Общество
10:35 | 11.05.2018
На Среднем Урале на водительские права с первого раза сдает лишь каждый шестой
Какие нововведения ожидают курсантов и автомобилистов и куда идти, если вас лишили прав за пьянку
— У свердловчан скопился автохлам — старые москвичи, «шестерки», которые деды дарят внукам, а те лишь смотрят на это убожество, которое так и продолжает гнить во дворах. Что делать тем, кто решил утилизировать автомобиль или сдать его на металлолом?
— Гражданин должен обратиться в специализированную компанию, которая занимается утилизацией транспортных средств (как правило, граждане еще и получают вознаграждение за это в районе 7–8 тысяч рублей. — Прим. ред.), получает там свидетельство об утилизации. С ним он едет в ГИБДД и предъявляет нам все имеющиеся документы на автомобиль, пишет заявление на снятие с учета в связи с утилизацией, представляет нам свидетельство об утилизации, и на основании этого мы снимаем транспортное средство с учета.
— Что делать в случае, если никаких документов на автомобиль не осталось?
— Если документы утеряны, то гражданин указывает это в заявлении, мы выставим их в розыск, а автомобиль снимем с учета.
— Допустим, собственник автомобиль утилизировал, а к вам не обратился. Какие-то санкции применяются в этом случае?
— Нет, автомобиль будет просто числиться за собственником, будут начисляться налоги. Их придется уплачивать, они не «сгорают», так как регистрационные действия проводятся только на основании заявления. Аналогичная ситуация и с продавцами автомобилей, которые продали свое ТС, а покупатель не поставил его на учет. Так может пройти месяц, полгода, год. Штрафы с камер видеофиксации также будут приходить тем, на кого зарегистрирован автомобиль. В этом случае нужно обратиться в ГИБДД с паспортом, заявлением, договором купли-продажи — мы проверяем сведения и, если информации о новом собственнике не имеется, прекращаем регистрацию за прежним. Штрафы будут «переписаны» на лицо, которое по факту, по договору купли-продажи является собственником имущества. Поэтому, чтобы не усложнять себе жизнь, не терять время, рекомендуем продавцу при продаже приезжать в ГИБДД, чтобы покупатель ставил на учет в его присутствии.
— Аналогичная рекомендация действует и в других случаях? Порой случается, что гражданин купил автомобиль, а судебные приставы наложили запрет на регистрационные действия с транспортным средством. Как быть?
— Такие ситуации действительно происходят, так как процедура по снятию автомобиля с учета упразднена, её не существует. Покупатель, приобретая, не знает, наложен ли запрет, а продавец по понятным причинам скрывает данное обстоятельство. Поэтому мы советуем приезжать в ГИБДД либо вместе с продавцом, либо еще до заключения договора купли-продажи проверить по информационным системам учета информацию о наличии либо отсутствии запрета на регистрационные действия.
— Такие автомобили, как правило, продаются с неплохим дисконтом, как и машины с зарубежными регистрационными знаками. Стоит ли приобретать автомобили на киргизских, белорусских, абхазских и других номерах?
— Автомобилями, которые ввозятся в РФ и зарегистрированы за пределами территорий государств — членов Евразийского экономического союза, могут пользоваться в России только лица, не зарегистрированные на территории РФ и являющиеся собственниками транспортных средств. Они ввозятся временно, таможенный режим не предусматривает их передачи другим лицам. Грубо говоря, кто автомобиль ввозит, тот и должен ездить.
— Другой момент, с которым периодически сталкиваются граждане, которые приобретают «праворукие» автомобили, ввезенные в РФ в виде так называемых «конструкторов» и «распилов», — это отказ в регистрации. Таких автомобилей тысячи.
— Есть административный регламент, и мы его придерживаемся. «Машины-конструкторы», изготовленные из составных частей конструкций, регистрации не подлежат, приобретать их не стоит, вам откажут в постановке на учет. Замена кузова на автомобиле, где кузов является основной несущей конструкцией, невозможна, так как утрачивается идентификационная маркировка, что делает невозможным проведение регистрационных действий. Соответственно, автомобиль не подлежит эксплуатации, так как рассматривается инспекторами как вновь изготовленное транспортное средство, которое подлежит сертификации — это трудоемкий процесс, включающий в себя прохождение определенного рода испытаний, предоставление документов в области экологического класса при изготовлении двигателя и так далее. Если человек приобретает транспортное средство и видит, что в конструкцию внесены изменения, то, безусловно, надо проверить сначала документы, посмотреть, внесены ли изменения в регистрационные документы и паспорт ТС. Если внесены, то никаких вопросов не возникнет, если же не внесены, то необходимо обговорить с прежним собственником, с продавцом порядок внесения изменения, получить свидетельство о конструкции автомобиля, а потом производить регистрационные действия.
