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Общество


22:46 | 6.04.2018

Легендарный свердловский полковник остается?

Слухи «Вечерних Ведомостей» о важнейших событиях и людях недели

В очередном выпуске «Вечерних слухов» вы узнаете: на кого сделал ставку Илья Гаффнер, на чем «прокололся» глава Среднеуральска, кто собирается выступить с громким заявлением в СМИ, кого из свердловских общественников проверят на финансовую чистоплотность, почему тревожится Леонид Рапопорт и удастся ли «сохраниться» Юрию Демину.

Мэрия массово «кинула» потенциальных кандидатов

Поговаривают, немало уважаемых и авторитетных в Екатеринбурге людей только сейчас выходят из горьких запоев. И причина пить у них имелась весьма серьезная.

Дело в том, что администрация Екатеринбурга начала собирать «взносы» (примерно от миллиона рублей с человека) с будущих кандидатов в депутаты Гордумы Екатеринбурга сильно заранее. Когда еще непонятно было, какое соотношение будет в горпарламенте между одномандатниками и партсписками, будут ли перенарезать округи и т.д.

При этом, чиновники собирали со всех, не спеша разочаровывать оптимистов и даже наоборот - подогревая их надежды. В итоге же выяснилось, что и одномандатников не увеличили, и округи не перенарезали поменьше... В общем, поместятся в Думе далеко не все желающие.

«Городские» кивнули на законопроект губернатора с поправками в законодательство о местном самоуправлении и развели руками. Деньги не возвращаем, не в магазине. А несостоявшиеся кандидаты осознали происходящее и... разлетелись по курортам, приводить нервы в порядок. В момент потерять несколько миллионов, это, знаете, многих из колеи выбьет!

В свердловском ГУ МВД решается судьба Юрия Демина…

Легендарный свердловский полковник остается?


В свердловском полицейском главке курсируют слухи о скорой отставке начальника регионального УГИБДД Юрия Демина. Озвучивается, что заместитель начальника ГУ МВД Росси по Свердловской области лоббирует на его место Дмитрия Памфилова – нынешнего зама Демина. Якобы летом полковнику исполнится 56 лет и единственным возможным вариантом для него является назначение на генеральскую должность (например, на должность заместителя Михаила Бородина или освободившееся кресло начальника Уральского юридического института МВД РФ).

По другим данным, вопрос об отставке Юрия Алексеевича даже не ставится, на что указывает и информационное затишье вокруг его персоны на этой неделе – если бы было принято отрицательное решение (после пьяного «залета» его зама Юнусова), то об этом всем уже стало известно. Однако этого не произошло.

…которого ценят за принципиальность

Более того, есть мнение, что судьбу Юнусова определил сам Демин. Как правило, в случаях, когда инспекторы задерживают высокопоставленного чиновника или силовика, то они сразу сообщают об этом командиру роты, тот по вертикали – начальнику городского ГИБДД и далее в областную Госавтоинспекцию. Только в момент задержания Юнусова полковник Демин находился на больничном, и его обязанности исполнял Алексей Габдрахманов. Тем не менее, решающее слово было все равно за Деминым: «Конечно, оформляйте».

«Демина всегда приводят в пример другим начальникам региональных ГИБДД, у него есть силы и желание работать, есть своя позиция по острым вопросам – вспомните конфликты с мэрией Екатеринбурга по ремонту дорог и уборке улиц от снега – он всегда оказывается по итогу прав», – отмечает собеседник издания.

Глава Среднеуральска в очередной раз «подставился»

Легендарный свердловский полковник остается?


В Среднеуральске с утра пятницы, 6 апреля, обсуждают приезд в город первого заместителя Министра строительства и развития инфраструктуры Свердловской области Виктора Московских. Пикантности его появлению в администрации придает тот факт, что приехал он еще до начала рабочего дня – в 07:50, а вышел уже в 08:20.

Впрочем, вскоре нашлось объяснение приезду Московских. По слухам, он принимал участие в совещании по вопросу строительства пожарного депо в Среднеуральске, которым может заняться ЗАО «Корпорация «Атомстройкомплекс» – представитель компании также присутствовал на мероприятии.

Данное обстоятельство может послужить предметом разбирательства для антимонопольных органов, так как информация о начале конкурсных процедур еще официально не озвучивалась. Кроме этого, глава города Владислав Козлов проявил и политическую неразборчивость – в то время, когда патронирующий ему холдинг находится с «АСК» в состоянии «холодной войны», он проявляет признаки симпатии екатеринбургскому застройщику.

