Рубрика: Общество
18:05 | 15.02.2018
«Нам не жалко себя, а тем более слов и свинца»
Доверенное лицо Владимира Путина, Юлия Чичерина воодушевляла волонтеров в Екатеринбурге
– У меня тут мысль родилась, что работать в нашем штабе, это счастье! – начал встречу координатор штаба Антон Мануйлов. Потому что к нам каждый день приезжают такие интересные гости!
– Правда? – живо заинтересовалась Юлия Чичерина. – А кто, например, вчера приезжал?
– Вчера никого не было, – смутился Антон. – Мы Вас ждали…
К слову, перед встречей он еще и приказал своим «солдатам предвыборной войны» встать, когда Чичерина войдет и поприветствовать аплодисментами.
Вообще–то, Мануйлов анонсировал лекцию в стиле политпросвещения. Мол, Юлия поделится своим опытом в общественной и политической работе. Однако зашла певица… с гитарой. И почти сразу запела свою песню «Рвать».
– Представляете, всего неделю назад сломала укулеле и купила вот эту гитару, – начала она общение. И пошли вопросы.
Было видно, что дисциплина в штабе поставлена отменно, вследствие чего волонтеры вели себя несколько зажато. Так что, первые вопросы оригинальностью не радовали.
– Почему я стала лицом кандидата? – переспросила Чичерина. – Я вообще не хотела лезть в политику… Сидела в деревне (с мужем архитектором Сухрабом Раджабовым они живут в подмосковной деревне Книгигино, прим ред). Но началась война. Новая война, странная. Гибридная. Кто бы что ни говорил, но война уже идет. Я не могла остаться в стороне. Все идет к войне, это все пиндосы делают.
Вообще, лексика певицы была на грани фола. Выражения вроде «в натуре» так и срывались с языка.
– Нет, с президентом не встречалась. Мне просто позвонили из штаба Путина и предложили стать «доверенным лицом». Я сразу согласилась. А так, Владимира Владимировича я видела только на параде Победы.
Вопросы шли один за другим. Будет ли концерт в Екатеринбурге в поддержку выборов? Если штаб пригласит, то проведем, ответила Чичерина. Любимый фильм она назвать затруднилась, поскольку «в жизни еще столько неизведанного».
– Города я вообще не люблю. Меня даже можно пытать предложениями переехать из деревни обратно в большой город.
Вскоре один из студентов затронул тему поездок Юлии в зоны боевых действий.
«Поедем на войну»
2 января 2015 года Юлия дала концерт в Луганске, 8 марта вновь посетила Донбасс. «Поехала туда, никого там не зная. Там же настоящая гуманитарная катастрофа была, я переживала». В 2017 году она получила гражданство ЛНР.
– Сегодня улетаю из Екатеринбурга. Куда? На Донбасс, конечно! Почему я туда езжу? Я для них, лучик надежды. Вот певица из России приехала, люди начинают верить, что Россия их не предавала. А сейчас я приеду, как доверенное лицо Владимира Владимировича! Это же будет целый «лучище» надежды! Кстати, там везде сейчас портреты Путина висят…
Юлия вспоминила, как ездила в Дебальцево (населенный пункт, за взятие которого велись жестокие бои прим ред): «Люди боялись выйти из подвалов, пойти на концерт. Пришла только молодежь… Я видела в их глазах всепоглощающий страх. А что я могла им сказать?».
В канун 2016 года Юлия дала концерт для российских военнослужащих на военной базе «Хмеймим» в Сирии.
– Мы там выступали вместе с танцевальным ансамблем. Однажды ночью нас, в обстановке строгой секретности, вывезли за пределы базы. Море показали. Обратно летели в грузовом самолете. Было очень холодно.
– Да. Мы надели на Юлю все вещи свободные, даже шорты, чтобы она не замерзла, – вмешался сидящий рядом директор группы.
О провокаторах
Один из вопросов был предельно завуалирован. «Как не подвергаться провокациям? Сами знаете, кто сейчас сбивает молодежь» (по всей видимости, речь шла об Алексее Навальном и оппозиции в принципе).
– Нужно свою голову на плечах иметь! Если у кого–то мозг есть, то он есть. А то, вон, целому народу мозги зас****! – ответила Юлия. – Все, кто ведутся на эту дрянь, это шкуры! Они заботятся только о своем личном благосостоянии. Это такое воспитание. А вот на Донбассе шкур нет. Зас**** и сбежали. А вообще, хороших людей в мире больше. Я сама видела.
Всего на встречу был отведен час. Но Юлия все же осталась для группового фото и еще немного пообщалась со студентами.
В перерывах она играла еще песни. «Русское поле», а в конце, по заказу одной из своих фанаток спела «Мой рок–н–ролл». Слегка переделав одну из строф: «И для любви, для любви это – место».
Сергей Мальцев © «Вечерние Ведомости»
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