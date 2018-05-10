Общество
23:03 | 11.05.2018
«Вечерние слухи»: отставки, перебежчики и угрозы
Слухи «Вечерних Ведомостей» о главных событиях и людях недели
Андрей Альшевских VS «Таганский Ряд-Тунгусов»: ждать «бойни»?
Обострение отношений между депутатом Государственной думы Андреем Альшевских и вице-губернатором Свердловской области Владимиром Тунгусовым может дорого обойтись резиденции и «Таганскому Ряду», который в случае негативного развития сценария потеряет свой авторитет на политическом поле.
На сегодняшний день заместитель председателя городской думы, ставленник «Таганского Ряда» Виктор Тестов – является в своем 11-ом округе практически беспроигрышным кандидатом. Но есть одно «но»: если соперником выступит Андрей Альшевских, то шансы Тестова будут почти равны нулю.
В 2001 году Альшевских на своих первых выборах в гордуму уже выигрывал у Тестова, и, по слухам, вынашивает идею выдвинуться вновь – не столько против Тестова, как из принципа – в связи с его вендеттой с Тунгусовым. «Пойти. Выиграть. И отказаться потом от мандата», – размышляет слухмейкер.
Провинциальный глава не даст отдохнуть вице-губернатору
Глава Артемовского городского округа Андрей Самочернов в предстоящие выходные может посетить Екатеринбург с неофициальным, но «рабочим» визитом. Сплетники шепчутся, мол, мэр якобы всем хвастается, что 12 мая едет к вице-губернатору Свердловской области Владимиру Тунгусову, чтобы тот «поставил на место» депутата Госдумы РФ Дмитрия Ионина, вставшего на сторону жителей в борьбе за коммунальные права. Чья возьмет и способен ли Самочернов предоставить убедительные доводы областным властям, чтобы они «прикрикнули» на федерального парламентария, покажет время.
Депутат Госдумы выбрал новую цель для атаки
Между тем, Дмитрий Ионин продолжает свои гастроли по Свердловской области. Если месяцем ранее он «поднимал» народ против главы Артемовского Самочернова и Алапаевского района Деева, то теперь круг градоначальников с черной меткой расширился.
На уходящей неделе Ионин объединил вокруг себя недовольные молодые семьи Режа, которые получили земельные участки без какой-либо инфраструктуры, и направил в облпрокуратуру жалобу на мэра Шлегеля.
Следующей целью может стать глава Нижнесергинского муниципального района Валерий Еремеев, у которого с парламентарием старые счеты – еще с его депутатства в Нижних Сергах.
У наблюдателей активность Дмитрия Ионина, только полгода назад получившего свой мандат депутата Госдумы, вызывает закономерный вопрос – чей заказ он выполняет, реализуя проект «Область в огне 2.0»?
В Реже назрел кризис власти
В Реже назревает очередной политический кризис, аналогичный тому, которой разродился в 2013-2015 году. Тогда представительный орган был распущен по решению свердловского губернатора, а в марте 2016 года в ходе досрочных выборов победу одержали кандидаты, которые выдвигались по протекции дочернего предприятия одного из медных холдингов, оказывающего серьезное влияние на политические процессы в муниципалитете.
Прошло два года и ситуация изменилась – единый лагерь раскололся на три, депутаты конфликтуют между собой и не могут прийти к взаимопониманию, а металлурги поставили вопрос об отставке главы и сити-менеджера. По слухам, верхушка мэрии обновится уже до конца года, а на место сити-менеджера Режа Владимира Шлегеля подобран кандидат-производственник из Башкирии.
Депутат из Режа обиделся на «кредиторов»
Вот только если у депутатов думы Режа разногласия возникли на фоне противоречий о путях развития муниципалитета и попытками «тянуть одеяло на себя», то у их коллеги, парламентария с татуировкой в виде паука на макушке Евгения Сурнина, конфликт с властью возник исключительно личностный.
Известно, что ранее Сурнин брал долг у родственника бывшего сити-менеджера Режа, а ныне замглавы по социальным вопросам Елене Матвеевой в размере более миллиона рублей, но в срок не отдал. После того, как кредитор обратился в суд, и выиграл иск, взыскав еще и выплату процентов в размере почти пятьсот тысяч рублей, Сурнин, по слухам, разругался с Матвеевой, превратившись из сторонника мэрии в рьяного оппозиционера.
