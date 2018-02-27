За кулисами консерватории

17:53 | 1.03.2018

Скандал в УГК им. Мусоргского: самодурство ректората или блажь оппозиции?

На днях профсоюз «Университетская солидарность» опубликовал крайне резкое письмо, разоблачающее порядки в уральской госконсерватории. По словам общественников, бесправные преподаватели вуза получают нищенские зарплаты, а когда они решили организовать профсоюзную ячейку, то столкнулись с противодействием со стороны ректората. Вот только у самого ректора, по его собственным словам, и в мыслях не было запрещать профсоюз. Да и зарплаты, говорит он, преподаватели получают, в среднем, в два раза больше среднего оклада по региону. Словом, позиции у противоборствующих сторон диаметрально противоположные. А самим преподавателям, за интересы которых идет борьба, плевать на эту «бурю в стакане». Лишь бы работать не мешали.



Зарплаты



«Активисты профсоюза начали собирать данные о зарплате в УГК. Обнаружилось, что мало платят даже в сравнении с учреждениями среднего профессионального образования – Уральским музыкальным колледжем и музыкальным училищем имени П.И.Чайковского. Администрация консерватории официально отчитывается перед правительством о средней зарплате профессорско-преподавательского состава около 35 тысяч рублей. По словам преподавателей, их реальные зарплаты в разы меньше», – указано в письме «Университетской Солидарности».



В интервью «Вечерним Ведомостям» сопредседатель Профсоюза «Университетская солидарность» Павел Кудюкин обозначил конкретные цифры: в среднем, по его словам, преподаватели консерватории получают 15-25 тысяч рублей, а председатель местной ячейки «Солидарности» профессор Сергей Белоглазов и того меньше – 12 000 в месяц.



Сам Белоглазов в интервью «Ведомостям Урал» высказался и того резче: «У нас вообще чудовищно низкие зарплаты. Унизительные просто. Такой зарплаты - 35 тысяч рублей- практически ни у кого нет, разве только у руководства и приближенных к нему лиц. А остальные получают 10-11 тысяч рублей. Некоторые профессора - по 5 тысяч рублей! У нас жуткие ножницы зарплат. Ректор получает больше 200 тыс. рублей, а остальные - в десятки раз меньше. Преподаватели, концертмейстеры, иллюстраторы - люди, связанные с учебным процессом, они получают нищенские зарплаты и ходят в консерваторию из любви к искусству. Педагог по вокалу ходит моет пол на вокзале. Доцент. Так быть не должно».



Между тем, ректор консерватории Валерий Шкарупа в интервью «Вечерним Ведомостям» заявил, что, в среднем, в его учреждении преподаватели получают 200% от средней зарплаты по региону! «Чуть менее 65 тысяч рублей», – уточнил он. Конечно, ректор поспешил уточнить, что зарплата профессорско-преподавательского состава динамичная и зависит от многих факторов. В частности, от количества учеников у того или иного профессора.



Дело в том, что обучение в консерватории достаточно индивидуально (все-таки, студенты учатся играть на конкретном инструменте, а не менеджмент изучают). Так что, чем больше абитуриентов выбирает того или иного профессора при поступлении, тем выше у него занятость, тем больше часов он проводит на работе и получает денег.



У профессора Белоглазова осталась только одна ученица. Остальные ушли, а новые – не пришли. Павел Кудюкин предположил, что могло иметь место какое-то давление на студентов. Ректор от соответствующего вопроса опешил: «А как я могу заставить студентов? Это их выбор».



– Ну а конкретно Белоглазов может получать больше? – спрашиваю его.



– Это зависит от студентов, конечно… Но он мог бы добавить себе занятость в качестве концертмейстера, есть такая возможность.



Интересно, что в апреле прошлого года преподаватели действительно получали очень мало, это ректорат не отрицает. Но проблема в том, что УГК находится в федеральном подчинении и деньги, соответственно, выделяет Минкультуры РФ. От руководства консерватории тогда ничего не зависело, говорит Шкарупа. Но сегодня ситуация исправлена.



Запрет



«Преподаватели решили разобраться, обратились к ректору с требованием предоставить штатное расписание, документы, регламентирующие оплату труда. Ничего необычного – лишь ту информацию, что заведомо гарантирована работникам законом. Предложили заключить в консерватории коллективный договор. Но администрация консерватории отреагировала неадекватно.

