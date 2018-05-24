Общество
22:21 | 25.05.2018
«Бог троицу любит». Владимир Тунгусов остается приближенным губернатора
Слухи «Вечерних Ведомостей» о главных событиях и людях недели
Свердловских полицейских оставят без наград?
В свердловском полицейском главке уже начали делить «ордена и медали» за проведение в Екатеринбурге матчей чемпионата мира по футболу — силовики уверены, что обойдется без эксцессов, и готовятся к поощрениям от министра МВД. Количество наград будет ограничено, поэтому за них уже развернулась аппаратная борьба, в ходе которой применяются весьма нечестные методы.
По слухам, на этой неделе ряд сотрудников из руководящего состава получили взыскания, и наградой для них будет снятие взыскания в качестве минимального поощрения. Таким образом ликвидируются потенциальные конкуренты в борьбе за ведомственные награды, несмотря на то, что именно «провинившиеся» взвалят на себя весь груз ответственности и работы во время подготовки и проведения мундиаля.
Руководитель юнармейцев «подставил» «Русскую медную компанию»
Начальник штаба отделения юнармейского движения Екатеринбурга Дмитрий Ермаков, заявившийся на участие в праймериз «Единой России» в городскую думу, может серьезно подставить крупный добывающий холдинг. Дело в том, что на прошлой неделе он посетил Луганскую Народную Республику, в ходе визита подарив кадетам и школьникам футболки с символикой промоутерской компании RCC Boxing Promotions — спортивного проекта «Русской медной компании». Сделал он это по своей инициативе или же с отмашки руководства РМК, достоверно не известно, но, казалось бы, добрый жест может дорого обойтись медникам — США могут включить РМК или её владельцев в санкционный список.
Единороссы заманивают на праймериз избирателей 200 рублями и продуктовыми наборами
В Екатеринбурге активизировались агитаторы, приглашающие на праймериз «Единой России». Данные сообщения поступают из разных районов города. Избирателям предлагают за деньги или продуктовые наборы проголосовать за определенного кандидата, причем это можно сделать как на избирательном участке, так и по интернету.
В Верх-Исетском районе предлагают 200 рублей за одного из кандидатов. Больше всех в Орджоникидзевском районе — 600 рублей. Помимо этого, за свой голос избиратель может получить и продовольственный набор, в который входит колбаса, хлеб, сладости и тому подобное.
Говорят, что после подобных подарков желающих отдать свой голос за кандидата на праймериз прибавилось.
Строительную компанию «ТЭН» заставят переделывать небоскреб «Эверест»
У администрации Екатеринбурга появилось множество вопросов к компании «ТЭН», которая занимается возведением клубного дома «Эверест» в районе перекрестка Куйбышева — Горького. Чиновники мэрии «неожиданно» выяснили, что в тридцатиэтажном здании, где согласно плану намеревались строить одни апартаменты, вдруг начали продавать квартиры — планировкой от одной до трех комнат.
На эту претензию в «ТЭН» не смогли ответить, лишь пожав плечами. Якобы все так делают. Но в этот раз почему-то администрация решила не спускать все с рук, а «наказать» застройщиков, причем законность перепланировок в «Эвересте» и подключения к коммунальным сетям будет проверяться на уровне заместителя главы администрации. Это говорит о серьезных намерениях мэрии остановить спорные действия застройщиков.
В Белоярском депутат стал «жертвой» «коллег-политтехнологов»
В Белоярском городском округе ряд депутатов, лояльных прежнему главе Павлу Юдину, продолжают предпринимать попытки по дестабилизации ситуации в муниципалитете. При этом в качестве «торпеды» был выбран парламентарий Иван Десятков, сам, вероятно, даже не понимающий, что его лишь используют в своих политических играх оппоненты действующего мэра Андрея Горбова. В числе последних, по слухам, местный депутат Владимир Кузьминых и его родственник-коллега из свердловского Заксобрания Илья Гаффнер.
Есть мнение, что Десятковым движет чувство мести — ранее обсуждалось, что после ухода Павла Юдина он возглавит белоярскую думу, но спустя полгода ему так и не доверили руководить представительным органом. Затаив обиду, он переметнулся в оппозиционный лагерь, где проявляет себя в качестве неофициального лидера. Хотя по факту кукловодят процессом другие фигуры.
