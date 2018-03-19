Общество
13:03 | 21.03.2018
Птицефабрика под Екатеринбургом портит жизнь горожанам
Сточные воды с предприятия, в которых превышены допустимые концентрации загрязняющих веществ, попадают в реку Пышма
В соцсетях в подтверждение теории о загрязнении водоема выложено видео (смотреть здесь), однако определить местность, куда сливается жидкость, не представляется возможным. По некоторой информации, территориально видео было снято в районе отстойников для жидких отходов птицефабрики, которые находятся чуть южнее производственных цехов — недалеко от дачного некоммерческого партнерства «Коптяки-12». Не исключено, что установить точные координаты удастся сотрудникам Свердловской межрайонной природоохранной прокуратуры, которые в прошлом году уже выезжали на территорию предприятия.
Как ранее было установлено Свердловской межрайонной природоохранной прокуратурой, ООО «Птицефабрика Среднеуральская» допускает сброс загрязняющих веществ со сточными водами в болото Молебское (является началом реки Пышма!) с превышениями установленных нормативов допустимых сбросов, что подтверждается результатами исследований сточной воды в месте сброса сточных вод после очистки, проводимых в 2017 году.
Так, согласно протоколу лабораторных исследований от 13.01.2017, имеет место превышение допустимой концентрации загрязняющего вещества: фосфатов — в 5 раз, а азота аммонийного — в 7 раз. Между тем фосфаты, попадающие в окружающую среду, наряду с некоторыми другими веществами приводят к эвтрофикации водоёмов, что вызывает появление в воде цианобактерий, которые в период цветения выделяют токсины, способные вызвать отравление людей и животных, а также приводит к дефициту кислорода и заморам рыб. Повышенное содержание азота аммонийного в сточных водах приводит к нарушению экологического баланса, в частности значительному возрастанию количества планктона и чрезмерному размножению водорослей, а также гибели рыб из-за отравления токсинами. Изменениям подвергаются также качественные характеристики воды, такие как вкус и запах, а также кислородный режим.
Установлено также, что сброс допускается в отсутствие решения о предоставлении водного объекта в пользование, а также разрешения на сброс загрязняющих веществ в окружающую среду. В Министерстве природных ресурсов и экологии Свердловской области поясняют, что ОАО «Птицефабрика Среднеуральская» неоднократно обращалось с заявлением о предоставлении водного объекта в пользование для сброса сточных вод. По результатам рассмотрения заявлений Министерством выданы мотивированные отказы в связи с тем, что сброс производственных сточных вод осуществляется без санитарной очистки, обезвреживания, с превышением нормативов предельно допустимых концентраций вредных (загрязняющих) веществ.
Согласно объяснениям инженера по охране окружающей среды ООО «Птицефабрика Среднеуральская», несоответствие по указанным показателям возникает потому, что на предприятии отсутствуют очистные сооружения.
В настоящее время ООО «Птицефабрика Среднеуральская» является арендатором производственных мощностей у ОАО «Птицефабрика Среднеуральская», которое находится на стадии банкротства. ОАО «Птицефабрика Среднеуральская» производственную деятельность не осуществляет, в то же время предприятием не исполняется решение Верхнепышминского городского суда Свердловской области от 16.06.2008 по исковому заявлению свердловского межрайонного природоохранного прокурора, согласно которому на ОАО «Птицефабрика Среднеуральская» возложена обязанность прекратить сброс неочищенных сточных вод в Молебское болото в срок до 01.11.2008.
Отсутствие очистки сбрасываемых сточных вод создает предпосылки для загрязнения и истощения водного объекта, причинения вреда водным биологическим ресурсам, водным растениям, может привести к иным экологически неблагоприятным последствиям. Бездействие, выражающееся в непринятии мер по организации очистки сбрасываемой сточной воды в болото Молебское, нарушает права неопределенного круга лиц на благоприятную окружающую среду, считают в силовом ведомстве.
На птицефабрике признают, что проблема сброса сточных вод предприятия в Молебское болото была и остается актуальной за весь период работы предприятия. Это связано с тем, что существующие очистные сооружения хозбытовой канализации Среднеуральска эксплуатируются почти 60 лет, морально и физически устарели и не способны принять сегодня стоки птицефабрики ни по количеству, ни по качеству.
В 2012 году был разработан и прошел негосударственную экологическую экспертизу проект строительства собственных очистных сооружений, однако к этому времени финансовое положение предприятия сильно ухудшилось, что не позволило реализовать намеченные планы. Решением Арбитражного суда Свердловской области от 31.07.2014 ОАО «Птицефабрика Среднеуральская» было признано несостоятельным (банкротом) и в отношении него было введено конкурсное производство. В настоящее время идет процесс реализации имущества ОАО «Птицефабрика Среднеуральская» на торгах.
По оценке бизнесменов, на реализацию мероприятий по реконструкции локальных очистных сетей птицефабрики или возможному строительству собственных очистных сооружений требуется время, как минимум до конца 2020 года. То есть получается, что отходы птицефабрики будут отравлять жизнь уральцам как минимум еще два года? Любопытно и то, как здесь намерены выполнять решение Верхнепышминского суда, который в конце декабря 2017 года запретил ООО «Птицефабрика Среднеуральская» осуществлять сброс сточных, в том числе дренажных, вод в болото Молебское на выпуске сточных вод до обеспечения нормативной степени очистки.
Отметим, что деятельностью птицефабрики недовольны не только некоторые жители Верхней Пышмы и Среднеуральска. Против загрязнения окружающей среды отходами производства активно выступает депутат Государственной думы РФ Андрей Альшевских. Так, с его подачи Управление Россельхознадзора по Свердловской области дало оценку факту несанкционированного размещения куриного помета в районе сел Соколовка и Красное главой крестьянского фермерского хозяйства Зайцевым, выявив факт порчи земель и направив материалы в суд. «Назову большой недоработкой то, что в соответчиках не фигурирует птицефабрика», — отметил парламентарий.
Фото: zspu.org
Максим Бойков © «Вечерние Ведомости»
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