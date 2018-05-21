«Я думал, может, начать с чистого листа?»



О ситуации на территориях Андрей Горбов узнает не только от начальников сельских управ, но и посредством проведения приемов граждан в населенных пунктах.



Подготовка к новому отопительному сезону в Белоярке началась сразу после завершения предыдущего.



Министру энергетики и ЖКХ Свердловской области Николаю Смирнову пришлось лично вмешиваться в ситуацию, когда при Павле Юдине сотни белоярцев мерзли в своих квартирах. С новым главой ему удалось найти взаимопонимание.

– ЖКХ – наша основная проблема, наша боль, наша мигрень. В ноябре 2017 года, когда я только заступил на должность главы, задолженность перед поставщиками ресурсов у нашего муниципального предприятия «Новые технологии» составляла баснословную сумму: АО «Уралсевергаз» мы были должны 23 миллиона рублей, ОАО «Энергосбыт Плюс» – 26 миллионов, «Углесбыт» – порядка 12 миллионов рублей. Также образовалась задолженность перед налоговой инспекцией в размере 32 миллионов рублей, так как два с лишним года отчисления по НДФЛ вообще не проводились. С энергетиками к концу 2017 года пришлось все-таки договориться, дали гарантии газовикам и «Энергосбыту» на 12 миллионов рублей. С «Энергосбытом» нашли понимание, и они отказались от иска по банкротству предприятия, будет произведена реструктуризация долгов.– У меня есть желание вытащить предприятие, потому что экономическую составляющую я увидел, было выявлено порядка 40 человек, которые получали зарплату непонятно за что. Главный бухгалтер, чтобы доехать до работы, получала 20 тысяч рублей компенсации, плюс 10 тысяч рублей на бензин. Сейчас все ненужные уволены, сокращены. Штат на тот момент был 230 человек, на сегодняшний день –167, и ничего не поменялось, ситуация как была в рабочем режиме, так и осталась, но уже с экономией, которая по месяцу составила около миллиона рублей. Начал я даже не с нуля, а с минуса. Когда я пришел, по МУПу было долгов 117 миллионов рублей. Я думал, может, из бюджета долги погасить, начать с чистого листа? Но не стал так делать, все-таки надо разобраться в самой системе, там черт ногу сломит, много мутных схем. Не пошел пакостным путем, хотя можно было направить материалы в Следственный комитет. Пусть на их совести остается.– На период 1 ноября 2017 года долги по зарплате составляли 9,5 миллиона рублей, задолженность была четыре месяца. Задолженность на 31 декабря 2017 года была уже нулевая, зарплата всем выплачена, на сегодняшний день задолженности тоже нет. Сейчас идет небольшое сокращение штатов, на летний период мы убираем кочегаров, нет необходимости их содержать. Кого-то в сторожа переводим, кого-то на другую позицию, чтобы сохранить штат.– Мы продолжим практику замены угольных котельных на газовые, уже объявлены аукционы на создание проектно-сметной документации для двух блочных газовых котельных в поселках Белореченский и Измоденово, техусловия на газ получены, документы сданы в госэкспертизу, на днях поеду в правительство с просьбой о софинансировании работ. Также в бюджет заложены деньги на модернизацию котельной в селе Косулино, так как существующие мощности не отвечают потребностям. Мне миллиардов не надо, как тут все до меня просили, их мне не освоить. Лучше ежегодно по чуть-чуть – там котельную поставить, там теплотрассу заменить и так далее. Надо понимать, что порывы, безусловно, везде есть, но мы сейчас точечно подходим ко всем территориям: если вот здесь заменить 50 метров и можно жить дальше, значит, можно жить дальше. При глобальной модернизации можно в одной территории поменять все трубы, а в другой потом всю зиму бегать в воде по колено в шапках-ушанках и в канаве сидеть, аварии устранять. У нас территория района разделена между несколькими обслуживающими организациями: «Косулинская управляющая компания», «Косулинское производственное предприятие», «МУП «Новые технологии» и УК «Белореченская». Имущество ООО «Косулинское производственное предприятие» (находится в предбанкротном состоянии – Прим.) мы забираем себе, сейчас весь район будет лежать на администрации, потому что когда происходит порыв, то директор просто выключает телефон. Тридцать первого мая у нас состоится очередное заседание думы, на котором будет рассматриваться приобретение тракторов, грейдеров, мусоровозок, подготовка к отопительному сезону 2018-2019 годов, и все зависит от того, насколько депутаты конструктивно отнесутся к решению проблем ЖКХ. Если в очередной раз у нас не возникнет с исполняющим обязанности председателя думы Борисом Комлевым каких-то нюансов, внезапной болезни и так далее, как это обычно бывает, то мы подготовимся в срок.