Последние сплетни этой зимы. Следующие — весной

Место начальника полиции свердловского ГУ МВД, которое вакантно с июня прошлого года, вероятнее всего, отдадут выходцу из другого региона. По слухам, в настоящее время на кресло ушедшего на гражданку Владимира Романюка рассматривается заместитель начальника УМВД РФ по Курганской области — начальник полиции Александр Постовалов. Полковник давно находится в резерве на генерала и в случае переезда на Средний Урал получит повышение в звании.Известно, что Александр Постовалов с июля 2008 года возглавлял Управление по борьбе с организованной преступностью УВД по Курганской области, а в январе 2009 года был назначен начальником УМВД России по городу Кургану. При этом ему в качестве альтернативы предлагали возглавить полицию Оренбурга, но он остался в родном Кургане и в итоге в 2016 году приказом министра МВД был назначен начальником полиции УМВД по Курганской области.Серьезные кадровые перемены ожидаются в Кольцовской таможне. По слухам, на должность первого заместителя начальника назначен выходец из Челябинской области. В ближайшее время — ориентировочно в начале марта — назначения продолжатся. Так, вакантна должность непосредственно начальника Кольцовской таможни, на которую уже есть претендент — также из «иноземцев».Говорят, что когда руководство свердловского отделения «Единой России» решило спрогнозировать предвыборную явку, то поступило весьма оригинальным образом. Активистам раздали опросники (листочки А5) и попросили потом отчитаться о результатах устно!Естественно, бумажки отправились по известному адресу, цифры активисты потом назвали сообразно своему представлению о происходящем в области. В среднем получилось 70–80 %.Такой ошеломительный успех смутил даже видавших виды партийных бонз. Подумав, они наняли профессиональных социологов. Те привели совершенно другие результаты: 18 марта на участки придет в лучшем случае 40 % свердловчан, а скорее всего, не более 30 %. Как далека оказалась реальность от мечтаний...Один циничный мужчина с холодным умом и странным чувством юмора сказал на днях наивным уральским журналистам, что секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак прояснит во время визита в Екатеринбург детали будущих выборов в гордуму Екатеринбурга. Мол, будут ли отменены выборы мэра, допустят ли «списочников» и все такое.В реальности плевать было Турчаку на выборы в местный горпарламент! Все, что его действительно беспокоило, — выборы президента, и только они.Видимо, сделать социологические замеры догадались не только в Екатеринбурге. Но реальные цифры федеральное руководство партии не устраивают категорически. Им милее вышеупомянутые 70–80 %...— Это Турчак только на людях нормальным притворялся! — говорят участники выставки «Локомотивы роста», которую посетил партийный бонза во время визита в уральскую столицу. — А на закрытых совещаниях орал на промышленников, даже на глав крупных заводов и корпораций. Требовал, чтобы явка была максимальная!Свердловским единороссам остается только посочувствовать. Вначале от них требовали добиться большинства в местных думах. Сейчас — обеспечить какую-то невероятную явку... И ведь не понимают федеральные чиновники, что кричи не кричи, а людей на избирательные участки нужно привлекать чем-то другим.Свердловские единороссы не смогли согласовать схему голосования 2018 года в Екатеринбургскую гордуму с секретарем генерального совета партии «Единая Россия» Андреем Турчаком из-за выборов главы города. Как говорят слухмейкеры, Турчак единолично не смог решить данный вопрос.Мэрия предложила схему, когда 10 депутатов выбирается по партийным спискам, а 26 — по одномандатным округам. Причем и в «сером доме» не смогли определиться, что делать с мандатом, который занимает глава города: оставить ли выборы градоначальника или отменить их и избрать одномандатника.Слухмейкеры добавляют, что судьбу этого мандата будут решать в Москве на партийном совете, куда предложение мэрии Екатеринбурга и увез Андрей Турчак.Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев до выборов президента страны совершит несколько рабочих поездок по региону. На данный момент он уже объехал почти все крупные города Среднего Урала.Слухмейкеры утверждают, что цель поездок не только проверка выполнения различных программ, но и инспекция того, как местные власти готовятся к выборам и привлекают граждан на избирательные участки.Перед регионом поставлена задача по повышению явки, причем стоит довольно амбициозная задача — сделать ее более 60 %, что в Свердловской области в последние несколько лет не бывало.Администрация Екатеринбурга будет отстаивать депутата гордумы Владимира Смирнова, которого через суд лишили мандата из-за не указанных в декларации квартир. Как сообщают слухмейкеры в мэрии, данная позиция была согласована на уровне области.Владимир Смирнов будет оспаривать решение Ленинского районного суда о досрочном прекращении полномочий, и в этом ему помогут юристы администрации. Слухмейкеры уверены, что «серый дом» не только отстоит Смирнова, но и видит его депутатом думы следующего созыва, выборы которого пройдут в сентябре 2018 года.Бывший оперуполномоченный отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Екатеринбургу Левон Мелконян, осужденный в январе этого года Свердловским областным судом за покушение на получение через посредника взятки и приговоренный к 7 годам колонии строгого режима, по слухам, находится в бегах. Он дважды не приходил на суд, а после вынесения приговора, по словам слухмейкеров, «испарился». Решается вопрос об объявлении экс-полицейского в федеральный розыск. По некоторым данным, Мелконян может скрываться в Москве.Другой любопытный слух про Мелконяна — про его задержание сотрудниками полиции на Уралмаше. Сплетники шепчутся, что до вынесения приговора Свердловским областным судом Левон был задержан на территории отдела полиции № 15 с веществом неизвестного, предположительно наркотического, происхождения. Инцидент удалось замять и ограничиться «административкой».Прошедшие выборы в Молодежный парламент Свердловской области закончились скандалом. Рассказывают, что в день голосования в одной из школ Екатеринбурга учительница повела с урока детей голосовать и едва ли не с каждым заходила в кабинки, спрашивая, за кого молодой избиратель отдает голос, давая советы, напротив чьей фамилии следует поставить галочку. По слухам, такая практика была распространена и в других школах, вызвав негодование учеников: их права ущемляют, а сама процедура выборов проходит с нарушениями.