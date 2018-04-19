До Берлина дошли — и до парада дойдут?

На вопрос, организован ли в этом году транспорт, который доставит ветеранов войны до парада в Екатеринбурге, в приемной заместителя главы Администрации города Екатеринбурга по вопросам социальной политики Михаила Матвеева нам ответили лаконично и строго: «Организован». По всем вопросам посоветовали обратиться в пресс-службу администрации города (до пресс-секретаря администрации Екатеринбурга Анатолия Карманова дозвониться не удавалось в течение долгого времени).Четкий ответ об уровне подготовки транспорта для ветеранов войны нам дала представитель пресс-службы Екатеринбурга Ксения Хилаева: «Организацией транспорта для ветеранов администрация города действительно занимается, но сложность в том, что этим занимается не одно подразделение, а организатор каждого отдельного мероприятия. Так, например, транспортом для ветеранов, который сможет доставить их на парад Победы, занимается Совет ветеранов».При этом представитель пресс-службы отметила, что нормативно транспорт для ветеранов нигде не зафиксирован: грубо говоря, в обязанности администрации города предоставление транспорта главным героям праздника не входит, при этом конкретный механизм предоставления транспорта разные организации определяют самостоятельно. Напомним, что главным организатором парада Победы является администрация города Екатеринбурга.В этот же день мы связались с председателем Комитета Свердловской областной общественной организации ветеранов «Союз ветеранов» Юрием Кравченко, который дал нам понять, что транспортом для ветеранов, скорее всего, займутся родственники героев. «Треть от участников парада привезут дети, внуки и внучки ветеранов, а остальные тут рядышком», — отметил Кравченко. Также он заявил, что в понедельник займется вопросом организации транспорта, так как вопрос открыт.Тем временем ежегодно для администрации губернатора Евгения Куйвашева не составляет вообще никакого труда организовать транспорт для ветеранов и отвезти главных героев великого праздника до дома после всех праздничных мероприятий. Резонный вопрос: так, может, дело не в возможностях, а в желании? Получается, что одни прекрасно понимают, что забота о тех, кто нашу Родину отстоял и победил фашизм, — главная задача власти, тем более учитывая, что этим героическим людям уже более 90 лет, да что там — многим под сто! Чиновники же мэрии, видимо, живут в другом мире, где 97-летний человек, иногда не имеющий родственников или не имеющий автомобиль в семье, способен самостоятельно и комфортно добраться, например, со Старой Сортировки или с Химмаша до центра, учитывая еще и то, что многие улицы девятого мая перекрыты.Кстати, в Москве, например, градоначальник Сергей Собянин ежегодно обеспечивает каждого участника парада персональным транспортом, для того чтобы каждый ветеран чувствовал себя комфортно, знал, что подвиги поколения героев не забыты. Любой адекватный человек — неважно, чиновник, журналист, рабочий, врач — понимает, что Россия есть только потому, что именно эти люди много лет назад отстояли нашу землю и дали нам право родиться.Напомним, что в начале апреля пресс-секретарь администрации Екатеринбурга Анатолий Карманов заявил РИА «Накануне.RU», что в этом году накладок с транспортом для ветеранов не будет. «В День Великой Победы все будет направлено на создание максимального комфорта ветеранов при просмотре парада. Администрация города Екатеринбурга осуществляет организацию централизованного трансфера и обеспечивает доставку организованной группы ветеранов на Парад Победы, а также на митинг на Широкореченский военно-мемориальный комплекс. Если ветеран принимает решение приехать с кем-то из родственников на личном автомобиле, то специально для этого будет обозначен маршрут и определено место для стоянки, на которой почетных гостей будут встречать волонтеры и дежурные отряда «Каравелла». Сейчас ведутся переговоры с силовыми ведомствами. Пройти на Парад Победы с ветераном может один сопровождающий. Предполагается, что сотрудники полиции будут пропускать личные автомобили с ветеранами, но возможность заехать будет по определенному маршруту следования», — цитирует агентство Анатолия Карманова.К счастью, нам все же удалось связаться с пресс-секретарем администрации Екатеринбурга, который расставил все точки над «i». «Организацией транспорта для ветерана занимается администрация города через советы ветеранов. Совет ветеранов должен передать администрации Екатеринбурга заявки тех ветеранов, кто желает посетить парад», — отметил Карманов. По его словам, трансфер для ветеранов действительно будет организован, только есть одно «но»: трансферы будут собирать ветеранов на улице Малышева.А дальше представляем вашему вниманию увлекательнейший диалог журналиста нашего издания с Анатолием Кармановым (запись разговора есть в редакции).Вы представляете, там будут «гармошки-икарусы», они не смогут за каждым во двор заехать. Соответственно, встречаются здесь вот на Малышева, там вот где-то, где место сбора. Потом поедут на Широкореченский мемориал, а затем возвращаются на парад Победы.