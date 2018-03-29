Все новости Екатеринбург Челябинск Пермь Курган
Общество Политика Экономика Анонсы Россия и мир Борзота
Коттеджный поселок Николин Ключ
 

Общество


00:57 | 1.04.2018

«Большинство людей всегда готовы прийти на помощь»

Екатеринбург глазами человека на коляске

Продолжая тему удобного перемещения в Екатеринбурге людей с инвалидностью, я решила поговорить с девушкой, которая ловко колесит по городу на своей коляске. Одно дело передвигаться на автомобиле или с помощью сопровождающего, и совсем другое самостоятельно управлять механическим креслом. Виолетта Журавская успешно учится на втором курсе Уральского института управления филиала Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ. Между скучным сидением дома и жизнью «на полную катушку» студентка выбрала второе. Мне стало интересно узнать из первых уст, как она справляется со всеми препятствиями на пути.

–Виолетта, мне близка твоя жизненная позиция, и я восторгаюсь, с какой легкостью ты одна передвигаешься по городу на коляске. Расскажи, пожалуйста, каково это?

– На самом деле передвигаться на механической коляске по городу не так уж и просто. На пути часто встречаются преграды: лестницы, бордюры и т.д. Но, уехав из родного города учиться в Екатеринбург, мне приходиться справляться с этим чаще всего одной. Конечно, иногда приходится прибегать к помощи друзей и прохожих. Я очень рада, что люди не проходят мимо и всегда готовы помочь.

– Когда ты начала самостоятельно выходить из дома? Это больше необходимость или желание?

– Я никогда не любила сидеть дома. В свободное от учебы время я гуляла с родителями, друзьями. Мы ходили в кино, кафе, выезжали на разные мероприятия. Вокруг меня всегда находилось много друзей, которые мне помогали преодолевать все препятствия. Только после переезда в Екатеринбург я начала самостоятельно выходить на улицу. Безусловно, это является моим желанием, так как я веду активный образ жизни.

– На улице еще лежит снег, но и это тебя не страшит. Как справляешься с заснеженными тротуарами, находишь способы объезда?

– Когда я переехала сюда, сразу же обратила внимание на то, что даже зимой в Екатеринбурге стараются расчищать тротуары (по крайней мере, в центре), в отличие от моего родного города. Поэтому я не особо ощущаю разницы в передвижении в летний период. Но думаю, что на коляске активного типа мне было бы намного удобнее.

– Опиши свой самый длинный маршрут.

– В основном длинные маршруты я преодолеваю на такси, либо на низкопольном автобусе. В прошлом году я получила водительские права. Думаю, что в скором времени у меня появится свой личный автомобиль, с которым мне станет намного проще ездить на дальние расстояния.

– А самый короткий?

– Самым коротким маршрутом, на мой взгляд, является поход в продуктовый магазин через дорогу или в аптеку.

– Вспомни самый удобный.

– Самым удобным я бы назвала маршрут в ВУЗ. В него я попадаю через подземный переход, не выходя на улицу.

«Большинство людей всегда готовы прийти на помощь»


– Помогают ли тебе прохожие, если возникают препятствия на пути?

– Я часто прошу прохожих помочь подняться в общежитие, так как в нем пандус еще не оборудован. Большинство людей всегда готовы прийти на помощь. Но случается и так, что проходят мимо, не реагируя на мою просьбу.

– Какими бывают препятствия?

– Для меня препятствиями являются лестницы, бордюры, а также узкие дверные проемы.

– Ты часто пользуешься услугами такси. Как реагируют водители? Готовы ли они к таким пассажирам? Приходится ли отстаивать свои интересы?

– Да, я очень часто пользуюсь услугами такси, как правило «Uber», где предупреждаю водителей о наличии инвалидной коляски. Водители реагируют адекватно и с пониманием. Всегда помогают пересесть и убрать коляску в багажник. К счастью, отстаивать свои интересы не приходится.

– Подходит ли для тебя низкопольный транспорт? Если нет, почему?

– Иногда я пользуюсь низкопольным автобусом, что считаю очень удобным для маломобильных граждан. Водитель автобуса выходит, раскладывает пандус и помогает заехать и выехать на нужной остановке.

– В метро ездишь?

– Я нередко пользуюсь метро. В основном езжу на нем на тренировки по спортивному ориентированию. Так как доступной для людей с ОВЗ является только станция «Ботаническая», передвигаться мне помогают сотрудники.

– Если говорить о магазинах, какие из них наиболее комфортны для перемещения на коляске? И куда попасть невозможно? Приведи примеры.

– Я часто посещаю продуктовый магазин «Кировский», который находится через дорогу и оборудован пандусом. Также комфортным для меня является ТРЦ «Гринвич». А что касается недоступных магазинов, я считаю, что таких предостаточно.