В гордуму Екатеринбурга попытается зайти «варяги» из провинции
Праймериз на выбору в гордуму Екатеринбурга по округу №11 (Октябрьский район) может неожиданно выиграть условный «варяг» – депутат думы Пышминского городского округа, бизнесмен Александр Коробицын. У себя на территории народный избранник известен тем, что является руководителем магазина «СтройМаркет» и поддерживает молодых спортсменов. Если верить сплетням, то он еще и содержит свою «боевку» – бойцов, решающих вопросы силовым путем, а также дружен с выходцами из Чеченской республики.
По слухам, кураторы первичных отделений «Единой России» на этой неделе обзванивали однопартийцев и призывали прийти 3 июня на участки, отдав свой голос за Александра Коробицына. Кто поставил им такую задачу достоверно неизвестно, но по некоторым данным, свою поддержку Коробицыну мог оказать курирующий Пышму областной депутат Алексей Коробейников.
Октябрьский район мог быть выбран из тех соображений, что у Коробицына есть здесь свои бизнес-интересы. На выезде из Кольцово, по Арамильскому тракту расположена автомойка «Люкс авто» (Бахчиванджи 1д/1), принадлежащая политику, а в нескольких метрах от нее автостоянка и автосервис, владельцами которых является выходец из Пышмы Соколов И.В.
Станиславу Суханову грозят отставкой
Министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов может посодействовать в увольнении руководителя регионального фонда капремонта многоквартирных домов Станислава Суханова.
Причиной стали не претензии прокуратуры, которая выявила массовые нарушения при реализации программы на Среднем Урале, а то, что глава ведомства скрыл от министра данную информацию. Как уверяют слухмейкеры, Николай Смирнов доверял Станиславу Суханову и все его отчеты принимал на веру, отстаивая его перед областным руководством и покровительствовал. О нарушениях, выявленных прокуратурой, он даже не подозревал.
Поэтому выговором, который министр уже сделал главе фонда капремонта, Станислав Суханов не отделается – злые языки в правительстве прочат ему отставку.
Дмитрий Сергин пошел в «Единую Россию» от безысходности
Бывший руководитель регионального отделения «Партии пенсионеров» Дмитрий Сергин не уходил из партии, о чем он заявил во всеуслышание, заявившись на праймериз «Единой России». Его оттуда выгнали – решение, по слухам, было принято на федеральном уровне.
Причем дело было, как сообщают слухмейкеры, еще до того, как он принял решение пробиваться в гордуму Екатеринбурга через единороссовский праймериз. Поэтому «ЕР» он выбрал от безысходности, другие политические силы его бы к себе не взяли.
Слухмейкеры добавляют, что пройти в гордуму через «Единую Россию» у Дмитрия Сергина гораздо меньше шансов, чем от «пенсионеров». Но у него остался еще один козырь в рукаве – претендента на депутатское кресло называют представителем «команды Тунгусова», которые априори имеют высокие шансы.
В администрации губернатора не могут согласовать списки кандидатов в гордуму
В тоже время пока положение Дмитрия Сергина довольно шаткое, ведь списки кандидатов в гордуму до сих пор не согласованы и бывший «пенсионер» может туда и не попасть. Говорят, что итоговый вариант претендентов, которые будут избираться при помощи административного ресурса, все еще не согласован.
Причин несколько, но самые банальные называются – спорность некоторых кандидатур, лоббирование интересов ряда бизнесменов вопреки общей политике и загруженность истеблишмента, который не может собраться, чтобы поставить все подписи под списком.
Людмиле Бабушкиной угрожают, что если она «не сдаст» Армена Карапетяна, то у нее будут проблемы с прокуратурой
Председатель Заксобрания Свердловской области Людмила Бабушкина до сих пор держит оборону парламента, который атакуют представители прокуратуры. Ее стойкости завидуют многие, ведь она все еще не сдала рубежи в отношении нарушившего закон при заполнении декларации депутата Армена Карапетяна.
Дело уже дошло до суда, и мандатов кроме Карапетяна, на чем изначально настаивала прокуратура, могут лишиться еще десять парламентариев. Причем, как говорят слухмейкеры, представители прокуратуры собираются довести это дело до победного конца.
