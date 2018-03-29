Бессильный градоначальник

13:37 | 2.04.2018

Что сделал бы «сильный мэр» на месте Евгения Ройзмана?

Мэр Екатеринбурга вновь зовет «на баррикады» – картина для уральской столицы настолько привычная, что даже приелась. Попытка саботировать выборы президента провалилась, однако Ройзман нашел новый повод для недовольства: губернатор предложил поправки в облзакон о самоуправлении, на которые местная оппозиция уже навесила ярлык: «запрет на выборы мэра». Давайте попробуем разобраться, что происходит?



Ретроспектива



Должность сити-менеджера была введена в Екатеринбурге в 2010 году, когда Аркадий Чернецкий сменил кресло мэра на пост сенатора Совета Федерации РФ. Гордума Екатеринбурга приняла соответствующие поправки в Устав, а к 2013 году почти все свердловские муниципалитеты перешли к системе сити-менеджмента, кроме Нижнего Тагила и, собственно, Екатеринбурга.



В столице в 2013 году ввели несколько вычурную систему: оставив систему сити-менеджмента, создали еще и должность главы города-председателя Гордумы, которого, при этом, избирали отдельно, на прямых выборах. Предвыборная кампания тем летом больше напоминала пост-модерновый политический спектакль, а не серьезное мероприятие. Правдивее всех кандидатов оказалась 22-летняя Анастасия Бакова, выступавшая с лозунгом: «Мэр бессилен».



Победил на тех выборах Евгений Ройзман с шикарной программой, из которой он выполнил только два пункта: организовал волонтеров на строительство хосписа и все пять лет исправно вел личный прием граждан. Такие пункты-обещания, как:



– «Чистая вода»;

– Решение проблемы детских садов;

– Строительство мусороперерабатывающего завода;

– Обустройство велодорожек и выделение средств для детских спортивных секций;

– Проблемы неконтролируемой миграции;

– Формирование настоящей общественной палаты;

– Охрана парков и противодействие точечной застройке – Ройзман либо проигнорировал, либо за него их выполняли областные власти. Оно и неудивительно, должность мэра оказалась наделена лишь представительскими полномочиями. По сути, из Ройзмана сделали декоративного «свадебного генерала», а реально городским бюджетом распоряжался глава администрации Александр Якоб.



Словом, пафосные строки из предвыборной программы Ройзмана: «…вы должны понимать, что из меня не сделать декоративную фигуру. Поэтому даже в этих условиях я сумею найти возможность работать» сегодня вызывают лишь усмешку.



Более того, пять лет проведя на посту председателя Гордумы Екатеринбурга, он ни разу не поднимал вопроса об изменении Устава города и введении прямых выборов мэра, наделенного всеми полномочиями (и, соответственно, отмене системы сити-менеджмента).



И вот, когда работать ему осталось менее полугода, когда областные власти внесли свой законопроект, Ройзман вдруг зашевелился, начал активно подстрекать людей к уличным акциям протеста.



Суть законопроекта



Итак, в чем суть предложенных губернатором поправок?



То, что «двуглавая» система «мэр – сити-менеджер» избыточна, нам уже понятно. В рублях это «развлечение» (повторные выборы мэра-спикера) обошлось бы бюджету Екатеринбурга в 150 млн рублей. Вероятно, именно поэтому руководство области попыталось как-то решить вопрос.



Вплотную обсуждать план поправок в облзакон о самоуправлении в администрации губернатора начали еще осенью, после выборов главы региона. В конце концов, было решено привести Екатеринбург и Тагил к общеобластному «знаменателю» и еще – изменить схему выборов депутатов Гордумы столицы: 50% будут избираться по партийным спискам, 50% – по одномандатным округам.



Далее, по мысли авторов законопроекта, из депутатов и представителей облвластей будет создана спецкомиссия, которая проведет конкурс и выберет мэра – главу администрации, наделенного всеми полномочиями.



У читателя может возникнуть вопрос: почему бы сразу не провести всенародные выборы «сильного мэра», как это было до 2010 года?



Во-первых, этот законопроект, по сути, лишь предложение областных властей, он пройдет через Законодательное Собрание, где в документ могут внести поправки, затем – через общественные слушания и, наконец, через Гордуму, которая может и вовсе его заблокировать. Давно уже понятно, что система неэффективна. Губернатор Евгений Куйвашев предложил свой вариант решения проблемы, раз уж, за пять лет мэр Екатеринбурга сделать это не удосужился.



Во-вторых же, прежде чем выбирать «сильного мэра», нужно иметь достойных кандидатов, а их нет. Тот же Ройзман показал себя, как демагог и популист.



