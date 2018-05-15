Федеральное руководство «Единой России» встретилось со свердловскими «бунтарями»

Александр Косинцев (слева) и Андрей Станкевич (справа), похоже, нашли общий язык: интересы партии — первоочередно



Депутат свердловского Заксобрания Игорь Володин дольше всех общался с «москвичами»

Валерий Черкашин не понимает, почему Виктор Шептий не захотел выслушать их позицию

Как рассказал участник праймериз Андрей Станкевич (секретарь первичного отделения Чкаловского местного отделения «ЕР»), представители ЦИК партии пригласили на беседу всех заинтересованных лиц.«Мы в присутствии представителей оргкомитета выразили свои опасения, свою озабоченность о ситуации, суть которой была изложена в открытом письме. Был приятно удивлен дважды: во-первых, когда комиссия не прервала ни одно выступление. Они все документы посмотрят, начнется проверка, и мы уверены, что к этому подойдут честно, и о результатах нас проинформируют. Это первое. Второе — приятное удивление, что в составе оргкомитета, к которому есть масса вопросов, есть принципиальные, честные люди — это Косинцев Александр Петрович. Он выступил с ярким, эмоциональным выступлением, в котором раскрыл проблемы формирования списков счетных комиссий, рассказал, как это происходило. Не знаю, как эта ситуация будет сейчас разворачиваться, может, списки дезавуируют, может, внесут изменения, но обидно, что списки формировались без учета местных отделений, и Александр Петрович об этом сказал», — говорит Андрей Станкевич.По его словам, представители центрального исполкома заверили присутствующих, что до 3 июня, когда состоится голосование, они будут курировать все процессы и гарантировать соблюдение закона и устава партии. «Мы понимаем теперь, что нас услышали», — резюмировал Андрей Станкевич.Его коллега, сторонник «Единой России» и член Общественной палаты Свердловской области Валерий Черкашин также принял участие во встрече с федералами.«Представители федерального руководства партии нас выслушали, я думаю, что конфликт, наверное, можно считать законченным. Нам пообещали, что во всем разберутся, что праймериз будут прозрачными. Непонятно только, почему представители ЦИК партии «Единая Россия» нас выслушали, а региональное руководство партии отреагировало на нас как на каких-то бунтовщиков, секретарь отделения (Виктор Шептий. — Прим. ред.) вообще проигнорировал. Работать-то нам придется вместе», — заявил Валерий Черкашин.Добавим, что перед заседанием оргкомитета Виктор Шептий заявил журналистам, что ни о каком «списке Тунгусова» он не слышал (несмотря на то, что СМИ уже две недели только о нем и пишут) и что никаких высокопоставленных партийцев из Москвы для разбора конфликта в Екатеринбург не приезжало, хотя на тот момент они уже находились в здании исполкома на Розы Люксембург.