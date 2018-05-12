Жители Екатеринбурга могут остаться без питьевой воды из-под крана

Ольга Богомазова. Фото с личной страницы Ольги Богомазовой в «Фейсбуке»

Уголовное дело возбуждено следственным отделом № 2 СУ УМВД по г. Екатеринбургу по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159 УК РФ, с максимальным наказанием в виде лишения свободы на срок до пяти лет. Предположительно, поступающими на предприятие денежными средствами Богомазова без ведома других участников общества распорядилась в своих интересах вместо того, чтобы производить расчеты с кредиторами, чем довела предприятие до банкротства. Именно эти сомнительные сделки ранее признал недействительными Арбитражный суд Свердловской области в деле о банкротстве ООО «Экологический фонд «Вода Евразии».Интересно, что ранее Арбитражный суд Свердловской области возбудил дело о банкротстве АО «Реагенты Водоканала». Этот завод, который с 1996 года обеспечивает Екатеринбург и соседние регионы коагулянтами для очистки питьевой воды, также возглавляет госпожа Богомазова, которая является еще и учредителем предприятия (её доля составляет 32,59 %).Специалисты считают, что сегодняшняя ситуация на предприятии может повлечь серьезные перебои в поставках реагентов, предназначенных для очистки питьевой и сточных вод, и, как следствие, срыв выполнения муниципального контракта на их поставку екатеринбургскому Водоканалу.Ранее малозаметную в публичном пространстве тему поднимал депутат Госдумы от Свердловской области Дмитрий Ионин. Как указано в обращении участников рынка на его имя (имеется в распоряжении редакции), предбанкротная ситуация на предприятии сложилась в последние годы после того, как контрольный пакет акций оказался в руках Ольги Богомазовой — вдовы скончавшегося в 2009 году легендарного директора ЕМУП «Водоканал» Олега Богомазова. Одного из ключевых на тот момент топ-менеджеров команды «серого дома».В последние годы жизни Богомазов возглавлял «Реагенты Водоканала» и являлся одним из основных акционеров компании. Партнеры по бизнесу отзываются о нем с уважением, называя «заслуженным и авторитетным человеком», супругу же обвиняют в непрофессионализме и отсутствии делового опыта.Дмитрий Ионин подтвердил получение обращения в свой адрес, отметив, что тема качества воды является одной из главных в обращениях жителей Свердловской области.«Жители прекрасно видят, что за последние годы ситуация лишь ухудшилась, и предпосылок к изменению пока нет. Мы обращались по этому поводу в органы власти, но ответы сводятся к тому, что необходима модернизация. Но модернизация — дело не быстрое, а угроза все более осязаемая, с учетом угрозы прекращения поставок реагентов, что вообще может сделать воду небезопасной, а в перспективе может разрушить водопроводные сети города», — говорит Ионин.Проблемы начались в 2016 году, когда руководитель «Реагентов Водоканала» отказалась от реализации предложенного другими акционерами инвестиционного проекта на сумму 200 млн рублей, вместо этого сконцентрировавшись на корпоративном конфликте с группой российско-венгерских инвесторов, заявивших о хищении принадлежащих им акций. При этом от управления предприятием миноритарные акционеры были полностью отстранены.Проект мог быть реализован в течение двух лет, и Водоканал Екатеринбурга начал бы использовать безопасный гипохлорит натрия. Однако вместо этого, в результате действий команды Богомазовой, с рынка начал уходить признанный одним из наиболее качественных реагентов «Бопак-Е», а вместо него стал закупаться аналог, не всегда соответствующий требованиям. Это стало возможным после того, как в 2017 году путем ценового демпинга конкурс на заключение эксклюзивного трехлетнего контракта по поставке реагентов в МУП «Водоканал» г. Екатеринбурга на сумму 1 млрд руб. выиграла одна из московских компаний. Фактически можно говорить о доминирующем монополистическом положении на рынке химических реагентов в Уральском регионе и необходимости вмешательства УФАС.Между тем есть мнение, что выигравшая конкурс компания не имеет собственных производственных мощностей, достаточных для выполнения такого существенного контракта, а поставляемый собственный продукт проигрывает по качественным характеристикам «Бопак-Е» и непригоден для использования в водном хозяйстве Екатеринбурга.Таким образом, если в результате череды корпоративных конфликтов и банкротств завод — производитель реагента марки «Бопак-Е» (АО «Реагенты Водоканала») не сможет обеспечить москвичей бесперебойными поставками, то Екатеринбург и близлежащие города ждет экологическая катастрофа. Предприятия водопроводно-канализационного хозяйства Свердловской области сперва будут вынуждены закупать химические реагенты для очистки воды более низкого качества по завышенным ценам, а затем и вовсе констатировать тот факт, что систему водоочистки можно отключать, что повлечет за собой объявление чрезвычайной ситуации регионального уровня.По мнению Ионина, внутренние конфликты «Реагентов Водоканала» не должны влиять на качество водоподготовки в Екатеринбурге.«Ситуация складывается серьезная, мы и так не можем похвастаться хорошей и качественной водой. Сейчас есть угроза срыва миллиардного контракта на поставку реагентов — если поставки прекратятся, это будет полномасштабная ЧС, без этих реагентов вода будет не просто некачественной, она будет небезопасной для человека и разрушительной для коммунальных сетей. Я направил депутатские запросы губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву и полпреду президента Игорю Холманских с просьбой взять вопрос под личный контроль и не допустить водного коллапса в регионе», — говорит он.Отметим, что Управление Роспотребнадзора по Свердловской области ранее сообщало, что СанПиНу и без того не соответствует 75 % проб водопроводной воды Екатеринбурга. В случае, если поставки реагентов прекратятся или придется снизить их потребление, жителей уральской столицы ждет экологическая катастрофа с распространением вирусных инфекций среди населения.Фото: https://www.instagram.com/reagentyvodokanala/