– На сегодняшний день в думе 19 человек, один депутат – Владислав Гилев в прошлом году сложил полномочия, перешел ко мне в заместители, после чего уволился из администрации. Согласия между депутатами как не было, так и нет, у нас из 20 депутатов 9 хотели стать председателями. Для избрания спикера необходимо 14 голосов, но столько нам не набрать, 12 – да. Была сплоченность вокруг фигуры Игоря Полуяктова, но проголосовало только13 человек. В думе осталась команда предшествующего главы, которая составляет оппозицию – им не нравится ничего, что бы хорошего ни делалось. Это Иван Десятков, Игорь Казаков, Сергей Платоненко, Ирина Малеева, Борис Комлев и Владимир Кузьминых, двое из которых себя видят председателями. Они в кабинете со мной соглашаются, головой кивают, что надо деньги выделять, а на думу выходят и голосуют против. Наш доблестный Казаков, который все за правду бьется, по факту приходит ко мне и говорит: «Андрей Андреевич, а почему у меня на территории нет тепла?» Я спрашиваю: «А ты голосовал за выделение муниципальных гарантий МУПу?» Он: «Нет, не голосовал». Так вот, господа депутаты, надо на профильные комиссии ходить и на территорию выезжать, а не футбол по телевизору смотреть и потом спрашивать у коллег: «На что глава деньги просит?» Поговаривают, что Комлев собрался сложить полномочия, и тогда вопрос ребром встанет: во-первых, ему на замену нет никого, во-вторых, для избрания нового председателя не хватает голосов. У нас не будет лица, уполномоченного ставить подпись от представительного органа, и тогда необходима будет поддержка областной власти. Но не думаю, что нам кто-то даст распустить думу, вероятно, придется какие-то иные рычаги включать.– По-хорошему, их надо в сентябре проводить, в единый день голосования. У нас же помимо мандата, от которого отказался Владислав Гилев, будет разыгрываться мандат Анастасии Деминой, которая со дня на день сложит с себя полномочия, после чего возглавит Управление культуры. Данное решение вынужденное. Я думал, что по культуре в Белоярском городском округе все хорошо, но нет, я заблуждался. В сфере культуры надо пересматривать кадровую политику, обновлять команду, чтобы она подходила к этому вопросу с более современным мышлением. Нынешний начальник культуры полностью провалил организацию празднования Дня Победы, она живет в Заречном и ждет окончания рабочего дня, чтобы уехать домой, и там будь что будет.– Недавно прошла встреча с представителем Свердловского фонда поддержки предпринимательства, и было озвучено желание построить железобетонный завод в Белоярском городском округе. Плюс обращаются сельхозпроизводители со своими проектами. У нас есть необработанные земли, много земель – у семьи Гаффнеров, они не используются, зарастают. Есть «Белоярская фабрика асбокартонных изделий», которой уже не хватает производственных площадей, и мы разговаривали с генеральным директором предприятия Игорем Владимировичем Лаврентьевым на предмет поиска промышленной площадки. У нас хорошее месторасположение, на въезде в муниципалитет со стороны Екатеринбурга построены логистические центры, и это направление надо развивать. Конечно, ударным темпом продолжается строительство индивидуального жилья, в свое время сотни гектаров были отданы под коттеджные поселки. С одной стороны, это хорошо. С другой, когда инвесторы начинают присматриваться, то выясняется, что территория предприятия будет нарушать санитарно-защитную зону, так как вокруг повсюду жилые дома, и необходимо соблюдать экологические нормы.