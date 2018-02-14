«Нам не жалко себя, а тем более слов и свинца»

– У меня тут мысль родилась, что работать в нашем штабе, это счастье! – начал встречу координатор штаба Антон Мануйлов. Потому что к нам каждый день приезжают такие интересные гости!– Правда? – живо заинтересовалась Юлия Чичерина. – А кто, например, вчера приезжал?– Вчера никого не было, – смутился Антон. – Мы Вас ждали…К слову, перед встречей он еще и приказал своим «солдатам предвыборной войны» встать, когда Чичерина войдет и поприветствовать аплодисментами.Вообще–то, Мануйлов анонсировал лекцию в стиле политпросвещения. Мол, Юлия поделится своим опытом в общественной и политической работе. Однако зашла певица… с гитарой. И почти сразу запела свою песню «Рвать».– Представляете, всего неделю назад сломала укулеле и купила вот эту гитару, – начала она общение. И пошли вопросы.Было видно, что дисциплина в штабе поставлена отменно, вследствие чего волонтеры вели себя несколько зажато. Так что, первые вопросы оригинальностью не радовали.– Почему я стала лицом кандидата? – переспросила Чичерина. – Я вообще не хотела лезть в политику… Сидела в деревне (с мужем архитектором Сухрабом Раджабовым они живут в подмосковной деревне Книгигино, прим ред). Но началась война. Новая война, странная. Гибридная. Кто бы что ни говорил, но война уже идет. Я не могла остаться в стороне. Все идет к войне, это все пиндосы делают.Вообще, лексика певицы была на грани фола. Выражения вроде «в натуре» так и срывались с языка.– Нет, с президентом не встречалась. Мне просто позвонили из штаба Путина и предложили стать «доверенным лицом». Я сразу согласилась. А так, Владимира Владимировича я видела только на параде Победы.Вопросы шли один за другим. Будет ли концерт в Екатеринбурге в поддержку выборов? Если штаб пригласит, то проведем, ответила Чичерина. Любимый фильм она назвать затруднилась, поскольку «в жизни еще столько неизведанного».– Города я вообще не люблю. Меня даже можно пытать предложениями переехать из деревни обратно в большой город.Вскоре один из студентов затронул тему поездок Юлии в зоны боевых действий.2 января 2015 года Юлия дала концерт в Луганске, 8 марта вновь посетила Донбасс. «Поехала туда, никого там не зная. Там же настоящая гуманитарная катастрофа была, я переживала». В 2017 году она получила гражданство ЛНР.– Сегодня улетаю из Екатеринбурга. Куда? На Донбасс, конечно! Почему я туда езжу? Я для них, лучик надежды. Вот певица из России приехала, люди начинают верить, что Россия их не предавала. А сейчас я приеду, как доверенное лицо Владимира Владимировича! Это же будет целый «лучище» надежды! Кстати, там везде сейчас портреты Путина висят…Юлия вспоминила, как ездила в Дебальцево (населенный пункт, за взятие которого велись жестокие бои прим ред): «Люди боялись выйти из подвалов, пойти на концерт. Пришла только молодежь… Я видела в их глазах всепоглощающий страх. А что я могла им сказать?».В канун 2016 года Юлия дала концерт для российских военнослужащих на военной базе «Хмеймим» в Сирии.– Мы там выступали вместе с танцевальным ансамблем. Однажды ночью нас, в обстановке строгой секретности, вывезли за пределы базы. Море показали. Обратно летели в грузовом самолете. Было очень холодно.– Да. Мы надели на Юлю все вещи свободные, даже шорты, чтобы она не замерзла, – вмешался сидящий рядом директор группы.Один из вопросов был предельно завуалирован. «Как не подвергаться провокациям? Сами знаете, кто сейчас сбивает молодежь» (по всей видимости, речь шла об Алексее Навальном и оппозиции в принципе).– Нужно свою голову на плечах иметь! Если у кого–то мозг есть, то он есть. А то, вон, целому народу мозги зас****! – ответила Юлия. – Все, кто ведутся на эту дрянь, это шкуры! Они заботятся только о своем личном благосостоянии. Это такое воспитание. А вот на Донбассе шкур нет. Зас**** и сбежали. А вообще, хороших людей в мире больше. Я сама видела.Всего на встречу был отведен час. Но Юлия все же осталась для группового фото и еще немного пообщалась со студентами.В перерывах она играла еще песни. «Русское поле», а в конце, по заказу одной из своих фанаток спела «Мой рок–н–ролл». Слегка переделав одну из строф: «И для любви, для любви это – место».