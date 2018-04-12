Общество
21:42 | 13.04.2018
«Подножка» автомобилистам от свердловского генерала
Слухи «Вечерних Ведомостей» о важнейших событиях и людях недели
Увольнение Демина — победа Кривегина?
Приказ об увольнении начальника УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области Юрия Демина стал триумфом для его «коллеги» — замначальника регионального главка Петра Кривегина. В свое время полковник уволил Кривегина (также проходившего службу в ГИБДД), но тот каким-то образом смог восстановиться и «дорос» до генерал-майора, продолжив службу в системе МВД и теперь празднуя аппаратную победу. Правда, как отмечают слухмейкеры, даже в звании полковника Юрий Алексеевич заслужил большее уважение в глазах свердловчан и принес больше пользы региону, чем генерал Кривегин.
Кресло начальника свердловской полиции остается вакантным
Назначение заместителя начальника УМВД РФ по Курганской области — начальника полиции Александра Постовалова на аналогичную должность в свердловском полицейском главке приостановлено. По слухам, в Зауралье всплыла информация о причастности руководства УМВД России по Курганской области к поставкам водки и коньяка из Казахстана, но конкретные фамилии еще выясняются. Пока не будет ясности с личностями бутлегеров в погонах, Постовалов останется на прежнем месте.
Шептий готовится занять кресло Чечуновой
Лидер свердловских единороссов Виктор Шептий готовится «подсидеть» руководителя фракции «ЕР» в Заксобрании Елену Чечунову. Формально основанием для её снятия с должности может послужить отказ ряда депутатов голосовать за лишение Армена Карапетяна депутатских полномочий, однако, как рассказывают слухмейкеры, это лишь предлог.
В реальности же причина совсем иная. Известно, что отныне ежемесячно руководители фракций «ЕР» региональных парламентов будут ездить на совещания в Москву с участием секретаря генсовета «Единой России» Андрея Турчака, и Шептию важно иметь прямой доступ к телу высокопоставленного однопартийца. Однако Шептию могут отказать в связи с тем, что в партии есть негласная установка: запрещено совмещать ряд должностей — а в ЗССО Шептий занимает пост первого заместителя председателя, отказываться от которого он не намерен.
Общественная палата Екатеринбурга может поредеть
Алексей Беззуб, который был включен в Общественную палату Екатеринбурга по предложению главы города Евгения Ройзмана, может лишиться членства. Согласно уставу ОП, её членами не могут быть лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость. Между тем, согласно приговору Орджоникидзевского районного суда от 23 января, общественник признан виновным в халатности и ему назначено в качестве наказания три года условно. Решение суда еще не вступило в законную силу — рассмотрение апелляции назначено на 17 апреля.
Силовики вмешались в кадровые назначения в свердловском правительстве
Информационный слив о якобы участии директора Департамента по охране, контролю и регулированию использования животного мира Свердловской области Александра Кузнецова в незаконной охоте на волков в парке «Бажовские места» имел целью опорочить вовсе не самого чиновника, а его начальника-однофамильца, регионального министра природных ресурсов и экологии Алексея Кузнецова. Последний проходит согласование на должность главы МУГИСО, и криминальные скандалы пришлись совсем некстати.
Не исключено, что назначение на должность блокирует одна из влиятельных правоохранительных структур, у которой есть свой кандидат на кресло министра по управлению госимуществом. Именно от её сотрудников «утекла» информация о том, что в лесу находится большая группа вооруженных охотников, которая поступила в ОВД Сысерти, после чего на место выехали оперативники уголовного розыска и бойцы Росгвардии.
Свердловские антимонопольщики взялись за чиновников
Управление Федеральной антимонопольной службы по Свердловской области проводит комплексную проверку Региональной энергетической комиссии, которая регулирует тарифы на коммуналку, проезд в транспорте и в целом занимается ценообразованием в различных отраслях деятельности. Чем вызвана проверка УФАС и какие последствия она повлечет для чиновников, имеющих весьма серьезное влияние на рынок ЖКХ и топливно-энергетический комплекс, пока никто гадать не берется, но не исключено, что антимонопольщики могут встать на сторону бизнеса, который устал от вечных контролеров из РЭК.
С депутатами гордумы Екатеринбурга начались торги за мандаты
На следующей неделе в гордуму Екатеринбурга будет внесен законопроект об отмене всенародных выборов главы. Муниципальным парламентариям необходимо одобрить данные поправки и внести изменения в Устав города.
Как говорят слухмейкеры, не все депутаты согласны с отменой прямых выборов мэра, поэтому намерены выступить против поправок. Причем таких несогласных наберется много, и, возможно, их голосов хватит для того, чтобы изменения в Устав Екатеринбурга не были приняты.
С такими несогласными собираются работать и торговаться за их поддержку. Самым увесистым лотом будут мандаты в следующем созыве гордумы, которую изберут в сентябре 2018 года. У переговорщиков на все про все около месяца, в мае изменения в Устав должны быть уже внесены. Говорят, что данная сделка для кого-то уже стала основанием поддержать отмену выборов главы города населением.
Первоуральскую администрацию практически вычистили от команды Дронова
Возбужденное в отношении бывшего главного архитектора Первоуральска Константина Гартмана уголовное дело по ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки в крупном размере) и ч. 1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями) практически завершило чистку администрации от «команды Дронова».
Ранее мэрию по различным причинам, в том числе и околокриминальным, покинули другие подчиненные некогда главы города Алексея Дронова, нынешнего депутата Заксобрания Свердловской области. Говорят, что это продолжение конфликта между Дроновым и пиарщиком ПНТЗ Александром Ханиным, усилиями которого почти все соратники нынешнего регионального депутата лишились постов.
Этими увольнениями Ханин практически захватил Первоуральск в свои руки и отомстил Дронову за конкуренцию во время выборов в местную думу и втыкание «палок в колеса» при реализации бизнес-проектов.
Уралвагонзавод сворачивает социальные программы
На одном из крупнейших предприятий Свердловской области — Уралвагонзаводе — серьезные неприятности. Слухмейкеры рассказывают, что у УВЗ большие проблемы с финансами — их практически нет.
Ситуация пока не выглядит катастрофической, но в любой момент может перешагнуть эту черту. Уже сейчас часть работников предприятия попадает под сокращение, новых не набирают, а тем, кто остался, уменьшают заработную плату.
Чтобы не накалять обстановку внутри коллектива и снизить из-за кризиса воздействие на сотрудников, на Уралвагонзаводе приняли решение уменьшить траты на социальные проекты. Уже пострадали культурные, корпоративные, спортивные и другие программы, которые реализовывались на предприятии последние несколько лет. На чем еще будет экономить руководство УВЗ, слухмейкеры пока не сообщают.
Рубрика «Слухи» формируется по сообщениям собственных источников онлайн-газеты «Вечерние Ведомости».
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© «Вечерние Ведомости»
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