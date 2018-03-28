«Единой России» объявили войну

В Артемовском разгорается острый политический конфликт. Раньше мэра Андрея Самочернова поддерживала администрация губернатора, но провал с явкой на выборах Президента РФ и скандалы вокруг, в том числе публичная перепалка с депутатом Госдумы Дмитрием Иониным, по поводу невозможности пересмотреть нормативы на отопление, привели к потере доверия. Усугубило ситуацию и история с руководителем поселка Сосновый Бор Гареевым (бывшим депутатом), уволившимся и публично обматерившим главу при подчиненных (Самочернов даже в СМИ оправдывался).В области в последние недели его просто отказываются принимать, рассказывают сплетники. На этом фоне депутаты местной думы решили вступить в борьбу с главой. На прошлой неделе они отклонили мэрские поправки в бюджет, а 9 парламентариев направили коллективную жалобу в областной УЭБиПК с жалобой на деятельность городского комитета по имуществу.Впрочем, не исключено, что накаляющаяся обстановка в Артемовском – это срежиссированная акция – неизвестные пытаются раздуть ранее использовавшийся сценарий «область в огне». Интересанты пока неизвестны, но показательно, что в схеме фигурируют представители «Справедливой России».Кроме Артемовского, аналогичная ситуация наблюдается в условно коммунистическом Асбесте, где на этой неделе дума «наказала» свой город, отказавшись подавать в область заявку на благоустройство территорий. На заседании были замечены представители аппарата регионального отделения «СР», а одним из инициаторов демарша стал Евгений Шабанов («СР») и Наталья Крылова (КПРФ).Похоже, у свердловской либеральной тусовки вообще не осталось ничего святого. По слухам, руководитель регионального штаба Навального в телефонном разговоре с Леонидом Волковым обсуждал текущую повестку в том плане, мол, как здорово – в Кемерове народ вышел на протестные демонстрации! Вот бы у нас что-нибудь такое произошло! Конечно, остается надежда, что рассуждали они гипотетически, в шутку. Но все же... Отношение к национальной трагедии говорит само за себя.Уполномоченный по правам предпринимателей в России Борис Титов отменил пресс-конференцию в Екатеринбурге. Бизнес-омбудсмен прибыл в столицу Урала в составе федерального «десанта», в который также вошли генеральный прокурор Юрий Чайка, глава Минпромторга Денис Мантуров и министр, отвечающий за открытое правительство Михаил Абызов. Главной целью визита стало межокружное совещание по вопросам защиты прав инвесторов. Само мероприятие прошло в закрытом режиме, но пресс-служба Бориса Титова уведомила журналистов, что бизнес-омбудсмен встретится с журналистами.Незадолго до анонсированной встречи поступило сообщение об отмене брифинга. В качестве официальной причины было названо то, что встреча с прессой не укладывается в рабочий график.Впрочем, есть и другое предположение. Как известно, за несколько дней до приезда федерального «десанта» в Екатеринбург в Кемерово сгорел торговый центр «Зимняя вишня». Министр по чрезвычайным ситуациям заявил президенту Владимиру Путину, что объект не проверялся из-за так называемых надзорных канинкул – моратория на проверку малого бизнеса, введенного в 2015 году. Одним из инициаторов введения данных каникул был именно Борис Титов. Более того, он предлагал распространить их действие не только на плановые, но и на внеплановые проверки, а также освободить от надзорных мероприятий средний бизнес. Поэтому вопросы о «Зимней Вишне» и надзорных каникулах в Екатеринбурге были вполне ожидаемыми. Не исключено, что нежелание отвечать на них и стало причиной отмены встречи Бориса Титова с прессой.В Среднеуральске обсуждается скорая замена политической элиты. По слухам, на этой неделе были проведены неофициальные встречи с руководством города и лицами, имеющими влияние на принятие решений в муниципалитете. Поводом для диалога послужили негативные публикации в СМИ о деятельности администрации, и в ходе встреч информация нашла свое подтверждение. В компании, под патронажем которой находится Среднеуральск, уже принято решение о кадровых переменах в администрации.Охранять/сторожить дошкольные учреждения в уральской столице вынуждены работники самих детских садов – воспитатели, нянечки и сами заведующие. ЧОП, с которыми ранее заключались договора на охрану, оказались «вне закона» – по слухам, прокуратура нашла формальные нарушения деятельности частных охранных предприятий, оказывающих свои услуги ДОУ. В результате детские сады оказались «безоружны» – на ставку сторожей в 3000 тысячи рублей согласны немногие, поэтому по ночам к охране приходится привлекать педагогический состав. Родители намерены обращаться к уполномоченному по правам ребенка, чтобы добиться изменения позиции надзорного ведомства.Пожар на овощном складе, который произошел утром 30 марта на территории базы МУП «Екатеринбургобщепит» на улице Комсомольской в уральской столице, был выгоден действующему руководству муниципального предприятия. По слухам, существует конфликт с одним из арендаторов, которого проблематично убрать правовыми методами, а сам он не собирается уходить с площадки. Стороны длительное время вели переговоры, которые закончились ничем. В пользу той версии, что пожар – не случайность и возник, например не от закоротившей проводки, говорит и тот факт, что на место приезжала усиленная следственно-оперативная группа отдела полиции № 1.