Право избирать было реализовано, несмотря ни на что

17:14 | 20.03.2018

Глава свердловского избиркома озвучил окончательные итоги выборов президента РФ по региону

Пресс-конференцию Валерия Чайникова переносили в течение дня несколько раз. Утром 19 марта брифинг назначили на полдень, затем – перенесли на 14-00. Затем на 16-00. В последний момент сдвинули на пять часов вечера. «Да что же они там готовятся объявить-то такое?», – недоумевали одни журналисты. «Спят. Всю ночь же считали», – полагали другие. И вот, наконец, глава облизбиркома появился перед прессой.



Начал Валерий Чайников с главного: с точных цифр. На избирательные участки 18 марта пришло 2 млн 85 тысяч 667 свердловчан (62,35%). Столица области традиционно оказалась самой «пассивной» в смысле явки.



Екатеринбург – 61%

Нижний Тагил – 62%

Каменск-Уральский – 65,8%

Первоуральск – 66,45%

Верхняя Пышма – 62,05%

Заречный - 69,64%

Таборы – 68,34%

Лесной – 68,13%.

Волчанск – 73,25%

Верхняя Салда – 72,93%

Пелым – 72,44%

Камышловский район - 71,69%

Ирбитский район – 69,18%



К слову, в девяти свердловских муниципалитетах и Железнодорожном районе Екатеринбурга порог в 60% преодолеть не удалось (явка колебалась в районе 57-59%).



– Я могу долго продолжать, – в ходе доклада улыбнулся чиновник. – Вот у меня: полная папка данных!

Тем не менее, основные данные привести все же стоит.



Владимир Путин – 1 555 532 голоса (74,60%)

Павел Грудинин – 241 365 голосов (11,58%)

Владимир Жириновский - 141 683 голоса (6,79%)

Ксения Собчак – 44 258 голосов (2,12%)

Григорий Явлинский – 27 144 голосов (1,30%)



Интересно, но Средний Урал вновь продемонстрировал некоторую оппозиционность. Лидеры набрали немного меньше голосов (федеральные результаты голосования: Путин – 76,69%, Грудинин – 11,77%), а вот аутсайдеры – побольше, чем, в среднем, по России. Так, Жириновский «прибавил» на Урале 0,14% Собчак – 0,48%, Явлинский – 0,25%.



Борис Титов, Сергей Бабурин и Максим Сурайкин также взяли немного больше голосов, чем, в среднем, по России, однако даже в Свердловской области 1% «барьер» им преодолеть не удалось.



Нарушения



Не стал скрывать глава облизбиркома и информацию о нарушениях. Начал он с опровержения «фейковых» новостей о вбросах в Первоуральске. По его словам, в ситуации разобрались очень быстро: сами наблюдатели на участке предоставили избиркому видеозаписи, кроме того, было видео со штатных камер. Все дело там было в «семейно солидарности».



«В обоих случаях, люди пришли на избирательный участок всей семьёй, в полном соответствии с законодательством получили бюллетени. Не заходя в кабинки, граждане заполнили бюллетени, потом передали их своему родственнику (в одном случае, это мужчина, в другом - женщина), который и опустил всю стопку бюллетеней в ящик для голосования. Это законом не запрещено», - рассказал Валерий Чайников.



По его словам, активно сотрудничали члены УИК с активистами движения «Голос» (оппозиционная организация, ставящяя себе целью фиксацию нарушений на выборах). «Мы им объяснили, что цели у нас одни», – отметил чиновник.



– Жалоб и обращений, которые бы позволяли сомневаться в результатах голосования, не было, – подчеркнул Валерий Чайников. – В общей сложности поступило 42 жалобы, из них 32 написаны «под копирку», на те наши информационные плакаты, о недостоверности сведений, представленных кандидатом Грудининым (речь идет о том, что ЦИК РФ принял решение опубликовать сведения о заграничных счетах кандидата, для чего в ряде случаев пришлось даже наклеивать на плакаты наклейки с дополнительной информацией прим ред). Однако это решение центризбиркома, так что мы считаем эти жалобы необоснованными.



Обоснованными Чайников назвал четыре обращения. Они касались «организации процесса». К примеру, в Дзержинском районе Нижнего Тагила представители избиркома взяли с собой на выездное голосование более 5% бюллетеней.



– Вовремя указали на это и ситуация была исправлена, – подчеркнул спикер. – Еще две жалобы касались того, что избиратели, придя на участки, не нашли себя в списках. Но прямого нарушения прав избирателей мы не допускали. Право голосовать им было предоставлено.



Еще одна жалоба касалась умершего накануне избирателя, его не успели вычеркнуть из списков. Был случай, когда родственница не хотела пускать членов УИК к пожилому избирателю.



Ксения Собчак и «правозащитная душа» Татьяна Мерзлякова



«Это еще раз подчеркивает, что у нас политически неоднородный состав общества», – начал комментировать Валерий Чайников вопрос о результатах Ксении Собчак.



Сам чиновник со сторонниками Собчак общается, по его собственным словам, мало, однако привел в пример свердловского омбудсмена Татьяну Мерзлякову, которая («правозащитная душа») переживала, как уральцы отнесутся к шоунессе.



– Мы обсуждали с ней, сколько процентов голосов получит Ксения Собчак. Я предположил, что в районе 2%. Она сказала: «Я бы хотела, чтобы 2 % было». Потом смотрим – 2, 12 %, – поделился Валерий Чайников.



Вообще, надо сказать, что даже на оппозиционном Среднем Урале замысел сорвать выборы порчей бюллетеней не удался, несмотря на листовки с соответствующими призывами, интернет-агитацию и т.д. В общей сложности, недействительными было признано 1,03% бюллетеней.



Как видим, свердловчане свой выбор сделали, и предмета для дискуссий и интерпретаций в нем нет.



Фото: ikso.org