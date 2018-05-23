Золото из «грязи»



Так, в соответствии со стандартом London Good Delivery, должны выглядеть золотые слитки



Медеплавильный цех — начало золотого пути



Цех электролиза меди — цех по производству «грязи»



Цех электролиза меди, шлам на дне ванной — та самая «грязь», из которой в последующем получается золото и серебро



Начальник химико-металлургического цеха Тимур Гибадуллин



Содержание этих колб и пробирок: золотой порошок, кристаллы чистого серебра, селен и теллур



Розлив золота происходит под постоянным открытым огнем, слиток должен охлаждаться равномерно



Взвешивание. Максимальная изоляция помещения при взвешивании — залог точности



Поверхность слитка обезжиривают спиртом



Нанесение информации на слиток



Это первый слиток золота, выпущенный предприятием в 1997 году

Каждые три года члены Лондонской ассоциации участников рынка драгоценных металлов (LBMA), а АО «Уралэлектромедь» является членом ассоциации с 2006 года, должны подтверждать статус признанных производителей.Очередное положительное решение о признании уральского предприятия надёжным поставщиком было принято LBMA в начале мая, а работы по подтверждению статуса велись с января текущего года. За это время эксперты ассоциации детально изучили и проанализировали пакет документов, подтверждающих финансовую и экономическую устойчивость предприятия, объем выпуска драгоценных металлов за последние три года, а это ни много ни мало 10,5 тонны золота в год. Также был проведён анализ качества работы центральной лаборатории предприятия, для чего из Лондона был доставлен образец золота, который в качестве испытания заводская лаборатория исследовала на процентное содержание ценного металла. Результаты анализа, полученные в заводской лаборатории, были отправлены обратно в Лондон. Там эксперты сверили данные из уральской лаборатории с эталонными данными и отметили высокую схожесть результатов по всем показателям.Слитки по стандарту London Good Delivery должны быть определённой массы, формы и состава. На поверхности, кроме клейма завода-изготовителя, должны быть указаны масса слитка, серийный номер, проба металла, год изготовления. Обязательным требованием к слиткам является правильная форма с прямыми краями. Слиток не должен иметь никаких физических повреждений и недостатков.Красиво выглядящий и стоящий больших денег золотой слиток — это конечный результат огромной и крайне тяжёлой работы всего коллектива предприятия «Уралэлектромедь». Прежде чем слиток золота отправится к покупателю, тысячи сотрудников УГМК в ежедневном режиме проделывают титаническую работу.На сегодняшний день АО «Уралэлектромедь» входит в число крупнейших в России медерафинировочных производств, выпускающих золото и серебро в слитках чистотой 99,99 %. Золотые слитки предприятие отливает с 1997 года, именно тогда на «Уралэлектромеди» появился собственный аффинажный цех.Сырьем для получения золота на новом производстве стало служить то, что до 1997 года либо направлялось на переработку на другие заводы, либо просто утилизировалось, — медеэлектролитный шлам, являющийся, по сути, отходом от производства основной продукции предприятия — чистой меди.Слово «шлам» произошло от немецкого schlamm — «грязь». Шлам представляет собой порошкообразную субстанцию, называемую металлургами пульпой, которая содержит в себе золото, серебро и ещё ряд других благородных металлов и редкоземельных элементов. Сегодня из этой «грязи» предприятие ежегодно производит слитков на миллионы долларов.Свой путь золотые слитки начинают в медеплавильном цехе УГМК. Для производства медных анодов сюда с нескольких предприятий холдинга привозят черновую медь в чушках. Содержание меди в анодах после плавки — 99,46 %, остальное примеси.Чтобы довести содержание металла до 99,99 %, аноды проходят этап электролиза, именно в этот момент и образуется шлам.«К нам поступают медные аноды. Мы их прогоняем через машину подготовки анодов, шлифуем их, и они загружаются в ванну. Далее в ванну загружается катодная основа — металлические матрицы. Туда же закачивается электролит, который нагревается до 52 градусов. Серия проходит три срока по шесть-семь дней, по истечении которых из ванны сливается электролит, извлекаются катоды и анодные остатки. Тогда же и вычищается шлам», — рассказывает мастер цеха Ярослав Шурыгин.