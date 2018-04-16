Общество
22:12 | 17.04.2018
В Екатеринбурге создан опасный судебный прецедент
Суд поставил прокуратуру и депутата «на место»: чем это грозит и кто виноват
Причиной спора между администрацией губернатора и прокуратурой стали депутатские запросы Андрея Альшевских. В прошлом году депутат Госдумы Андрей Альшевских запросил у губернатора копию его обращения к Президенту о проведении трехсотлетнего юбилея Нижнего Тагила на федеральном уровне. Ответ депутату пришел за подписью руководителя администрации губернатора Владимира Тунгусова. Сам ответ содержал в себе отказ в предоставлении информации с простой и прямолинейной мотивировкой, мол, «Не от Тагила вы депутат, уважаемый Андрей Геннадьевич, а от Екатеринбурга, а значит, этот вопрос не относится к вашей профессиональной деятельности».
Альшевских не согласился с такой постановкой вопроса и пожаловался в прокуратуру, которая в свою очередь вынесла в адрес губернатора предписание – на запрос депутата ответить, и желательно побыстрее. Теперь уже администрация губернатора, в лице понятное дело, Владимира Георгиевича, с представлением прокурора не согласилась, и подала иск в суд.
Сегодня в ходе судебного заседания представитель администрации с точностью повторил аргумент грозного и далеко посылающего шефа: Альшевских избран не от Тагила. Кроме того, добавил он, в оргкомитет по празднованию юбилея Нижнего Тагила уже включены другие депутаты Госдумы – Алексей Балыбердин, избранный как раз от «Путинграда», и Андрей Ветлужских, который «хорошо известен, в том числе и по своей профсоюзной деятельности».
Выступавший в суде как заинтересованное лицо Андрей Альшевских пытался доказать, что представленные из резиденции документы помогли бы ему защищать интересы области на федеральном уровне, в том числе и при формировании бюджета РФ. На что услышал совет судьи: «Наверное, вам следовало бы указать эту причину в запросе, и они бы обрадовались и согласились».
Этой фразой судья Ирина Майорова заставила парламентария засомневаться, как в объективности суда, так и в том, что он избранник народный, а соответственно представляет население Свердловской области, и неважно где избиратели проживают – в Тагиле, Асбесте, Екатеринбурге или в какой-нибудь Сарапулке. И если он, депутат, получает из коридоров областной власти такие ответы, то какие ответы может получить самый обычный житель Среднего Урала, проживающий, например, в Косулино, и пожелавший вдруг узнать, почему в Екатеринбурге день города празднуется с большей помпой, чем день поселка?
После недолгого пребывания в совещательной комнате судья вынесла решение: исковые требования губернатора, или Тунгусова действующего от имени губернатора, удовлетворить. А вот прокурору области указать на то, что с законами он не дружит, так как предписание прокурора, тем же решением суда, признано незаконным. На оспаривание сего мудрого решения судьи у сторон есть один месяц. Все заседание, от начала до конца, не заняло и часа.
Депутат Альшевских пообещал, что так этого не оставит. «Верх-Исетский районный суд решил, что администрация губернатора не обязана никому предоставлять запрашиваемую информацию. Огорчён, но не повержен», – сказал он, добавив, что намерен добиться обсуждения этого вопроса в самой Госдуме – на комитете по регламенту и контролю, в который он входит.
Характерно, что сегодняшнее решение вовсе не характеризует как-то участников процесса, хотя независимая и принципиальная позиция Андрея Альшевских (который является одним из, если не самым действительно работающим депутатом Госдумы от Свердловской области), достойна уважения. Оно характеризуют правосудие в целом, которое создало опасный прецедент – если решение вступит в силу, то чиновники абсолютно всех субъектов РФ смогут смело «посылать» депутатов с запросами, тыкая пальцем в решение Верх-Исетского районного суда Екатеринбурга. По сути, народные избранники не смогут помогать избирателям, которые за него не голосовали.
