизнеса» представят модель нового инвестпортала
12:19 | 31.05.2018
Во время ЧМ-2018 в аэропорту Кольцово будут работать 175 волонтеров
12:10 | 31.05.2018
Работы по реконструкции Транссиба в Перми выполнены раньше срока
11:58 | 31.05.2018
Сергей Носов поблагодарил Евгения Куйвашева за совместную работу
11:46 | 31.05.2018
Самые активные пользователи мобильного интернета живут в Бердяуше
11:45 | 31.05.2018
Бывшего директора екатеринбургской школы № 83 будут судить за фиктивное трудоустройство падчерицы
10:58 | 31.05.2018
Шарташскому лесопарку придумали логотип