Руководство стало препятствовать собраниям профсоюза, охрана срывала информационные материалы. А 19 февраля ректор Шкарупа ответил на запрос информации профсоюзом, мягко говоря, не по существу. В ответе говорится, что якобы учреждение профсоюзной организации в вузе незаконно, «нарушены требования законодательства РФ в области профсоюзной деятельности». Какие именно законодательные акты нарушили преподаватели, не уточнялось. На этом ректор не остановился и угрожает своим сотрудникам, что обратится в суд о признании учредительного собрания профсоюзной организации незаконным», – далее указано в письме профсоюзников.



И вот на этом моменте становится интересно. Нет, листовки помощник ректора по безопасности Алексей Жебровский действительно срывал, это он не отрицает (мероприятие, по его словам, было несанкционированным).



Однако ни Кудюкин, ни Шкарупа не смогли внятно объяснить корреспонденту «Вечерних Ведомостей», в чем конкретно имело место нарушение законодательства со стороны профсоюзников?



Профсоюзник начал юлить, утверждая, что это «технический момент». Мол, неважно.



Ректор развел руками, сказав, что в юриспруденции он не силен и вызвал юриста консерватории, Серика Сулейменова. Тот заявил, что это уже неважно: представители профсоюза уже предоставили ректорату новые документы об учреждении профсоюзной ячейки, так что о старых и говорить нечего. А с новыми он еще не ознакомился.



– Так вы препятствовали деятельности профсоюзной ячейки? – спрашиваю уже прямо.



– По моему мнению, ошибки в документах были не технические, а принципиальные, так что, с юридической точки зрения, этой ячейки не существует. Как только она будет создана юридически, мы будем обязаны ей помогать и сотрудничать, – отвечает Сулейменов.



Что ж, видимо окончательно точки над «ё» расставит в этом споре уже суд.



Оскорбление



Кончается письмо достаточно резким пассажем от Павла Кудюкина: «В своё время М.Е.Салтыков-Щедрин дал целую галерею "помпадуров". Но даже его фантазии не хватило, чтобы представить в этой роли деятеля культуры и высшего образования. Действительность оказалась богаче на выдумку. Одновременно ректор В.Шкарупа не только проявил себя как администратор-самодур (оценочное суждение), плюющий на закон, но и занял вполне страусиную позицию, уходя от ответов по существу на заданные профсоюзной организацией вопросы и отказываясь признавать профсоюзные права. Профсоюзная организация будет реализовывать свои законные права независимо от отношения ректора. Вместе с тем и первичка, и профсоюз в целом применят все допустимые средства, чтобы защититься от произвола и административного восторга, в том числе обратившись в прокуратуру и в суд».



1 марта Ректор УГК пригласил профсоюзников к себе и в ходе беседы потребовал извинений. В том числе и публичных. Их он пока что не получил.



– Я считаю, что данный конфликт раздувается искусственно и не имеет под собой оснований, – заявил veved.ru Валерий Шкарупа.



Является ли этот ректор барствующим самодуром? Представители «оппозиции», судя по всему, так и считают. Лично на меня Шкарупа произвел приятное впечатление: легко согласился на интервью, интеллигентно пояснил свою позицию.



Однако, не доверяя себе, я решил пройтись по консерватории и узнать мнение того самого «народа» (то есть, преподавателей), за «умы» которого и воюют участники конфликта.



Выяснилась удивительная вещь. В профсоюзной ячейке состоит всего несколько человек, а всего преподавателей в консерватории – около 170. Так вот, подавляющему большинству попросту плевать на происходящее. Мнения примерно такие: «Да, видели, раздавали какие-то листовки, но мне на работу надо было бежать».



– А Вы лично за создание профсоюза в консерватории или против? – спрашиваю у одной из преподавательниц.



– Ну не знаю… Если это будет, как в советские времена, то что в этом плохого?



Как видим, в этом небольшом, относительно, коллективе, как в капле воды отразились общероссийские реалии.



«Оппозиция» настроена категорично и бескомпромиссно. Но и у «власти» есть свои аргументы, своя точка зрения. Друг друга они чуть ли не во вранье обвиняют. А народу все равно. Лишь бы работать не мешали со своей суетой.