«Вечерние слухи»: отставки, перебежчики и угрозы

Обострение отношений между депутатом Государственной думы Андреем Альшевских и вице-губернатором Свердловской области Владимиром Тунгусовым может дорого обойтись резиденции и «Таганскому Ряду», который в случае негативного развития сценария потеряет свой авторитет на политическом поле.На сегодняшний день заместитель председателя городской думы, ставленник «Таганского Ряда» Виктор Тестов – является в своем 11-ом округе практически беспроигрышным кандидатом. Но есть одно «но»: если соперником выступит Андрей Альшевских, то шансы Тестова будут почти равны нулю.В 2001 году Альшевских на своих первых выборах в гордуму уже выигрывал у Тестова, и, по слухам, вынашивает идею выдвинуться вновь – не столько против Тестова, как из принципа – в связи с его вендеттой с Тунгусовым. «Пойти. Выиграть. И отказаться потом от мандата», – размышляет слухмейкер.Глава Артемовского городского округа Андрей Самочернов в предстоящие выходные может посетить Екатеринбург с неофициальным, но «рабочим» визитом. Сплетники шепчутся, мол, мэр якобы всем хвастается, что 12 мая едет к вице-губернатору Свердловской области Владимиру Тунгусову, чтобы тот «поставил на место» депутата Госдумы РФ Дмитрия Ионина, вставшего на сторону жителей в борьбе за коммунальные права. Чья возьмет и способен ли Самочернов предоставить убедительные доводы областным властям, чтобы они «прикрикнули» на федерального парламентария, покажет время.Между тем, Дмитрий Ионин продолжает свои гастроли по Свердловской области. Если месяцем ранее он «поднимал» народ против главы Артемовского Самочернова и Алапаевского района Деева, то теперь круг градоначальников с черной меткой расширился.На уходящей неделе Ионин объединил вокруг себя недовольные молодые семьи Режа, которые получили земельные участки без какой-либо инфраструктуры, и направил в облпрокуратуру жалобу на мэра Шлегеля.Следующей целью может стать глава Нижнесергинского муниципального района Валерий Еремеев, у которого с парламентарием старые счеты – еще с его депутатства в Нижних Сергах.У наблюдателей активность Дмитрия Ионина, только полгода назад получившего свой мандат депутата Госдумы, вызывает закономерный вопрос – чей заказ он выполняет, реализуя проект «Область в огне 2.0»?В Реже назревает очередной политический кризис, аналогичный тому, которой разродился в 2013-2015 году. Тогда представительный орган был распущен по решению свердловского губернатора, а в марте 2016 года в ходе досрочных выборов победу одержали кандидаты, которые выдвигались по протекции дочернего предприятия одного из медных холдингов, оказывающего серьезное влияние на политические процессы в муниципалитете.Прошло два года и ситуация изменилась – единый лагерь раскололся на три, депутаты конфликтуют между собой и не могут прийти к взаимопониманию, а металлурги поставили вопрос об отставке главы и сити-менеджера. По слухам, верхушка мэрии обновится уже до конца года, а на место сити-менеджера Режа Владимира Шлегеля подобран кандидат-производственник из Башкирии.Вот только если у депутатов думы Режа разногласия возникли на фоне противоречий о путях развития муниципалитета и попытками «тянуть одеяло на себя», то у их коллеги, парламентария с татуировкой в виде паука на макушке Евгения Сурнина, конфликт с властью возник исключительно личностный.Известно, что ранее Сурнин брал долг у родственника бывшего сити-менеджера Режа, а ныне замглавы по социальным вопросам Елене Матвеевой в размере более миллиона рублей, но в срок не отдал. После того, как кредитор обратился в суд, и выиграл иск, взыскав еще и выплату процентов в размере почти пятьсот тысяч рублей, Сурнин, по слухам, разругался с Матвеевой, превратившись из сторонника мэрии в рьяного оппозиционера.Праймериз на выбору в гордуму Екатеринбурга по округу №11 (Октябрьский район) может неожиданно выиграть условный «варяг» – депутат думы Пышминского городского округа, бизнесмен Александр Коробицын. У себя на территории народный избранник известен тем, что является руководителем магазина «СтройМаркет» и поддерживает молодых спортсменов. Если верить сплетням, то он еще и содержит свою «боевку» – бойцов, решающих вопросы силовым путем, а также дружен с выходцами из Чеченской республики.По слухам, кураторы первичных отделений «Единой России» на этой неделе обзванивали однопартийцев и призывали прийти 3 июня на участки, отдав свой голос за Александра Коробицына. Кто поставил им такую задачу достоверно неизвестно, но по некоторым данным, свою поддержку Коробицыну мог оказать курирующий Пышму областной депутат Алексей Коробейников.Октябрьский район мог быть выбран из тех соображений, что у Коробицына есть здесь свои бизнес-интересы. На выезде из Кольцово, по Арамильскому тракту расположена автомойка «Люкс авто» (Бахчиванджи 1д/1), принадлежащая политику, а в нескольких метрах от нее автостоянка и автосервис, владельцами которых является выходец из Пышмы Соколов И.В.Министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов может посодействовать в увольнении руководителя регионального фонда капремонта многоквартирных домов Станислава Суханова.Причиной стали не претензии прокуратуры, которая выявила массовые нарушения при реализации программы на Среднем Урале, а то, что глава ведомства скрыл от министра данную информацию. Как уверяют слухмейкеры, Николай Смирнов доверял Станиславу Суханову и все его отчеты принимал на веру, отстаивая его перед областным руководством и покровительствовал. О нарушениях, выявленных прокуратурой, он даже не подозревал.