В Екатеринбурге создан опасный судебный прецедент



За последние два года столь открыто выступать против Владимира Тунгусова позволил себе лишь Андрей Альшевских. Пошел на принцип?

Владимир Георгиевич похоже, нажил себе врага. Только вряд ли это его беспокоит - позиции вице-губернатора как и прежде, весьма крепкие.

Причиной спора между администрацией губернатора и прокуратурой стали депутатские запросы Андрея Альшевских. В прошлом году депутат Госдумы Андрей Альшевских запросил у губернатора копию его обращения к Президенту о проведении трехсотлетнего юбилея Нижнего Тагила на федеральном уровне. Ответ депутату пришел за подписью руководителя администрации губернатора Владимира Тунгусова. Сам ответ содержал в себе отказ в предоставлении информации с простой и прямолинейной мотивировкой, мол, «Не от Тагила вы депутат, уважаемый Андрей Геннадьевич, а от Екатеринбурга, а значит, этот вопрос не относится к вашей профессиональной деятельности».Альшевских не согласился с такой постановкой вопроса и пожаловался в прокуратуру, которая в свою очередь вынесла в адрес губернатора предписание – на запрос депутата ответить, и желательно побыстрее. Теперь уже администрация губернатора, в лице понятное дело, Владимира Георгиевича, с представлением прокурора не согласилась, и подала иск в суд.Сегодня в ходе судебного заседания представитель администрации с точностью повторил аргумент грозного и далеко посылающего шефа: Альшевских избран не от Тагила. Кроме того, добавил он, в оргкомитет по празднованию юбилея Нижнего Тагила уже включены другие депутаты Госдумы – Алексей Балыбердин, избранный как раз от «Путинграда», и Андрей Ветлужских, который «хорошо известен, в том числе и по своей профсоюзной деятельности».Выступавший в суде как заинтересованное лицо Андрей Альшевских пытался доказать, что представленные из резиденции документы помогли бы ему защищать интересы области на федеральном уровне, в том числе и при формировании бюджета РФ. На что услышал совет судьи: «Наверное, вам следовало бы указать эту причину в запросе, и они бы обрадовались и согласились».Этой фразой судья Ирина Майорова заставила парламентария засомневаться, как в объективности суда, так и в том, что он избранник народный, а соответственно представляет население Свердловской области, и неважно где избиратели проживают – в Тагиле, Асбесте, Екатеринбурге или в какой-нибудь Сарапулке. И если он, депутат, получает из коридоров областной власти такие ответы, то какие ответы может получить самый обычный житель Среднего Урала, проживающий, например, в Косулино, и пожелавший вдруг узнать, почему в Екатеринбурге день города празднуется с большей помпой, чем день поселка?После недолгого пребывания в совещательной комнате судья вынесла решение: исковые требования губернатора, или Тунгусова действующего от имени губернатора, удовлетворить. А вот прокурору области указать на то, что с законами он не дружит, так как предписание прокурора, тем же решением суда, признано незаконным. На оспаривание сего мудрого решения судьи у сторон есть один месяц. Все заседание, от начала до конца, не заняло и часа.Депутат Альшевских пообещал, что так этого не оставит. «Верх-Исетский районный суд решил, что администрация губернатора не обязана никому предоставлять запрашиваемую информацию. Огорчён, но не повержен», – сказал он, добавив, что намерен добиться обсуждения этого вопроса в самой Госдуме – на комитете по регламенту и контролю, в который он входит.Характерно, что сегодняшнее решение вовсе не характеризует как-то участников процесса, хотя независимая и принципиальная позиция Андрея Альшевских (который является одним из, если не самым действительно работающим депутатом Госдумы от Свердловской области), достойна уважения. Оно характеризуют правосудие в целом, которое создало опасный прецедент – если решение вступит в силу, то чиновники абсолютно всех субъектов РФ смогут смело «посылать» депутатов с запросами, тыкая пальцем в решение Верх-Исетского районного суда Екатеринбурга. По сути, народные избранники не смогут помогать избирателям, которые за него не голосовали.