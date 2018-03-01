Киоски в Екатеринбурге отдадут на откуп МУГИСО

«Мини-рынок» из киосков на перекрестке Крауля — Токарей



Павильоны на Восстания — 40 лет Октября

Администрация обвиняет полицию в бездействии: якобы УМВД не оказывает помощь муниципалитету в выносе объектов, отказываясь участвовать в рейдах. Данное заявление — чистое лукавство. Наведение порядка в сфере розничной торговли — это исключительная компетенция администрации города, которой полиция никогда не отказывала в помощи при охране правопорядка при вывозе незаконно размещенных на улицах киосков/павильонов.Корреспонденту veved.ru удалось пообщаться с рядом предпринимателей уральской столицы и выяснить любопытные вещи. С того момента, как законодательно была введена схема размещения объектов нестационарной торговли, к Елене Чернышевой выстроилась очередь из бизнесменов, желающих получить новые места либо узаконить старые. Елена Викторовна объясняла, что нужно официально обратиться с заявлением в комитет по товарному рынку, после чего комиссия примет решение, включать объект в схему или нет. Попасть в перечень довольно затруднительно, так как критерии получения места очень строгие и существует негласный запрет на размещение точек по продаже овощей и фруктов, общепита, киосков по выдаче микрозаймов населению.Объяснялось это тем, что город нужно «чистить» от ларьков. Отказов по включению в схему по размещению объектов нестационарной торговли было много, и лишь немногим удалось добиться благосклонности принимающих решения лиц. Однако, несмотря на это, количество объектов в Екатеринбурге, напротив, кратно увеличилось, так как в Управление Федеральной антимонопольной службы по Свердловской области поступил ряд обращений от предпринимателей, возмущенных действиями мэрии. УФАС признало действия администрации незаконными и обязало устранить допущенные нарушения.После этого некоторых предпринимателей вызывали в УМВД России по Екатеринбургу, где оперативники задавали вопросы по поводу работы комиссии, намекая в разговорах, что в отношении Елены Чернышевой имеются материалы, свидетельствующие о том, что в схему включались объекты даже при отрицательном решении комиссии. У бизнесменов спрашивали адреса, куда они заявлялись. Отмечалось, что после по этим адресам были установлены павильоны сотовой связи — например, Токарей, 33 (на остановочном комплексе), Восстания, 89 (напротив ТЦ «Калинка»), и др.Мы проехались по этим адресам. Действительно, это павильоны, арендуемые либо операторами сотовой связи, либо сетью салонов связи, специализирующихся на продаже мобильных телефонов и комплектующих, которые включены в схему размещения объектов нестационарной торговли в 2016 году. По непроверенным данным, павильоны сдает в аренду компания ООО «К2» (ИНН 6685116318), получая прибыль в размере около100 000 рублей за объект.Чем закончились проверки деятельности комитета по товарному рынку, проводимые УМВД России по Екатеринбургу, достоверно не известно, но, по данным источников издания, собранные материалы были переданы в органы Следственного комитета Российской Федерации для дачи уголовно-правовой оценки (редакция направила официальный запрос в СКР с просьбой сообщить о результатах).Сам интерес силовиков к персоне Елены Чернышевой либо членов её команды, вероятно, не беспочвенен, так как рост количества павильонов в Екатеринбурге очевиден, но, скажем так, «двери открыты не для всех» — возможность получить согласование имеют лишь избранные. На словах же чиновники продолжают бороться с «ларьками-нелегалами» — мол, мы бы рады, да полиция никак не может переключиться с режима апатии на режим активности.Между тем у Елены Чернышевой уже имеется опыт общения с силовиками. В марте 2012 года в кабинетах комитета по товарному рынку проходили обыски, после которых следователи под конвоем забрали Елену Чернышеву, которую допрашивали около двух часов. Следственные действия проводились в кабинете Чернышевой «в рамках уголовного дела» вице-мэра Виктора Контеева, под началом которого она проработала более 10 лет.Отсутствие прозрачности при включении в схему размещения объектов нестационарной торговли привело к тому, что в этом году Министерство по управлению госимуществом Свердловской области планирует взять под контроль размещение киосков, павильонов и ларьков в Екатеринбурге. МУГИСО собирается ввести новые правила для этого рынка: землю под такие объекты будут выставлять на аукционы. Разумеется, такие изменения в законодательстве вызывают беспокойство как у владельцев уже существующего бизнеса, так и их покровителей.