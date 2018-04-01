Бывший начальник ОБЭП Заречного вышел на свободу

16:16 | 26.04.2018

Экс-майору предстоит повторно доказать свою невиновность в получении взятки

Бывший начальник отделения экономической безопасности и противодействия коррупции МО МВД России «Заречный» Иван Баланцов, осужденный в декабре 2017 года на 8 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере десятикратной суммы взятки в сумме 6 миллионов рублей, освобожден из-под стражи. Такое решение приняла судебная коллегия по уголовным делам Свердловского областного суда, которая рассмотрела апелляционную жалобу на приговор Заречного районного суда. Почему бывший полицейский оказался на свободе — в материале veved.ru.



Баланцов был осужден по п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ и приговорен к 8 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере десятикратной суммы взятки в сумме 6 000 000 рублей и лишен специального звания «майор полиции» (подсудимый был задержан при получении 100 тысяч рублей). Приговором суда он признан виновным в том, что получил от управляющего Екатеринбургским филиалом ПАО «ТрансКапиталБанк» взятку в виде денег за оказание содействия в передаче материала проверки в следственные органы для последующего возбуждения уголовного дела, в крупном размере. Этим же приговором от 26 декабря 2017 года Баланцов был оправдан по обвинению в ограничении прав и законных интересов ООО «ЭкоСтрой», незаконном вмешательстве в деятельность данного юридического лица, совершенных должностным лицом с использованием своего служебного положения (ч. 1 ст. 169 УК РФ), с признанием в этой части права на реабилитацию.



Сам Баланцов вину в совершении преступлений не признал и обратился с апелляционной жалобой в Свердловский областной суд, выразив несогласие с приговором в части осуждения по п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ, обратив внимание на допущенные судом существенные нарушения уголовно-процессуального закона.



Выяснилось, что в основу приговора положены данные, незаконно полученные в ходе проведения оперативно-розыскного мероприятия «оперативный эксперимент». Это выразилось в том, что на момент проведения ОРМ надлежащим образом зарегистрированного заявления (№ 27/3/1266603843625) от управляющего Екатеринбургским филиалом ПАО «ТрансКапиталБанк» о совершении Баланцовым каких-либо противоправных действий не поступало. Обращение поступило уже после проведения передачи средств, что противоречит Федеральному закону «Об оперативно-розыскной деятельности».



Впоследствии Баланцов обращался в прокуратуру Свердловской области по поводу действий сотрудников ОРЧ собственной безопасности регионального ГУ МВД России, которые, по его мнению, в нарушение требований законодательства провели в отношении него оперативно-розыскное мероприятие, результаты которого послужили поводом для возбуждения в отношении него уголовного дела № 160295167. Он настаивает на том, что уголовное дело в отношении него сфабриковано в результате провокационных действий сотрудников ОРЧ СБ Управления и иных заинтересованных лиц.



Также, по мнению Баланцова и его адвоката, вывод суда об отсутствии провокации со стороны оперативных сотрудников необоснован. Из аудиозаписей разговоров, состоявшихся во время встреч между Баланцовым и представителем банка, следует, что разговора о 600 000 рублей не происходило, о второй части взятки и ее размере речи не велось, то есть умысла на получение денежных средств у Баланцова не было. Более того, в тексте обвинения и приговора отсутствует указание на то, что Баланцов использовал свои служебные полномочия в интересах банка, что исключает квалификацию действий по ст. 290 УК РФ.



Само судебное разбирательство в Заречном проходило с грубыми нарушениями. Во время допроса ключевого свидетеля обвинения — управляющего банком — 19 сентября 2017 года был объявлен пятиминутный перерыв, в ходе которого судья общалась с государственным обвинителем, свидетелем, обсуждала дальнейший ход судебного заседания, возможность изменения подсудимому меры пресечения, что вызвало у подсудимого и защитника сомнения в беспристрастности суда. По мнению подсудимого, это может свидетельствовать о заинтересованности судьи в исходе дела.



В связи с этим Иваном Баланцовым и его адвокатом был заявлен отвод председательствующему. К своему ходатайству сторона защиты приобщила произведенную ими аудиозапись разговоров и расшифровку аудиозаписи. Но председательствующий не только не опроверг утверждение о своей заинтересованности в исходе дела, но и фактически уклонился от разрешения заявленного отвода, так как в постановлении о его отклонении не приведены и не оценены доводы стороны защиты. Обоснование указанного решения суда сведено к голословному утверждению об отсутствии у судьи заинтересованности в исходе дела. Отсутствие надлежаще обоснованного судебного решения об отклонении отвода не позволяет признать законными последующие действия и решения суда, значится в решении Свердловского областного суда.



Кроме этого, судом допущены нарушения права на защиту Баланцова, которые выразились в назначении ему адвоката в порядке ст. 51 УПК Российской Федерации в судебном заседании 12 декабря 2017 года в отсутствие самого подсудимого, без учета его мнения, без адвоката по соглашению. Вновь назначенный адвокат не был знаком с материалами дела и протоколом судебного заседания и не мог надлежащим образом осуществлять защиту подсудимого.