— В прошлом году в регистрационном отделе свердловской ГИБДД был ажиотаж, вызванный выдачей номеров с сериями ААА и ЕЕЕ, считающихся привилегированными. В этом году автомобилистам ждать подобного подарка от ведомства?
— Вступили в силу нормативные документы, регламентирующие выдачу регистрационных знаков — они выдаются по сериям в хронологическом порядке. То есть выдача, как вы говорите, красивых номеров — это не желание руководства ведомства, а выполнение закона. Кроме этого, с начала 2018 года регистрационные знаки выдаются при использовании генератора случайных чисел. Сотрудники ГИБДД фактически не участвуют в этой процедуре, используется программное обеспечение, никто повлиять на процесс не может. Программа случайным образом присваивает регистрационные знаки из всего перечня регзнаков, которые имеются в подразделении на данный конкретный период времени. Например, вы получили номер 011, а следующий за вами может получить 968. Это было сделано с целью исключить участие сотрудников в процессе, избежать некоего коррупционного фактора. Добавлю, что автомобилисты могут сэкономить и сохранить прежний регистрационный знак, установленный прошлым владельцем. Сумма госпошлины при этом составит всего 850 рублей, а не 2850, как при выдаче нового. Затраты можно минимизировать также при использовании сайта госуслуг — скидка составит 30 %. Это сэкономит не только деньги (например, при получении водительского удостоверения необходимо будет заплатить 1400 рублей, а не 2000, как в порядке живой очереди), но и время — вас примут почти минута в минуту.
— Иван Васильевич, недавно в СМИ была распространена информация, что планируется введение на законодательном уровне требования о сдаче теоретического экзамена по знанию ПДД в случае замены удостоверения по истечении срока действия. Чего ждать автомобилистам?
— Успокою: это было лишь одним из предложений профильной гражданской ассоциации, представители которой, вероятно, посчитали, что раз ПДД меняются часто, то граждане должны их чаще повторять. Нет, при замене удостоверения по истечении срока действия экзамен сдавать не нужно, необходимо только предоставить медицинское заключение, и это правильно. Все остается как раньше. Теоретический экзамен сдается лишь после лишения права на управление вне зависимости от того, по каким основаниям гражданин был лишен его. Также ему придется предоставить медицинское заключение, если лишение права управления было вызвано состоянием опьянения либо отказом от освидетельствования. Само проведение экзаменов при этом бесплатно, взимается только государственная пошлина за получение удостоверения. Экзамены сдаются у нас в ГИБДД.
— Если, допустим, меня лишили водительских прав в Перми или Тюмени, могу ли я сдать экзамен по месту жительства в Екатеринбурге?
— Территориальной привязки нет, экзамен можно сдать в подразделении ГИБДД в любом субъекте РФ. Получить удостоверение можно либо в подразделении ГИБДД, на территории которого гражданин был лишен права управления (это по умолчанию), либо можно написать заявление, чтобы удостоверение направили почтовой связью в подразделение, где было бы удобно его получить.
— По вашим официальным данным, увеличивается ли количество автомобилистов на дорогах?
— Если учитывать количество граждан, которые сдают экзамены на получение водительского удостоверения, то, пожалуй, автомобилистов становится больше. Но надо понимать, что не все из них садятся за руль. К примеру, за 2017 год в Свердловской области 42 295 граждан получили впервые водительские права либо открыли новую категорию. За первый квартал 2018 года впервые получили права 8 744 человека, из них 7 660 — категории Б. При этом за этот же период, I квартал 2018 года, экзамен был проведен у 50 494 человек. То есть успешно проходит испытания лишь каждый шестой.
— Обсуждается, что законодатели планируют принять законопроект, который облегчит получение водительских прав.
— Действительно, порядок сдачи экзаменов может быть изменен (за исключением мототранспорта), и если изменения вступят в силу, то при сдаче экзаменов в ГИБДД будет исключено вождение на автодроме, то есть упражнения — эстакада, змейка, гараж, параллельная парковка — больше сдавать не придется, останется только теория и «город». В автошколах остается все как прежде, потому что на проезжую часть неподготовленного курсанта выпускать нельзя. Я думаю, это не приведет к снижению качества подготовки, потому что готовность кандидата в водители к самостоятельному управлению определяется в условиях «улицы».
Иван Морозов © «Вечерние Ведомости»
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