Демагогия Ройзмана



Итак, как уже говорилось, о готовящихся поправках было известно давно. Что же все это время делал мэр города? А ничего. Водил иностранных гостей по музею Невьянской иконы. Писал всякую «ересь» в соцсетях, вроде призывов не ходить на выборы. И вот, накануне внесения законопроекта он поднял панику.



Следует сказать, что ряд депутатов Гордумы вели себя более конструктивно.



«Можно просто пригласить депутатов ЗакСО от Екатеринбурга в городскую думу и побеседовать с ними в рамках информационного часа. Мы уже водили хороводы вокруг пруда, устраивали танцы с бубном вокруг телебашни, давайте еще вокруг выборов мэра устроим какие-то действия. Нужно двигаться в рамках правового поля», – не выдержал Дмитрий Сергин.



Как видим, за пять лет работы на посту председателя Думы, Ройзман так и не смог заработать авторитета, достаточного для решения каких-либо важных вопросов. Вместо этого, как и предсказал Сергин, мэр решил спровоцировать очередные «танцы с бубном». Правда, уже не вокруг телебашни (которую, кстати, снесли, несмотря на все усилия Ройзмана), а вокруг выборов.



Законопроект Вегнера



Что мог бы сделать «сильный мэр» на месте Ройзмана? Хотя бы попытаться внести законопроект о предпочитаемом варианте выборов главы. Ройзман, как мы уже сказали, даже пальцем не пошевелил, зато не выдержал областной депутат Вячеслав Вегнер.



«Со всех сторон стенания и слезы: Нам он нужен, мы скучаем, мэр наш сильный, дорогой. Часть ЕГД в комарином писке зашлась и заявила о написании письма в ЗССО, правда пар в гудок ушел. Действующий мэр приоткрыв, как Гоголевский Вий свой глаз, с помощью любителя денег и пиндосов Киселева, изрёк, что сам письмо напишет о сохранении выборов. У меня вопрос ко всем: - Вы зачем народ дурите? Ведь знаете, что белый шум это, не более того.Если уж действительно хотели что-то сделать, что вам мешало проявить раньше год, два или три назад законодательную инициативу и внести законопроект в ЗССО. Ничего.Болтуны и молчуны злые недруги страны», – написал Вегнер в Facebook и внес законопроект о выборах «сильного мэра».



«Часть людей кричит о том, что отменяют выборы мэра в Екатеринбурге, но почему-то альтернативный законопроект никто не вносил пять лет и не внёс. Окей, Вегнер внёс. И что? Ко мне ни один из этих недовольных людей не подошёл, не сказал, давай коалицию, давай мы тебя поддержим, давай разговаривать с депутатами избранными от Екатеринбурга. Вместо этого сразу бегут к Навальному, призывают Волкова и звонят Собчак, призывают людей на митинг. Так может изначально цель была не законопроект принять, а протест устроить? Понимаю теперь, для некоторых хайп дороже реального законопроекта. А между тем, законопроект о возврате сильного мэра будет рассмотрен на заседании ЗССО 3 апреля», – разочарованно констатировал он 30 марта.



Хайп вместо работы



Итак, Евгений Ройзман провалял дурака 4,5 года, промолчал на заседании Гордумы Екатеринбурга, когда еще можно было внести альтернативный законопроект. Правда, 29 марта он посетил заседание профильного комитета ЗССО, где как раз обсуждались законопроекты Куйвашева и Вегнера, но, вместо того, чтобы высказаться по существу, опять понес какую-то околесицу.



«Зачем кому-то понадобилось изменить рабочую и эффективную систему? Поверьте, что Екатеринбург – это лучший город с точки зрения человеческого развития. Кто сказал, что жители сами не могут выбрать мэра?», – заявил Ройзман и предложил провести референдум.



Вдумайтесь. Областные власти пытаются сэкономить 150 миллионов, а мэр города предлагает дополнительно потратить еще сотню другую млн рублей на референдум.



Депутат вносит вместо мэра альтернативный законопроект и вновь тот пальцем о палец не ударяет, чтобы хоть как-то поддержать инициативу.

Так может, прав Вегнер? И Ройзману важно просто «хайпануть»?



Сильный мэр на месте Евгения Вадимовича мог бы «повысить ставки» и попытаться заблокировать изменения в Устав города на уровне Гордумы.



Он мог бы, в конце концов, принять участие в конкурсе мэра-главы администрации после выборов городских депутатов и предложить спецкомиссии конструктивную программу. Но Ройзману нечего предлагать, кроме горлодерства на митингах.



Ну так, может быть, и не нужен нам такой мэр?