– Как проводишь досуг: театр, кино, музей? Какая ситуация с доступной средой там?

– Да, я люблю посещать кино и театры. В кино я обычно хожу в ТРЦ «Гринвич», где всё доступно. Совсем недавно была в театре музыкальной комедии. Там я столкнулась с парой лесенок, но дружелюбные охранники помогли с легкостью их преодолеть.

– Наверняка ты любишь посидеть с друзьями в кафе. Есть места, в которые особенно приятно зайти?

– Я люблю такие кафе, как «Своя компания» и «Plov Project».

– Ты занимаешься спортивным ориентированием. Насколько я понимаю, соревнования проходят в парках. Какие из них больше всего подходят для подобных активностей?

– Да, всё верно, тренировки и соревнования проходят в лесопарковых зонах. Мы занимаемся в Дендропарке, в парке «Зеленая Роща» и «Радуга парк».

– Замечаешь ли ты посторонние взгляды, реплики? Что, по-твоему, является возмутительным в отношении людей к колясочникам?

– Я давно перестала обращать на посторонние взгляды и реплики со стороны окружающих. Люди в нашем мире совершенно разные, и каждый воспитан по-своему. Поэтому, я считаю, что не стоит на это реагировать. Каждый человек особенный.

«Большинство людей всегда готовы прийти на помощь»


– Кто с тобой рядом по жизни?

– В первую очередь, — это, конечно, мои родители. Несмотря на то, что теперь я живу в другом городе, они постоянно приезжают ко мне, поддерживают и помогают. Также рядом со мной находятся друзья.

– К какой цели идешь?

– Моя цель — встать на ноги, и в дальнейшем создать семью! Еще хочу найти своё место и предназначение в мире, добиться успехов в учебе, после найти хорошую работу.

– Как считаешь, что можно сделать, чтобы Екатеринбург стал удобным для маломобильного населения?

– Для того чтобы Екатеринбург стал удобным для маломобильного населения, нужно обеспечить беспрепятственный доступ к объектам транспортной, социальной и инженерной инфраструктуры. Создать условия для самостоятельного передвижения по городу. Для этого нужны: пандусы и поручни у лестниц при входах в здания; сопровождение визуальной и звуковой информацией, а также специальными указателями; санитарно-гигиенические помещения (например, в театрах, парках, кафе); пологие спуски с тротуаров.

Вот так, активно и насыщенно, живет девушка, которая не уповает на свое физическое состояние, а радуется каждому дню. Для полноценного счастья ей нужно совсем немного: комфортный вход в институт, приспособленные для удобного передвижения на кресле-коляске магазины и безопасную городскую среду. Согласитесь, перечисленное выше количество объектов, куда беспрепятственно может попасть человек с ограниченными возможностями здоровья крайне мало. И постоянно просить людей о помощи тоже неловко. Исправить ситуацию несложно, надо лишь обратить внимание властей к данному вопросу, и тогда улучшится жизнь не только Виолетты, но и остального маломобильного населения.

Вера Семченкова © «Вечерние Ведомости»

 


Поделиться в соцсетях:

Версия для печати Код для вставки в блог




Добавление комментария

Комментарии работают в режиме премодерации.


Ваше имя:

Текст комментария:

Код защиты:

Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код

Введите код защиты:

Новости
31.03.2018

18:06 | 31.03.2018
Специалисты «Пермэнерго» выявили хищение электроэнергии в Кунгурском районе

17:37 | 31.03.2018
Дату общегородского субботника объявили в Екатеринбурге

16:57 | 31.03.2018
Пожилая женщина написала заявление в полицию на магазин, где купила одеяло за 50 тысяч

16:16 | 31.03.2018
Министерство культуры вынесло благодарность Татьяне Ярошевской

15:03 | 31.03.2018
Беременную женщину из Екатеринбурга уволили с работы

12:32 | 31.03.2018
Сводка ГУ МВД по Свердловской области за 30 марта 2018 года

12:06 | 31.03.2018
Полиция Челябинска провела рейд по выявлению водителей-нелегалов на общественном транспорте

11:45 | 31.03.2018
Уборочная кампания в Магнитогорске начнётся 2 апреля

11:15 | 31.03.2018
Пьяный лихач из Первоуральска решил поиграть в «догонялки» с полицией

11:05 | 31.03.2018
Краевой конкурс профессионального самоопределения «Выбор» назвал победителей

11:01 | 31.03.2018
Лучших работников культуры Нижнего Тагила удостоили нескольких наград

10:55 | 31.03.2018
В Перми пройдёт второй этап краевого VIII Паралимпийского фестиваля — соревнования по плаванию