Чисто теоретически, если ветеран проживает, например, в микрорайоне Химмаш, то он будет вынужден самостоятельно добраться до трансфера на Малышева, который потом уже привезет его на парад?Стоп-стоп. Вы хотите плохой материал написать?Я хочу понять, как будет организована работа трансфера.Для этого ветеран может обратиться в районную администрацию и сказать: «Мне нужна машина. Я не могу сам дойти. Доехать. Добраться». В любом случае все ветераны будут охвачены.Как вы верно могли заметить, пропущенной осталась важная деталь: если администрация города и Совет ветеранов рассчитывают на то, что ветеранов Великой Отечественной войны до парада довезут родственники, то не возникнет ли у них проблем с пропуском, ведь все улицы вокруг площади 1905 года будут перекрыты? Ну и главное — где все-таки находится то место сбора ветеранов на Малышева, о котором известно только то, что оно находится «где-то там»?С ветераном допускается один сопровождающий, пропуска никакого не надо.То есть на территорию пустят ветерана с одним сопровождающим. А если сопровождающих будет больше, им пропуск нужен?Пропуски для сопровождающих не нужны. Каждый ветеран будет с одним сопровождающим, чтобы не было такого, что 50 человек пришли с одним ветераном.То есть больше одного сопровождающего нельзя?Больше — нет.Отметим, некоторые ветераны в силу своего возраста и боевых травм очень плохо ходят, но им очень хочется попасть на парад, и один сопровождающий не сможет довести пожилого человека до места, а второго, извините, нельзя.Ну и насчет сбора на Малышева. «Место мы уточним и обязательно сообщим», — доложил Карманов. То есть не то что трансфер, даже точка сбора пока остается толком неизвестной. А до Дня Победы, напомним, осталось 2,5 недели.И здесь надо бы остановиться. Но Анатолий Карманов перезвонил и дополнил.Я еще уточнял информацию по вашему вопросу. Сказали, что еще нет ветеранов, кто сообщил о том, что не может сам добраться до трансфера. Если такое обращение будет, то администрация Екатеринбурга поможет обязательно.А ветераны сами-то знают о том, что следует обращаться в администрацию города?Да, конечно, им сообщают. Но там в большинстве своем родственники хотят довести.А кто сообщает?Через Совет ветеранов вся информация доносится. Просто вот разговаривали с организаторами, такой проблемы нет. В основном родственники, дети хотят довести ветерана, чтобы побыть со своим знаменитым предком, ветераном, которому обязаны. То есть происходит какое-то сплочение семьи и так далее (напомним, буквально минуту назад Карманов сказал о том, что больше одного сопровождающего с ветераном категорически не может быть. — Прим. ред.).Но мне известны некоторые ветераны, которых не могут сопроводить родственники (а у некоторых людей просто нет родственников. — Прим. ред.).Хорошо, мы готовы, скидывайте, пожалуйста, контакты. Мы будем вам признательны. Сегодня на собрании Михаил Матвеев сказал, что мы не можем быть провидцами и знать все обо всех, но наш девиз: дойти до каждого ветерана.Так если девиз «Дойти до каждого», то, может быть, вы бы созванивались с ветеранами, узнавали, нужна ли им помощь.Ветеранов в области больше тысячи. Около 1600, по-моему. Возможности обзвонить каждого нет.А городских ветеранов хотя бы?Я говорю, что мы через советы ветеранов функционируем. Передавайте нам контакты. Скиньте, пожалуйста, контакты реальных людей. Давайте проработаем этот вопрос.Но тут дело в том, что я всего лишь представитель СМИ…Я понимаю, ну так вы сбросьте, я еще раз прошу вас. Сбросьте, мы проработаем и давайте напишем хороший материал (простите, но это ситуация абсурда — чиновники думают о хорошем материале, а не о том, что дедушкам и бабушкам в 90 с лишним лет просто необходимо создавать комфортные условия! — Прим. ред.).И добавить больше нечего. Администрация города просит контактные данные нуждающихся ветеранов у журналиста, в профессиональные обязанности которого никак не входит организация транспорта для ветеранов войны. В человеческие — да, входит, а в профессиональные — нет. Но мы обязательно сделаем все возможное, чтобы люди, защитившие и сохранившие для нас нашу страну, чувствовали себя максимально комфортно в праздник, который они же нам и подарили. Но у чиновников-то вообще что-то святое есть? А совесть? Неужели вырождение общечеловеческой морали коснулось всех чиновников?Кроме всего прочего, Анатолию Карманову просто необходимо изучить Федеральный закон от 27.07.2006 N 152-ФЗ, запрещающий использование и передачу персональных данных, прежде чем просить данные ветеранов у журналиста.