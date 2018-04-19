Екатеринбург: зимой и летом одним цветом

Екатеринбургский предприниматель, «взрощенный» лидерами некогда известного преступного сообщества Игорь Капустник (сплетники называют его покровителем киосков, незаконно торгующих алкоголем) может не переживать по поводу финансирования кампании на праймериз «Единой России» в гордуму. По слухам, эту часть расходов взял на себя «веселый молочник» Сергей Майзель.Зачем Майзель снова полез в политику и сделал ставку на самого, пожалуй, неоднозначного кандидата, неизвестно. Сплетники шепчутся, что ему хочется вернуться в 90-е – если верить слухам, то у него не менее веселая криминальная биография, включая связи с преступными группировками тех времен. Так, опять же по слухам, в кабинете Сергея Гершевича до сих пор висит портрет одного из лидеров ОПГ «Центр» Николая Широкова, застреленного в декабре 1993 года в Будапеште.Мэрия Екатеринбурга может взять на вооружение методы «черных» политтехнологов. По слухам, администрации Железнодорожного района поставлена задача не допустить победы на праймериз «Единой России» в городскую думу управляющего ООО «УК «РЭМП Железнодорожного района» Александра Колесникова. И хотя он сам еще не заявлял желания об участии в предварительном голосовании, чиновники уже придумали способ, как максимально «забрать» у него голоса – против коммунальщика выставят еще двух Колесниковых. Первый уже заявился – это секретарь Железнодорожного районного отделения «ЕР» Сергей Колесников. Второго также зовут Сергей Колесников, но документы он еще не подавал, дав предварительное согласие на свое участие в грязных политических игрищах. Есть мнение, что все это делается в интересах действующего депутата гордумы Александра Мяконьких, который близок к «Таганскому Ряду».Депутат ЗакСобрания Свердловской области Вячеслав Вегнер пробивает себе кресло директора крупного коммунального предприятия, инициируя проект создания Областной управляющей компании, которая будет подбирать весь бесхозный жилфонд в регионе. Ранее его приходилось через конкурс разыгрывать среди частных УК.Возглавить структуру Вегнер, само собой, собирается сам, вот только испортившиеся отношения с вице-губернатором Свердловской области Владимиром Тунгусовым пришлись очень некстати. Парламентарий решил, что может напрямую обращаться с вопросами и предложениями к главе региона Евгению Куйвашеву, в обход Тунгусова, что не было оценено последним. В итоге, несмотря на то, что МУГИСО поручено проработать идею Вегнера, Тунгусов её стопорит, добиваясь, чтобы соответствующего к себе расположения взбунтовавшегося депутата.Борьба за коммунальные права жителей Артемовского становится «модной». Тему пытаются оседлать, кажется, уже все политические силы региона. Так, коммунисты собрались поддержать митинг против высоких тарифов за отопление, хотя изначально это была тема «Справедливой России» – депутат Госдумы Дмитрий Ионин лично неоднократно приезжал в город, начиная сдвигать ситуацию с мертвой точки.Когда стало понятно, что можно создать прецедент, к нему подключились коммунисты во главе с депутатом ЗакСобрания Александром Ивачевым. Поддержать организаторов митинга готовы даже члены «Единой России», которые пытаются использовать тему для снятия с поста главы муниципалитета Андрея Самочернова – мэр и вправду шатается (плохие результаты на выборах Президента и постоянные скандалы, непопулярность в территории) – вот и притягивает к себе все больше желающих повесить себе на грудь медаль за свержение.Проблемы могут начаться и у главы соседнего муниципального образования Алапаевское Константина Деева. На прошлой неделе здесь был уволен с муниципальной должности директора детского сада популярный местный единорос, депутат Илья Чиж. Причина - его конфликт с другим единоросом, получившим контроль над местной котельной и начавший выставлять счета детским садам района.Главу района Деева поставили перед выбором между двумя депутатами, и он решил уволить Чижа без объяснения причин. Вопрос в том, что вокруг Чижа объединилась группа депутатов районной думы, которая теперь готова объявить войну Дееву. На этой неделе они обратились к депутатам Госдумы Сергею Чепикову и Дмитрию Ионину и надеются добиться встречи с руководством администрации губернатора области, чтобы передать информацию о нарушениях местной власти.Высказыванием протоиерея, настоятеля собора в честь Успения пресвятой Богородицы Евгения Попиченко заинтересовался «Левый фронт» Сергея Удальцова. Членов организации задела фраза представителя РПЦ, в которой он в один ряд поставил Владимира Ленина и Адольфа Гитлера, высказавшись негативно по отношению к обоим.