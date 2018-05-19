Общество
20:53 | 21.05.2018
Очередной бандитский беспредел на дорогах Екатеринбурга
Полиция «опомнилась» только спустя полтора суток после нападения
Как стало известно редакции «Вечерних Ведомостей» от непосредственного участника событий – Евгения, находящегося в данный момент на больничной койке, на проспекте Космонавтов за их автомобилем погнался черный Мерседес, а после того как Мерседес догнал их, он оказался в больнице.
Немного предыстории. Евгений оказался в машине чисто случайно – коллега попросила его съездить с ней в аэропорт. Из аэропорта они возвращались втроём: женщина, коллега Евгения находилась за рулём своего автомобиля BMW X6, её 5-летняя дочка и сам Евгений сидели сзади.
Перед тем как всё началось, они двигались по проспекту Космонавтов. Пересекли перекрёсток с улицей Артинской и напротив завода им. Калинина увидели группу автомобилей, стоящих в крайнем левом ряду. Рядом с машиной ГИБДД, с включенными проблесковыми маяками, стояли две иномарки. Когда они проезжали мимо, Евгений подумал, что очевидно или случилось ДТП, или поймали нарушителей.
Когда они проехали мимо, от группы отделился Мерседес и начал их преследование – поравнявшись с ними водитель начал размахивая руками подавать сигналы и что-то кричать, но из-за закрытых окон ничего не было слышно.
После перекрёстка Космонавтов – Фронтовых Бригад Мерседес таки вынудил их остановиться. Из него выскочил мужчина, и, громко ругаясь матом, направился в сторону BMW. Подойдя к автомобилю, он открыл заднюю дверь, и, не объясняя причин, нанёс удар в лицо нашего собеседника, после чего вытащил его из салона. Сопротивляться Евгений не мог, так как от удара едва не потерял сознание.
Когда незнакомцу удалось вытащить Евгения из машины, девушка, находившаяся за рулём, испугалась – как за себя, так и за ребёнка, и с места инцидента уехала. Увидев это, незнакомец быстро сел в свой автомобиль и поехал за ней. Забегая вперёд скажем, что девушке удалось скрыться от преследователя и у неё всё нормально. Испугалась сильно, но в целом жива и здорова. А вот, Евгений оставшись один на дороге, вызвал такси и поехал в городскую больницу № 23.
После осмотра и обследования врачами, выяснилось, что после удара незнакомца у Евгения оказалась сломанной орбита глаза. Травма, прямо скажем, тяжёлая, после такой травмы человек надолго теряет трудоспособность и довольно часто становится инвалидом. Это связано с тем, что травмы орбиты очень часто сопровождаются повреждением головного мозга и околоносовых пазух, часто травмируется глазное яблоко и зрительный нерв, в результате чего пострадавший может навсегда потерять зрение.
Сейчас Евгений готовится к операции в нейрохирургии 23-ей больницы.
В соответствии с установленным порядком, врачи ГКБ №23 сообщили о поступлении потерпевшего в полицию. Реакция стражей порядка не заставила себя долго ждать, Евгения опросили спустя полтора суток после случившегося. И хотя не очень хочется в это верить, но очень похоже на то, что отреагировали они только после того, как история стала тиражироваться в социальных сетях и активно обсуждаться.
В завершение скажем, что ни Евгений, ни его спутница не догадываются чем вызвано такое поведение незнакомца. А по информации из анонимных источников, нам удалось узнать, что нападавшие могут являться представителями ОПГ, занимающимися автоподставами, и имеющими связи в полиции. Что может подтверждать запоздалую реакцию правоохранительных органов.
Хотя, это всего лишь предположение. Редакция veved.ru будет внимательно следить за развитием ситуации , а также направит соответствующие запросы руководству ГУ МВД России по Свердловской области и региональной прокуратуры с просьбой взять расследование под свой контроль.
