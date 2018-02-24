Один случай из ста

— 99 % времени у нас занимает сугубо «мирная» работа: детские площадки, студии, спортивные и патриотические мероприятия, — рассказывает председатель ТОС «Академический» Денис Каракоз. — Но иногда нужно вставать на борьбу, отстаивать наше достояние.Все началось с того, что почти 30 гектаров леса (участок в квадрате улиц Краснолесья, Вонсовского, Семихатова, Мехренцева) было выведено из ведения Министерства образования РФ (там планировалось построить корпус Уральского аграрного университета, кампус и рекреационную зону) и передано АИЖК. Вскоре агентство выставило на продажу 2,4 га на продажу, под жилую застройку. Участок выкупила одна из структур «Атомстройкомплекса», под строительство ЖК «Балтийский», за 92 млн рублей.И вот 2 марта АИЖК планирует продать еще 26,5 га леса, причем всего за 88,8 млн рублей. Это будет означать, что березовую рощу — излюбленное место отдыха местных жителей — вырубят полностью.— Нельзя это делать! Я даже жилье покупал, чтобы рядом с рощей было! — кричит мужчина на народном сходе.— Нужно охрану организовать круглосуточную! Отряды самообороны собирать! — волнуется другой.Председатель ТОС был более конкретен.— На «Иннопроме» чиновники показали президенту России Владимиру Путину план застройки, и здесь должен быть университет и рекреационная зона! — говорит он. Приходится повышать голос, ведь людей собралось около сотни, всем не слышно, да еще и проезжающие машины шумят. — Нельзя обманывать президента! Нельзя обманывать людей накануне выборов!— Ну хорошо. А если у Минобра просто нет денег, чтобы строить университет? Не лучше ли построить хоть что-то? — спрашиваю позже у Дениса.— Нет, — отвечает он. — Пусть либо строят по плану, либо оставят участок до лучших времен, когда появятся деньги. Дело же не в наших «хотелках». Дело в том, что фактически район уже перенаселен (хотя, по мнению чиновников, тут в пять раз меньше людей живет). Уже образовалась лишняя нагрузка на коммунальные сети, уже не хватает мест на парковках. Уже возникают проблемы устроить детей в детские садики и школы рядом с домом. А представь, что здесь будет, когда многоэтажками застроят все эти 26 гектаров?!— Мы должны показать, что нас много! — говорит организатор. — Предлагаю устроить флешмоб: выстраивайтесь цепью вдоль опушки рощи, а мы проедем на машине и снимем видеоролик.Люди разобрали листовки, начали растягиваться вдоль тротуара. Организаторы сняли видео, и народ вновь собрался вокруг председателя ТОС. Вопросы сыпались один за другим.— Когда будет следующий сход? Надо депутатов позвать!— Нет! Ройзмана надо позвать!— Я приглашал нескольких депутатов разных уровней и лично пригласил мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана, — отвечает Каракоз. — Евгений Вадимович ответил, что постарается посетить мероприятие и поможет с освещением в СМИ. Как видите, Ройзмана здесь нет. А есть здесь СМИ?Я машу рукой и говорю: «Есть. Но я не от Ройзмана, я сам по себе мальчик».Уже после мероприятия Денис Каракоз согласился дать «Вечерним Ведомостям» небольшое интервью.— Нет. Все началось с дороги на Мехренцева. Для того, чтобы обратить внимание на ее состояние (там была огромная лужа, проехать было невозможно), мы устраивали флешмобы — ловили рыбу там, например. Потом собрали с народа деньги, почти 90 тысяч рублей вышло, и устроили «мужской субботник». Когда мы это начали делать, власти предержащие обратили внимание, была дополнительная помощь. В общем, заделали яму. Потом уже пошел резонанс и были выделены средства на нормальную асфальтовую дорогу.А потом уже создали ТОС, но на весь район Академический. Обычно ТОСы создают на дом, максимум на квартал. Но мы решили сразу на весь район зарегистрировать организацию. Получили поддержку от депутатов по нашим округам, от администрации Ленинского района (часть Академического входит в Ленинский район. — Прим. ред.).Параллельно мы узнали о ситуации с березовой рощей. Писали письма в различные инстанции, собирали подписи. Сейчас уже приняли решение организовать народный сход. Распространяли информационные листовки, укрепили баннеры на опушке.— Не совсем. 99 % времени мы занимаемся совершенно другими вещами. Создаем молодежное движение ТОСа. Выиграли два президентских гранта, две городских субсидии, на них открыли музыкальную студию для детей, фитнес-зал, сейчас готовим проект «Дорогами памяти», он посвящен памяти жертв политических репрессий.Недавно меня избрали главой свердловской ассоциации ТОСов.— Вы знаете, мне многие говорили: не лезь в это дело. Но мы просто должны это делать. Есть такое понятие: «гражданское общество». Мы должны высказать свою позицию и защитить ее.— Я думал, придет побольше народу, но сегодня все-таки чемпионат мира по хоккею, так что… Но мне пишут, что люди до сих пор подходят к месту схода! Я считаю, что мы провели хороший флешмоб, хорошее собрание. Сейчас сделаем видео, фотографии и вышлем их директору АИЖК. Мы хотим донести такую мысль, что ему лично придется ответить президенту, почему на «Иннопроме» Владимиру Владимировичу показывали одно, а на деле планируют совершенно другое.— Дело в том, что по плану застройки Краснолесье и «Европейский» включены в Академический. Менять единый план застройки нельзя, потому что, если появятся не учтенные в плане жилые здания, в районе увеличится население. А значит, уменьшится количество парковок на душу населения, количество мест в школах и т. д. А сейчас и так в Академическом фактически проживает больше людей, потому что на Вонсовского построили самые большие в Екатеринбурге жилые дома.Фактически народу в микрорайоне живет в пять раз больше, чем по заявленным статистическим данным. Я был на совещании у заместителя главы города Алексея Кожемяко, там представители УрО РАН отчитывались о стратегическом развитии Екатеринбурга.С огромным удивлением я услышал, что наш район не просто обеспечен школами и детсадами, они у нас просто пустые стоят! И это позволяет достраивать новые дома и не финансировать строительство школ. Те школы, которые сейчас строятся, идут в рамках федерального проекта. Там где строит не «РСГ-Академическое», со школами просто беда.— Смотрите, были проведены общественные слушания о строительстве на этом месте учебного корпуса, зданий общежитий, рекреационной зоны, стадиона и т. п. С формальной точки зрения и общежития, и жилые дома одинаковы в смысле назначения. И вот АИЖК продало небольшой участок, там вместо общежития построили жилой дом. Потом они, как коты, раз, и замерли, что дальше будет? А дальше нужно проводить новые общественные слушания.Продавая эту землю, АИЖК не должно обманывать застройщика, что он тут сможет построить что-то, кроме заявленного в проекте. А если они попытаются сменить назначение земли, мы такие общественные слушания провести не дадим.Потому что манипуляции идут постоянно. К примеру, со стороны Вонсовского должен быть построен трехэтажный паркинг, и он тут действительно очень нужен. Но паркинг сделали «пятой очередью» ЖК, четыре построили (жилые дома), а пятую вот не торопятся… Просто невыгодно. Клепать жилые дома они готовы круглосуточно, и даже научились обходить требование строить паркинги.— Если институт построить не могут, жители района от этого не пострадают. Мы подождем, пока найдутся деньги на строительство института. А усугублять ситуацию в районе дополнительной застройкой не нужно.