Слухмейкеры сообщают, что «Левый фронт» собирается наступать на протоиерея с разных направлений – через прокуратуру, суд и правоохранительные органы. На данный момент представители организации в Свердловской области готовят документы для подачи их в надзорные органы.«Серый дом» не опасается волны народного протеста по поводу отмены выборов главы города, которую на комиссиях уже обсуждают депутаты гордумы. В мэрии уже приготовились к возможным акциям протеста и даже к публичным слушаниям.– Если оппозиционеры готовы будут устраивать многотысячные митинги, то мы не будем запрещать, – говорит один из высокопоставленных чиновников. – Только будут ли они их проводить?Тоже касается и публичных слушаний, которые должны пройти для согласования отмены выборов города. Слухмейкеры в мэрии заявляют, что специально для того, чтобы все желающие смогли прийти и выступить против отмены выборов, они готовы выделить самую большую площадку в городе. Но, как и с митингами, также сомневаются, а будет ли такой ажиотаж и множество несогласных с отменой выборов главы.Действия нынешнего главы Екатеринбурга Евгения Ройзмана в связи с отменой выборов не поддаются логике. Ройзман, как утверждают слухмейкеры, слил протест. Он появился как один из организаторов митинга против отмены выборов в начала апреля, а после этого больше никак себя не проявлял на этой теме.Злые языки утверждают, что с ним договорились, поэтому он ведет себя «ниже травы». Правда, цену они назвать не готовы.Чиновников администрации Екатеринбурга расстроил тот факт, что на официальное открытие «Екатеринбург-Арены» к ним не приехали московские гости. В столице Урала ждали вице-премьера по вопросам спорта, туризма и молодежной политики Виталия Мутко, гендиректора АНО «Оргкомитет «Россия-2018» Алексея Сорокина, а также других VIP-ов.Как удалось выяснить слухмейкерам, московские гости проигнорировали Екатеринбург по вполне банальной причине – они уверены, что город уже готов прямо сейчас к проведению матчей Чемпионата мира по футболу и не требует контроля.– А что к вам ехать. У вас все уже сделано. Вы же не Самара или Саранск, где нужно каждый шаг контролировать, – передают слова футбольного московского чиновника слухмейкеры.Некоторые сотрудники «Областной газеты» готовы покинуть свои посты. Причиной этому стало нападение на главного редактора Дмитрия Полянина. Сотрудники «ОГ» считают себя незащищенными, так как в деле с нападением на Полянина еще нет подозреваемых. По их мнению, полиция даже не пыталась найти злоумышленников. Они считают, что такое может произойти с любым из них, поэтому в редакции некоторые журналисты отказываются от криминальных и скандальных материалов.Намеченный на 5 мая в Екатеринбурге митинг сторонников Алексея Навального (накануне инаугурации Владимира Путина), скорее всего, не состоится. Распоряжение о том, чтобы сделать все возможное, чтобы мероприятие не было согласовано, пришло из Москвы.Для выполнения данного задания будут задействованы старые методы. В этот день практически на всех площадках города пройдут массовые мероприятия, чтобы для сторонников Навального не нашлось места. Также власти будут искать нарушения в заявке на митинг, чтобы не согласовывать именно дату 5 мая, когда пройдет общероссийская акция оппозиционера.Насколько это получится у чиновников сказать сложно – в екатеринбургском штабе Навального сменился глава, и, поговаривают, что все юридические нюансы он уже просчитал.2018 год для Департамента лесного хозяйства Свердловской области будет годом испытаний, предрекают слухмейкеры. Во-первых, деятельность ведомства тщательно мониторят в силовых структурах региона, где не всегда довольны результатами Департамента и взаимоотношениями между его руководством и лесозаготовителями. Во-вторых, в феврале 2018 года истек контракт, подписанный с директором Департамента Олегом Сандаковым, а о его переназначении пока ничего неизвестно. В-третьих, обсуждается смена директоров ГКУ СО «Алапаевское лесничество» и «Шалинское лесничество», на территориях которых по итогам 2017 года отмечен рост незаконных рубок. Не исключено, что речь может и идти и о возбуждении уголовных дел в отношении ряда должностных лиц Департамента, что, несомненно, не останется незамеченным в правительстве Среднего Урала.Грязные сплетни разносятся по Белоярскому городскому округу. Из уст в уста жители передают, что бывший депутат местной думы Павел Баширов ранее мог иметь отношение к скупке недвижимости у людей, ведущих асоциальный, запойный образ жизни. Сейчас все дома и квартиры выставлены на продажу, повышая материальный достаток причастных к сделкам лиц. Кроме этого, Баширов тогда работал на птицефабрике (откуда впоследствии ему пришлось уволиться) где у ряда коллег с ним были натянутые отношения. Совпадение или нет, но вскоре после разногласий, у одной из сотрудниц предприятия сгорел автомобиль, а у второй – дача.