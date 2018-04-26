Общество
20:38 | 28.04.2018
Мир! Труд! Апрель!
Слухи «Вечерних Ведомостей» о важнейших событиях и людях недели
Начальник свердловского УгРо уходит на повышение?
В свердловском полицейском главке не теряют надежды найти нового начальника полиции — через месяц будет уже год, как ушел Владимир Романюк, а на его место так никто и не назначен. После того, как сорвалось назначение на эту должность заместителя начальника УМВД РФ по Курганской области — начальника полиции Александра Постовалова, стали подбираться другие кандидатуры.
Наиболее серьезные шансы на повышение, сообщают информированные слухмейкеры, имеет начальник управления уголовного розыска ГУ МВД России по Свердловской области Александр Мазаев. За него якобы похлопотал экс-начальник свердловского ГУВД генерал-лейтенант Владимир Воротников (ныне почетный консул Монголии).
Однако против кандидатуры Мазаева выступило УФСБ по Свердловской области, а также ОРЧ Управления собственной безопасности полицейского главка. Оппоненты Мазаева инициировали ряд проверок по линии его подразделения, пытаясь найти любые сведения, на которые можно будет ссылаться при принятии кадрового решения.
В стане свердловских единороссов ждут бывшего помощника Вегнера
Член Общественной палаты Екатеринбурга Николай Потеряев, заявившийся на участие в праймериз «Единой России» в городскую думу Екатеринбурга, собирается вступить в ряды сторонников «ЕР». Сплетники подслушали его разговор в одном из ресторанов уральской столицы с видным единороссом, предложившим Потеряеву всяческую поддержку по партийной линии. В качестве условия сделки прозвучало желание партийных боссов о написании Потеряевым заявления, согласно которому он должен сложить с себя полномочия помощника депутата Вячеслава Вегнера. Согласится ли Потеряев на сотрудничество, станет известно уже после майских праздников.
«Справедливая Россия» выдвинет на выборы в гордуму Екатеринбурга известного коммерсанта…
Известный в Свердловской области предприниматель Андрей Ахтямов (бывший акционер ЗАО «Корпорация «Уралинвестэнерго» и экс-партнер УГМК-Холдинга) примет участие в выборах в городскую думу Екатеринбурга. По слухам, достигнуты договоренности о выдвижении предпринимателя по спискам партии «Справедливая Россия», что может являться некой благодарностью от депутата Госдумы Дмитрия Ионина. Известно, что в 2000-х годах они работали вместе, а на выборах губернатора Свердловской области одним из спонсоров Ионина выступила фирма Ахтямова ЗАО «Прогресс».
…ранее он был дружен с Тунгусовым
Любопытно, что в бытность Андрея Ахтямова акционером Компрессорного завода и Уралхиммаша его политическую ориентацию оценивали как «скорее городской, чем областной» и его связывали рабочие отношения с тогда еще вице-мэром Екатеринбурга Владимиром Тунгусовым. Сплетники считают, что выдвижение Ахтямова может произойти в пику другому лагерю справедливороссов, ориентирующемуся на оппонентов Тунгусова по предстоящим выборам.
Крицкий нарушил законодательство: публичные слушания по отмене выборов главы Екатеринбурга будут нелегитимными
Городская дума Екатеринбурга большинством голосов назначила публичные слушания по отмене выборов главы столицы Урала населением на 11 мая. С данной инициативой на заседании парламента выступил депутат Владимир Крицкий. Но, как говорят слухмейкеры, результаты публичных слушаний могут признать нелегитимными.
Причина в том, что с инициативой назначения публичных слушаний может выступать только глава города Евгений Ройзман. Но тот категорически отказался это делать и решил держать оборону, не соглашаясь на уговоры администраций Екатеринбурга и области.
«Серый дом» ранее разрабатывал план, согласно которому публичные слушания должен был назначить и. о. главы города. Но Евгений Ройзман наотрез отказался уходить в отпуск или брать больничный, поэтому было принято решение пойти на не совсем законный шаг — инициировать публичные слушания самими депутатами.
Мэрия Екатеринбурга не боится объединенной парламентской оппозиции
В администрации Екатеринбурга не боятся объединения КПРФ, ЛПДР и «Справедливой России» перед выборами в городскую думу. По мнению представителей мэрии, даже выступив совместно, они не представляют угрозу кандидатам от администрации.