Со дна ванн «грязь», в которой содержатся серебро, золото, селен, теллур, а также примеси в виде сурьмы, мышьяка, олова и остаточной меди, попадает в шламовые баки. Оттуда она отправляется в химико-металлургический цех, где происходит обезмеживание, выщелачивание золота и селена, выщелачивание серебра, растворение теллура.«До 1997 года серебряно-золотой сплав направлялся на другие заводы на переработку. После открытия аффинажного отделения мы самостоятельно получаем золото и серебро. Серебряно-золотой сплав загружается в реакторы и растворяется в концентрированной азотной кислоте, в результате чего серебро переходит в раствор, а золото остается в осадке. Золото, которое осталось в нерастворимом осадке, мы направляем на участок гидрохимии, где его растворяют в царско-водочном растворе (смесь концентрированных азотной и соляной кислот) и получают товарные аффинированные порошки. Это уже чистое золото, которое позже загружают в индукционную печь и переплавляют в золотые слитки», — рассказывает начальник химико-металлургического цеха Тимур Гибадуллин.Плавка ведется в индукционной печи. За одну плавку отливают два слитка. Розлив золота производят в изложницу, предварительно нагретую и смазанную специальной смесью, чтобы металл с ней не взаимодействовал.Весь процесс идёт под постоянным огнем, слиток должен охлаждаться равномерно. За две минуты нахождения в изложнице металл полностью кристаллизуется, после чего его охлаждают в чистой воде.Далее слиток поступает в обработку. От её качества зависит, сохранит ли предприятие статус надежного поставщика и продастся ли золото за рубеж.Обработка слитка — процесс кропотливый и ответственный, с бруска металла, полученного после плавки, можно снять не более 30 граммов золота. Помещение, где проходит полировка, закрыто для посторонних. В помещении работают два мощных пылесоса, улавливающих всю золотую пыль, образующуюся в процессе полировки.Следующий этап — взвешивание. Готовый слиток несут в «весовую», там с помощью высокоточных весов, измеряющих вес с точностью до трёх знаков после запятой, определяют вес слитка. Весы находятся в специальном стеклянном аквариуме, дверь в комнату, где расположены весы, в момент взвешивания должна быть закрыта: колебания воздуха могут исказить результаты замеров. Взвешенный слиток помечается в соответствии с ГОСТом, на основании которого изготовлен специальный металлический трафарет. Клеймение проходит вручную.Кстати, маркировка слитка происходит после выдачи разрешения ОТК, который отбирает и исследует пробы между каждыми двумя отливками, определяя чистоту металла. Стоит сказать, что за последние пять лет не было ни одного случая, чтобы разрешение не было выдано.«Сейчас на крупных заводах используется автоматическая система, но у нас не такие большие объемы, необходимости в этом нет. Человеческий фактор в этих работах практически исключен, работают профессионалы высочайшего уровня», — комментирует процесс взвешивания и клеймения слитков Тимур Гибадуллин.И последний, завершающий штрих. Слиток протирают спиртом, кладут на него кусок ткани, дабы защитить поверхность слитка от малейших царапин.И молотком при помощи трафаретов наносят на него информацию: вес, дата изготовления, номер в серии, клеймо производителя.Всё, путь золотого слитка по заводу подошёл к концу, после клеймения он отправляется в хранилище ждать своего следующего владельца.«По итогам 2016 года слитки серебра УГМК признаны комитетом Лондонской биржи эталонными среди 76 предприятий мира. Чистота серебра и золота в слитках идет от 99,99 %. Кроме того, попутно из шлама мы производим и другие редкоземельные элементы: селен, теллур, сейчас ещё сурьмяно-оловянный концентрат. Например, в год компания производит 45 тонн теллура качеством 99,99 %. 90 процентов российского теллура выпускается именно здесь, от мирового объема это порядка 8 %. Чистого селена в слитках мы производим в объеме около 7 % от мирового рынка. Все отходы у нас обратимые. В медеэлектролитном шламе целая таблица Менделеева — мышьяк, сурьма, свинец, олово, медь, никель, селен, теллур, кадмий. Мы нацелены на наиболее полную переработку сырья и максимальное извлечение из него полезных компонентов. На сегодняшний день мы — крупнейшее медерафинировочное производство, выпускающее золото и серебро в слитках чистотой 99,99 %», — сообщил напоследок Тимур Гибадуллин.