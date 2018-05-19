Очередной бандитский беспредел на дорогах Екатеринбурга

20:53 | 21.05.2018

Полиция «опомнилась» только спустя полтора суток после нападения

В минувшие выходные ряд СМИ, в том числе и наше издание, сообщали о безобразном факте избиения велосипедиста отморозками на BMW, нагло разъезжающими по тротуару. И вот очередная новость. 20 мая около 04:00 утра в Екатеринбурге на проспекте Космонавтов совершено нападение на мужчину и женщину, возвращавшихся на автомобиле BMW X6 из аэропорта Кольцово домой.



Как стало известно редакции «Вечерних Ведомостей» от непосредственного участника событий – Евгения, находящегося в данный момент на больничной койке, на проспекте Космонавтов за их автомобилем погнался черный Мерседес, а после того как Мерседес догнал их, он оказался в больнице.



Немного предыстории. Евгений оказался в машине чисто случайно – коллега попросила его съездить с ней в аэропорт. Из аэропорта они возвращались втроём: женщина, коллега Евгения находилась за рулём своего автомобиля BMW X6, её 5-летняя дочка и сам Евгений сидели сзади.



Перед тем как всё началось, они двигались по проспекту Космонавтов. Пересекли перекрёсток с улицей Артинской и напротив завода им. Калинина увидели группу автомобилей, стоящих в крайнем левом ряду. Рядом с машиной ГИБДД, с включенными проблесковыми маяками, стояли две иномарки. Когда они проезжали мимо, Евгений подумал, что очевидно или случилось ДТП, или поймали нарушителей.



Когда они проехали мимо, от группы отделился Мерседес и начал их преследование – поравнявшись с ними водитель начал размахивая руками подавать сигналы и что-то кричать, но из-за закрытых окон ничего не было слышно.



После перекрёстка Космонавтов – Фронтовых Бригад Мерседес таки вынудил их остановиться. Из него выскочил мужчина, и, громко ругаясь матом, направился в сторону BMW. Подойдя к автомобилю, он открыл заднюю дверь, и, не объясняя причин, нанёс удар в лицо нашего собеседника, после чего вытащил его из салона. Сопротивляться Евгений не мог, так как от удара едва не потерял сознание.



Когда незнакомцу удалось вытащить Евгения из машины, девушка, находившаяся за рулём, испугалась – как за себя, так и за ребёнка, и с места инцидента уехала. Увидев это, незнакомец быстро сел в свой автомобиль и поехал за ней. Забегая вперёд скажем, что девушке удалось скрыться от преследователя и у неё всё нормально. Испугалась сильно, но в целом жива и здорова. А вот, Евгений оставшись один на дороге, вызвал такси и поехал в городскую больницу № 23.



После осмотра и обследования врачами, выяснилось, что после удара незнакомца у Евгения оказалась сломанной орбита глаза. Травма, прямо скажем, тяжёлая, после такой травмы человек надолго теряет трудоспособность и довольно часто становится инвалидом. Это связано с тем, что травмы орбиты очень часто сопровождаются повреждением головного мозга и околоносовых пазух, часто травмируется глазное яблоко и зрительный нерв, в результате чего пострадавший может навсегда потерять зрение.



Сейчас Евгений готовится к операции в нейрохирургии 23-ей больницы.



В соответствии с установленным порядком, врачи ГКБ №23 сообщили о поступлении потерпевшего в полицию. Реакция стражей порядка не заставила себя долго ждать, Евгения опросили спустя полтора суток после случившегося. И хотя не очень хочется в это верить, но очень похоже на то, что отреагировали они только после того, как история стала тиражироваться в социальных сетях и активно обсуждаться.



В завершение скажем, что ни Евгений, ни его спутница не догадываются чем вызвано такое поведение незнакомца. А по информации из анонимных источников, нам удалось узнать, что нападавшие могут являться представителями ОПГ, занимающимися автоподставами, и имеющими связи в полиции. Что может подтверждать запоздалую реакцию правоохранительных органов.



Хотя, это всего лишь предположение. Редакция veved.ru будет внимательно следить за развитием ситуации , а также направит соответствующие запросы руководству ГУ МВД России по Свердловской области и региональной прокуратуры с просьбой взять расследование под свой контроль.