12 декабря, проведя судебное заседание без подсудимого и его защитника, указав, что адвокат Киселев не является в суд без уважительных причин, суд назначил Баланцову адвоката на основании ст. 51 УПК Российской Федерации, а судебное заседание отложил на 18 декабря. При этом суд не предложил Баланцову пригласить другого защитника и не предоставил для этого время. Кроме того, назначая в дни болезни Баланцова судебное заседание и зная, что процессуальные действия в отсутствие подсудимого произведены быть не могут, суд необоснованно признал неуважительной неявку адвоката 11 и 12 декабря 2017 года, что повлекло назначение другого защитника, от которого осужденный отказался.



18 декабря на судебное заседание явился подсудимый Баланцов и назначенный судом адвокат Шаматов. Адвокат по соглашению Киселев направил в суд ходатайство об отложении судебного заседания на один день, указав на занятость в другом процессе. Не рассмотрев ходатайство адвоката Киселева, суд продолжил судебное заседание и в этот же день, по причине неявки Баланцова в судебное заседание 11 и 12 декабря 2017 года, изменил ему меру пресечения на заключение под стражу. Сразу после этого подсудимому было предложено исследовать вещественное доказательство и дать показания, на что Баланцов ответил, что от назначенного адвоката он отказывается, показания без своего защитника давать не готов. Судебное заседание было проведено в отсутствие защитника по соглашению.



Также Баланцов был незаконно удален из зала судебного заседания 18 декабря, в связи с чем лишен права давать показания и участвовать в прениях сторон. В этот же день в отсутствие защитника по соглашению, не имевшего возможности по объективным причинам принять участие в судебном заседании, были проведены процессуальные действия по исследованию доказательств, что также является нарушением УПК Российской Федерации.



При этом изучение дела показало, что оснований для удаления подсудимого не имелось. Как следует из протокола судебного заседания, замечания подсудимому Баланцову были сделаны из-за его заявления о несогласии с назначением адвоката Шаматова, а некорректное поведение выразилось в том, что подсудимый просил о том, чтобы его услышали. Учитывая, что поведение подсудимого было обусловлено отсутствием избранного им защитника, сами по себе его возражения относительно действий председательствующего не могут расцениваться как нарушение порядка в судебном заседании. Как явствует из протокола судебного заседания, каких-либо нецензурных или оскорбительных высказываний допущено не было.



«С учетом обстоятельств, изложенных в протоколе судебного заседания, судебная коллегия отмечает, что систематического нарушения Баланцовым порядка судебного заседания допущено не было, в связи с чем удаление его до окончания судебных прений не соответствовало закону. Таким образом, судом допущены фундаментальные нарушения уголовно-процессуального закона, которые не могут быть устранены судом апелляционной инстанции. Также судом нарушен уголовно-процессуальный закон при разрешении заявленного отвода судье», — значится в решении судебной коллегии Свердловского областного суда.



Защита Баланцова также обращает внимание на то, что осужденный был ограничен во времени выступления с последним словом, поскольку суд, не дослушав речь Баланцова, удалился в совещательную комнату, а выводы, к которым суд пришел по итогам проведения предварительного слушания, сделаны без исследования и оценки доказательств.



«Проверив материалы уголовного дела, обсудив доводы апелляционных жалоб, апелляционного представления, судебная коллегия считает приговор подлежащим отмене в связи с существенными нарушениями уголовно-процессуального закона и права осужденного на защиту. С учетом изложенного, апелляционное представление прокурора об отмене приговора в части оправдания Баланцова по ч. 1 ст. 169 УК Российской Федерации удовлетворению не подлежит. Поэтому в связи с допущенным судом нарушением права подсудимого на защиту, отмене подлежит приговор только в части осуждения Баланцова по п. «в» ч. 5 ст. 290 УК Российской Федерации. Доводы стороны защиты о недоказанности обвинения станут предметом судебного разбирательства при новом рассмотрении дела», — указано в решении.



Суд отменил приговор Заречного районного суда Свердловской области от 26 декабря 2017 года в части осуждения по п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ и направил уголовное дело в этой части на новое судебное рассмотрение со стадии судебного разбирательства в тот же суд, но в ином составе. В настоящее время Баланцов отпущен из СИЗО и находится на свободе. Мера пресечения в виде заключения под стражу изменена на домашний арест сроком на три месяца, то есть до 29 июня. Ему запрещено общаться с лицами, являющимися участниками по уголовному делу, за исключением защитника, вести телефонные переговоры и пользоваться Интернетом.



Между тем издание veved.ru и ранее отмечало несостыковки в уголовном деле. Известно, что после своего назначения руководителем ОЭБиПК Иван Баланцов особо тщательно расследовал махинации с земельными участками, в том числе на берегу Белоярского водохранилища, что вызвало недовольство среди собственников угодий, в числе которых высокопоставленные правительственные чиновники и силовики.