Справедливороссы выдвинут в мэры Екатеринбурга амбициозного депутата

В отношении депутата Законодательного собрания Свердловской области Армена Карапетяна органами регионального следственного управления Следственного комитета, по непроверенным данным, проводится доследственная проверка. По слухам, парламентарий обвиняется в оскорблении сотрудницы прокуратуры Свердловской области при исполнении должностных обязанностей.По словам сплетников, во время заседания комитета, рассматривавшего представление надзорного ведомства, обнаружившего нарушения в декларации, Карапетян позволил себе обращение к представителю силовой структуры в грубой, оскорбительной форме. В частности, Карапетяну приписывают слова, что он якобы предложил сотруднице прокуратуры сделать ей детей прямо на месте.Накануне в Екатеринбурге состоялось расширенное заседание свердловской палаты депутатов от «Справедливой России», которое провела в Екатеринбурге зампред ГД РФ Ольга Епифанова. Помимо официальной части, говорят, была непротокольная, на которой было принято решение о выдвижении депутата Государственной думы РФ Дмитрия Ионина в мэры уральской столицы.Епифанова, дескать, смогла убедить однопартийцев, что Москва не позволит отменить прямые выборы главы Екатеринбурга, поэтому «СР» должна определиться с кандидатурой. Выбор пал на Дмитрия Ионина, как наиболее известного политика-эсера на Среднем Урале.Правда, пока непонятно, за счет каких средств Ионин собирается проводить агитационную кампанию: необходимыми финансовыми средствами он не располагает, а вкладываться в умеренно оппозиционного политика бизнес не готов — слишком рискованно.Впрочем, возможно, что кампания не потребует больших затрат. В «Справедливой России» намерены сыграть на противоречиях между Ройзманом и любым другим лояльным кандидатом, поддержанным областной властью и городской администрацией. Ионин же выступит третьей силой, как это сделал в прошлый раз сам Ройзман, вклинившись в жесткую и длительную борьбу Буркова и Силина и сумев их обойти.Бывший оперуполномоченный отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Екатеринбургу Левон Мелконян, осужденный в январе этого года Свердловским областным судом за покушение на получение через посредника взятки и приговоренный к 7 годам колонии строгого режима, по слухам, в свое время при назначении на должность не прошел психолога. Слухмейкеры шепчутся, что результаты психофизиологического обследования были изменены по просьбе бывшего начальника свердловской полиции Владимира Романюка, к которому якобы кто-то обратился из Москвы, лоббируя назначения Мелконяна в ОЭБиПК. Не исключено, что это один из его родственников, причастных к строительству здания в столице для нужд одного из силовых ведомств.Поговаривают, что таких сотрудников, как Мелконян, которые недостойны работать в органах внутренних дел, немало, но уволить их не могут из-за покровительства, как в вышеописанном случае, а все попытки тут же встречают жесточайшее сопротивление. Данное обстоятельство касается не только УВД, но и других силовых структур.Резервный фонд администрации городского округа Среднеуральск вместо затрат на социально необходимые нужды и ликвидации ЧС частично будет потрачен на уплату штрафов МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства», возглавляемого Виталием Плотниковым. По слухам, решение о выделении денежных средств в размере 90 тысяч рублей принято лично главой города Владиславом Козловым.Между тем ранее Свердловская межрайонная природоохранная прокуратура выявила в деятельности МКУ «УЖКХ» Среднеуральска нарушения законодательства об охране окружающей среды и законодательства о контрактной системе в сфере закупок для государственных нужд. Несмотря на это, руководство администрации города решило оказать помощь муниципальному учреждению, вместо того чтобы принять меры и как следует наказать топ-менеджера предприятия.Более того, четырех работников МКУ «УЖКХ» Среднеуральска в связи с празднованием дня города намерены наградить почетной грамотой главы администрации города, а заместитель директора учреждения Иван Голосов был премирован по итогам 2017 года на 215 тысяч рублей.