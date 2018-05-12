Общество
10:33 | 14.05.2018
Жители Екатеринбурга могут остаться без питьевой воды из-под крана
Обернется ли хозяйственный спор коммунальной катастрофой?
Уголовное дело возбуждено следственным отделом № 2 СУ УМВД по г. Екатеринбургу по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159 УК РФ, с максимальным наказанием в виде лишения свободы на срок до пяти лет. Предположительно, поступающими на предприятие денежными средствами Богомазова без ведома других участников общества распорядилась в своих интересах вместо того, чтобы производить расчеты с кредиторами, чем довела предприятие до банкротства. Именно эти сомнительные сделки ранее признал недействительными Арбитражный суд Свердловской области в деле о банкротстве ООО «Экологический фонд «Вода Евразии».
Интересно, что ранее Арбитражный суд Свердловской области возбудил дело о банкротстве АО «Реагенты Водоканала». Этот завод, который с 1996 года обеспечивает Екатеринбург и соседние регионы коагулянтами для очистки питьевой воды, также возглавляет госпожа Богомазова, которая является еще и учредителем предприятия (её доля составляет 32,59 %).
Специалисты считают, что сегодняшняя ситуация на предприятии может повлечь серьезные перебои в поставках реагентов, предназначенных для очистки питьевой и сточных вод, и, как следствие, срыв выполнения муниципального контракта на их поставку екатеринбургскому Водоканалу.
Ранее малозаметную в публичном пространстве тему поднимал депутат Госдумы от Свердловской области Дмитрий Ионин. Как указано в обращении участников рынка на его имя (имеется в распоряжении редакции), предбанкротная ситуация на предприятии сложилась в последние годы после того, как контрольный пакет акций оказался в руках Ольги Богомазовой — вдовы скончавшегося в 2009 году легендарного директора ЕМУП «Водоканал» Олега Богомазова. Одного из ключевых на тот момент топ-менеджеров команды «серого дома».
В последние годы жизни Богомазов возглавлял «Реагенты Водоканала» и являлся одним из основных акционеров компании. Партнеры по бизнесу отзываются о нем с уважением, называя «заслуженным и авторитетным человеком», супругу же обвиняют в непрофессионализме и отсутствии делового опыта.
Дмитрий Ионин подтвердил получение обращения в свой адрес, отметив, что тема качества воды является одной из главных в обращениях жителей Свердловской области.
«Жители прекрасно видят, что за последние годы ситуация лишь ухудшилась, и предпосылок к изменению пока нет. Мы обращались по этому поводу в органы власти, но ответы сводятся к тому, что необходима модернизация. Но модернизация — дело не быстрое, а угроза все более осязаемая, с учетом угрозы прекращения поставок реагентов, что вообще может сделать воду небезопасной, а в перспективе может разрушить водопроводные сети города», — говорит Ионин.
Проблемы начались в 2016 году, когда руководитель «Реагентов Водоканала» отказалась от реализации предложенного другими акционерами инвестиционного проекта на сумму 200 млн рублей, вместо этого сконцентрировавшись на корпоративном конфликте с группой российско-венгерских инвесторов, заявивших о хищении принадлежащих им акций. При этом от управления предприятием миноритарные акционеры были полностью отстранены.
Проект мог быть реализован в течение двух лет, и Водоканал Екатеринбурга начал бы использовать безопасный гипохлорит натрия. Однако вместо этого, в результате действий команды Богомазовой, с рынка начал уходить признанный одним из наиболее качественных реагентов «Бопак-Е», а вместо него стал закупаться аналог, не всегда соответствующий требованиям. Это стало возможным после того, как в 2017 году путем ценового демпинга конкурс на заключение эксклюзивного трехлетнего контракта по поставке реагентов в МУП «Водоканал» г. Екатеринбурга на сумму 1 млрд руб. выиграла одна из московских компаний. Фактически можно говорить о доминирующем монополистическом положении на рынке химических реагентов в Уральском регионе и необходимости вмешательства УФАС.
Между тем есть мнение, что выигравшая конкурс компания не имеет собственных производственных мощностей, достаточных для выполнения такого существенного контракта, а поставляемый собственный продукт проигрывает по качественным характеристикам «Бопак-Е» и непригоден для использования в водном хозяйстве Екатеринбурга.
Таким образом, если в результате череды корпоративных конфликтов и банкротств завод — производитель реагента марки «Бопак-Е» (АО «Реагенты Водоканала») не сможет обеспечить москвичей бесперебойными поставками, то Екатеринбург и близлежащие города ждет экологическая катастрофа. Предприятия водопроводно-канализационного хозяйства Свердловской области сперва будут вынуждены закупать химические реагенты для очистки воды более низкого качества по завышенным ценам, а затем и вовсе констатировать тот факт, что систему водоочистки можно отключать, что повлечет за собой объявление чрезвычайной ситуации регионального уровня.
По мнению Ионина, внутренние конфликты «Реагентов Водоканала» не должны влиять на качество водоподготовки в Екатеринбурге.
«Ситуация складывается серьезная, мы и так не можем похвастаться хорошей и качественной водой. Сейчас есть угроза срыва миллиардного контракта на поставку реагентов — если поставки прекратятся, это будет полномасштабная ЧС, без этих реагентов вода будет не просто некачественной, она будет небезопасной для человека и разрушительной для коммунальных сетей. Я направил депутатские запросы губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву и полпреду президента Игорю Холманских с просьбой взять вопрос под личный контроль и не допустить водного коллапса в регионе», — говорит он.
Отметим, что Управление Роспотребнадзора по Свердловской области ранее сообщало, что СанПиНу и без того не соответствует 75 % проб водопроводной воды Екатеринбурга. В случае, если поставки реагентов прекратятся или придется снизить их потребление, жителей уральской столицы ждет экологическая катастрофа с распространением вирусных инфекций среди населения.
Фото: https://www.instagram.com/reagentyvodokanala/
Виктор Совинский © «Вечерние Ведомости»
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