Рубрика: Общество
20:08 | 7.03.2018
Справедливороссы выдвинут в мэры Екатеринбурга амбициозного депутата
Слухи «Вечерних Ведомостей» о важнейших событиях и людях недели
У свердловского депутата Армена Карапетяна неприятности с законом
В отношении депутата Законодательного собрания Свердловской области Армена Карапетяна органами регионального следственного управления Следственного комитета, по непроверенным данным, проводится доследственная проверка. По слухам, парламентарий обвиняется в оскорблении сотрудницы прокуратуры Свердловской области при исполнении должностных обязанностей.
По словам сплетников, во время заседания комитета, рассматривавшего представление надзорного ведомства, обнаружившего нарушения в декларации, Карапетян позволил себе обращение к представителю силовой структуры в грубой, оскорбительной форме. В частности, Карапетяну приписывают слова, что он якобы предложил сотруднице прокуратуры сделать ей детей прямо на месте.
В «Справедливой России» определились с кандидатом в мэры Екатеринбурга…
Накануне в Екатеринбурге состоялось расширенное заседание свердловской палаты депутатов от «Справедливой России», которое провела в Екатеринбурге зампред ГД РФ Ольга Епифанова. Помимо официальной части, говорят, была непротокольная, на которой было принято решение о выдвижении депутата Государственной думы РФ Дмитрия Ионина в мэры уральской столицы.
Епифанова, дескать, смогла убедить однопартийцев, что Москва не позволит отменить прямые выборы главы Екатеринбурга, поэтому «СР» должна определиться с кандидатурой. Выбор пал на Дмитрия Ионина, как наиболее известного политика-эсера на Среднем Урале.
…одна проблема — у него нет денег
Правда, пока непонятно, за счет каких средств Ионин собирается проводить агитационную кампанию: необходимыми финансовыми средствами он не располагает, а вкладываться в умеренно оппозиционного политика бизнес не готов — слишком рискованно.
Впрочем, возможно, что кампания не потребует больших затрат. В «Справедливой России» намерены сыграть на противоречиях между Ройзманом и любым другим лояльным кандидатом, поддержанным областной властью и городской администрацией. Ионин же выступит третьей силой, как это сделал в прошлый раз сам Ройзман, вклинившись в жесткую и длительную борьбу Буркова и Силина и сумев их обойти.
В полиции Екатеринбурга вспомнили о бывшем свердловском генерале
Бывший оперуполномоченный отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Екатеринбургу Левон Мелконян, осужденный в январе этого года Свердловским областным судом за покушение на получение через посредника взятки и приговоренный к 7 годам колонии строгого режима, по слухам, в свое время при назначении на должность не прошел психолога. Слухмейкеры шепчутся, что результаты психофизиологического обследования были изменены по просьбе бывшего начальника свердловской полиции Владимира Романюка, к которому якобы кто-то обратился из Москвы, лоббируя назначения Мелконяна в ОЭБиПК. Не исключено, что это один из его родственников, причастных к строительству здания в столице для нужд одного из силовых ведомств.
Поговаривают, что таких сотрудников, как Мелконян, которые недостойны работать в органах внутренних дел, немало, но уволить их не могут из-за покровительства, как в вышеописанном случае, а все попытки тут же встречают жесточайшее сопротивление. Данное обстоятельство касается не только УВД, но и других силовых структур.
Мэрия Среднеуральска профинансирует проштрафившихся коммунальщиков
Резервный фонд администрации городского округа Среднеуральск вместо затрат на социально необходимые нужды и ликвидации ЧС частично будет потрачен на уплату штрафов МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства», возглавляемого Виталием Плотниковым. По слухам, решение о выделении денежных средств в размере 90 тысяч рублей принято лично главой города Владиславом Козловым.
Между тем ранее Свердловская межрайонная природоохранная прокуратура выявила в деятельности МКУ «УЖКХ» Среднеуральска нарушения законодательства об охране окружающей среды и законодательства о контрактной системе в сфере закупок для государственных нужд. Несмотря на это, руководство администрации города решило оказать помощь муниципальному учреждению, вместо того чтобы принять меры и как следует наказать топ-менеджера предприятия.
Коммунальщика из Среднеуральска премировали на четверть миллиона рублей
Более того, четырех работников МКУ «УЖКХ» Среднеуральска в связи с празднованием дня города намерены наградить почетной грамотой главы администрации города, а заместитель директора учреждения Иван Голосов был премирован по итогам 2017 года на 215 тысяч рублей.
В городе возмущены подобным подходом к трате бюджетных средств. Пока чиновники премируют друг друга, доска почета, где запечатлены лучшие работники предприятий Среднеуральска (создана в 2014 году в целях общественного признания и морального поощрения граждан), находится в плачевном состоянии.