Как вы понимаете, хорошего текста с администрацией Екатеринбурга у нас не получится. Хотя, видимо, именно это их волнует больше всего — хороший материал о том, какие же они, чиновники, молодцы. Не получится этого самого хорошего материала еще и потому, что заботиться о гражданах своего государства должна власть в первую очередь, забота о горожанах, а уж тем более о людях, благодаря которым мы все родились, благодаря которым и есть наша страна, — прямая обязанность администрации города. Если чиновники забыли, то мы напомним: каждый муниципальный или госслужащий получает заработную плату из карманов налогоплательщиков — народа Российской Федерации. Раз уж в администрации сказали, что в их обязанности обеспечение 90-летних героев страны транспортом до парада, на котором они являются главными участниками, не очень-то и входит, то мы хотим спросить: а откуда у советов ветеранов столько ресурсов, чтобы организовать транспорт, — администрация Екатеринбурга выделяет? Однако ж несколько лет подряд героев до парада довозили общественники, так, может, пришло время проверить и финансирование советов ветеранов чиновниками?Отметим, что о возможности подачи заявки на сегодняшний день из ветеранов войны мало кто знает. Так, уже несколько фронтовиков — участников парада связывались с общественниками из Екатеринбурга и спрашивали: а в этом году будет так же, как в прошлом, — вы нас повезете?Третий год общественность волнует один вопрос: ветеранов — участников парада Победы около 40 (!!!) человек. Неужели, владея таким серьезным административным ресурсом, невозможно в комфортных условиях привезти главных героев праздника на площадь? Давайте посчитаем: в городе семь районных администраций, а ветеранов, повторимся, 40 человек. Делим 40 на семь, и получается, что каждый район, грубо говоря, должен организовать транспорт для ПЯТИ (!) человек. То есть пять сотрудников районных администраций могли бы это сделать, просто приехав за героями праздника на собственных автомобилях. Мы уже молчим о тех ветеранах, кто не участвует в параде. Да, согласны, их многим больше, но ведь хотя бы для этих сорока человек, которые отстояли нашу Родину, власть могла бы организовать комфортные условия в важнейший праздник в истории нашей страны? Кстати, депутатов городской думы Екатеринбурга 36 человек. Если бы каждый из депутатов довез бы хотя бы одного героя праздника на личном транспорте до площади 1905 года — вопрос бы решился просто, лаконично и без скандалов. И еще — ежегодно чиновники мэрии приезжают 9 мая к площади 1905 года на личных/служебных автомобилях. Так почему бы им не изъявить желание и не довезти ветеранов? Помимо того, что по пути, это еще и крайне приятно.Уже который год подряд транспортом для ветеранов занимается не администрация города, а неравнодушные люди. Напомним, в прошлом году ситуация была та же: несмотря на многочисленные обещания, администрация Екатеринбурга так и не смогла организовать транспорт для ветеранов на парад в День Победы. Вместо чиновников этим занимались общественники. Бесспорно, для общественников и неравнодушных екатеринбуржцев не составит труда это сделать, но возникает вопрос: так вы вообще за что зарплату свою, господа чиновники, получаете? А если вы со своей работой не справляетесь, так, может, отдать функции по проведению праздничных мероприятий, посвященных великому празднику, например, администрации губернатора или правительству, которые не задаются вопросом, надо ли везти 95-летних людей куда-то, а просто делают? Или вопрос в освоении бюджета и по бумагам транспорт все-таки есть?В это же время, когда слушаешь, что говорят представители администрации города с экранов телевизоров и в других СМИ, плакать хочется от радости за наших ветеранов, вот несколько цитат из выступлений чиновников в разных средствах массовой информации:«Мы отдаем себе отчет, что заслуга в том, что победа состоялась, — заслуга поколения победителей, ветеранов. Тех людей, кто с оружием в руках отстаивал свободу нашего отечества, и тех людей, кто трудился в тылу. Я должен сказать, что статистика с каждым годом все печальнее. На 1 января в Екатеринбурге проживал 1331 ветеран и инвалид Великой Отечественной войны и 12 с половиной тысяч тружеников тыла. С каждым годом ветеранов становится все меньше. В этом смысле наш девиз — дойти до каждого ветерана — основной. Мы планируем дойти до каждого ветерана».«Дорогие друзья, мы вас очень любим и уважаем. Город вами гордится всегда, а не только 9 мая. Вы знаете, что каждый из вас в любой момент может обратиться к нам: ваши проблемы — это наши проблемы. Хочу, чтобы вас слушались дети, любили внуки и всегда были рады правнуки. Желаю всем доброго здоровья. Спасибо, что вы есть».«Победа 1945 года — это та веха, которая значительным образом повлияла на ход мировой истории. Если бы не было ее, многие страны сегодня не имели бы государственности. Многие стали это забывать, но мы не должны допустить, чтобы кто-то переворачивал историю, которая всем нам дорога».После всех этих слов и действий представителей городской власти на ум приходят слова Ильи Кормильцева: «Можно верить и в отсутствие веры, можно делать и в отсутствие дела» — и ряд других: о сброшенных орлах ради бройлерных куриц, о круговой поруке, мажущей, как копоть, и о том, что выше голов находится что-то другое, и о негодяях в кабинетах из кожи, и о том, что можно про себя играть на трубе, но… Впрочем, освежите в своей памяти сами строчки легендарного поэта.