Несчастный случай или халатность?





Не исключено, что голову мальчика могла проткнуть и торчащая из забора проволока. После ЧП ограждение «подлатали»



Миша мог споткнуться об этот штырь, который торчал здесь много лет

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Корреспонденту veved.ru удалось пообщаться с родителями мальчика и выяснить некоторые подробности трагедии. Погибшего зовут Миша Л., в тот день, воскресенье, 15 апреля, он бегал вместе с ребятами на площадке между школой и стадионом, реконструированным в 2013 году по распоряжению тогда еще вице-губернатора Свердловской области Якова Силина.По сути, место, где бегал ребенок, — это трибуны стадиона, они были введены в эксплуатацию, как и сама школа № 171, в 1989 году. С тех пор конструкция сильно поизносилась, но за её состоянием особо никто не следил — ни образовательное учреждение, ни администрация города. В результате трибуны стали представлять опасность — повсюду торчали гвозди, металлические штыри и прочая арматура, но до 15 апреля никому до этого не было дела.Около 14:00 мальчик бегал как раз по трибунам, после чего спустился вниз, на узкую, метровую площадку между ними и стадионом, пробежал несколько метров и упал, предположительно, на торчащий кусок арматуры, который «зашел» в голову на 9 сантиметров.Скорую помощь, которая ехала на место происшествия почти 30 минут, вызвала женщина, которая прибежала на крики. Мальчик находился в сознании и мог разговаривать. От школы до детской городской больницы № 9 скорая ехала, по данным veved.ru, около 40 минут. Миша был введен в состояние искусственной комы, ему была проведена операция.Несмотря на усилия врачей, спустя несколько дней состояние ухудшилось, и 21 апреля он был повторно прооперирован. В тот же день в больнице Мишу Л. крестили по просьбе матери. На следующий день у ребенка повысилась температура, состояние продолжало ухудшаться, а в понедельник, 23 апреля, родителям сообщили, что их сын в 11:00 умер.Изначально была информация, что мальчика мог толкнуть кто-то из ребят, но эти сведения не подтвердились. Техническим специалистам удалось отсмотреть записи видеонаблюдения, на которых видно, что ребенок бежит, а затем падает, при этом рядом с ним никого нет, никакого контакта не было. Позже выяснилось, что ребенок мог запнуться о торчащие из-под земли металлические предметы.Насколько известно veved.ru, на место выезжала полиция, которая засвидетельствовала факт наличия торчащих штырей, после чего они были спилены рабочими во избежание травм других детей. Еще раньше, в течение рабочей недели, в школу № 171 приходили инспекторы по делам несовершеннолетних отдела полиции № 9, которые опрашивали школьников. В том числе 11-летнюю сестру Миши Л., которую опросили без законных представителей.Сегодня, 24 апреля, на место выехали сотрудники прокуратуры Верх-Исетского района Екатеринбурга. Надзорное ведомство организовало проверку в связи с гибелью школьника, в ходе которой намерено выяснить обстоятельства произошедшего. Устанавливается, на балансе какой организации находится стадион, кто отвечает за его надлежащее состояние.«Будет установлено, какая организация его построила и все ли работы по благоустройству были выполнены фактически», — сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.Данный стадион имеет большую историю. Он существовал с конца 1980-х — начала 1990-х годов и расположен между двумя школами — № 171 и № 48, последняя была построена в 1993 году. Средств на поддержание футбольного поля (стадионом это было сложно назвать) не выделялось, и в 2000-е оно превратилось в заросшую травой поляну с большой лужей посередине. Вокруг поля была заасфальтированная площадка, по которой бегали школьники, в том числе и на уроках физкультуры.В августе 2013 года тогда еще вице-губернатор Свердловской области Яков Силин, который в то время принимал участие в выборах главы Екатеринбурга, выезжал на место, дав распоряжение о реконструкции корта. Проект был готов уже к апрелю 2014 года, а в 2015 году стадион был сдан в эксплуатацию. Сейчас им пользуются не только ученики двух расположенных рядом школ, но и воспитанники соседнего детского дома, местные жители, а также ребята из спортивных школ Верх-Исетского района.Правда, после реконструкции не был учтен один момент: стадион, на реконструкцию которого было потрачено 33 миллиона бюджетных рублей, не был поставлен на баланс какой-либо организации. То есть, по сути, руководство школ № 48 и № 171 не имело право выделять средства на его содержание и охрану — это квалифицировалось бы как нецелевое использование средств.Это привело к тому, что объект потихоньку начали «растаскивать» — в первую очередь это относится к молодым «аборигенам» расположенного по соседству Цыганского поселка, которые по кускам тащили стадион в пункт приема металлолома. Кроме этого, они регулярно провоцировали учеников на драки (только за первые две недели апреля 2018 года экипаж Росгвардии дважды выезжал на место). Вопрос сохранности имущества и обеспечения правопорядка решила бы охрана стадиона, которой, напомним, нет как раз по причине отсутствия собственника стадиона как такового.Почему мэрия Екатеринбурга (либо администрация Верх-Исетского района города) не спешила поставить точку в вопросе балансопринадлежности стадиона, неизвестно (сейчас, если посудить, стадион, как и земля под ним, принадлежит как раз муниципалитету, а значит, и виновных нужно искать в коридорах здания на проспекте Ленина, 24). В итоге спустя три года халатность должностных лиц привела к трагедии. Хотя что мешало чиновникам привести прилегающую к стадиону территорию в порядок во время его капитального ремонта? А если эти работы были включены в проектную документацию, то почему не были выполнены?Да и вообще, о торчащей из земли арматуры около школы № 171 было известно давно, но почему никто не задумывался о том, что школьники могут запнуться о нее и причинить себе травму? И последний вопрос — кто понесет ответственность за смерть восьмилетнего Миши Л.? Кто объяснит его матери, Надежде Николаевне, что всему виной вовсе не несчастный случай, а халатность чиновников либо подрядчика? И как она объяснит своим детям — двум дочкам 11 и 6 лет, что братика больше нет?