«Серый дом» уверен, что все одномандатные округа их представители, среди которых в основном будут единороссы, выиграют, причем с явным преимуществом. Опасения вызывают только оппозиционные депутаты, которые пройдут в думу по спискам. Но, по мнению представителей мэрии, их будет не более 5 человек, и никакого влияния на принимаемые решения они оказать не смогут.
Думу Белоярки «разгонят» за безделье
В Белоярке всерьез обсуждается возможность роспуска местной думы, которая в очередной раз показала свою недееспособность. В то время, когда депутатам надо принимать решение о выделении средств для подготовки муниципалитета к отопительному сезону 2018–2019 гг., они попросту не могут собраться на заседание. Одной из причин сложившейся ситуации является до сих пор не закрытый вопрос об избрании спикера, без которого дума живет уже больше года.
По сути, представительный орган сейчас полностью зависит от состояния здоровья исполняющего обязанности председателя Бориса Комлева — самого возрастного народного избранника думы. В случае, если он уходит на больничный, заседания проводить некому, что парализует всю депутатскую работу. Ожидается, что вопрос по думе будет решен в середине мая.
Косулинские «похоронщики» срослись с властью
Село Косулино Белоярского городского округа оказалось под влиянием целой семьи, которой отдали на откуп и власть, и бизнес. Известно, что начальником Косулинской сельской управы является Вячеслав Кукунин, назначенный еще при прошлом главе, Павле Юдине. В обязанности сельского главы входит организация ритуальных услуг и надзирание за кладбищем, что пришлось весьма кстати. Выяснилось, что сестрой косулинского «мэра» является индивидуальный предприниматель Надежда Кукунина, основной деятельностью которой является организация ритуальных услуг, которые оказывает она на местном кладбище. Как смотрят на данное обстоятельство надзорные органы и нет ли в этом коррупционной составляющей, предстоит проверить прокуратуре.
Грузинские греки обосновались на кладбищах в Белоярке
В целом вся «похоронка» Белоярки, по сути, принадлежит одной семье. И это вовсе не Кукунины — они лишь условные «монополисты» в отдельно взятом селе.
Еще в 2010 году свердловское УФАС проводило проверку в Белоярском и установило, что местные органы самоуправления наделили ИП Зороева полномочиями по организации ритуальных услуг и полномочиями специализированной службы по вопросам похоронного дела. Из-за возникшей ситуации конкуренция в Белоярском на рынке ритуальных услуг исчезла как таковая. Условия, в которые был поставлен ИП Зороев, давали ему явные преимущества перед другими участниками рынка, посчитали в свердловском УФАС.
Однако спустя 8 лет ситуация почти не поменялась. На одном кладбище «рулит» ИП Зороев Киряк Гогиевич (ему активно помогает брат Фома), на другом (в Верхнем Дуброво) — их земляк Мироев, на третьем — ИП Дмитрий Бутаков при содействии Булычевой Флоры Гогиевны.
Изменился лишь подход власти к ситуации: если раньше на вольности ритуальщиков чиновники смотрели сквозь пальцы, то теперь намерены наводить порядок в похоронной сфере, пресекая самоуправство бизнесменов.
Осужденный экс-полицейский заручился поддержкой прокуратуры
Сотрудники прокуратуры Свердловской области находятся в шаге от сомнительного решения: по слухам, надзорное ведомство намерено выступить на стороне экс-полицейского из Екатеринбурга Олега Красникова, признанного виновным в покушении на получение взятки в размере двух миллионов рублей. Еще до вынесения приговора государственный обвинитель запросил для бывшего сотрудника УМВД весьма мягкое наказание в виде семи лет условно. Судья оказался более нетерпим к взяточникам и вынес приговор в виде пятилетнего отбывания наказания в колонии строгого режима. Красников уже подал апелляционную жалобу, которую теперь может поддержать и прокуратура.
Таможня не дала добро
Уголовные дела, возбужденные оперативниками Уральской таможни по факту контрабанды леса в Азербайджан, «разрастаются новыми эпизодами». По слухам, к преступной деятельности причастен один из бывших директоров компании «Алапаевск-Лес», который поставлял пиломатериалы не только в Закавказье. Выяснилось, что древесина перевозилась еще и в Узбекистан, а сам лес, по слухам, незаконно рубили, пользуясь бездействием компетентных структур.
Рубрика «Слухи» формируется по сообщениям собственных источников онлайн-газеты «Вечерние Ведомости».
© «Вечерние Ведомости»
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