Но на этом надзорный орган останавливаться не намерен. Претензии могут появиться и к самой Людмиле Бабушкиной. Поговаривают, что с ней уже вели переговоры о том, что если она не лишит мандата Карапетяна, то прокуратура достанет из загашников компромат и на самого председателя Заксобрания. Правда, что это за документы, слухмейкеры не раскрывают.
СМИ боятся нового пресс-секретаря ЦВО
В Центральном военном округе, штаб которого размещается в Екатеринбурге, недели три назад сменился пресс-секретарь. До 9 мая СМИ еще с ним не были знакомы, но коллеги, пересекавшиеся с ним ранее, отзывались о нем не лестно. С прошлым пресс-секретарем, который ушел на повышение, также иногда возникало недопонимание, но новичок переплюнул его всего за один день.
9 мая во время Парада Победы в Екатеринбурге по непонятным причинам на Площадь 1905 года, с которой СМИ должны были вести трансляцию мероприятия, не пустили представителей «Первого канала» и нескольких местных телевизионщиков. Причиной оказались списки журналистов на площадь, который новый пресс-секретарь ЦВО не передал военным, чтобы они пустили туда съемочные группы. В итоге – смазанная работа и скандал, дошедший до руководства ЦВО.
– Если он так на таком ответственном мероприятии косячит, то что будет дальше? Я боюсь и не хочу с ним работать, – рассказывает один из журналистов.
БК «Уралмаш» уехал в Китай инкогнито
Баскетбольный клуб «Уралмаш», завоевавший бронзовые медали Суперлиги-2, отправился в Китай, где в данный момент выступает в представительном баскетбольном турнире. Правда, полетели игроки и тренеры команды в Поднебесную инкогнито, видимо, чтобы об этом турне знало меньше народа.
Слухмейкеры объясняют данную игровую стратегию просто – болельщики у «Уралмаша» одни из самых отвязных не только в Суперлиге-2, но и во всем российском баскетболе. В этом году они были на всех играх команды на выезде, посетив Барнаул, Москву, Тамбов, Тулу, Майкоп и другие баскетбольные города, где выступала их команда.
Так что могли болельщики за «Уралмашем» поехать и в Китай, благо они легкие на подъем. Вот и решили, видимо, в руководстве клуба промолчать про поездку, чтобы не шокировать местную публику уральским фанатским колоритом.
В Белоярке власти не дают заработать депутату-бизнесмену…
В Белоярке местный депутат, бизнесмен Иван Десятков объявил «войну» властям муниципалитета. Несколько лет назад на улице Речной в селе Большебрусянском на землях Гослесфонда было построено 7 коттеджей. Если верить словам слухмейкеров, о свою руку к их строительству приложил именно Иван Десятков, заработав на этом приличную сумму.
Узаконить постройки сразу не удалось – в настоящее время собственники двух домов так и не могут получить право собственности на недвижимое имущество, в связи с чем и не торопятся окончательно рассчитываться со строителями. Более того, если им не удастся доказать свою правоту, то они могут потребовать вернуть свои деньги, в связи с чем и может быть вызвана активность Ивана Десяткова, который вошел в конфликт с главой Белоярки, обвиняя его в проблемах муниципалитета через СМИ и соцсети.
… а жители обвиняют его в организации свалки
Между тем, некоторые жители Большебрусянского считают, что Иван Десятков по слухам, положил начало несанкционированной свалке на улице Чапаева – на выезде из села в сторону Логиново. Свалка расположена всего в 500 метрах от тех самых коттеджей, вокруг которых и разгорелся спор, и именно на нее свозился оттуда строительный мусор. Сельчане «присоединились» и тоже стали выкидывать туда весь хлам, загадив окрестности.
Рубрика «Слухи» формируется по сообщениям собственных источников онлайн-газеты «Вечерние Ведомости».
Новый выпуск «Слухов» ищите на «ВВ» в следующую пятницу.