– Действительно, обсуждалась идея, что мусороперерабатывающий завод будут строить либо в Сысерти, либо в Белоярском, но в итоге, насколько мне известно, принято решение строить его в Березовском, там есть большой участок 100 гектаров. Что касается свалок, то работы по их ликвидации ведутся регулярно, сейчас как раз сошел снег, закупается техника. Есть предписания из прокуратуры, обращения жителей в Общероссийский народный фронт, в котором руководитель регионального исполкома Жанна Анатольевна Рябцева уделяет крайне пристально внимание за исполнением обращений. При формировании бюджета на 2018 год я включил вопрос о рекультивации свалок, которые мы можем вывезти своими силами, без привлечения подрядчиков. Раньше, может, у главы другая мотивация была, не хочу про него ничего плохого сказать, но когда есть своя техника, зачем кого-то нанимать, проводить аукционы, тратить лишние средства? Грубо говоря, если вывоз мусора силами подрядчика обходится в пять тысяч рублей за один рейс КамАЗа, то нам надо только на солярку тысячу.– На момент моего вступления в должность район не вошел ни в одну программу, ни областную, ни федеральную. Я пришел, так скажем, к разбитому корыту. На сегодняшний день проведены встречи с министром энергетики и ЖКХ Свердловской области Смирновым Николаем Борисовичем, с первым заместителем губернатора Тунгусовым Владимиром Георгиевичем, выбраны актуальные направления, определены программы. Речь идет, к примеру, о проекте реконструкции системы тепловодоснабжения на территории Белоярского городского округа и строительстве детского сада в селе Косулино. Проект по нему уже готов, но, как выяснилось, предшествующий глава подготовил проект, не имея в собственности земельного участка. У нас там 14 соток принадлежит двум частным лицам. Мы с ними встретились и обговорили законные пути решения. На сегодня в Косулино самая большая очередь детские сады, там много коттеджных поселков, все с пропиской, все с детьми, поэтому, я думаю, строительством одного дошкольного учреждения не обойдется.Также сданы документы на реконструкцию бывшего детского сада «Солнышко» в центре Белоярского, разместим там начальную школу – порядка 42 миллионов нам выделяют на это, так разгрузим школу №1.– Да, еще один проект, в который я уже зашел в этом году, касается строительства межпоселковых дорог. Этот вопрос был поднят президентом России Владимиром Путиным на ежегодном послании Федеральному собранию, после чего я сразу же, на следующий день, поехал к министру транспорта и дорожного хозяйства Василию Старкову. У меня был готовый проект по строительству дороги между деревней Гилево и селом Черноусово, я приезжаю, говорю, что так и так. Василий Владимирович спрашивает, сколько нужно. Я отвечаю, что 49 миллионов. Он говорит, что без проблем. Через три дня пришло письмо, выделены деньги. Сейчас госэкспертиза придет, объявим аукцион, контракт будет двухгодовой.– Что касается программы ветхого и аварийного жилья, у нас порядка 50 домов признаны аварийными. Но есть проблема: программа действовала для домов, включенных в нее до 2015 года, но у нас таких домов нет. Их было 8, всех людей переселили. Нынешние дома признаны аварийными в 2016-2017 годах. Как только будут в министерстве соответствующие программы, мы в них заявимся. Земельные участки под строительство у нас в стадии подготовки, часть уже готова, со всеми необходимыми коммуникациями. Кроме этого, надеюсь, что до конца года мы закроем очередь по предоставлению квартир детям-сиротам и детям-инвалидам. Я встречался с двумя подрядчиками, которые строят два дома в Белоярском – в самом центре и на улице Сибирской, и в региональном министерстве социальной политики пообещали одному выделить деньги на приобретение 20 квартир, другому на 50.– Такой момент действительно был, но потом приехал министр здравоохранения и расставил все точки над «i». Он начинал активно сокращать персонал, и при вмешательстве областных властей удалось эту процедуру приостановить. Белоярская ЦРБ – это областная структура, там у нас мало влияния, мало рычагов. Что касается медицины в целом, то на территории микрорайона Фабрика будет открыт фельдшерско-акушерский пункт, сваи уже забиты, до конца года откроем, если не произойдет никаких форс-мажоров.– В центре Белоярского мы строим четыре асфальтированные стоянки, потому что у нас автомобили паркуются где попало. На десяти территориях мы огораживаем места под детские площадки и уличные тренажеры. Площадки уже куплены, сейчас объявляем торги по тренажерам. И, конечно, будем капитально модернизировать систему уличного освещения, ставить диодные светильники.