Виктор Совинский © «Вечерние Ведомости»
Поделиться в соцсетях:
Сегодня
20:09 | 21.05.2018
В Свердловской области проснулись ядовитые змеи
19:10 | 21.05.2018
Рано разделись: на Урал снова надвигаются заморозки
18:57 | 21.05.2018
С рынка лесозаготовок в Белоярке может уйти крупный игрок
18:48 | 21.05.2018
В Прикамье приняли Концепцию цифровизации региона
18:16 | 21.05.2018
Рассмотрение апелляции по делу жительницы Режа Ирины Сохаревой отложили до середины июня
18:10 | 21.05.2018
На Совете Федерации РФ представлена программа развития системы капитального ремонта Пермского края
18:03 | 21.05.2018
В Перми задержаны юноши, причастные к серии краж велосипедов
17:54 | 21.05.2018
Законопроект о культуре устанавливает ее взаимосвязь с социально-экономическим развитием Пермского края
17:43 | 21.05.2018
В Екатеринбурге открывается бесплатная школа для аллергиков
17:40 | 21.05.2018
Глава китайской делегации Яо Цзенке высоко оценил динамику развития обмена студентами в Прикамье
17:06 | 21.05.2018
Главным тренером ФК «Урал» назначен Дмитрий Парфенов
16:37 | 21.05.2018
В Карпинске проверяют детский сад, где заболели дети
16:21 | 21.05.2018
Депутаты Законодательного собрания Пермского края встретились с жителями Большесосновского района
16:18 | 21.05.2018
В уральской столице провели операцию «Нелегальный мигрант»
15:55 | 21.05.2018
В 2019 году в Екатеринбурге более точно пропишут перекрытия на 9 Мая
15:39 | 21.05.2018
В Перми на неделю ограничат движение по улице Ярославского
15:31 | 21.05.2018
«Ночь музеев» посетили более 150 тысяч екатеринбуржцев
15:06 | 21.05.2018
Сводка ГУ МВД по Свердловской области за 20 мая 2018 года
15:03 | 21.05.2018
В магазине на Бардина обрушился потолок. Пострадала женщина
14:48 | 21.05.2018
В четверг в Перми нельзя будет купить алкоголь
14:44 | 21.05.2018
За минувшие выходные на Среднем Урале поймали 243 пьяных водителя
14:19 | 21.05.2018
ГИБДД: сводка происшествий на территории Свердловской области с 18 по 20 мая 2018 года
14:12 | 21.05.2018
Ларисе Ассоновой дали четыре года лишения свободы
13:57 | 21.05.2018
В Нижнем Тагиле по факту гибели трех человек при пожаре проводится доследственная проверка
13:27 | 21.05.2018
23 мая для екатеринбургских школьников прозвенит последний звонок
13:03 | 21.05.2018
Пожар в Нижнем Тагиле унёс жизни трёх человек
13:00 | 21.05.2018
В Свердловской области полностью восстановлено электроснабжение
12:55 | 21.05.2018
На оборонном предприятии «Курганмашзавод» погиб рабочий
12:45 | 21.05.2018
Пермский баскетболист снова получил вызов в сборную России
12:42 | 21.05.2018
Кокорин поручил выделить погорельцам деньги из резервного фонда Курганской области: «Каждая семья получит помощь»
12:39 | 21.05.2018
Заседание по иску прокуратуры к ЗакСО отложено до 1 июня
12:38 | 21.05.2018
Команда Пермского края стала победителем «Туриады-2018»
12:35 | 21.05.2018
В Екатеринбурге нейросеть и робот нарисуют античную фреску на жилом доме
12:24 | 21.05.2018
Зауральские чекисты отпраздновали 75-летний юбилей со дня образования Управления ФСБ
12:21 | 21.05.2018
Большая часть рабочей недели в Перми будет теплой
12:18 | 21.05.2018
Улицу Монтажников перекроют на четыре дня
12:07 | 21.05.2018
Энергетики «ПСК» выполнили важный этап реконструкции теплосети на ул. Осинской и обеспечили движение трамваев
12:00 | 21.05.2018
В Екатеринбурге у должников арестовали Porsche Cayenne и Subaru Forester
11:47 | 21.05.2018
На Средний Урал едет французская бизнес-миссия
11:37 | 21.05.2018
В минувшее воскресенье пожары в Зауралье унесли жизни двух мужчин
11:23 | 21.05.2018
Лесные пожары зафиксированы в Туринском и Малышевском городских округах
10:47 | 21.05.2018
Генподрядчик по строительству дома для переселенцев в Камышлове стал фигурантом уголовного дела
10:37 | 21.05.2018
В Серове осужден водитель фуры, сбивший насмерть двух женщин
10:18 | 21.05.2018
Трое екатеринбуржцев отличились на чемпионате Европы по каратэ
10:17 | 21.05.2018
В 16 населенных пунктах Свердловской области продолжаются аварийно-восстановительные работы
09:57 | 21.05.2018
Юлия Михалкова проведет поэтический марафон для сотрудников ГУФСИН
09:57 | 21.05.2018
В Курганской области лесной пожар едва не уничтожил село. 36 человек остались без крова
09:40 | 21.05.2018
Более двух тысяч екатеринбуржцев пробежали полумарафон в грозу