В городе возмущены подобным подходом к трате бюджетных средств. Пока чиновники премируют друг друга, доска почета, где запечатлены лучшие работники предприятий Среднеуральска (создана в 2014 году в целях общественного признания и морального поощрения граждан), находится в плачевном состоянии.Как известно, федеральные политики стараются в провинции не задерживаться, уделяя даже таким крупным региональным центрам, как Екатеринбург, один, максимум два дня. Однако зампред Госдумы РФ и крупная партийная бонза Ольга Епифанова, такое ощущение, решила провести на заснеженном Урале чуть ли не отпуск.— В первый день она накрутила хвосты свердловским депутатам и, похоже, собирается взбодрить «начальственной клизмой» все свердловское отделение полностью! — шепчутся сплетники.На это потребуется время, поэтому Епифанова планирует в регионе подзадержаться. Попутно она также планирует осмотреть местные достопримечательности. Но работа, думается, прежде всего.В гордуму Екатеринбурга по Кировскому району, по слухам, собирается баллотироваться Аркадий Елизаров — бизнесмен-водочник, владелец торгового здания на Кольцовском тракте, где долгое время располагался «СтройАрсенал». Аркадий Елизаров известен своей многолетней войной с родным братом и партнером Сергеем Елизаровым.Свою «предвыборную кампанию» Аркадий Елизаров начал с того, что создал общественную организацию по борьбе с коррупцией (что само по себе смешно).Слухмейкеры шепчутся, что бизнесмен готов вложить в агитацию приличные деньги. Такой опыт у него есть. В 2016 году на выборах в Заксобрание его уже «развел» Сергей Ярутин, предоставив место в списке «Патриотов России», убедив провести дорогостоящую кампанию по Кировградскому округу. Денег было потрачено много, результат — только 4-е место. Известно, что тогда активное содействие Елизарову оказывала команда предпринимателя Ивана Обухова, ныне отбывающего наказание по приговору суда……Теперь у Елизарова вторая попытка. От какой партии он будет выдвигаться (если все же решится), пока неизвестно, но сообщается, что предпринимаются попытки переговоров с парламентскими партиями. В частности, сплетники говорят, что он выходил на Андрея Жуковского («Справедливая Россия») и Александра Ивачева (КПРФ).Застройщик жилого квартала «Екатерининский парк» в Екатеринбурге (квадрат улиц Свердлова — Шевченко — Азина — Мамина-Сибиряка) намерен инициировать перенос производственных площадей Свердловского хлебомакаронного комбината «Смак», примыкающего к стройплощадке. И хотя на настоящий момент процесс строительства идет со стороны Азина и вопрос переноса будет актуален не раньше чем в ближайшие два-три года, девелоперы уже сейчас задумываются о том, что делать с легендарным предприятием: согласно экологическим нормам, строительство жилых домов вблизи «Смака» запрещено.Впрочем, дело даже не столько в застройщике, сколько в том, что комбинат был построен в советское время. Сейчас он не соответствует современным нормам и требованиям — ряд жилых зданий были построены рядом также во времена СССР, но тогда никто не обращал внимания на экологические факторы: многоквартирники строили едва ли не на территории промплощадок.Сильный ветер, поломавший мачту, на которой был закреплен российский флаг около здания Правительства Свердловской области, породил немало басен в соседнем Законодательном собрании. Злые языки шепчутся, что, мол, это не иначе как знамение: флаг пал и после президентских выборов 18 марта поменяется на красный. Многие испугались и увидели в произошедшем попытку коммунистов оказать давление на ход голосования. Сами коммунисты лишь смеются, добавляя, что если кто и способен повлиять на природу, то только основной кандидат.Явка на президентских выборах в Белоярском городском округе может быть ниже среднего по региону. Дело в том, что, пока администрация Белоярки делает все возможное, чтобы привлечь избирателей на участки, местный депутат Иван Десятков, близкий к группе влияния парламентария Владимира Кузьминых, в ходе общения с жителями фактически противодействует мэрии. Он заявляет, что для их территории (села Большебрусянское, Студенческий, Чернобровкино и другие) власти делать ничего не собираются и деньги выделяться не будут. Население, наслушавшись депутатских речей, готово на бойкот выборов.