Виктор Совинский © «Вечерние Ведомости»
Поделиться в соцсетях:
Сегодня
22:14 | 17.04.2018
На дорогах Екатеринбурга появятся новые выделенные полосы для общественного транспорта
21:09 | 17.04.2018
На ремонт тротуаров в Нижнем Тагиле выделят более 50 миллионов рублей
19:49 | 17.04.2018
Неприятный смог снова нависнет над Екатеринбургом
19:05 | 17.04.2018
Восьмилетнего велосипедиста из Екатеринбурга сбила иномарка
18:44 | 17.04.2018
В Перми наградили ветеранов пожарной охраны
18:31 | 17.04.2018
Депутаты обсудили изменения в План мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития города Перми до 2030 года на период 2016–2020 годов
18:23 | 17.04.2018
Депутаты Пермской городской Думы могут войти в состав межведомственной рабочей группы по вопросам сноса самовольных построек на территории Перми
17:56 | 17.04.2018
Уральских полицейских наградили за спасение людей из пожаров
17:36 | 17.04.2018
В Пермском крае пройдет донорский марафон
17:27 | 17.04.2018
Скончался актер Сведловской музкомедии Алексей Шамбер
17:23 | 17.04.2018
Председатель «Российского союза молодежи» высоко оценил опыт реализации молодежной политики в Пермском крае
17:17 | 17.04.2018
Дача за 1,5 миллиарда. Частную резиденцию ямальского губернатора «подарят» бюджету?
17:04 | 17.04.2018
В пермских лесах скоро начнется противоклещевая обработка
16:58 | 17.04.2018
Свердловчанин выиграл суд у шумного соседа
16:41 | 17.04.2018
В Кургане, за смерть человека по неосторожности, составитель поездов проведёт два года в колонии
16:27 | 17.04.2018
9 мая в Екатеринбурге выступят «Любэ» и Елена Ваенга
16:24 | 17.04.2018
9 мая на площадь Кургана выведут боевую военную технику
16:11 | 17.04.2018
«Российские коммунальные системы» Виктора Вексельберга поборются за концессию в Нижнем Тагиле
15:43 | 17.04.2018
Завтра в Екатеринбурге снова перекроют часть улиц
15:41 | 17.04.2018
В субботу центральные улицы Кургана перекроют для проведения эстафеты
15:38 | 17.04.2018
ГИБДД: сводка происшествий на территории Свердловской области за 16 апреля 2018 года
15:05 | 17.04.2018
Екатеринбургской водонапорной башне хотят вернуть исторический облик
14:39 | 17.04.2018
В Кургане пройдет межрегиональная выставка новинок стройиндустрии, ЖКХ и энергетики
14:37 | 17.04.2018
На Уралмаше ликвидировали незаконную стоянку
14:19 | 17.04.2018
Свердловский облсуд оставил в силе приговор Алексею Беззубу
14:15 | 17.04.2018
В Пермском крае запущен онлайн-сервис по оплате услуг теплоснабжения, ориентированный на коммерческих потребителей
13:51 | 17.04.2018
Свердловская детская филармония получит грант на постановку мюзикла «Парижские тайны»
13:15 | 17.04.2018
В Кургане горит городское кладбище «Зайково»: «Множество могил уже выгорели. Все заволокло дымом»
13:00 | 17.04.2018
Возбуждено уголовное дело по факту избиения водителя скорой помощи в Екатеринбурге
12:38 | 17.04.2018
Стали известны самые богатые чиновники свердловского правительства
12:36 | 17.04.2018
В Прикамье приостановлена деятельность пожароопасного детского заведения
12:20 | 17.04.2018
В Перми продолжается профилактический ремонт дорог
12:10 | 17.04.2018
Николай Рябчевский просит прокуратуру дать оценку словам священника, сравнившего Ленина с Гитлером
11:07 | 17.04.2018
Уральские связисты выяснили, как понравиться HR-менеджеру в соцсетях
11:04 | 17.04.2018
В Богдановиче осудили трех сотрудниц банка, похитивших у клиентов полмиллиона рублей
10:42 | 17.04.2018
Сводка ГУ МВД по Свердловской области за 16 апреля 2018 года
10:25 | 17.04.2018
Свердловские депутаты обратятся в Госдуму с просьбой поддержать молочное производство
10:17 | 17.04.2018
Прокурор предостерег мэра города Щучье любить роскошь за счет бюджета
10:05 | 17.04.2018
Уралец из ревности сжег дом своей жены
09:48 | 17.04.2018
В Свердловской области пройдут трехдневные учения МЧС
09:46 | 17.04.2018
В результате прорыва водовода на улице Малышева образовалась река
09:30 | 17.04.2018
Четыре года получил уралец, напавший с ножом на полицейского
09:15 | 17.04.2018
В ДТП на ВИЗе один человек погиб и трое получили травмы