«Карательный отпуск» зампреда ГД РФ Ольги Епифановой
Как известно, федеральные политики стараются в провинции не задерживаться, уделяя даже таким крупным региональным центрам, как Екатеринбург, один, максимум два дня. Однако зампред Госдумы РФ и крупная партийная бонза Ольга Епифанова, такое ощущение, решила провести на заснеженном Урале чуть ли не отпуск.
— В первый день она накрутила хвосты свердловским депутатам и, похоже, собирается взбодрить «начальственной клизмой» все свердловское отделение полностью! — шепчутся сплетники.
На это потребуется время, поэтому Епифанова планирует в регионе подзадержаться. Попутно она также планирует осмотреть местные достопримечательности. Но работа, думается, прежде всего.
В думу Екатеринбурга собирается «денежный мешок», сделавший состояние на продаже алкоголя
В гордуму Екатеринбурга по Кировскому району, по слухам, собирается баллотироваться Аркадий Елизаров — бизнесмен-водочник, владелец торгового здания на Кольцовском тракте, где долгое время располагался «СтройАрсенал». Аркадий Елизаров известен своей многолетней войной с родным братом и партнером Сергеем Елизаровым.
Свою «предвыборную кампанию» Аркадий Елизаров начал с того, что создал общественную организацию по борьбе с коррупцией (что само по себе смешно).
Слухмейкеры шепчутся, что бизнесмен готов вложить в агитацию приличные деньги. Такой опыт у него есть. В 2016 году на выборах в Заксобрание его уже «развел» Сергей Ярутин, предоставив место в списке «Патриотов России», убедив провести дорогостоящую кампанию по Кировградскому округу. Денег было потрачено много, результат — только 4-е место. Известно, что тогда активное содействие Елизарову оказывала команда предпринимателя Ивана Обухова, ныне отбывающего наказание по приговору суда…
У солидных партий есть шанс подзаработать
…Теперь у Елизарова вторая попытка. От какой партии он будет выдвигаться (если все же решится), пока неизвестно, но сообщается, что предпринимаются попытки переговоров с парламентскими партиями. В частности, сплетники говорят, что он выходил на Андрея Жуковского («Справедливая Россия») и Александра Ивачева (КПРФ).
Легендарное предприятие Екатеринбурга собираются переносить в интересах девелоперов
Застройщик жилого квартала «Екатерининский парк» в Екатеринбурге (квадрат улиц Свердлова — Шевченко — Азина — Мамина-Сибиряка) намерен инициировать перенос производственных площадей Свердловского хлебомакаронного комбината «Смак», примыкающего к стройплощадке. И хотя на настоящий момент процесс строительства идет со стороны Азина и вопрос переноса будет актуален не раньше чем в ближайшие два-три года, девелоперы уже сейчас задумываются о том, что делать с легендарным предприятием: согласно экологическим нормам, строительство жилых домов вблизи «Смака» запрещено.
Впрочем, дело даже не столько в застройщике, сколько в том, что комбинат был построен в советское время. Сейчас он не соответствует современным нормам и требованиям — ряд жилых зданий были построены рядом также во времена СССР, но тогда никто не обращал внимания на экологические факторы: многоквартирники строили едва ли не на территории промплощадок.
Низверженный российский флаг испугал депутатов
Сильный ветер, поломавший мачту, на которой был закреплен российский флаг около здания Правительства Свердловской области, породил немало басен в соседнем Законодательном собрании. Злые языки шепчутся, что, мол, это не иначе как знамение: флаг пал и после президентских выборов 18 марта поменяется на красный. Многие испугались и увидели в произошедшем попытку коммунистов оказать давление на ход голосования. Сами коммунисты лишь смеются, добавляя, что если кто и способен повлиять на природу, то только основной кандидат.
В Белоярке готовятся к низкой явке на выборах президента
Явка на президентских выборах в Белоярском городском округе может быть ниже среднего по региону. Дело в том, что, пока администрация Белоярки делает все возможное, чтобы привлечь избирателей на участки, местный депутат Иван Десятков, близкий к группе влияния парламентария Владимира Кузьминых, в ходе общения с жителями фактически противодействует мэрии. Он заявляет, что для их территории (села Большебрусянское, Студенческий, Чернобровкино и другие) власти делать ничего не собираются и деньги выделяться не будут. Население, наслушавшись депутатских речей, готово на бойкот выборов.
Рубрика «Слухи» формируется по сообщениям собственных источников онлайн-газеты «Вечерние Ведомости».
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© «Вечерние Ведомости»
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