Выборы в гордуму могут рассорить Илью Гаффнера с резиденцией губернатора

Депутат Законодательного Собрания Свердловской области Илья Гаффнер, по слухам, включился в борьбу за мандаты в новом созыве городской думы Екатеринбурга. Сплетники шепчутся, что он «протаптывает» для своих людей дорожку в Октябрьском районе города, делая ставку на бизнесмена-общественника Игоря Капустника, которого готовы поддержать и представители криминального мира из так называемых «синих». Очевидно, что таким образом Гаффнер испортит отношения с вице-губернатором Свердловской области Владимиром Тунгусовым, у которого свое представление будущего состава гордумы.

Леонида Рапопорта «пересчитают»

Легендарный свердловский полковник остается?


Деятельность свердловского министерства физической культуры и спорта обсуждалась на этой неделе в чиновничьих кулуарах в Москве. По слухам, федералы поставили под сомнение отчеты Леонида Рапопорта относительно успехов в спорте высших достижений. Выяснилось, что часть мероприятий дублируется с отчетами частных организаций, например «РМК», владельцы которой не жалеют денег на спорт и вкладывают собственные средства в проведение соревнований и строительство площадок. Учитывая, что на эти же цели «тратится» и бюджет, возникает вопрос – не стоит ли Счетной палате в очередной раз провести аудит расходов ведомства Леонида Ароновича.

Интрига: борец с фунфыриками готовится выступить с разоблачающим заявлением

Легендарный свердловский полковник остается?


На следующей неделе отделу полиции №10 УМВД России по Екатеринбургу предстоит пройти мастер-класс по контрпиару: на 99,9% известно, что свердловский общественник, координатор проекта «Народный контроль» «Единой России» Дмитрий Чукреев сделает заявление для СМИ, которое поставит под вопрос компетентность сотрудников данного ОП. Оно могло прозвучать и раньше, но борец с алкогольным контрафактом и подпольными казино решил не портить профессиональный праздник следователям, которые 6 апреля отмечают 55 лет со дня образования органов предварительного следствия МВД России.

Свердловских общественников заподозрили в нечистоплотности

Легендарный свердловский полковник остается?


Свердловский филиал Общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское ордена Трудового Красного Знамени общество слепых»
(СОО ОООИ ВОС), возглавляемый Мавзилей Юдиной, заинтересовал силовиков. Точнее, их заинтересовала финансовая сторона работы общественников – в оперативное управление организации передано имущество, которое приносит солидный доход, и никто не может гарантировать, что средства тратятся на уставные цели, а финансовая сторона деятельности чиста и прозрачна.

По слухам, особый интерес представляют платежи за аренду помещений в ДК ВОС на Технической, 23 в Екатеринбурге и прилегающего земельного участка, который передан общественникам до 2022 года. Злые языки судачат, что если покопаться в документообороте, то выяснится, что финансовую выгоду от арендных процедур по хитрой схеме получает одна из известных в городе транспортных компаний, осуществляющих пассажирские перевозки. Процесс, опять же по слухам, «завязан» на некую 22-летнюю Марию П., которая находится в родственных связях с Юдиной.

В Екатеринбурге будут строить новый аэропорт?

Если заявка Екатеринбурга на проведение Всемирной универсальной выставки ЭКСПО-2025 победит, то в уральской столице могут начать строительство нового аэропорта. Казалось бы, идея бредовая – «Кольцово» полностью соответствует статусу международного аэропорта, если бы не одно «но»: на встрече с членами инспекционной комиссии Международного бюро выставок в Кремле президент РФ Владимир Путин заявил дословно следующее: «Думаю, вы видели место, место очень удобное: между центром города и аэропортом» (имеется ввиду площадка вдоль Верх-Исетского пруда).

Однако, исходя из слов главы государства, создается мнение, что аэропорт находится вовсе не в Кольцово, а где то под Первоуральском. Чиновники, ответственные за подготовку справочных материалов для президента, выдержки из которых были озвучены перед комиссией – схватились за голову: получается, что инспекторов МВБ ввели в заблуждение. Вероятнее всего, документы готовились в спешке, и ответственные лица перепутали площадку под ЭКСПО-2025 с выставочным центром «Екатеринбург-ЭКСПО».

Рубрика «Слухи» формируется по сообщениям собственных источников онлайн-газеты «Вечерние Ведомости».

Новый выпуск «Слухов» ищите на «ВВ» в следующую пятницу.

© «Вечерние Ведомости»

 


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