Поэтому выговором, который министр уже сделал главе фонда капремонта, Станислав Суханов не отделается – злые языки в правительстве прочат ему отставку.Бывший руководитель регионального отделения «Партии пенсионеров» Дмитрий Сергин не уходил из партии, о чем он заявил во всеуслышание, заявившись на праймериз «Единой России». Его оттуда выгнали – решение, по слухам, было принято на федеральном уровне.Причем дело было, как сообщают слухмейкеры, еще до того, как он принял решение пробиваться в гордуму Екатеринбурга через единороссовский праймериз. Поэтому «ЕР» он выбрал от безысходности, другие политические силы его бы к себе не взяли.Слухмейкеры добавляют, что пройти в гордуму через «Единую Россию» у Дмитрия Сергина гораздо меньше шансов, чем от «пенсионеров». Но у него остался еще один козырь в рукаве – претендента на депутатское кресло называют представителем «команды Тунгусова», которые априори имеют высокие шансы.В тоже время пока положение Дмитрия Сергина довольно шаткое, ведь списки кандидатов в гордуму до сих пор не согласованы и бывший «пенсионер» может туда и не попасть. Говорят, что итоговый вариант претендентов, которые будут избираться при помощи административного ресурса, все еще не согласован.Причин несколько, но самые банальные называются – спорность некоторых кандидатур, лоббирование интересов ряда бизнесменов вопреки общей политике и загруженность истеблишмента, который не может собраться, чтобы поставить все подписи под списком.Председатель Заксобрания Свердловской области Людмила Бабушкина до сих пор держит оборону парламента, который атакуют представители прокуратуры. Ее стойкости завидуют многие, ведь она все еще не сдала рубежи в отношении нарушившего закон при заполнении декларации депутата Армена Карапетяна.Дело уже дошло до суда, и мандатов кроме Карапетяна, на чем изначально настаивала прокуратура, могут лишиться еще десять парламентариев. Причем, как говорят слухмейкеры, представители прокуратуры собираются довести это дело до победного конца.Но на этом надзорный орган останавливаться не намерен. Претензии могут появиться и к самой Людмиле Бабушкиной. Поговаривают, что с ней уже вели переговоры о том, что если она не лишит мандата Карапетяна, то прокуратура достанет из загашников компромат и на самого председателя Заксобрания. Правда, что это за документы, слухмейкеры не раскрывают.В Центральном военном округе, штаб которого размещается в Екатеринбурге, недели три назад сменился пресс-секретарь. До 9 мая СМИ еще с ним не были знакомы, но коллеги, пересекавшиеся с ним ранее, отзывались о нем не лестно. С прошлым пресс-секретарем, который ушел на повышение, также иногда возникало недопонимание, но новичок переплюнул его всего за один день.9 мая во время Парада Победы в Екатеринбурге по непонятным причинам на Площадь 1905 года, с которой СМИ должны были вести трансляцию мероприятия, не пустили представителей «Первого канала» и нескольких местных телевизионщиков. Причиной оказались списки журналистов на площадь, который новый пресс-секретарь ЦВО не передал военным, чтобы они пустили туда съемочные группы. В итоге – смазанная работа и скандал, дошедший до руководства ЦВО.– Если он так на таком ответственном мероприятии косячит, то что будет дальше? Я боюсь и не хочу с ним работать, – рассказывает один из журналистов.Баскетбольный клуб «Уралмаш», завоевавший бронзовые медали Суперлиги-2, отправился в Китай, где в данный момент выступает в представительном баскетбольном турнире. Правда, полетели игроки и тренеры команды в Поднебесную инкогнито, видимо, чтобы об этом турне знало меньше народа.Слухмейкеры объясняют данную игровую стратегию просто – болельщики у «Уралмаша» одни из самых отвязных не только в Суперлиге-2, но и во всем российском баскетболе. В этом году они были на всех играх команды на выезде, посетив Барнаул, Москву, Тамбов, Тулу, Майкоп и другие баскетбольные города, где выступала их команда.Так что могли болельщики за «Уралмашем» поехать и в Китай, благо они легкие на подъем. Вот и решили, видимо, в руководстве клуба промолчать про поездку, чтобы не шокировать местную публику уральским фанатским колоритом.В Белоярке местный депутат, бизнесмен Иван Десятков объявил «войну» властям муниципалитета. Несколько лет назад на улице Речной в селе Большебрусянском на землях Гослесфонда было построено 7 коттеджей. Если верить словам слухмейкеров, о свою руку к их строительству приложил именно Иван Десятков, заработав на этом приличную сумму.Узаконить постройки сразу не удалось – в настоящее время собственники двух домов так и не могут получить право собственности на недвижимое имущество, в связи с чем и не торопятся окончательно рассчитываться со строителями. Более того, если им не удастся доказать свою правоту, то они могут потребовать вернуть свои деньги, в связи с чем и может быть вызвана активность Ивана Десяткова, который вошел в конфликт с главой Белоярки, обвиняя его в проблемах муниципалитета через СМИ и соцсети.Между тем, некоторые жители Большебрусянского считают, что Иван Десятков по слухам, положил начало несанкционированной свалке на улице Чапаева – на выезде из села в сторону Логиново. Свалка расположена всего в 500 метрах от тех самых коттеджей, вокруг которых и разгорелся спор, и именно на нее свозился оттуда строительный мусор. Сельчане «присоединились» и тоже стали выкидывать туда весь хлам, загадив окрестности.