Родителей дошколят агитируют за члена «списка Тунгусова»
Администрация Екатеринбурга включила пресловутый административный ресурс в преддверии праймериз «Единой России», дав шанс отличиться кандидатам из так называемого «списка Тунгусова». В Октябрьском районе города в школах и детских садах родителям образно намекают, что поддержать следует Павла Пустозерова — директора ООО «Городское управление дорожно-строительных работ», который баллотируется по округу № 11.
Очевидно, что Пустозеров, чья агитация развешана на стенах учреждений, — кандидат от мэрии и будет поддержан администрацией, тогда как другой кандидат, бизнесмен из поселка Пышма Александр Коробицын, — партийными функционерами (о его лоббистах мы сообщали ранее). Кто победит и выиграет ли от «войны» двух лагерей управляющий УК ЖКХ «Октябрьского района» Михаил Плешаков, представляющий третий центр силы, будет известно утром 4 июня — после подведения итогов предварительного голосования.
У Валентины Гофенберг нашлись связи на рынке лесозаготовок
В ходе расследования уголовных дел по факту клеветы, фигурантом которых является пиарщица Валентина Гофенберг, стали известны лица, которые могут быть причастны к «сливу» информации, которая затем публиковалась в телеграм-канале «Ой, всё» и на личной странице Гофенберг в социальных сетях. По слухам, часть сведений тиражировалась с подачи семьи Бызовых, имеющей коммерческие интересы в одноименном селе, расположенном между Нижним Тагилом и Алапаевском.
Известно, что бизнес по лесопереработке принадлежит некоему Юрию Бызову (учредитель ныне ликвидированного ООО «ВК Сервис» и действующего ООО «Спецтех-НТ»). Он приходится сыном бывшему главному бухгалтеру одного из коммунальных предприятий Нижнего Тагила Валентине Бызовой (в отношении нее было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 165 УК РФ, но оно прекращено в связи с истечением срока давности привлечения к уголовной ответственности). За период её деятельности на посту главбуха Бызова смогла заработать неплохой капитал (к слову, обвинялась она как раз в причинении имущественного ущерба компании, в которой работала), который, если верить сплетням, и был вложен в бизнес близкого родственника.
Сначала дела у семьи шли хорошо, обороты росли, но дальнейшим планам помешало развитие лесопромышленности — другие участники лесного рынка оказались более приспособлены к работе с партнерами и контрагентами, вследствие чего доля Бызовых стала уменьшаться, и было решено воспользоваться предложением Гофенберг. Пиарщица системно пыталась «похоронить» бизнес конкурентов Бызовых, публикуя информацию о якобы имеющихся нарушениях, но безрезультатно. Теперь не только ей приходится давать объяснения силовикам, но и её «информаторам» в перспективе придется пообщаться со следователями.
Спикер свердловского Заксобрания выполнила свое обещание
Экс-глава Камышлова Михаил Чухарев, который был признан виновным в превышении полномочий, остался на свободе во многом благодаря председателю Законодательного собрания Свердловской области Людмиле Бабушкиной. Камышловский горсуд вынес приговор экс-мэру в декабре 2017 года, обязав его выплатить штраф в размере 280 тысяч рублей (впоследствии облсуд снизил его размер до 250 тысяч).
По данным следствия, чиновник знал о том, что строительство двух домов по улице Строителей, предназначавшихся для переселения граждан из аварийного и ветхого жилья, выполнено лишь частично. Тем не менее в период 2013–2014 годов он подписывал акты выполненных работ и производил их оплату. Действия Чухарева привели к незапланированным тратам из местного бюджета, поскольку строительство домов все-таки было завершено: в 2015 году администрация подписала договоры с другими компаниями, чтобы устранить недоработки. В общей сложности сумма ущерба превысила 18 миллионов рублей.
Однако в ходе уголовного разбирательства заместитель Чухарева, а ныне действующий глава Камышлова Алексей Половников заявил, что муниципалитет не понес никакого ущерба, что сыграло на руку подсудимому при вынесении приговора. По слухам, Половников действовал по указке Бабушкиной, а в качестве благодарности ему было обещано кресло главы. Свое слово, судя по всему, Бабушкина сдержала — 5 октября 2017 года депутаты гордумы избрали Половникова главой Камышлова.