10:53 | 31.03.2018
Жительница Екатеринбурга собирается жаловаться в прокуратуру на «Альфа-банк» за подделку подписи

10:47 | 31.03.2018
Житель Катайска продал арендованный автомобиль и заработал уголовное дело

10:35 | 31.03.2018
Подведены итоги конкурса на реконструкцию перрона в пермском аэропорту

10:29 | 31.03.2018
Вице-президент ПАО «ЛУКОЙЛ»: Пермские разработчики находятся на гребне интеллектуальной волны

10:18 | 31.03.2018
Врачи и медсестры красноуральской больницы бунтуют из-за огромной разницы в зарплате с санитарами

10:05 | 31.03.2018
Цвет нации: школьники продемонстрировали свои изобретения на конкурсе научно-технологических проектов

09:56 | 31.03.2018
Мужчина из Екатеринбурга открыл сезон шашлыков на своем балконе, за что его ждет штраф

09:35 | 31.03.2018
В Екатеринбурге кошка выжила после полета по вентиляционной шахте с высоты 12-го этажа

09:23 | 31.03.2018
Пешеход попал под колеса автомобиля на Объездной дороге в Екатеринбурге

09:07 | 31.03.2018
Семилетний мальчик пострадал в ДТП в самом центре Екатеринбурга

30.03.2018

22:40 | 30.03.2018
В Кольцово задержан турист, пытавшийся нелегально провезти 50 тысяч долларов

22:03 | 30.03.2018
В мэрии Екатеринбурга рассказали о способах борьбы с гололедицей

20:10 | 30.03.2018
В ДТП на трассе Екатеринбург — Тюмень пострадали семь человек, в том числе дети

19:55 | 30.03.2018
Более 400 участников публичных слушаний одобрили проект новых правил застройки Екатеринбурга

18:54 | 30.03.2018
В курганском общепите регулярно выявляются нарушения пожарной безопасности

18:16 | 30.03.2018
В Перми начала работу выставка «ГУФСИН. Весна-2018»

18:05 | 30.03.2018
Администрация Перми внесла в думу отчет об исполнении бюджета города за 2017 год

17:58 | 30.03.2018
Восемь свердловских муниципалитетов имеют задолженность перед предпринимателями

17:37 | 30.03.2018
Свердловчане стали лучшими в конкурсе водителей погрузчика

17:24 | 30.03.2018
Насосная станция в Сухомесово спасет жителей Ленинского района Челябинска от паводка

17:23 | 30.03.2018
В Прикамье судебные приставы помогли должнику возобновить встречи с сыном

16:55 | 30.03.2018
Майк Тайсон и Костя Цзю провели мастер-классы в Екатеринбурге и Челябинске

16:54 | 30.03.2018
В Кургане начали активную подготовку к празднованию Дня Победы

16:29 | 30.03.2018
ЕВРАЗ открыл новую учебную мастерскую в школе № 49 Нижнего Тагила

16:23 | 30.03.2018
В Верхней Пышме подвели итоги всероссийского конкурса «Инженериада»

16:12 | 30.03.2018
В полиции Нижнего Тагила — кадровые изменения. На место шерифа пришел «варяг» из Ирбита

15:48 | 30.03.2018
Ограбление по-уральски: в Екатеринбурге из кафе похитили 50 кг пельменей

15:20 | 30.03.2018
Екатеринбуржцев зовут на флешмоб и зарядку с известным спортсменом

15:02 | 30.03.2018
На проверки ТРЦ в Курганской области надзорные органы потратят полмесяца

14:57 | 30.03.2018
Юрий Чайка провел в Екатеринбурге совещание по вопросам защиты прав инвесторов

14:57 | 30.03.2018
Проекты самообложения граждан в Пермском крае представлены на портале «Управляем вместе»

14:51 | 30.03.2018
Одной из площадок предстоящего Дягилевского фестиваля станет цех пермского завода «Ремпутьмаш»

14:45 | 30.03.2018
Борис Дубровский дал поручение по реконструкции автодороги между поселком Мирный и селом Уйское

14:37 | 30.03.2018
Министр в отпуск — замы в пляс? В Общественном совете при свердловском МУГИСО снова скандал

14:34 | 30.03.2018
1 апреля в России стартует призывная кампания. Норма для Свердловской области — 3,8 тысячи человек

14:22 | 30.03.2018
С 1 апреля пенсионеры Челябинской области станут получать больше

14:18 | 30.03.2018
На территории крытого футбольного манежа «Пермь Великая» начались работы по устройству резервных пожарных емкостей

14:11 | 30.03.2018
В аэропорту Кольцово к ЧМ-2018 начали устанавливать гигантские информационные смартфоны


Мы в соцсетях





Архив
«    Апрель      »  2018   
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30 


 