Свердловские «эсеры» покидают «Справедливую Россию»

00:43 | 25.04.2018

Политическое счастье они намерены искать под эгидой «партии власти»

Депутат городской думы Екатеринбурга Александр Смолин, избравшийся в нынешний созыв парламента от партии «Справедливая Россия», вероятно, сделал ставку на политических оппонентов. Как стало известно veved.ru, народный избранник примет участие в праймериз «Единой России» – он уже подал необходимые документы в оргкомитет и имеет все шансы на победу.



Как и в 2013 году, Смолин попробует избраться по округу № 7 (микрорайон ЖБИ), только в этот раз по спискам «ЕР». Конкуренцию в ходе предварительного голосования ему составит председатель думской комиссии по городскому хозяйству, управляющий по недвижимости «Группы ЛСР на Урале» Владимир Крицкий, с которым Смолин часто «бодался» на заседаниях.



При этом конфликт мог носить не только политический характер – есть мнение, что другой крупный застройщик – «Атомстройкомплекс», выступил одним из спонсоров предвыборной кампании «эсера» (ходили слухи, что у АСК и ЛСР был какой-то конфликт из-за карьеров). Смолин до сих пор является совладельцем ООО «Аметист» – компании, которая выступала соинвестором строительства небоскреба Opera Tower, инициированного как раз АСК.



Не исключено, что связи сохранились, несмотря на то, что ОО «Аметист» ныне находится в стадии ликвидации, а Смолин больше не числится директором предприятия.



Негласную поддержку Смолину может оказать мэрия Екатеринбурга, пресс-служба которой последние месяцы активно пиарит депутата, а также администрация Кировского района, которая приглашает народного избранника в качестве спикера на различные массовые мероприятия.



Не исключается, что в последний момент Смолин отказаться от участия в праймериз по округу №7 и «переметнуться» в округ №6 (включает в себя центральную часть Кировского района города – УПИ, Втузгородок, Окружной дом офицеров и др.), где заметно электорально «просел» заявивший о своем возвращении из Парижа Евгений Боровик ( пожалуй, главный «прогульщик» думских заседаний). Правда, в округе №6 Александра Смолина может ожидать серьезная «неприятность» в виде заместителя главы администрации Екатеринбурга по вопросам социальной политики Михаила Матвеева, чье участие в праймериз почти гарантированно.



Но «Справедливая Россия» может «потерять» не только Александра Смолина – не исключено, что участие в праймериз по округу №12 (Октябрьский район) примет другой депутат-эсер, Александр Караваев, составив конкуренцию бизнесмену Игорю Капустнику, члену Общественной палаты Свердловской области Николаю Потеряеву и ставленнику мэрии, директору ЕМУП «Специализированное управление эксплуатации и реабилитации жилья» Виктору Карташеву. Попробовать свои силы в праймериз может и другой депутат, также представитель «СР» Антон Швалев.



Фактически, в случае успеха всех вышеперечисленных персон (что вряд ли, но главное, чтобы они верили) на праймериз, фракция «Справедливой России» в городской думе Екатеринбурга заметно поредеет. Если в 2013 году «СР» взяла сразу 7 мандатов (из них благодаря победе в одномандатных округах, а в целом заняв второе место с результатом 18%), то в сентябре 2018 года успех будет повторить проблематично.



Во-первых, до сих пор ничего неизвестно о том, пойдет ли на очередной срок один из самых узнаваемых депутатов от «Справедливой Росси» в Екатеринбурге Илья Лобов. Во-вторых, нет подтверждения сведений о том, что от «СР» снова выдвинется начальник центра управления проектами ЗАО «Корпорация «Атомстройкомплекс» Виктор Ананьев (а соответственно, партия потеряет и финансовый ресурс). В-третьих, крайне призрачные шансы у Сергея Ковальковского, и в-четвертых, отпартии окончательно «отмежевался» Евгений Боровик – что, может, и к частью для самих «справедливороссов».



Таким образом, приближающиеся выборы в городскую думу Екатеринбурга станут показателем работы нового главы свердловского отделения «СР» Геннадия Ушакова, который сменил на этом посту Александра Буркова, назначенного временно исполняющим обязанности губернатора Омской области. За пять месяцев работы Ушаков не смог сплотить вокруг себя однопартийцев, несмотря на то, что бренд «Справедливой России» в Свердловской области считался одним из самых сильных в России.