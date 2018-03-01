Общество
18:13 | 29.03.2018
Киоски в Екатеринбурге отдадут на откуп МУГИСО
Кто проиграет в распределении полномочий и кому выгоден конфликт вокруг ларьков в уральской столице
Администрация обвиняет полицию в бездействии: якобы УМВД не оказывает помощь муниципалитету в выносе объектов, отказываясь участвовать в рейдах. Данное заявление — чистое лукавство. Наведение порядка в сфере розничной торговли — это исключительная компетенция администрации города, которой полиция никогда не отказывала в помощи при охране правопорядка при вывозе незаконно размещенных на улицах киосков/павильонов.
Корреспонденту veved.ru удалось пообщаться с рядом предпринимателей уральской столицы и выяснить любопытные вещи. С того момента, как законодательно была введена схема размещения объектов нестационарной торговли, к Елене Чернышевой выстроилась очередь из бизнесменов, желающих получить новые места либо узаконить старые. Елена Викторовна объясняла, что нужно официально обратиться с заявлением в комитет по товарному рынку, после чего комиссия примет решение, включать объект в схему или нет. Попасть в перечень довольно затруднительно, так как критерии получения места очень строгие и существует негласный запрет на размещение точек по продаже овощей и фруктов, общепита, киосков по выдаче микрозаймов населению.
Объяснялось это тем, что город нужно «чистить» от ларьков. Отказов по включению в схему по размещению объектов нестационарной торговли было много, и лишь немногим удалось добиться благосклонности принимающих решения лиц. Однако, несмотря на это, количество объектов в Екатеринбурге, напротив, кратно увеличилось, так как в Управление Федеральной антимонопольной службы по Свердловской области поступил ряд обращений от предпринимателей, возмущенных действиями мэрии. УФАС признало действия администрации незаконными и обязало устранить допущенные нарушения.
После этого некоторых предпринимателей вызывали в УМВД России по Екатеринбургу, где оперативники задавали вопросы по поводу работы комиссии, намекая в разговорах, что в отношении Елены Чернышевой имеются материалы, свидетельствующие о том, что в схему включались объекты даже при отрицательном решении комиссии. У бизнесменов спрашивали адреса, куда они заявлялись. Отмечалось, что после по этим адресам были установлены павильоны сотовой связи — например, Токарей, 33 (на остановочном комплексе), Восстания, 89 (напротив ТЦ «Калинка»), и др.
Мы проехались по этим адресам. Действительно, это павильоны, арендуемые либо операторами сотовой связи, либо сетью салонов связи, специализирующихся на продаже мобильных телефонов и комплектующих, которые включены в схему размещения объектов нестационарной торговли в 2016 году. По непроверенным данным, павильоны сдает в аренду компания ООО «К2» (ИНН 6685116318), получая прибыль в размере около
100 000 рублей за объект.
Чем закончились проверки деятельности комитета по товарному рынку, проводимые УМВД России по Екатеринбургу, достоверно не известно, но, по данным источников издания, собранные материалы были переданы в органы Следственного комитета Российской Федерации для дачи уголовно-правовой оценки (редакция направила официальный запрос в СКР с просьбой сообщить о результатах).
Сам интерес силовиков к персоне Елены Чернышевой либо членов её команды, вероятно, не беспочвенен, так как рост количества павильонов в Екатеринбурге очевиден, но, скажем так, «двери открыты не для всех» — возможность получить согласование имеют лишь избранные. На словах же чиновники продолжают бороться с «ларьками-нелегалами» — мол, мы бы рады, да полиция никак не может переключиться с режима апатии на режим активности.
Между тем у Елены Чернышевой уже имеется опыт общения с силовиками. В марте 2012 года в кабинетах комитета по товарному рынку проходили обыски, после которых следователи под конвоем забрали Елену Чернышеву, которую допрашивали около двух часов. Следственные действия проводились в кабинете Чернышевой «в рамках уголовного дела» вице-мэра Виктора Контеева, под началом которого она проработала более 10 лет.
Отсутствие прозрачности при включении в схему размещения объектов нестационарной торговли привело к тому, что в этом году Министерство по управлению госимуществом Свердловской области планирует взять под контроль размещение киосков, павильонов и ларьков в Екатеринбурге. МУГИСО собирается ввести новые правила для этого рынка: землю под такие объекты будут выставлять на аукционы. Разумеется, такие изменения в законодательстве вызывают беспокойство как у владельцев уже существующего бизнеса, так и их покровителей.
Фото: www.google.ru/maps/
Эммануил Сорокин, Иван Морозов © «Вечерние Ведомости»
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