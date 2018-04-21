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Общество


12:36 | 24.04.2018

Несчастный случай или халатность?

Арматура на школьной площадке унесла жизнь восьмилетнего мальчика

В Екатеринбурге в результате несчастного случая погиб 8-летний мальчик — ученик 2-го класса школы № 171, расположенной на улице Крауля. В течение недели врачи боролись за его жизнь, школьник перенес две сложнейшие операции, но 23 апреля в 11:00 констатировали его смерть. Кто ответит за смерть ребенка и почему этого можно было избежать — в материале veved.ru.

Корреспонденту veved.ru удалось пообщаться с родителями мальчика и выяснить некоторые подробности трагедии. Погибшего зовут Миша Л., в тот день, воскресенье, 15 апреля, он бегал вместе с ребятами на площадке между школой и стадионом, реконструированным в 2013 году по распоряжению тогда еще вице-губернатора Свердловской области Якова Силина.

По сути, место, где бегал ребенок, — это трибуны стадиона, они были введены в эксплуатацию, как и сама школа № 171, в 1989 году. С тех пор конструкция сильно поизносилась, но за её состоянием особо никто не следил — ни образовательное учреждение, ни администрация города. В результате трибуны стали представлять опасность — повсюду торчали гвозди, металлические штыри и прочая арматура, но до 15 апреля никому до этого не было дела.

Несчастный случай или халатность?

Несчастный случай или халатность?


Около 14:00 мальчик бегал как раз по трибунам, после чего спустился вниз, на узкую, метровую площадку между ними и стадионом, пробежал несколько метров и упал, предположительно, на торчащий кусок арматуры, который «зашел» в голову на 9 сантиметров.

Несчастный случай или халатность?


Несчастный случай или халатность?


Несчастный случай или халатность?
Не исключено, что голову мальчика могла проткнуть и торчащая из забора проволока. После ЧП ограждение «подлатали»


Скорую помощь, которая ехала на место происшествия почти 30 минут, вызвала женщина, которая прибежала на крики. Мальчик находился в сознании и мог разговаривать. От школы до детской городской больницы № 9 скорая ехала, по данным veved.ru, около 40 минут. Миша был введен в состояние искусственной комы, ему была проведена операция.

Несмотря на усилия врачей, спустя несколько дней состояние ухудшилось, и 21 апреля он был повторно прооперирован. В тот же день в больнице Мишу Л. крестили по просьбе матери. На следующий день у ребенка повысилась температура, состояние продолжало ухудшаться, а в понедельник, 23 апреля, родителям сообщили, что их сын в 11:00 умер.

Изначально была информация, что мальчика мог толкнуть кто-то из ребят, но эти сведения не подтвердились. Техническим специалистам удалось отсмотреть записи видеонаблюдения, на которых видно, что ребенок бежит, а затем падает, при этом рядом с ним никого нет, никакого контакта не было. Позже выяснилось, что ребенок мог запнуться о торчащие из-под земли металлические предметы.

Несчастный случай или халатность?
Миша мог споткнуться об этот штырь, который торчал здесь много лет


Насколько известно veved.ru, на место выезжала полиция, которая засвидетельствовала факт наличия торчащих штырей, после чего они были спилены рабочими во избежание травм других детей. Еще раньше, в течение рабочей недели, в школу № 171 приходили инспекторы по делам несовершеннолетних отдела полиции № 9, которые опрашивали школьников. В том числе 11-летнюю сестру Миши Л., которую опросили без законных представителей.

Сегодня, 24 апреля, на место выехали сотрудники прокуратуры Верх-Исетского района Екатеринбурга. Надзорное ведомство организовало проверку в связи с гибелью школьника, в ходе которой намерено выяснить обстоятельства произошедшего. Устанавливается, на балансе какой организации находится стадион, кто отвечает за его надлежащее состояние.

«Будет установлено, какая организация его построила и все ли работы по благоустройству были выполнены фактически», — сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

Данный стадион имеет большую историю. Он существовал с конца 1980-х — начала 1990-х годов и расположен между двумя школами — № 171 и № 48, последняя была построена в 1993 году. Средств на поддержание футбольного поля (стадионом это было сложно назвать) не выделялось, и в 2000-е оно превратилось в заросшую травой поляну с большой лужей посередине. Вокруг поля была заасфальтированная площадка, по которой бегали школьники, в том числе и на уроках физкультуры.

В августе 2013 года тогда еще вице-губернатор Свердловской области Яков Силин, который в то время принимал участие в выборах главы Екатеринбурга, выезжал на место, дав распоряжение о реконструкции корта. Проект был готов уже к апрелю 2014 года, а в 2015 году стадион был сдан в эксплуатацию. Сейчас им пользуются не только ученики двух расположенных рядом школ, но и воспитанники соседнего детского дома, местные жители, а также ребята из спортивных школ Верх-Исетского района.

Несчастный случай или халатность?

Несчастный случай или халатность?


Правда, после реконструкции не был учтен один момент: стадион, на реконструкцию которого было потрачено 33 миллиона бюджетных рублей, не был поставлен на баланс какой-либо организации. То есть, по сути, руководство школ № 48 и № 171 не имело право выделять средства на его содержание и охрану — это квалифицировалось бы как нецелевое использование средств.

Это привело к тому, что объект потихоньку начали «растаскивать» — в первую очередь это относится к молодым «аборигенам» расположенного по соседству Цыганского поселка, которые по кускам тащили стадион в пункт приема металлолома. Кроме этого, они регулярно провоцировали учеников на драки (только за первые две недели апреля 2018 года экипаж Росгвардии дважды выезжал на место). Вопрос сохранности имущества и обеспечения правопорядка решила бы охрана стадиона, которой, напомним, нет как раз по причине отсутствия собственника стадиона как такового.

Несчастный случай или халатность?


Почему мэрия Екатеринбурга (либо администрация Верх-Исетского района города) не спешила поставить точку в вопросе балансопринадлежности стадиона, неизвестно (сейчас, если посудить, стадион, как и земля под ним, принадлежит как раз муниципалитету, а значит, и виновных нужно искать в коридорах здания на проспекте Ленина, 24). В итоге спустя три года халатность должностных лиц привела к трагедии. Хотя что мешало чиновникам привести прилегающую к стадиону территорию в порядок во время его капитального ремонта? А если эти работы были включены в проектную документацию, то почему не были выполнены?

Да и вообще, о торчащей из земли арматуры около школы № 171 было известно давно, но почему никто не задумывался о том, что школьники могут запнуться о нее и причинить себе травму? И последний вопрос — кто понесет ответственность за смерть восьмилетнего Миши Л.? Кто объяснит его матери, Надежде Николаевне, что всему виной вовсе не несчастный случай, а халатность чиновников либо подрядчика? И как она объяснит своим детям — двум дочкам 11 и 6 лет, что братика больше нет?

P. S. Миша Л. будет похоронен на Лесном кладбище Екатеринбурга. Любой желающий, кто хочет помочь семье мальчика, может присоединиться к родителям его одноклассников, организовавшим сбор средств на погребение ребенка. Деньги можно перечислить на карту 4276 8802 3299 0766.

Иван Морозов © «Вечерние Ведомости»

 


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