В Камышлове местная теплоснабжающая компания пытается найти управу на бизнесмена Сергея Трубина, которому принадлежит ряд торговых центров в городе. По слухам, ТЦ нелегально подключены к централизованной системе теплоснабжения – соответственно, ресурсы никто не оплачивает, а энергетики терпят убытки – суммы, которые они теряют – колоссальные. Владелец объектов отказывается пускать проверяющих к коммуникациям, объясняя это тем, что торговые центры запитаны от собственных котельных и все заявления о его недобросовестности – не более чем выдумки злопыхателей.Слухмейкеры, близкие к УМВД России по Екатеринбургу, раскритиковали публикацию на сайте одного из информагентств, в которой предрекается упразднение городского управления полиции. «Это бред», – кратно и ясно комментируют они появившиеся слухи, добавляя, что территория УМВД разделена на 16 райотделов и переподчинять их напрямую региональному главку – это «геморрой» для руководства ГУ МВД.Руководитель свердловского отделения ООО МиСП «Опора России» Илья Тыщенко недоволен усилением роли в организации председателя Комитета по развитию женского предпринимательства Анастасии Климиной – директора Группы компаний «Арамильский привоз». Тыщенко опасается, что может не устоять под напором матриархата и активности Климиной, которая за короткий период времени не только показала себя в качестве профессионала своего дела, но и имеет собственную «армию» в виде вооруженных казаков.В Екатеринбурге «Справедливая Россия», КПРФ и ЛДПР собираются захватить власть в гордуме. Партии намерены объединиться, чтобы единым фронтом попытаться провести как можно больше депутатов в новый созыв парламента, выборы которого назначены на сентябрь 2018 года.Как сообщают слухмейкеры, объединиться трем «большим» партиям и еще некоторым «мелким» заставил денежный вопрос. На кону большая сумма средств, так как будущий состав думы будет выбирать нового главу города. А торги за этот пост обещают серьезные.Первым делом партии будут «выезжать» на отмене выборов главы города, а далее раскручивать другие проблемные места. В итоге к выборам у коалиции в каждом районе должно появиться по сильному кандидату, который составит конкуренцию представителю «Единой России», а то и победить.Зная об объединении партий и их совместной дальнейшей борьбе с «Единой Россией», администрация губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева решила перестраховаться.Говорят, что перестраховка будет заключаться в смене сити-менеджера еще до выборов депутатов гордумы. Якобы, Алексея Кожемяко назначат вместо Александра Якоба еще летом 2018 года.Это будет сделано для того, чтобы в более положительном свете представить Алексея Кожемяко перед общественностью и тем самым суметь сохранить пост главы города, даже если думские выборы администрацией губернатора будут проиграны. Сделать то же самое с постом, который бы занимал Александр Якоб, было бы сложнее – к нему слишком негативное отношение среди населения. Все из-за транспортной реформы, неразберихой со льготами, точечной застройкой, экологией, уборкой города и так далее.Чиновники мэрии Екатеринбурга не знают, кто у них заседает в Общественной палате. Новый созыв практически не знаком клеркам, что вводит их в затруднительное положение – им предстоит работать с ними и договариваться, ведь члены ОП имеют право проверять почти всю документацию, а также проводить проверки.– Кто все эти люди? – именно такой вопрос задавался чиновниками на очередном заседании Общественной палаты.Ирония в том, что практически всех членов ОП набирали по протекции администрации города, чтобы это был не конфликтный орган, который бы не лез в дела мэрии, как это случалось ранее.Единственных кого чиновники администрации узнали – это нескольких оппозиционно настроенных граждан, которых в ОП сумел протолкнуть глава города Евгений Ройзман.Наблюдатели увидели в неожиданном свете заместителя начальника информационно-аналитического департамента администрации Екатеринбурга Ольгу Котлярову. Бывшая спортсменка и экс-замминистра спорта Свердловской области начала решать задачи по «затыканию» оппозиционеров.Речь идет о заседании Общественной палаты Екатеринбурга, на котором Котлярова негласно руководила процессом по бойкоту обсуждения отмены выборов главы города. Слухмейкеры уверены, что именно она подсказывала общественникам, представляющим интересы мэрии идеи, чтобы оппозиционеры не смогли протолкнуть данную тему на голосование. В итоге Котлярова со своим заданием справилась.Мэрия столицы Урала собирается обратиться в федеральные органы власти с требованием о выделении большего количества средств для того, чтобы перевести школы на обучение в одну смену.Слухмейкеры рассказывают, что на данный момент Екатеринбургу выделяется на эти цели в двадцать-тридцать раз меньше, чем это необходимо. Чиновники уже обращались к коллегам из областного правительства, но те разводят руками – им тоже выделяют крохи. Поэтому администрация Екатеринбурга решила «идти» до Москвы.