В Серове детей оставили без охраны
Бывшего вице-мэра Краснотурьинска Романа Бисерова, уволенного из мэрии в 2015 году (сообщалось, что замглавы при трудоустройстве на муниципальную службу предоставил ложные сведения о своей предыдущей работе), «приютило» министерство образования Свердловской области. Сразу после увольнения из администрации он возглавил Серовский политехнический техникум, в состав которого входит кадетская школа-интернат.
По слухам, Бисеров при назначении устроил кадровую зачистку, которая продолжается и по сей день. Так, злые языки шепчутся, что в школе была ликвидирована ставка сторожа, в результате чего функции по охране территории и защите детей от преступных посягательств пришлось на себя взять воспитателям кадетской школы. Учитывая, что в штате всего два воспитателя, дежурить приходится по очереди.
Евгений Ройзман «остался в шоколаде»
Отставка Евгения Ройзмана с поста главы города — председателя городской думы стала неожиданностью для многих участников политических игр в Свердловской области. Такого поворота мало кто ожидал.
Правда, как уверяют слухмейкеры, уход с поста Евгения Ройзмана заранее был согласован, так как он явно мешал отменить всенародные выборы главы города. Но убрать его необходимо было красиво, чтобы и репутация отставника не пострадала, и чтобы принятие изменений в Устав Екатеринбурга напоминало более-менее законную процедуру.
Сейчас истеблишмент гадает, что же собирается делать Евгений Ройзман на «мэрской» пенсии. Поговаривают, что ряд партий уже начали с ним переговоры, чтобы он возглавил их списки на выборах в гордуму Екатеринбурга. Причем депутатом ему становиться неинтересно, при выигрыше он уступит свое место следующему в списке.
В Екатеринбурге полиция начала готовить город к ЧМ-2018
На этой неделе жители Екатеринбурга стали замечать на улицах большое количество нарядов полиции. Причем они начинают работать с раннего утра.
Как сообщают слухмейкеры в областном главке, причиной увеличения количества полицейских стал ЧМ-2018. В Екатеринбург уже прибыло усиление из других городов для работы во время мундиаля. Активизировались же они сейчас (за месяц до чемпионата мира), чтобы зачистить территорию, проще говоря, напугать злоумышленников, чтобы они не высовывались ни до, ни во время футбольного праздника.
Говорят, что данные меры уже помогли — в центре Екатеринбурга, где в основном работают иногородние патрули, практически не совершаются правонарушения.
Александр Косинцев пошел против Владимира Тунгусова
Руководитель регионального исполнительного комитета «Единой России», депутат гордумы Екатеринбурга Александр Косинцев решил бороться с первым вице-губернатором Владимиром Тунгусовым, отвечающим за выборы в городской парламент.
Слухмейкеры рассказывают, что Косинцев не выполняет распоряжения Тунгусова. В частности, он не стал участвовать в совещании фракции «Единой России» в гордуме 25 мая, на котором были практически все депутаты-единороссы и которое проводил секретарь отделения Виктор Шептий. Тем самым они сорвали заседание комиссии, где решалась судьба всенародных выборов мэра Екатеринбурга. Помимо этого, Александр Косинцев пошел против общего мнения единороссов на заседании гордумы, которые «пропихивали» решение о лишении полномочий Евгения Ройзмана и изменения в Устав.
Ранее он выступал против так называемого «списка Тунгусова», согласно которому все кандидаты по округам в гордуму Екатеринбурга уже согласованы и утверждены. Кстати, Александра Косинцева в этом списке не было.
Администрация Екатеринбурга теряет сильных игроков перед выборами в гордуму
В «сером доме» сожалеют о том, что их политические и общественные активы ослабевают. Мэрия потеряла ряд сторонников в один из самых важных для себя моментов — накануне выборов в городскую думу.
Речь идет об общественнике, связанном с «РосЯмой», — Алексее Беззубе, который потерял место в Общественной палате Екатеринбурга. После ухода из органа он переметнулся на сторону оппозиции и при этом подтянул за собой ряд сторонников, которые ранее поддерживали мэрию, устраивая для нее акции протеста, формируя повестку, участвуя в выборах.
И на сей раз этих активных граждан «серый дом» намеревался использовать в качестве спойлеров на выборах в гордуму Екатеринбурга. Теперь придется с ними конкурировать за место в городском парламенте.
Рубрика «Слухи» формируется по сообщениям собственных источников онлайн-газеты «Вечерние Ведомости».
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© «Вечерние Ведомости»
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