© «Вечерние Ведомости»
Поделиться в соцсетях:
11.05.2018
22:10 | 11.05.2018
На «Иннопроме» в Екатеринбурге может пройти встреча Владимира Путина с президентом Южной Кореи
22:06 | 11.05.2018
В Екатеринбурге назначен новый генконсул Великобритании
21:43 | 11.05.2018
В Свердловской области суд закрыл очередные кафе и кинотеатр
21:03 | 11.05.2018
Участие в праймериз в гордуму Екатеринбурга примут главврач «Урала без наркотиков» и директор «Таганского Ряда»
20:43 | 11.05.2018
В Свердловской области объявлено предупреждение об опасности первой степени из-за смога
19:58 | 11.05.2018
Генерал Александр Вяткин отмечает день рождения
19:33 | 11.05.2018
В понедельник в Перми завершится отопительный сезон
18:24 | 11.05.2018
Эксперты школы СКОЛКОВО проведут серию лекций для жителей Прикамья
17:55 | 11.05.2018
В Свердловской области, как и по всей России, вступили в силу новые правила безопасного использования газа в быту
17:46 | 11.05.2018
В Перми изъята крупная партия наркотиков
17:40 | 11.05.2018
Коммивояжер убил пенсионерку под Нижним Тагилом и ранил ее мужа
17:28 | 11.05.2018
Более 150 южноуральцев установили «Рекорд Победы» по воркауту
17:24 | 11.05.2018
Опрессовки в Екатеринбурге начнутся 21 мая
17:03 | 11.05.2018
В Прикамье задерживается начало навигации
16:45 | 11.05.2018
Жителей Прикамья примет главный инспектор МВД России
16:17 | 11.05.2018
Строительную компанию Захара Ивачева, обвиняемого в злоупотреблении полномочиями, пытаются обанкротить
15:56 | 11.05.2018
«Альфа-Банк» выкупил самый неудобный ТЦ Екатеринбурга
15:48 | 11.05.2018
Жители Екатеринбурга на публичных слушаниях одобрили отмену выборов мэра
15:35 | 11.05.2018
В ЦК «Урал» проходят публичные слушания об изменении Устава города
15:29 | 11.05.2018
На время ЧМ-2018 в Екатеринбурге запретят автобусы
15:24 | 11.05.2018
Более 32 тысяч жителей Прикамья приняли участие в акции «Вальс Победы»
14:33 | 11.05.2018
В Пермском крае капитальный ремонт проведен в 589 домах
14:28 | 11.05.2018
Фиктивная постановка на учет иностранцев привела жителей Прикамья к штрафам и принудительным работам
14:07 | 11.05.2018
На Эльмаше и Вторчермете тепловики закроют улицы на полгода
13:54 | 11.05.2018
Уралец из ревности чуть не забил приятеля киркой
13:11 | 11.05.2018
Курганский промышленник сыграл в хоккей с президентом Владимиром Путиным
13:07 | 11.05.2018
В Перми начался ремонт улицы Петропавловской
13:06 | 11.05.2018
На возведение Томинского ГОКа Газпромбанк дал кредит
12:57 | 11.05.2018
На Урале утонул подросток
12:48 | 11.05.2018
Жители Курганской области за неделю обменяли монет на 2 миллиона рублей
12:46 | 11.05.2018
Активисты ОНФ реконструировали полевую кухню времен Великой Отечественной войны в Перми
12:40 | 11.05.2018
В Екатеринбурге закрыли новую трамвайную линию
12:30 | 11.05.2018
Прокуратура нашла в правительстве Зауралья дорогой внедорожник, который попал туда не совсем законно
12:28 | 11.05.2018
Ночи в Перми будут холодными
12:26 | 11.05.2018
На выборах гордумы Екатеринбурга будут работать семь окружных избиркомов
11:31 | 11.05.2018
В Екатеринбурге уничтожили 450 килограммов яблок без документов
11:25 | 11.05.2018
Сводка ГУ МВД по Свердловской области за 10 мая 2018 года
11:06 | 11.05.2018
Свердловская область сохранила кредитный рейтинг ВВ+
10:03 | 11.05.2018
Нижнетагильский центр медосмотров попался на незаконной рекламе
22:49 | 10.05.2018
На Химмаше автомобиль врезался в стену жилого дома
21:58 | 10.05.2018
В дни ЧМ-2018 в Екатеринбурге для фанатов запустят бесплатные шаттлы
20:24 | 10.05.2018
На Средний Урал надвигаются заморозки