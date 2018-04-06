Общество
13:39 | 8.04.2018
Госдума дала «зеленый свет» платной парковке в Екатеринбурге
Поборы с автомобилистов увеличатся
Против законопроекта проголосовали представители всех трех оппозиционных фракций парламента — КПРФ, ЛДПР и партии «Справедливая Россия». Их позицию на трибуне озвучил депутат от Свердловской области Дмитрий Ионин, активно занимающийся защитой прав автомобилистов в рамках проекта «АвтоСправедливость» (видео выступления можно просмотреть здесь).
«Как бы ни казался этот вопрос техническим и проходным, на самом деле он очень важный, и мы этим решением можем открыть ящик Пандоры, так что через год или два у нас вообще во всех районных центрах будет платная парковка в центре города. Учитывая, что большинство из нас не москвичи, а представители регионов, избиратели нас в регионах за это по голове не погладят точно. Я приведу пример родного Екатеринбурга, где несколько лет назад местная администрация потратила сотни миллионов рублей на организацию парковочного пространства, паркоматы поставили и так далее. Только благодаря тому, что не было этого закона, который сегодня предлагается принять, людей не могли штрафовать, и люди не платили за парковку», — обращался к коллегам по Госдуме Дмитрий Ионин.
Но в итоге законопроект был принят голосами парламентариев от «ЕР», развязав руки организаторам платных парковок. Хотя, пожалуй, можно было и повременить, дождавшись более приемлемых экономических условий.
«У нас автомобилисты на сегодня превращаются, как это ни смешно звучит, в одну из самых обделенных категорий населения. С них дерут три шкуры: это и акцизы, и транспортный налог, и утилизационный сбор, и если это дорогая машина, то это ещё налог на роскошь и многое, многое другое. На сегодня предлагается в крупных городах фактически легитимизировать эту плату за то, чтобы люди могли приезжать в центр города, то есть центр города у нас становится пространством для богатых, менее обеспеченные люди не будут иметь возможность туда приехать. Это попахивает определенным геноцидом», — размышляет Ионин.
Напомним, что знаки «Зона платной парковки» и паркоматы появились в Екатеринбурге в 2014 году. Администрация города утверждала, что это поможет увеличить скорость движения, а также оборачиваемость парковочных мест в центре города. Кроме того, в муниципальный бюджет планировались существенные поступления от сборов платежей за парковку.
Тогда решение вызвало недовольство автомобилистов города, но вскоре волна возмущения спала. Это связано с тем, что система сбора платежей за парковку так и не заработала. Причиной стал тот факт, что органы ГИБДД не имели законного права передавать информацию о собственниках автомобилей в мэрию. Соответственно, орган местного самоуправления не мог привлечь не заплатившего автомобилиста к административной ответственности и выписать ему штраф. Это привело к тому, что подавляющее большинство горожан просто игнорировали требования об оплате парковки.
По словам председателя комитета по транспорту, организации дорожного движения и развитию улично-дорожной сети мэрии Игоря Федотова, сборы от платных парковок в Екатеринбурге каждый год снижаются на 25 процентов. За 2017 год МБУ «Городская служба автопарковок» собрало в виде платежей за парковку всего 8 млн рублей, тогда как только расходы на его деятельность составили более 28 млн рублей.
Ситуация с платными парковками в центре вызвала недовольство не только горожан, но и надзорных органов. В 2017 году Арбитражный суд Свердловской области поставил точку в споре Роспотребнадзора с МБУ «Городская служба автопарковок», признав, что муниципалитет не имел права взимать с водителей деньги за парковку, если при этом не обеспечена возможность заплатить наличными деньгами. В установленных в Екатеринбурге автоматических паркоматах такая возможность не была предусмотрена. Муниципальное учреждение признали нарушившим ч. 2 ст. 14.8 КоАП («Неисполнение обязанности по обеспечению возможности оплаты услуг путем наличных расчетов»).
Как ранее писали «Вечерние ведомости», сама система сбора средств не идеальна: в терминале не предусмотрена возможность доплаты или постоплаты. Например, если человек оплатил один час (допустим, с 13:00 до 14:00), но задержался и автомобиль простоял два-три часа, то уже после 14:00 транспортное средство будет стоять незаконно. Потому что, выйдя из здания в 15:00, он не сможет оплатить парковку с 14:00 до 15:00, оплата будет произведена с 15:00 до 16:00. То есть владелец машины в любом случае получит штраф.
Кроме этого, как справедливо заметил депутат городской думы Екатеринбурга Григорий Вихарев, в уральской столице власти не строят бесплатные парковки, то есть у населения не остается иного выбора, как платить.
«Я считаю, мы должны предложить гражданам решение вопроса не только через сбор средств. Нужно строить и бесплатные места для парковки автомобилей, пускай не в самом центре, но доступные», — отметил депутат.
Фото: http://youtvnews.com/
Виктор Совинский © «Вечерние Ведомости»
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