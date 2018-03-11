ОТВ выходит в народ

Повестку журналисты и ведущие «Областного телевидения» определят по цитируемости новостей в Интернете, в том числе в социальных сетях уральцев. На связи со зрителями ведущие будут непосредственно в прямом телеэфире, с помощью своих личных телефонов и аккаунтов в соцсетях и «студийного» планшета.— Каждый день мы слышим, читаем, обсуждаем сотни новостей и событий. Современный человек окружен ими по всем фронтам. Но цельной картины не складывается. Мы просто тонем в океане информации. Наше информационное шоу «События. Итоги дня» поможет расставить акценты, разобраться в важности и ценности тем и осмыслить всё, что произошло.— Мы делаем современный продукт не только «для телевизора»! Планирую вести прямые эфиры параллельно с телеэфиром в «Инстаграм». Зрители смогут мне сказать: «Ксюша, подскажи, а как обратиться к этому депутату Законодательного собрания области, который сейчас в эфире, чтобы помог с коммуналкой?» А я прямо в телеэфире это спрошу у самого народного избранника! Информационное шоу должно быть полезным и молниеносно давать результат нашим зрителям!— Принцип, по которому формируется новостная повестка: это должно быть действительно интересно. Если жители Екатеринбурга, Свердловской области обсуждают какое-то событие друг с другом, на кухне, в соцсетях, то вечером герои этого события должны быть гостями эфира.— В моём понимании это телепрограмма формата «поговори с телевизором». И телевизор будет отвечать зрителям! Для общения мы предлагаем пользоваться как привычными СМС, так и мессенджерами, например WhatsApp. По самым спорным темам будем проводить голосование в прямом эфире.— Меня «взяли с радио» («Эхо Москвы» в Екатеринбурге» и «Город FM») для того, чтобы я слушал зрителей. Разговорное радио — это разговор со зрителем. Я не умею «вещать», я умею и хочу разговаривать с аудиторией и прислушиваться к ней! Результатом каждого прямого эфира будет составление списка мнений жителей Свердловской области и подведение информационных итогов дня.Постоянными ведущими информационного шоу «События. Итоги дня» станут Евгений Енин и Ксения Телешова, Павел Рубцов и Анна Абсалямова (предполагается парное ведение), ведущими авторских рубрик — Александр Гальперин («Здоровье»), Сергей Федяков («Кино»), Александр Кесель («Спорт») и Константин Селянин («Экономика»). За кадром останется усиленная эфирная группа: работу информационного шоу обеспечивают 14 человек: это операторы, продюсеры, режиссеры и их ассистенты и многие другие.Информационное шоу «События. Итоги дня». По будням на Свердловском ОТВ с 19:00 www.obltv.ru