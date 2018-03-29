Общество
00:57 | 1.04.2018
«Большинство людей всегда готовы прийти на помощь»
Екатеринбург глазами человека на коляске
–Виолетта, мне близка твоя жизненная позиция, и я восторгаюсь, с какой легкостью ты одна передвигаешься по городу на коляске. Расскажи, пожалуйста, каково это?
– На самом деле передвигаться на механической коляске по городу не так уж и просто. На пути часто встречаются преграды: лестницы, бордюры и т.д. Но, уехав из родного города учиться в Екатеринбург, мне приходиться справляться с этим чаще всего одной. Конечно, иногда приходится прибегать к помощи друзей и прохожих. Я очень рада, что люди не проходят мимо и всегда готовы помочь.
– Когда ты начала самостоятельно выходить из дома? Это больше необходимость или желание?
– Я никогда не любила сидеть дома. В свободное от учебы время я гуляла с родителями, друзьями. Мы ходили в кино, кафе, выезжали на разные мероприятия. Вокруг меня всегда находилось много друзей, которые мне помогали преодолевать все препятствия. Только после переезда в Екатеринбург я начала самостоятельно выходить на улицу. Безусловно, это является моим желанием, так как я веду активный образ жизни.
– На улице еще лежит снег, но и это тебя не страшит. Как справляешься с заснеженными тротуарами, находишь способы объезда?
– Когда я переехала сюда, сразу же обратила внимание на то, что даже зимой в Екатеринбурге стараются расчищать тротуары (по крайней мере, в центре), в отличие от моего родного города. Поэтому я не особо ощущаю разницы в передвижении в летний период. Но думаю, что на коляске активного типа мне было бы намного удобнее.
– Опиши свой самый длинный маршрут.
– В основном длинные маршруты я преодолеваю на такси, либо на низкопольном автобусе. В прошлом году я получила водительские права. Думаю, что в скором времени у меня появится свой личный автомобиль, с которым мне станет намного проще ездить на дальние расстояния.
– А самый короткий?
– Самым коротким маршрутом, на мой взгляд, является поход в продуктовый магазин через дорогу или в аптеку.
– Вспомни самый удобный.
– Самым удобным я бы назвала маршрут в ВУЗ. В него я попадаю через подземный переход, не выходя на улицу.
– Помогают ли тебе прохожие, если возникают препятствия на пути?
– Я часто прошу прохожих помочь подняться в общежитие, так как в нем пандус еще не оборудован. Большинство людей всегда готовы прийти на помощь. Но случается и так, что проходят мимо, не реагируя на мою просьбу.
– Какими бывают препятствия?
– Для меня препятствиями являются лестницы, бордюры, а также узкие дверные проемы.
– Ты часто пользуешься услугами такси. Как реагируют водители? Готовы ли они к таким пассажирам? Приходится ли отстаивать свои интересы?
– Да, я очень часто пользуюсь услугами такси, как правило «Uber», где предупреждаю водителей о наличии инвалидной коляски. Водители реагируют адекватно и с пониманием. Всегда помогают пересесть и убрать коляску в багажник. К счастью, отстаивать свои интересы не приходится.
– Подходит ли для тебя низкопольный транспорт? Если нет, почему?
– Иногда я пользуюсь низкопольным автобусом, что считаю очень удобным для маломобильных граждан. Водитель автобуса выходит, раскладывает пандус и помогает заехать и выехать на нужной остановке.
– В метро ездишь?
– Я нередко пользуюсь метро. В основном езжу на нем на тренировки по спортивному ориентированию. Так как доступной для людей с ОВЗ является только станция «Ботаническая», передвигаться мне помогают сотрудники.
– Если говорить о магазинах, какие из них наиболее комфортны для перемещения на коляске? И куда попасть невозможно? Приведи примеры.
– Я часто посещаю продуктовый магазин «Кировский», который находится через дорогу и оборудован пандусом. Также комфортным для меня является ТРЦ «Гринвич». А что касается недоступных магазинов, я считаю, что таких предостаточно.
– Как проводишь досуг: театр, кино, музей? Какая ситуация с доступной средой там?
– Да, я люблю посещать кино и театры. В кино я обычно хожу в ТРЦ «Гринвич», где всё доступно. Совсем недавно была в театре музыкальной комедии. Там я столкнулась с парой лесенок, но дружелюбные охранники помогли с легкостью их преодолеть.
– Наверняка ты любишь посидеть с друзьями в кафе. Есть места, в которые особенно приятно зайти?
– Я люблю такие кафе, как «Своя компания» и «Plov Project».
– Ты занимаешься спортивным ориентированием. Насколько я понимаю, соревнования проходят в парках. Какие из них больше всего подходят для подобных активностей?
– Да, всё верно, тренировки и соревнования проходят в лесопарковых зонах. Мы занимаемся в Дендропарке, в парке «Зеленая Роща» и «Радуга парк».
– Замечаешь ли ты посторонние взгляды, реплики? Что, по-твоему, является возмутительным в отношении людей к колясочникам?
– Я давно перестала обращать на посторонние взгляды и реплики со стороны окружающих. Люди в нашем мире совершенно разные, и каждый воспитан по-своему. Поэтому, я считаю, что не стоит на это реагировать. Каждый человек особенный.
– Кто с тобой рядом по жизни?
– В первую очередь, — это, конечно, мои родители. Несмотря на то, что теперь я живу в другом городе, они постоянно приезжают ко мне, поддерживают и помогают. Также рядом со мной находятся друзья.
– К какой цели идешь?
– Моя цель — встать на ноги, и в дальнейшем создать семью! Еще хочу найти своё место и предназначение в мире, добиться успехов в учебе, после найти хорошую работу.
– Как считаешь, что можно сделать, чтобы Екатеринбург стал удобным для маломобильного населения?
– Для того чтобы Екатеринбург стал удобным для маломобильного населения, нужно обеспечить беспрепятственный доступ к объектам транспортной, социальной и инженерной инфраструктуры. Создать условия для самостоятельного передвижения по городу. Для этого нужны: пандусы и поручни у лестниц при входах в здания; сопровождение визуальной и звуковой информацией, а также специальными указателями; санитарно-гигиенические помещения (например, в театрах, парках, кафе); пологие спуски с тротуаров.
Вот так, активно и насыщенно, живет девушка, которая не уповает на свое физическое состояние, а радуется каждому дню. Для полноценного счастья ей нужно совсем немного: комфортный вход в институт, приспособленные для удобного передвижения на кресле-коляске магазины и безопасную городскую среду. Согласитесь, перечисленное выше количество объектов, куда беспрепятственно может попасть человек с ограниченными возможностями здоровья крайне мало. И постоянно просить людей о помощи тоже неловко. Исправить ситуацию несложно, надо лишь обратить внимание властей к данному вопросу, и тогда улучшится жизнь не только Виолетты, но и остального маломобильного населения.
Вера Семченкова © «Вечерние Ведомости»
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